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Новини
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Скандал довкола "роману" 8-річної та 13-річного блогерів: Денісова просить Раду заборонити поширення еротичних знімків дітей

Скандал довкола

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова запропонувала Верховній Раді заборонити виготовлення і розповсюдження фото і відео сексуального чи еротичного образу дітей.

Про це вона написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Звернулася до Комітету Верховної Ради України з гуманітарної та інформаційної політики з ініціативою про внесення змін до закону України "Про захист суспільної моралі" в частині захисту малолітніх дітей від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру, а також про заборону виробництва і поширення фото і/або відео сексуального чи еротичного образу дітей", - повідомила Денісова.

Вона зазначила, що чинний закон забороняє лише втягнення неповнолітніх у діяльність з виробництва й обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, використання образів неповнолітніх у будь-якій формі в продукції сексуального чи еротичного характеру і проведенні видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру.

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Таким чином Денісова відреагувала на ситуацію навколо двох блогерів, які активно публікували свої "відверті" фотографії і відео в соціальних мережах.

"З огляду на те, що інформація, яка використовується і поширюється батьками про двох малолітніх дітей, створює небезпеку насамперед для самих дітей, є підстави вважати дії батьків такими, що порушують права дітей", - підкреслила Денісова.

Вона зазначила, що розміщення такого контенту у соцмережах або інших ресурсах дає можливість відстежити проживання і місце навчання, цим можуть скористатися люди зі злочинними намірами. Крім того, якщо інші діти почнуть копіювати таку поведінку, це може привести до психологічного, фізичного, сексуального травмування і булінгу.

Скандал довкола роману 8-річної та 13-річного блогерів: Денісова просить Раду заборонити поширення еротичних знімків дітей 01

Нагадаємо, про "роман" дітей стало відомо завдяки соцмережам. Восьмирічна Міла Маханець - блогерка з 485 тисячами підписників, у тринадцятирічного Паші Пая, якого дівчинка називає своїм хлопцем - 34 тис. підписників. Користувачі соцмереж звинувачують маму дівчинки Дарину Маханець у тому, що вона експлуатує "еротичний" імідж, який створює своїй дочці.

Пізніше уповноважений з прав дитини Микола Кулеба звернувся до Офісу генерального прокурора і МВС через "роман" Маханець і Пая. Поліція почала кримінальне провадження за статтею про виготовлення порнографії і допитала маму дівчинки.

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Автор: 

Денісова Людмила (883) діти (5055) фото (174) еротика (12) блогер (181) Мілана Маханець (7)


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Топ коментарі
+24
Невнятно изъясняетесь....Кто у Вас адекватные? Мамаша будущей проститутки? Расейские спецслужбы, которые замутили эту провокацию? Или наши граждане, которым тошно смотреть на полуобнажённых зажимающихся деток ?
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17.03.2021 22:18
+20
8-летний ребёнок, плохо ещё осознает что для него есть хорошо, а что плохо (кроме как примитивно-бытового опыта - горячая еда, холод, плохая оценка в школе), и они ещё плохо понимает почему нельзя садится к незнакомым людям в машину - ведь они же добрые и предлагают бесплатно угостить в макдональдсе или покатать в парке на атракционах. У них ещё все как в добром красочном мультфильме, где добро всегда побеждает зло, поэтому они вряд ли могут понимать, кто такеи педофилы или маньяки или просто больные на голову люди, цлью которой ты можешь стать или не дай Бог жертвой.
Маме на это глубоко насрать, прежде всего на безопасность ребёнка.
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17.03.2021 22:23
+17
Дитина без дитинства виросте нещасною людиною.
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17.03.2021 22:09
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Що я можу сказати? Це погано. Тому цілком ясно- для святої справи- захисту моралі неповнолітніх- потрібно негайно навести порядок в інтернеті. Потрібна служба на зразок російського ;Роскомнадзора;.
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18.03.2021 13:00 Відповісти
чегооо? где будет сидеть тупой ***** и на своё усмотрение принимать решение ******** на фото или нет? по типу как они определяют терроризм это или нет? какая служба? главная служба по спасению своих детей от педофилов и растления - это РОДИТЕЛИ!!!
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18.03.2021 18:25 Відповісти
за этим должны следить РОДИТЕЛИ, везде где можно постить свои фото есть ограничение 18+. и перелаживать ответственность с родителей на соцсети и паблики глупо.
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18.03.2021 18:23 Відповісти
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