МЗС України про російське засідання в Радбезі ООН щодо Криму: Скликавши пропагандистський захід, РФ укотре дискредитувала сама себе

У заходу, присвяченого тимчасово окупованому Криму, яке постійне представництво Російської Федерації при ООН провело 17 березня, була пропагандистська мета.

Про це йдеться в коментарі, опублікованому на сайті Міністерства закордонних справ України, повідомляє Цензор.НЕТ

"Захід мав пропагандистську мету - поширити фальшиві наративи про ситуацію на Кримському півострові.

Ця технологія вже відома. Російські пропагандисти з тріумфом відзвітують, що їм начебто вдалося пробити "інформаційну блокаду".

Тим часом факти свідчать зовсім про інше.

Підсумки обговорення вкотре показали триваючу ізольованість Росії, єдність більшості членів Радбезу ООН щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, засудження тимчасової окупації Криму, порушень прав людини, що здійснюються окупаційною адміністрацією на півострові.

Вимовлена ​​нашими партнерами позиція дозволила українським громадянам у Криму безпосередньо переконатися в незмінній і потужній підтримці держав-членів Ради Безпеки ООН", - наголошується в коментарі.

У МЗС підкреслюють, що це важливо в контексті інформаційної ізоляції Криму.

"Вдячні членам Радбезу ООН, які в ці дні підтвердили позицію про невизнання спроб Росії привласнити український Крим. Скликавши пропагандистський захід, Росія вкотре дискредитувала сама себе", - впевнені у відомстві.

Нагадаємо, постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН стосовно Криму 17 березня, заявив, що на обговореннях проблем півострова 12 березня було створено "спотворену картину" і "помилкове враження" про реальну ситуацію. Він також звинуватив заступника генерального секретаря ООН з прав людини Ілзе Брандс Кехріс у тому, що вона "дозволила собі у своїй заяві про Крим покладатися на односторонню інформацію з упереджених джерел".