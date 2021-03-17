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Україна пропонує почати на Донбасі до Великодня гуманітарне розмінування і розблокувати роботу КПВВ, - Резніков

Україна пропонує почати на Донбасі до Великодня гуманітарне розмінування і розблокувати роботу КПВВ, - Резніков

Процес гуманітарного розмінування і відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі біля населених пунктів "Щастя" і "Золоте" може початися вже до Великодніх свят, якщо російська делегація в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту (ТКГ) на Донбасі прийме відповідну пропозицію української делегації.

Про це заявив перший заступник глави української делегації в ТКГ віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку української делегації в ТКГ у фейсбуці.

"Олексій Резніков запропонував напередодні Великодніх свят спільно здійснити два кроки: почати процес "гуманітарного розмінування", а саме: розмінування ділянок, на яких розташовано кладовища, об'єкти інфраструктури (водо-, газо- і електропостачання і т.д.), на яких системно проводяться регламентні та інші види робіт; розблокувати роботу КПВВ "Щастя" і "Золоте". Чекаємо відповідних рішень російської делегації", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Заступник міністра оборони і посли кількох держав ознайомилися з ходом розмінування в районі проведення ООС. ФОТОрепортаж

Згідно із заявою координатора підгрупи з безпеки глави СММ ОБСЄ посла Яшара Халіта Чевіка, "механізм протимінної діяльності та проєкт документа з розмінування 19-ти нових ділянок на лінії розмежування, попередньо узгоджених під час Паризького саміту, готовий".

Автор: 

