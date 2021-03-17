У Києві заборонили пускати глядачів на футбольні матчі, - заступник голови КМДА Поворозник

Через складну епідситуацію в Києві забороняється доступ глядачів на футбольні матчі, зокрема міжнародні.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Заборона діятиме "до стабілізації епідемічної ситуації". Поворозник зазначив, що 18 березня в Києві заплановано великий футбольний матч, на який з усієї країни мають приїхати уболівальники. Він підкреслює, що таке скупчення людей призведе до спалаху захворюваності, тому влада має не допустити цього.

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"У столиці ситуація з поширенням хвороби складна. Щодня збільшується кількість хворих, зокрема і тих, хто потребує госпіталізації. Лікарні наповнені пацієнтами як ніколи. Багато пацієнтів у важкому стані і потребують кисневої підтримки", - зазначає чиновник.

Hromadske зазначає, що 18 березня український "Шахтар" прийме на НСК "Олімпійський" італійську "Рому" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Напередодні мер Києва Віталій Кличко говорив, що на матч приїде приблизно 35 тисяч глядачів. 21 березня на тому ж стадіоні відбудеться матч 19-го туру УПЛ "Динамо" - "Рух".

Також на "Олімпійському" збірна України має провести матчі кваліфікації до Чемпіонату світу 2022 року. 28 березня вона зіграє проти Фінляндії, а 31-го - із Казахстаном.