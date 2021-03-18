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Делегація Росії в ТКГ висловила готовність усунути з переговорного процесу засуджену за тероризм Пирогову, - Арестович

Делегація Росії в ТКГ висловила готовність усунути з переговорного процесу засуджену за тероризм Пирогову, - Арестович

Російська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі висловила готовність усунути з переговорного процесу в політичній підгрупі запрошену ними "експертку з ОРДЛО" Майю Пирогову.

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" речник української делегації Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

"Російська делегація висловила готовність зробити так, щоб Майя Пирогова більше не з'являлася (на переговорах в ТКГ. - Ред.). Вони були розгублені, але заявили, що, якщо консультації в робочих підгрупах ТКГ вимагають відсутності певних осіб, таких громадських "експертів", то вони готові це зробити (усунути їх. - Ред.), і говорити тільки з українською стороною. Я думаю, що той комплекс питань, який вирішується в ТКГ, набагато важливіше присутності так званих "експертів". Це було видно по них, що вони "просіли" відразу. "Просіли", але були готові йти на поступки", - повідомив Арестович за підсумками чергового засідання ТКГ на рівні глав делегацій в режимі відеоконференції 17 березня.

Також читайте: Радник Єрмака Арестович порівняв патріотів України з кремлівськими пропагандистами: не відрізняються одні від одних ні за суттю, ні за формою

"Ми відстояли національні інтереси України. На переговорах можливо всяке, але сидіти і говорити з людьми з ОРДО, засудженими за тероризм - це вже перебір", - додав спікер української делегації в ТКГ.

Він додав, що "вдень через присутність зазначеної "експертки" були тимчасово заблоковані консультації тільки в політичній підгрупі ТКГ, всі інші підгрупи працювали в штатному режимі".

Арестович уточнив, що цього разу главу української делегації Леоніда Кравчука заміщав віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Нагадаємо, 17 березня донеччанин в українській делегації в ТКГ Сергій Гармаш повідомив, що переговори в політичній підгрупі ТКГ виявилися заблоковані через присутність на них Майї Пирогової.

За його словами, при її появі представники України покинули віртуальну кімнату онлайн-переговорів.

Також дивіться: "Ви - аферист, який потрапив незрозумілим шляхом в ТКГ і постійно міняє свою думку", - Гордон - Арестовичу в прямому ефірі українського ТБ. ВIДЕО

Автор: 

