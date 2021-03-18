Підхід адміністрації Байдена до РФ буде не таким, як адміністрації Трампа, - Псакі
Підхід нинішньої адміністрації США до двосторонніх відносин з Росією буде іншим, ніж за часів президентства Дональда Трампа, і російська сторона відчує це вже скоро.
Про це заявила в середу під час щоденного брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Наша адміністрація застосовуватиме інший підхід щодо наших відносин з Росією, ніж попередня адміністрація. Очевидно, президент висловив це в інтерв’ю, що вийшло напередодні ввечері",- зазначила представниця Білого дому, коментуючи повідомлення про виклик російського посла у США до Москви.
Вона підкреслила, що американська сторона буде "прямолінійною" з РФ у питаннях, які викликають занепокоєння.
Псакі також нагадала, що розвідувальна спільнота США продовжує проводити повний перегляд зловмисної діяльності Росії, яке включає і втручання в американські вибори, і хакерські напади, і отруєння Навального.
"Звісно, як сказав президент минулого вечора, росіяни відповідатимуть за те, що зробили", - підкреслила речниця Білого дому, додавши, що це станеться вже скоро.
При цьому, за її словами, існують сфери, у яких, США і РФ могли б взаємодіяти. У якості прикладу вона навела співпрацю за угодою СНО-ІІІ, підписаною минулого місяця та зусилля щодо обмеження розповсюдження ядерної зброї.
"Однак наші відносини матимуть інший вигляд", - зауважила вона.
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То добре!😂
Главное - темп не терять.
про яблочко и яблоньку читал ?
А де агресія рашки проти України ?
Хватит покупать энергоресурсы у больного на голову фашистского народца, мечтающего уничтожить весь цивилизованный мир.
"Она утонула!" (С) 😊
Товарищ Байден, произошло ужасное недоразумение.
тому їх треба гнати
время публикации: 17 марта 2021 г., 19:40 | последнее обновление: 17 марта 2021 г., 19:40 блог версия для печати фото
На фоне дипломатического скандала Россия отозвала своего посла из Вашингтона
После того, как президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC назвал Владимира Путина убийцей, МИД России вызвал своего посла из Вашингтона в Москву.
ТАСС сообщает, что Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации для анализа российско-американских отношений.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном. "Для нас же главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", - указала дипломат.
рашизм даёт метастазы
и эту опухоль - .лядь
давно пора удалять
Тому що підписання цього договору - це свідчення про те, що США вважають за можливе про щось ДОМОВЛЯТИСЯ з Путіним. Це означає, що вони так і не зрозуміли, що ДОМОВЛЯТИСЯ з Путінською РФ - це такий же обман, який був у весь попередній час правління Путіна, принаймні, від початку 2014 року, адже Путінський режим порушує будь-які договори...
Хоча... більш імовірно, що вони це розуміють, а обман - це не самообман, а обман громадськості.
Уже разное доводилось видеть и слышать: "Болтон в сраку" был, "Хербст на воротник" тоже был да и у "Псаки в бельма" тоже как бы не первое пришествие.