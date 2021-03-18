Спалах коронавірусу в Україні триватиме до кінця квітня, локдаун поки не потрібен, - Степанов

В Україні поки не будуть вводити локдаун через спалах коронавірусу. Однак українці повинні строго дотримуватися карантинних вимог.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в ефірі ТСН, передає Цензор.НЕТ.

"Я не вважаю, що нам зараз потрібен загальнонаціональний жорсткий карантин. Якщо буде більше звернено увагу саме на карантин, який діє на території регіону, щоб не допустити ситуацію до "червоного" рівня. Якщо область перейшла в цей рівень, то важливо виконувати ті правила, які дає Міністерство охорони здоров'я", - пояснив Степанов.

Також глава МОЗ додав, що спалах коронавірусу в Україні триватиме до кінця квітня.

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Нагадаємо, 17 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що локдауну можна буде уникнути, якщо люди обмежать соціальні контакти. У той же час, за словами прем'єра, якщо червоний рівень буде введений в більшості областей, то Кабмін буде змушений вводити посилені карантинні заходи на всій території України.