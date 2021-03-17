Україна пропонує почати на Донбасі до Великодня гуманітарне розмінування і розблокувати роботу КПВВ, - Резніков
Процес гуманітарного розмінування і відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі біля населених пунктів "Щастя" і "Золоте" може початися вже до Великодніх свят, якщо російська делегація в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту (ТКГ) на Донбасі прийме відповідну пропозицію української делегації.
Про це заявив перший заступник глави української делегації в ТКГ віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку української делегації в ТКГ у фейсбуці.
"Олексій Резніков запропонував напередодні Великодніх свят спільно здійснити два кроки: почати процес "гуманітарного розмінування", а саме: розмінування ділянок, на яких розташовано кладовища, об'єкти інфраструктури (водо-, газо- і електропостачання і т.д.), на яких системно проводяться регламентні та інші види робіт; розблокувати роботу КПВВ "Щастя" і "Золоте". Чекаємо відповідних рішень російської делегації", - сказано в повідомленні.
Згідно із заявою координатора підгрупи з безпеки глави СММ ОБСЄ посла Яшара Халіта Чевіка, "механізм протимінної діяльності та проєкт документа з розмінування 19-ти нових ділянок на лінії розмежування, попередньо узгоджених під час Паризького саміту, готовий".
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Резников , включи голову
Невже це збіг - не інакше.
Я уже заколебался эти ежедневные перлы читать.
Тупой и еще тупее - против этих просто о гениях фильм.
там на 50 лет работы хватит..
Майже кожного дня загиблі та поранені, а вони знов до звіра з миром...
Обстріли не припиняються, наших військових вбивають і калічать, яке в біса розмінування ?
Де наші полонені ? Когось звільнили, може ?
Ви ж недавно патякали про =дзеркальну відповідь= ...
Ось так ковтне кацапа на початку грудня, а висере десь у березні.
Вас самих на передовую отправить и погнать в атаку, подбадривая автоматными очередями в спину!
Никто не хочет на него заяву накатать в СБУ или контрразведку о держ зраде?