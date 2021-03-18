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Підхід адміністрації Байдена до РФ буде не таким, як адміністрації Трампа, - Псакі

Підхід адміністрації Байдена до РФ буде не таким, як адміністрації Трампа, - Псакі

Підхід нинішньої адміністрації США до двосторонніх відносин з Росією буде іншим, ніж за часів президентства Дональда Трампа, і російська сторона відчує це вже скоро.

Про це заявила в середу під час щоденного брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наша адміністрація застосовуватиме інший підхід щодо наших відносин з Росією, ніж попередня адміністрація. Очевидно, президент висловив це в інтерв’ю, що вийшло напередодні ввечері",- зазначила представниця Білого дому, коментуючи повідомлення про виклик російського посла у США до Москви.

Вона підкреслила, що американська сторона буде "прямолінійною" з РФ у питаннях, які викликають занепокоєння.

Псакі також нагадала, що розвідувальна спільнота США продовжує проводити повний перегляд зловмисної діяльності Росії, яке включає і втручання в американські вибори, і хакерські напади, і отруєння Навального.

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"Звісно, як сказав президент минулого вечора, росіяни відповідатимуть за те, що зробили", - підкреслила речниця Білого дому, додавши, що це станеться вже скоро.

При цьому, за її словами, існують сфери, у яких, США і РФ могли б взаємодіяти. У якості прикладу вона навела співпрацю за угодою СНО-ІІІ, підписаною минулого місяця та зусилля щодо обмеження розповсюдження ядерної зброї.

"Однак наші відносини матимуть інший вигляд", - зауважила вона.

Автор: 

Байден Джо (2884) росія (65035) США (22665) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+28
читаю на кацапском ресурсе тему про байдена. эк как у них горит.. любо дорого смотреть. севполит помойка пылает
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17.03.2021 23:55
+23
Эмбарго на нефть и газ и через пару лет мир забудет о нефтегазофедерации как о явлении.
Хватит покупать энергоресурсы у больного на голову фашистского народца, мечтающего уничтожить весь цивилизованный мир.
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18.03.2021 00:00
+18
Особисто я вірю , що Байден буде по- іншому відноситися до кремлівського терориста номер один в світі !
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17.03.2021 23:57
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Особисто я вірю , що Байден буде по- іншому відноситися до кремлівського терориста номер один в світі !
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17.03.2021 23:57 Відповісти
Амінь!
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18.03.2021 06:43 Відповісти
Байден людина серьозна і крута
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18.03.2021 09:16 Відповісти
Нема за що !
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17.03.2021 23:58 Відповісти
Шо, мокша, корёжит, пальцы скрючило?!
То добре!😂
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18.03.2021 00:12 Відповісти
читаю на кацапском ресурсе тему про байдена. эк как у них горит.. любо дорого смотреть. севполит помойка пылает
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17.03.2021 23:55 Відповісти
Фу. Я б там уже давно проблевался.
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17.03.2021 23:57 Відповісти
чисто медицинский интерес...
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17.03.2021 23:58 Відповісти
Та нет, так и нужно, знать что у врага творится, и быть готовым.
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18.03.2021 06:14 Відповісти
И это Байден мягко выразился, назвав относительно нейтральным словом killer, которые некоторые кацапские пропагандоны почему-то переводят как "неудобный партнер для переговоров". Посмотрим как запылают пердаки на мокшанских болотах, когда Байден употребит конкретное слово ******.
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18.03.2021 06:48 Відповісти
Подход администрации Байдена к РФ будет не таким, как у администрации Трампа, - Псаки - Цензор.НЕТ 5133
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17.03.2021 23:56 Відповісти
Підхід адміністрації Байдена до РФ буде не таким, як в адміністрації Трампа, - Псакі - Цензор.НЕТ 5486
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18.03.2021 00:05 Відповісти
Ох.... по скореё бы, они ту крысу в капкане бы прихлопнули... Серьёзные люди просто так слов на ветер не бросают... ! И это обнадёживает....! )))
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17.03.2021 23:56 Відповісти
Политики люди несерйозные и почти никогда(за исключением редких случаев)своих обещаний не исполняют и верить им на слово и зря не надо надеяться
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18.03.2021 01:10 Відповісти
Та да, заметно.
Главное - темп не терять.
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17.03.2021 23:56 Відповісти
Ну так закриють північний потік,чи ні? Це для України надважливо.
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17.03.2021 23:57 Відповісти
И поток, и рашку.
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18.03.2021 00:01 Відповісти
А як він може це зробити?
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18.03.2021 00:24 Відповісти
https://censor.net/ru/user/484688 Надавити на європейські країни.Бо бачу,що ця адміністрація не хоче цього.Саме за неї потік активно добудовується.
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18.03.2021 00:26 Відповісти
І як вони можуть надавити? Ввести санкції? Тоді він ризикує з ними ще й посваритися.
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18.03.2021 00:39 Відповісти
Їм гірше буде.Хто їх буде захищати тоді? Вони все одно підуть на поступки,хоч і скегочечи зубами.
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18.03.2021 00:44 Відповісти
Вони й самі себе можуть захистити. Макрон вже заговорив про створення аналогу нато у європі.
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18.03.2021 00:49 Відповісти
Що там балаболка Макрон заговорив - на те він і Макрон, щоб говорити. Тільки янкі просто нагадають тому популісту, як його як його папереднікі захищались в 1940 році . І пів караїни під німцями була, а друга ними ж контролювалась.Вони зараз в Іноземний легіон набрати нормальних вояків не можуть, а ви говорите про НАТО.
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18.03.2021 01:22 Відповісти
ага..деды Париж отдавали..эти защитят..
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18.03.2021 09:20 Відповісти
А при чем тут деды?
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18.03.2021 10:41 Відповісти
деды,сирожа - это генетика..
про яблочко и яблоньку читал ?
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18.03.2021 12:41 Відповісти
А от технического прогресса ,,генетика" никак не зависит?
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18.03.2021 13:04 Відповісти
Псаки также напомнила, что разведка США продолжает проводить полный пересмотр злонамеренной деятельности России, среди которой - вмешательство в американские выборы, хакерские нападения, отравление Навального.Источник: https://censor.net/ru/n3254033