Донбас (22354) розмінування (989) Тристороння контактна група (827) Резніков Олексій (1446) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+12
После провокации с вертолётом снова "надо перестать стрелять "..
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17.03.2021 23:05
+11
Зелені недоумки.Украина предлагает начать на Донбассе к Пасхе гуманитарное разминирование и разблокировать работу КПВВ, - Резников - Цензор.НЕТ 2731
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17.03.2021 23:05
+11
В этом зеленом петушатнике нормальные люди есть?
Я уже заколебался эти ежедневные перлы читать.
Тупой и еще тупее - против этих просто о гениях фильм.
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17.03.2021 23:10
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Шоб под видом паломников в Украину потекли реки Ковид ?
Резников , включи голову
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17.03.2021 23:02 Відповісти
Зелені недоумки.Украина предлагает начать на Донбассе к Пасхе гуманитарное разминирование и разблокировать работу КПВВ, - Резников - Цензор.НЕТ 2731
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17.03.2021 23:05 Відповісти
І москалі планують до травня здійснити розведення укранських військ.
Невже це збіг - не інакше.
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17.03.2021 23:03 Відповісти
После провокации с вертолётом снова "надо перестать стрелять "..
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17.03.2021 23:05 Відповісти
Да, чтобы врагу было легче наступать.
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17.03.2021 23:05 Відповісти
Вы все карты им путаете - то наступление, то разминирование...
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17.03.2021 23:05 Відповісти
Наверняка ща начнут орать, мол: Вот видите, хитрецы в ВСУ! - специально ратуют разминировать, чтобы быстро наступление прошло!
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17.03.2021 23:08 Відповісти
В этом зеленом петушатнике нормальные люди есть?
Я уже заколебался эти ежедневные перлы читать.
Тупой и еще тупее - против этих просто о гениях фильм.
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17.03.2021 23:10 Відповісти
Сук сколько их было и все побоку давай очередной покос наших воинов убитых и раненых они Вам скоро очень большое перемирие устроят особенно после того как Пу назвали убийцей то злость неадеквата достигнет апогеи
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17.03.2021 23:10 Відповісти
им бы с инженерами пообщаться, для начала...
там на 50 лет работы хватит..
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17.03.2021 23:12 Відповісти
*********???
Майже кожного дня загиблі та поранені, а вони знов до звіра з миром...
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17.03.2021 23:13 Відповісти
Украина предлагает начать на Донбассе к Пасхе гуманитарное разминирование и разблокировать работу КПВВ, - Резников - Цензор.НЕТ 6377
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17.03.2021 23:15 Відповісти
Так не обирайте їх у владу. Хто ж вам дохтур?
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17.03.2021 23:20 Відповісти
Не про мене,я їх не обираю.
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17.03.2021 23:23 Відповісти
Баба Юля! Вона всєх спасьот!Украина предлагает начать на Донбассе к Пасхе гуманитарное разминирование и разблокировать работу КПВВ, - Резников - Цензор.НЕТ 674
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17.03.2021 23:23 Відповісти
Ти досвистишся що вона почне мочити тебе в сортирі.
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17.03.2021 23:31 Відповісти
Украина предлагает начать на Донбассе к Пасхе гуманитарное разминирование и разблокировать работу КПВВ, - Резников - Цензор.НЕТ 9883
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17.03.2021 23:20 Відповісти
Для кого і для чого ці дебільні =жести доброї волі= ???
Обстріли не припиняються, наших військових вбивають і калічать, яке в біса розмінування ?
Де наші полонені ? Когось звільнили, може ?
Ви ж недавно патякали про =дзеркальну відповідь= ...
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17.03.2021 23:21 Відповісти
Украина предлагает начать на Донбассе к Пасхе гуманитарное разминирование и разблокировать работу КПВВ, - Резников - Цензор.НЕТ 994
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17.03.2021 23:24 Відповісти
Українським військовим потрібно бути обережними, по крайней мере, що б не потрапити в полон по дурості і випадково, а таке мало місце і траплялося, так як кремлеботи заморозили на невизначений термін обмін полоненими з за кума
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17.03.2021 23:42 Відповісти
Як на мене, то найкращим варіантом замість КПП було б створення ось такого по всій довжині лінії розмежування:
Украина предлагает начать на Донбассе к Пасхе гуманитарное разминирование и разблокировать работу КПВВ, - Резников - Цензор.НЕТ 567
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17.03.2021 23:21 Відповісти
А зимою що?
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17.03.2021 23:24 Відповісти
Вважаєш зимою орки по вмерзлих в льод крокодилах попруть? Дійсно, нєдоработочка проекту!
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17.03.2021 23:28 Відповісти
Краще їх винищити під корінь,бо вони нас знищать,якщо буде можливість
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17.03.2021 23:31 Відповісти
Вони замерзають,а по весні розмерзаються і повзають
Ось так ковтне кацапа на початку грудня, а висере десь у березні.
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17.03.2021 23:44 Відповісти
Эти голодные кормильцы всей Украины, сожрут бедных рептилий и не подавятся, особенно под бояру.
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18.03.2021 07:48 Відповісти
"гуманитарное разминирование" это КАК... В тот момент когда оккупанты приняли решение что могут начинать "упреждающие" обстрелы и активизировались возле линии соприкосновения. Идиотизм чистой воды. А КПП должны быть закрыты даже если учитывать только катастрофическое положение с пандемией коронавируса. У нас своих разносчиков хватает.. нам еще от туда дополнительно не хватало.
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17.03.2021 23:27 Відповісти
Что бы русским было проще штурмовать ВСУ в зоне ООС.
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17.03.2021 23:29 Відповісти
Вообще ипанутый. Это на фоне обстрелов в зоне ООС, накопления российских войск на Донбассе, в Крыму, в Беларуси и провокаций на севере страны.
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17.03.2021 23:28 Відповісти
Разминирование наших позиций - это сценарий кремлёвских выродков....Чтобы Америка отказалась от помощи нам - идиотам и самоубийцам....Украинские патриоты должны не допускать подобного идиотизма на передовой.... Наоборот, необходимо усиленное, всеохватывающее минирование всей линии разграничения....
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17.03.2021 23:41 Відповісти
голову себе разминируй, резидент...
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18.03.2021 06:13 Відповісти
предатели или просто идиоты?
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18.03.2021 07:11 Відповісти
Звичайни зрадники!
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18.03.2021 10:26 Відповісти
І... провести відведення військ за Дніпровський вал.
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18.03.2021 07:26 Відповісти
Это ваши "адекватные ответы" на обстрелы кацапов?!
Вас самих на передовую отправить и погнать в атаку, подбадривая автоматными очередями в спину!
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18.03.2021 08:57 Відповісти
А що вже ворог припинив обстрілювати наші позиції ? навчпаки тільки збільшилось і майже щодня серед наших є жертви ,То що ви збираєтесь робити ,ви працюєте на ворога чи просто дурні?
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18.03.2021 09:16 Відповісти
А зачем спешить? Этот сюрприз можно сделать к Пасхе 2040 года. Тоже все будут рады.
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18.03.2021 10:24 Відповісти
шо своей короны в Украине мало? резник , может ты у нас главный колоборант?
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18.03.2021 12:45 Відповісти
Разминирование во время войны и постоянных военных действиях?.......
Никто не хочет на него заяву накатать в СБУ или контрразведку о держ зраде?
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18.03.2021 12:45 Відповісти
 
 