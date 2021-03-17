Скандал довкола "роману" 8-річної та 13-річного блогерів: Денісова просить Раду заборонити поширення еротичних знімків дітей

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова запропонувала Верховній Раді заборонити виготовлення і розповсюдження фото і відео сексуального чи еротичного образу дітей.

Про це вона написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Звернулася до Комітету Верховної Ради України з гуманітарної та інформаційної політики з ініціативою про внесення змін до закону України "Про захист суспільної моралі" в частині захисту малолітніх дітей від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру, а також про заборону виробництва і поширення фото і/або відео сексуального чи еротичного образу дітей", - повідомила Денісова.

Вона зазначила, що чинний закон забороняє лише втягнення неповнолітніх у діяльність з виробництва й обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, використання образів неповнолітніх у будь-якій формі в продукції сексуального чи еротичного характеру і проведенні видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру.

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Таким чином Денісова відреагувала на ситуацію навколо двох блогерів, які активно публікували свої "відверті" фотографії і відео в соціальних мережах.

"З огляду на те, що інформація, яка використовується і поширюється батьками про двох малолітніх дітей, створює небезпеку насамперед для самих дітей, є підстави вважати дії батьків такими, що порушують права дітей", - підкреслила Денісова.

Вона зазначила, що розміщення такого контенту у соцмережах або інших ресурсах дає можливість відстежити проживання і місце навчання, цим можуть скористатися люди зі злочинними намірами. Крім того, якщо інші діти почнуть копіювати таку поведінку, це може привести до психологічного, фізичного, сексуального травмування і булінгу.

Нагадаємо, про "роман" дітей стало відомо завдяки соцмережам. Восьмирічна Міла Маханець - блогерка з 485 тисячами підписників, у тринадцятирічного Паші Пая, якого дівчинка називає своїм хлопцем - 34 тис. підписників. Користувачі соцмереж звинувачують маму дівчинки Дарину Маханець у тому, що вона експлуатує "еротичний" імідж, який створює своїй дочці.

Пізніше уповноважений з прав дитини Микола Кулеба звернувся до Офісу генерального прокурора і МВС через "роман" Маханець і Пая. Поліція почала кримінальне провадження за статтею про виготовлення порнографії і допитала маму дівчинки.

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