Обшуки СБУ в Раді щодо "харківських угод": спілкувалися з апаратом, зажадали документи і комп'ютери, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що робили в парламенті співробітники Служби безпеки України.

Він повідомив, що працівники СБУ були в парламенті в рамках розслідування справи щодо голосування за "харківські угоди" у 2010 році, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Зі мною, на щастя, вони не зустрічалися. У моєму приміщенні, там де я працюю, їх також не було", - сказав Разумков.

Він зазначив, що представники СБУ працювали на Садовій, 3А, де розміщуються комітети парламенту.

"Вони спілкувалися з апаратом", - наголосив спікер.

Читайте також: Питання притягнення нардепів до відповідальності за голосування за "Харківські угоди" - це велика абстракція, - Венедіктова

"Було кілька позицій щодо документного забезпечення – ми їм надали цю інформацію. Апарат виконав свою функцію", - розповів Разумков.

За його словами, також були запитання щодо комп’ютерів, але "комп’ютери, які працювали у ВРУ у 2010 році,були передані в 2016 році в інші інституції і сьогодні їх немає в стінах парламенту".

Разумков також повідомив, що є ще архів, де зберігаються всі документи, і звідти вони будуть передаватися в СБУ.

"А далі кожен буде займатися своєю справою", - додав голова парламенту.

Дивіться також: СБУ провела обшуки у структурах, які були залучені до підготовки та ратифікації "харківських угод". ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 12 березня Служба безпеки України порушила кримінальну справу за підготовку, підписання та ратифікацію "харківських угод". Розслідування почали за фактом державної зради. Раніше Рада нацбезпеки та оборони доручила СБУ перевірити обставини ратифікації "харківських угод" українським парламентом. Цей документ передбачав продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року. Також СБУ доручили перевірити всіх депутатів 6-го скликання, які причетні до голосування за ратифікацію "харківських угод".

16 березня слідчі Головного слідчого управління СБУ провели обшуки в ВР, РНБО, МЗС і Кабміні. При цьому виявлено документи, що свідчать про те, що тодішнє керівництво держави до підписання і прийняття "харківських угод" усвідомлювало їх наслідки.