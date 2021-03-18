Підхід адміністрації Байдена до РФ буде не таким, як адміністрації Трампа, - Псакі

Підхід нинішньої адміністрації США до двосторонніх відносин з Росією буде іншим, ніж за часів президентства Дональда Трампа, і російська сторона відчує це вже скоро.

Про це заявила в середу під час щоденного брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наша адміністрація застосовуватиме інший підхід щодо наших відносин з Росією, ніж попередня адміністрація. Очевидно, президент висловив це в інтерв’ю, що вийшло напередодні ввечері",- зазначила представниця Білого дому, коментуючи повідомлення про виклик російського посла у США до Москви.

Вона підкреслила, що американська сторона буде "прямолінійною" з РФ у питаннях, які викликають занепокоєння.

Псакі також нагадала, що розвідувальна спільнота США продовжує проводити повний перегляд зловмисної діяльності Росії, яке включає і втручання в американські вибори, і хакерські напади, і отруєння Навального.

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"Звісно, як сказав президент минулого вечора, росіяни відповідатимуть за те, що зробили", - підкреслила речниця Білого дому, додавши, що це станеться вже скоро.

При цьому, за її словами, існують сфери, у яких, США і РФ могли б взаємодіяти. У якості прикладу вона навела співпрацю за угодою СНО-ІІІ, підписаною минулого місяця та зусилля щодо обмеження розповсюдження ядерної зброї.

"Однак наші відносини матимуть інший вигляд", - зауважила вона.