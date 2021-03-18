Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ під Тегераном ретельно вивчить звіт Ірану, - заява

Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752, збитого 8 січня 2020 року в небі над Тегераном, виступила зі спільною заявою після остаточного звіту Ірану.

Текст оприлюднено на сайті Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, міністри, що представляють Афганістан, Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію, взяли до відома остаточний Звіт про розслідування безпекових аспектів, оприлюднений Ісламською Республікою Іран, щодо збиття рейсу Міжнародних авіаліній України 752 (PS752).

Держави Координаційної групи тепер ретельно вивчатимуть цей Звіт і його висновки. Ми солідарні з родинами та близькими жертв, які продовжують переживати свою важку втрату.

Як і раніше, Координаційна група продовжуватиме вимагати від Ісламської Республіки Іран підзвітності та прозорості за цю трагедію та справедливості для жертв", - йдеться в заяві.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.