А де агресія рашки проти України ?
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17.03.2021 23:58 Відповісти
Всё поэтапно и это тоже никто в правительстве США и он в том числе не оставит без внимания , он президент мудрый и опытный и естественно знает как надо и с чего начинать
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18.03.2021 02:52 Відповісти
И ещё хотелось добавить, что Байден не крученный хамелеон Макрон и мягкая покладистая Меркель ,а вполне серьёзный дядя
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18.03.2021 02:57 Відповісти
Так цапы и не хотели Байдена поэтому, что знали как он может им их свиное рыло прикрыть.
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18.03.2021 08:34 Відповісти
Эмбарго на нефть и газ и через пару лет мир забудет о нефтегазофедерации как о явлении.
Хватит покупать энергоресурсы у больного на голову фашистского народца, мечтающего уничтожить весь цивилизованный мир.
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18.03.2021 00:00 Відповісти
"товары из рф" звучит мега круто
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18.03.2021 09:25 Відповісти
Настав час роздачі пенделів.
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18.03.2021 00:00 Відповісти
по любому без удара в бубен русне дела не будет.
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18.03.2021 00:10 Відповісти
давай джо, обложи логово волка бункерного позорного путла тамагавками !
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18.03.2021 00:01 Відповісти
СП-2 взять и заблокировать прямо в море ..как страны НАТО смотрят на то как рашка тянет им газ ...бред полный ..
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18.03.2021 00:02 Відповісти
В последнее время есть сомнения, что НАТО представляет собой серьезную силу и гарантии безопасности для стран.
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18.03.2021 00:08 Відповісти
силу,которая заставит серануть жидким расию,НАТО будет представлять только при наличии объединяющей идеологии,например в 60-х-80-х это был антикоммунизм..
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18.03.2021 09:24 Відповісти
шо за бредятина?
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18.03.2021 00:09 Відповісти
У Обамы, при котором Байден был вице-президентом тоже был подход не такой как у Трампа.... К сожалению, в общем это все, пока, только бла бла бла.
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18.03.2021 00:04 Відповісти
Вы очевидно ожидали ,что Байден начнёт действовать после своего выступления через час ,давайте наберёмся терпения ,человек сказал и пообещал причём перед всем альянсом ,он же през крупнейшей и сильнейшей страны в мире и я думаю не балабол как некоторые наши
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18.03.2021 02:46 Відповісти
Дайте ему 100 дней!
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18.03.2021 04:59 Відповісти
Лаптєногі , під проксі США , вам тут що медом намазано ?🤣
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18.03.2021 00:06 Відповісти
нет. русне здесь бояркой разлито.
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18.03.2021 00:08 Відповісти
Надеюсь его мудрость и прямолинейность сделают свое дело, ибо тошнит уже от этих танцев с бубнами вокруг путина.
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18.03.2021 00:09 Відповісти
А кто пугает мир яо кроме пуйла?
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18.03.2021 08:36 Відповісти
Вторые сутки в Средиземном море ищут (включая Израиль и США) пропавшую российскую подлодку Б-237 «Ростов-на-Дону». Она закончила 6 месячный ремонт пару недель назад и сразу вышла в море, экипаж 52 человека, в СМИ тишина
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18.03.2021 00:10 Відповісти
Та всё нормально!
"Она утонула!" (С) 😊
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18.03.2021 00:25 Відповісти
Капрал Єнот чекає на позитивні новини:

