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Новини Коронавірус і карантин
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Спалах коронавірусу в Україні триватиме до кінця квітня, локдаун поки не потрібен, - Степанов

Спалах коронавірусу в Україні триватиме до кінця квітня, локдаун поки не потрібен, - Степанов

В Україні поки не будуть вводити локдаун через спалах коронавірусу. Однак українці повинні строго дотримуватися карантинних вимог.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в ефірі ТСН, передає Цензор.НЕТ.

"Я не вважаю, що нам зараз потрібен загальнонаціональний жорсткий карантин. Якщо буде більше звернено увагу саме на карантин, який діє на території регіону, щоб не допустити ситуацію до "червоного" рівня. Якщо область перейшла в цей рівень, то важливо виконувати ті правила, які дає Міністерство охорони здоров'я", - пояснив Степанов.

Також глава МОЗ додав, що спалах коронавірусу в Україні триватиме до кінця квітня.

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Нагадаємо, 17 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що локдауну можна буде уникнути, якщо люди обмежать соціальні контакти. У той же час, за словами прем'єра, якщо червоний рівень буде введений в більшості областей, то Кабмін буде змушений вводити посилені карантинні заходи на всій території України.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+6
289 умерших от COVID за одни только сутки - к сожалению, эта летальность, которая вполне сопоставима с падением пассажирского самолета, уже всеми давно воспринимается как данность - статистика.... И 5.000 госпитализаций в сутки - это тоже абсолютный рекорд с начала пандемии. Этот пистец уже идет по всей стране... Еще чуток и стране внатуре писта.. (с)
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18.03.2021 00:41
+2
В ООН ходят слухи, что у нас заболеваемость раз в 5 выше.
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18.03.2021 04:20
+2
В нас біля Києва всі лікарні забиті, дуже багато важких на кисні, лікарі та сестри не встигають. Люди у відчаі. В нас в краіні нічого не робиться для протидіі пандеміі: працюють школи, бари, торгові центри, кінотетри. Контроль за масками відсутній. Вакцинаціі нема. Це такий провал, що Стебанов повинен нести відповідальність за це
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18.03.2021 06:23
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289 умерших от COVID за одни только сутки - к сожалению, эта летальность, которая вполне сопоставима с падением пассажирского самолета, уже всеми давно воспринимается как данность - статистика.... И 5.000 госпитализаций в сутки - это тоже абсолютный рекорд с начала пандемии. Этот пистец уже идет по всей стране... Еще чуток и стране внатуре писта.. (с)
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18.03.2021 00:41 Відповісти
Та ладно,рассказывать нам тут туфту голимую.хозяйва прикажут,сразу введете.но пока приказа нет,хотя и цифры рекордные,и не при таких карантин вводили.
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18.03.2021 00:57 Відповісти
вАСЬЯ,І РЕШТА КРЕМЛЕБОТІВ-ДУРАНТИНОФІЛІВ!
ВИ УМЕНЕ ВПЕВПЕНО ЙДЕТЕ НАХ У СПАМ!
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18.03.2021 09:21 Відповісти
В Европе самая высокая смертность - в Венгрии
"Совпадение? Не думаю..." (с)
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18.03.2021 00:58 Відповісти
так давай буковель снова запускай)
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18.03.2021 01:32 Відповісти
а и не говорите. Скоро Львов закроется, а у них - все пучком.
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18.03.2021 01:47 Відповісти
зебики экспериментируют с ускоренным обретением иммунитета.
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18.03.2021 01:56 Відповісти
что вы за люди?)) объявляют локдаун - плохо, не объявляют, тоже плохо))) так как нужно?)
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18.03.2021 07:28 Відповісти
вы - популист на 2 фронта? - Это просто хамелеонство.
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18.03.2021 12:02 Відповісти
ЗЫ... не иди по течению, не иди против. Иди туда, куда тебе нужно.
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18.03.2021 12:06 Відповісти
В ООН ходят слухи, что у нас заболеваемость раз в 5 выше.
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18.03.2021 04:20 Відповісти
досить ймовірно...не в 5,а у 2-3 рази точно..
враховуючи те що,можливо,в українців кращий імунітет,і смертність менша(невиявлених інфікованих точно тьма тьмуща)
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18.03.2021 09:17 Відповісти
А помните прошлый год, Санжары? И лоХдаун, когда вообще не было никакой статистики? Ну а сейчас зашибись - коек свободных нет, но ок, пляшем дальше,и ковишит всякий втюхивают, как самым отсталым на планете... Молодцы ваще, ребята! Так держать! Тут скоро населения вообще не останется: кто свалит, кто умрёт (либо с голодухи, либо от болячек, либо от тарифов), и на пенсии не надо будет тратиться. Зе-команда - прям отлично справляется с очисткой территории
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18.03.2021 04:25 Відповісти
Правильно,идёт отчистка територии.земля продана ,а мы не нужны,даже как рабы!
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18.03.2021 04:47 Відповісти
На рашці весь Сибір від людей зачистили перед здачею китайцям?
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18.03.2021 08:41 Відповісти
В нас біля Києва всі лікарні забиті, дуже багато важких на кисні, лікарі та сестри не встигають. Люди у відчаі. В нас в краіні нічого не робиться для протидіі пандеміі: працюють школи, бари, торгові центри, кінотетри. Контроль за масками відсутній. Вакцинаціі нема. Це такий провал, що Стебанов повинен нести відповідальність за це
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18.03.2021 06:23 Відповісти
ВИБРАНА "Шведська модель",але в густонаселеній країні.
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18.03.2021 09:18 Відповісти
Чому тільки до кінця квітня?
А як же довгі вихідні на Великдень (1-4 травня)?
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18.03.2021 08:39 Відповісти
Вимагаємо негайного локдауна!!
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18.03.2021 09:10 Відповісти
Спалах коронавірусу в Україні триватиме до кінця квітня, локдаун поки не потрібен, - Степанов - Цензор.НЕТ 4406
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18.03.2021 09:27 Відповісти
ага..
після "спалаху" Україна вийде на "плато".. у 500 померлих щодня..
обійшовши расєю..((

вакцинацію,не розтягнуту на 5 років, організувати МОЗ І СТЕПАНОВ організувати не здатні..
лише "розпил бабла"(
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18.03.2021 09:13 Відповісти
Читая комментарии убеждаюсь, что 99,9% читателей цензора, упоротая быдломасса с промытыми зомбоящиком и подобными "сми" мозгами, не способная воспринимать окружающую действительность.
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18.03.2021 10:50 Відповісти
и за что вы ратуешь? любезно воспринимать ваши суро.вые.бу.дни-те?
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18.03.2021 11:54 Відповісти
 
 