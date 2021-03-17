Спецрейси поїздів і надалі ходитимуть у "червоні зони", графік формується, - представник "Укрзалізниці" Перцовський

"Укрзалізниця" й надалі запускатиме спеціальні рейси у "червону зону" до скасування карантинних обмежень. На даний момент готуються дати до кінця березня.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, спецрейси - компромісне рішення, оскільки УЗ вважає, що зупинка залізничного сполучення неефективна.

"По суті, це ті ж маршрутні рейси, які просто в окремі дати ми відкриваємо. Ми зробили першу хвилю, після 8 березня — Чернівці, Закарпаття та Івано-Франківська область, в найбільш пікові дати людей вивезли. Те ж саме зараз робимо цього тижня і наступного", — повідомив Перцовський.

Він також підкреслив, що залізничне сполучення особливо не сприяє поширенню епідемії. А з урахуванням того, що багато пасажирів доїжджають до поїздів на автобусах, обмеження на висадку та посадку в "червоних зонах" є номінальними.

За його словами, запуск спецрейсів погоджують з ОДА, МОЗ і Міністерством інфраструктури.

"Зазвичай це дні з найбільшим навантаженням. Зараз ми подаємо так, щоб у п'ятницю-суботу люди могли туди поїхати і в неділю повернутися. Як тільки буде узгоджено, відразу УЗ на своєму сайті і в Facebook все анонсує", - зазначив Перцовський.

На сьогодні також розглядають можливість запускати спецрейси до "червоних" зон в окремі дні.

"Зараз триває процес погодження, щойно буде "зелене світло", то ми відразу скажемо, що в ці дати, кому треба, можна буде виїхати або в одну сторону або в іншу", — додав він.

Нагадаємо, кілька днів після 8 березня курсували спеціальні рейси із Закарпатської області. Це було пов'язано з тим, що на вихідні багато хто приїхав у гори і через "червону зону" не мали можливості виїхати поїздом.

Згідно з правилами адаптивного карантину, в "червоних зонах" забороняється висадка і посадка пасажирів залізничного транспорту.

Крім Закарпаття, спеціальні рейси запускали в Чернівецьку та Івано-Франківську області.

Що стосується регулярного сполучення, то "Укрзалізниця" поки до 19 березня включно продовжила обмеження на продаж квитків в Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську та Закарпатську області.