Підхід адміністрації Байдена до РФ буде не таким, як адміністрації Трампа, - Псакі - Цензор.НЕТ 3491
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18.03.2021 01:35 Відповісти
вероятней всго ,во время ремонта натырыли цветмета и повезли сдавать ,вероятно в Египет ,в режиме радиомолчания
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18.03.2021 06:07 Відповісти
Шо, опять перезагрузка, как при Обаме?
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18.03.2021 00:10 Відповісти
не перезагрузка ( релоад), а обнуление ( рессет)
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18.03.2021 00:12 Відповісти
умножение на ноль?
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18.03.2021 00:24 Відповісти
да. с полным стиранием
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18.03.2021 00:28 Відповісти
Примінять янкі до мордора постійну гепи з коефіцієнтом Рейгана.
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18.03.2021 01:27 Відповісти
Не. Пи&дюлина, как при Байдене.)))))
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18.03.2021 00:29 Відповісти
Спасибо товарищу Байдину за наше счастливое будущее!
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18.03.2021 00:11 Відповісти
карликовый педофильный пигмей уже пишет в госдеп покаянную челобитную...
Товарищ Байден, произошло ужасное недоразумение.
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18.03.2021 00:15 Відповісти
у истории время течёт по другому. от слов рейгана о империи зла, до её развала прошло определённое время. сегодня пахана руин империи зла точно определили как убийцу. процесс запущен. эта такая же точная характеристика обязательно чем то отзовётся. будем посмотреть доразвал )
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18.03.2021 00:15 Відповісти
Навальный конешна пострадал, то да сё.. а вот 15 тыс затравленых свинцом украинцев то такє.. другое. Да, Псаки?
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18.03.2021 00:16 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Femojitool.ru%2Fthumbs-up-sign&psig=AOvVaw3ei18Zc_15WaKrcHmzgHCG&ust=1616105769129000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCIipqqOtuO8CFQAAAAAdAAAAABAD 👍 https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Femojitool.ru%2Fthumbs-up-sign&psig=AOvVaw3ei18Zc_15WaKrcHmzgHCG&ust=1616105769129000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCIipqqOtuO8CFQAAAAAdAAAAABAD 👍 https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Femojitool.ru%2Fthumbs-up-sign&psig=AOvVaw3ei18Zc_15WaKrcHmzgHCG&ust=1616105769129000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCIipqqOtuO8CFQAAAAAdAAAAABAD 👍
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18.03.2021 00:16 Відповісти
Байден задал правильный тон в общении с кремлёвским террористом. Осмелятся ли теперь Макрон, Меркель и прочие друзья кремлёвской гниды общаться с ним, как с нормальным? Думаю. затихнут, будут делать вид, что не знают его ....
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18.03.2021 00:17 Відповісти
Так то оно так но меня смущает желание Байдена снова сотрудничать например с иранскими выжившими из ума аятоллами. Не вижу последовательной линии щемить изгоев человечества. Хотелось бы чтобы весь пар не выпустили в рашку а занялись и другими деспотами.
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18.03.2021 03:09 Відповісти
Саме так і буде. раху призначили ритуальним мальчіком для бітія, а США будуть зливати китаю, що чжоу бай-ден успішно робив при обамі через свого синучка гунтера.
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18.03.2021 06:47 Відповісти
Тому що у багатьох американських еліт включаючи RINO республиканців таких як McConnell є бізнес зв'язки з Китаєм
тому їх треба гнати
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18.03.2021 07:48 Відповісти
Вы абсолютно правы - всех деспотов и нарушителей мирового порядка надо истреблять, как крыс и тараканов.... И Байден взялся в первую очередь за мразь и международного террориста, финансирующего всех других мразей и террористов....Считаю, это - очень логично и умно... Будет придушен кремлёвский шизоид, угомонятся и другие гельминты...
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18.03.2021 06:53 Відповісти
На фоне дипломатического скандала Россия отозвала своего посла из Вашингтона

