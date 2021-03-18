Делегація Росії в ТКГ висловила готовність усунути з переговорного процесу засуджену за тероризм Пирогову, - Арестович

Російська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі висловила готовність усунути з переговорного процесу в політичній підгрупі запрошену ними "експертку з ОРДЛО" Майю Пирогову.

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" речник української делегації Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

"Російська делегація висловила готовність зробити так, щоб Майя Пирогова більше не з'являлася (на переговорах в ТКГ. - Ред.). Вони були розгублені, але заявили, що, якщо консультації в робочих підгрупах ТКГ вимагають відсутності певних осіб, таких громадських "експертів", то вони готові це зробити (усунути їх. - Ред.), і говорити тільки з українською стороною. Я думаю, що той комплекс питань, який вирішується в ТКГ, набагато важливіше присутності так званих "експертів". Це було видно по них, що вони "просіли" відразу. "Просіли", але були готові йти на поступки", - повідомив Арестович за підсумками чергового засідання ТКГ на рівні глав делегацій в режимі відеоконференції 17 березня.

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"Ми відстояли національні інтереси України. На переговорах можливо всяке, але сидіти і говорити з людьми з ОРДО, засудженими за тероризм - це вже перебір", - додав спікер української делегації в ТКГ.

Він додав, що "вдень через присутність зазначеної "експертки" були тимчасово заблоковані консультації тільки в політичній підгрупі ТКГ, всі інші підгрупи працювали в штатному режимі".

Арестович уточнив, що цього разу главу української делегації Леоніда Кравчука заміщав віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Нагадаємо, 17 березня донеччанин в українській делегації в ТКГ Сергій Гармаш повідомив, що переговори в політичній підгрупі ТКГ виявилися заблоковані через присутність на них Майї Пирогової.

За його словами, при її появі представники України покинули віртуальну кімнату онлайн-переговорів.

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