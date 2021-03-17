Україна пропонує почати на Донбасі до Великодня гуманітарне розмінування і розблокувати роботу КПВВ, - Резніков

Процес гуманітарного розмінування і відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі біля населених пунктів "Щастя" і "Золоте" може початися вже до Великодніх свят, якщо російська делегація в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту (ТКГ) на Донбасі прийме відповідну пропозицію української делегації.

Про це заявив перший заступник глави української делегації в ТКГ віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку української делегації в ТКГ у фейсбуці.

"Олексій Резніков запропонував напередодні Великодніх свят спільно здійснити два кроки: почати процес "гуманітарного розмінування", а саме: розмінування ділянок, на яких розташовано кладовища, об'єкти інфраструктури (водо-, газо- і електропостачання і т.д.), на яких системно проводяться регламентні та інші види робіт; розблокувати роботу КПВВ "Щастя" і "Золоте". Чекаємо відповідних рішень російської делегації", - сказано в повідомленні.

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Згідно із заявою координатора підгрупи з безпеки глави СММ ОБСЄ посла Яшара Халіта Чевіка, "механізм протимінної діяльності та проєкт документа з розмінування 19-ти нових ділянок на лінії розмежування, попередньо узгоджених під час Паризького саміту, готовий".