время публикации: 17 марта 2021 г., 19:40 | последнее обновление: 17 марта 2021 г., 19:40 блог версия для печати фото
На фоне дипломатического скандала Россия отозвала своего посла из Вашингтона
После того, как президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC назвал Владимира Путина убийцей, МИД России вызвал своего посла из Вашингтона в Москву.

ТАСС сообщает, что Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации для анализа российско-американских отношений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном. "Для нас же главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", - указала дипломат.
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18.03.2021 00:20 Відповісти
а кто у Псаки, мальчик или девочка ?
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18.03.2021 00:28 Відповісти
давить кацапию до полного развала
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18.03.2021 00:30 Відповісти
Бункер плешивого карлика подлежит уничтожению.
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18.03.2021 00:39 Відповісти
Президентов США Рузвельта и Трумэна убила,вернее отравила специальным ядом одна и та же баба агент НКВД и художник портретист по профессии..,разве вы этого не знали?
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18.03.2021 00:43 Відповісти
на деньги от нефти и газа
рашизм даёт метастазы

и эту опухоль - .лядь
давно пора удалять
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18.03.2021 00:44 Відповісти
Опухоль это растет с 1917 года...
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18.03.2021 00:49 Відповісти
Не фантазуй... Та "опухоль" з"явилася при Василі ІІІ, коли було проголошено "МАсква - Третий Рим!" З тих пір і "розросталася"...
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18.03.2021 00:59 Відповісти
Когда поймете почему убили Котовского Чапаева Фрунзе Кирова маршала Блюхера и далее по списку,мож и поймете МЕТАСТАЗЫ...
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18.03.2021 00:51 Відповісти
Да да . Помним какие отношения были Обаме "Не вмешивайте меня в эту войну" (о войне путина против Украины в 2014г)
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18.03.2021 01:00 Відповісти
Якраз сам факт підписання угоди про СНО-ІІІ - це і є контрприклад (доказ), який доводить, що ніякого "нового" підходу не буде.
Тому що підписання цього договору - це свідчення про те, що США вважають за можливе про щось ДОМОВЛЯТИСЯ з Путіним. Це означає, що вони так і не зрозуміли, що ДОМОВЛЯТИСЯ з Путінською РФ - це такий же обман, який був у весь попередній час правління Путіна, принаймні, від початку 2014 року, адже Путінський режим порушує будь-які договори...
Хоча... більш імовірно, що вони це розуміють, а обман - це не самообман, а обман громадськості.
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18.03.2021 01:57 Відповісти
Тутешнім ботам глобалістів щось доводити марна справа. Вони як проститутки в борделі імітують оргазм і роБЛЯТЬ вигляд, що жо байден не старий і вижилий з розуму імпотент, якого потримають для пристойності іще пару місяців, а повносправний музчина в розквіті сил.
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18.03.2021 06:50 Відповісти
"Сліпий казав - поживемо-побачимо"©
Уже разное доводилось видеть и слышать: "Болтон в сраку" был, "Хербст на воротник" тоже был да и у "Псаки в бельма" тоже как бы не первое пришествие.
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18.03.2021 06:09 Відповісти
Байден людина серьозна і крута
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18.03.2021 09:15 Відповісти
 
 