Тристороння контактна група (827) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+15
Иди наху. Гельминтович
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18.03.2021 01:05
+8
снова это убожество нарисовалось... даже дед кравчук на измене от него....
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18.03.2021 01:01
+6
Такого взрыва путинских пуканов еще не было! Сегодня Байден сделал наш день! Работайте, Байден! (с)
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18.03.2021 01:07
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снова это убожество нарисовалось... даже дед кравчук на измене от него....
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18.03.2021 01:01 Відповісти
Ага! "Русскій в душє" чи в "дУшє" відстояв українські інтереси! Це такий жарт ві Арєстовіча і 95 Кварталу! 😏
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18.03.2021 07:41 Відповісти
Иди наху. Гельминтович
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18.03.2021 01:05 Відповісти
Такого взрыва путинских пуканов еще не было! Сегодня Байден сделал наш день! Работайте, Байден! (с)
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18.03.2021 01:07 Відповісти
прорвало шлюзы у "скрепоносных"
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18.03.2021 01:09 Відповісти
это точно.. Но еще Байден сегодня унизил Зеленого - еще больше, чем Трамп.. Зе в акуе..
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18.03.2021 01:15 Відповісти
- Кого мы только не играли в своих коллективах! Лучше не вспоминать. Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете, нашего Шекспира?
- И замахнёмся! А что?
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18.03.2021 01:18 Відповісти
если бы выдать Зе Байдену с Трампом то те забыв про распри с удовольствием ему бы вдвоем наваляли
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18.03.2021 02:49 Відповісти
...Последняя новость про кацапо-пуканы - москва отзывает своего посла из США для консультаций. ..Байден - ЖГИ !!!
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18.03.2021 01:19 Відповісти
Анонсированы сроки космических испытаний российских ионных двигателей
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18.03.2021 01:26 Відповісти
Самое забавное, что на сегодняшний день задача "убрать путина" в США не стоит. Он удобен, предсказуем и главное - просчитан вдоль и поперек. Главный посыл Байдена: "Вова, будешь ***********, мы ещё за тебя награду назначим, и тебя твои же друзья нам в багажнике привезут."
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18.03.2021 01:29 Відповісти
Та Путін, на сьогодні - просто "ширма"... Він став, як політична фігура, настільки непомітним і нецікавим, що про нього навіть анекдоти перестали складать!... У Кремлі зараз сидять "павуки", які не знають, що робить - почать виводить війська і "зливать" Донбас, страшно - прийдеться заплатить за окупацію... Ну, а "свої" "назначать" зрадником... Вони ж, "запутінілися" по самі вуха!!!Самі себе загнали у "глухий кут", і не знають, як з нього вибраться... Так що для них єдиний вихід - включить "Лебедине озеро", призначить старого дурня "крайнім", показать труп "почівшего в бозе", і пробувать помириться з США...
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18.03.2021 06:56 Відповісти
это те, что для гиперзвуковой ракеты
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18.03.2021 06:59 Відповісти
Арестович звездозаправлянием пытаетцца создать видимость бурной деятельности этих ТГК МГК ПТК. И так далеее. Вся эта говорильня не стоит туалетной бумаги в их офисах. Путину нужна Украина, как составная часть России. И он будет держать ситуацию в подвешенном состоянии сколь угодно долго.И говорит там шо-то Кравчук, Гармаш или Арестович или они сидят в рот воды понабирав -ни на что не влияет. Вообще. Если завтра всего этого не станет-ничего не поменяется.
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18.03.2021 01:17 Відповісти
А яка різниця що буде змінено ПРІЗВИЩЕ Пирогової на Блінову... - все одно ординські
терористи !
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18.03.2021 08:53 Відповісти
Вы не понимаете - это другое!!!
Делегация России в ТКГ выразила готовность устранить из переговорного процесса осужденную за терроризм Пирогову, - Арестович - Цензор.НЕТ 3208
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18.03.2021 01:20 Відповісти
Кремлядсике соловьи колотятся в истерике , и не знают, как им теперь на 20-ку с Байденом ехать, где ему дипломатическую или настоящую дуэль объявить ... Но что примечательно - тема Украины у них перестала помещается в формате . Не потому ли, что она напоминает им - а Байден то прав , подугукнув журналисту про убийцу Путина.. Нет их не это терзает , их терзает мука- если это интервью было в записи - почему не вырезали это "угуайду " ермаки местные ? Как теперь общаться со страной , которая так тихо и спокойно втюхала в мозги рузззькому народу мысль о том что их царь убийца. Как отыграть свое унижение... ДРАМА
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18.03.2021 05:01 Відповісти
Действительно, зачем там нужны какие то "пироговы", если там есть культурнорусский арестович...
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18.03.2021 01:35 Відповісти
Это был 34-й подвиг Люси в борьбе с рашисткими оккупантами.
"Это было видно по ним, что они "просели" сразу. "Просели", но были готовы идти на уступки", - сообщил Арестович. Мендель может двумя твитами стабилизировать курс гривны, а Люся - может своими требованиями "просадить" россиян на бутылку.
Как бы завтра россияне не объявили Казанского и Гармаша террористами и не потребовали их убрать из ТКГ...
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18.03.2021 01:38 Відповісти
Меня коробит откровенно от слова русскокультурный. Русскоязычный это я еще могу понять, но для меня российская русскоязычная культура не «своя» хотя и понятна. Как например для американца британская культура - да, есть Шекспир, есть Киплинг - все понятно но есть свое что воспринимается как ценность.
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18.03.2021 03:01 Відповісти
Розумієш, в чому справа - "культура", у широкому розумінні, це таке поняття, яке діє і в племені канібалів... ЇХ "культура" передбачає ритуали поїдання "довгої свині" (як називали своїх жертв папуаси). Це просто "комплекс етичних норм", вироблених у у тому чи іншому суспільстві...
У "русскокультурних" це лінь, пияцтво, брехня, обман "лохів", крадіжки чужого, насльство проти слабшого, вбивства... Це і є їх "культура".
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18.03.2021 07:04 Відповісти
як у тому анекдоті
син питає батька -хто такі росіяни а хто такі москалі
- бачиш синку росіяни це такі люди мешкають у росії охайні розумні сусідів своїх поважають а москалі їм би тільки горілки нажертися і головне - не працювати 😬
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18.03.2021 07:57 Відповісти
Пропал Ермак - не уходит с новостей Люся, пропадет Люся - вылезет Ермак, пропадут оба - вырисуется Подоляк - и только ВОВА появляется перед очередным спектаклем РНБО и с видосиками по поводу героических решений этой его новейшей пиарконторы .
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18.03.2021 04:48 Відповісти
вова, он жеж голова рнбо, а данилов - секретарь, даже не генеральный
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18.03.2021 07:16 Відповісти
Т.е. , е не отстранили, но договорились договариваться и в дальнейшем?Всем в кассу, получати аванс
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18.03.2021 05:57 Відповісти
«Арестович уточнил, что в этот раз главу украинской делегации Леонида Кравчука замещал вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.Источник: https://censor.net/ru/n3254037»
А ,если бы был Кравчук.то заседание бы не заблокировали ? Терпели бы представителей лугандона?
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18.03.2021 06:31 Відповісти
Люся иди нах.
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18.03.2021 07:08 Відповісти
Ця люся нічим від тієї терористки не відрізняється, хіба лякливіша...
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18.03.2021 08:57 Відповісти
А каким методом устраниния? Снайпер? висилица? новичок? утопление? авария? не говорили?
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18.03.2021 08:59 Відповісти
Що в ТРИСТОРОННІЙ контактній групі робить предствник ніким, навіть парашкою, не визнаного ордло? Яким чином вона опинилась за одним столом перемовин з представниками України?
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18.03.2021 10:05 Відповісти
То есть что получается, Украина ведёт переговоры с ОРДЛО?
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18.03.2021 12:13 Відповісти
 
 