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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві заборонили пускати глядачів на футбольні матчі, - заступник голови КМДА Поворозник

У Києві заборонили пускати глядачів на футбольні матчі, - заступник голови КМДА Поворозник

Через складну епідситуацію в Києві забороняється доступ глядачів на футбольні матчі, зокрема міжнародні.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Заборона діятиме "до стабілізації епідемічної ситуації". Поворозник зазначив, що 18 березня в Києві заплановано великий футбольний матч, на який з усієї країни мають приїхати уболівальники. Він підкреслює, що таке скупчення людей призведе до спалаху захворюваності, тому влада має не допустити цього.

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"У столиці ситуація з поширенням хвороби складна. Щодня збільшується кількість хворих, зокрема і тих, хто потребує госпіталізації. Лікарні наповнені пацієнтами як ніколи. Багато пацієнтів у важкому стані і потребують кисневої підтримки", - зазначає чиновник.

Hromadske зазначає, що 18 березня український "Шахтар" прийме на НСК "Олімпійський" італійську "Рому" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Напередодні мер Києва Віталій Кличко говорив, що на матч приїде приблизно 35 тисяч глядачів. 21 березня на тому ж стадіоні відбудеться матч 19-го туру УПЛ "Динамо" - "Рух".

Також на "Олімпійському" збірна України має провести матчі кваліфікації до Чемпіонату світу 2022 року. 28 березня вона зіграє проти Фінляндії, а 31-го - із Казахстаном.

Автор: 

вболівальники (75) карантин (18172) КМДА (2367) Київ (19441) футбол (1581) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
А причому тут Суркіси? Завтра ахметовський Шахтар в Києві грає...
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17.03.2021 23:05
+1
Киевский "Буковель".
Всё правильно.
Не нужно устраивать "пир" во время "чумы".
Покажите футбол на телеэкранах и всё будет ОК.
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17.03.2021 23:20
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Кличко болеет за Динамо!
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17.03.2021 22:54 Відповісти
Все рівно завтра вилетять обидві кмоманди...
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17.03.2021 22:55 Відповісти
А билеты на матчи продавали ?

Тогда надо начинать люстрацию с Суркисов, бо ИВЛ они себе завезли
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17.03.2021 22:59 Відповісти
А причому тут Суркіси? Завтра ахметовський Шахтар в Києві грає...
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17.03.2021 23:05 Відповісти
Та какая ей разница.
В буковеле - коломойский, а в футболе - суркис.
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17.03.2021 23:15 Відповісти
При тому що в Європі пусті стадіони , а уі вурдалаки запустили людей ще раніше . Ну і федерація , яка це дозволила .
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18.03.2021 06:34 Відповісти
Ходить на Чемпионат Украины это мазохизм а с Еврокубками всё ясно ,нас там нет ...
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17.03.2021 22:59 Відповісти
Киевский "Буковель".
Всё правильно.
Не нужно устраивать "пир" во время "чумы".
Покажите футбол на телеэкранах и всё будет ОК.
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17.03.2021 23:20 Відповісти
Как мило, сначала провели матч, а через три дня запретили!
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17.03.2021 23:21 Відповісти
Глядачі вдячно рознесуть заразу по всій країні.
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18.03.2021 07:43 Відповісти
 
 