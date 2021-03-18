Делегація Росії в ТКГ висловила готовність усунути з переговорного процесу засуджену за тероризм Пирогову, - Арестович
Російська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі висловила готовність усунути з переговорного процесу в політичній підгрупі запрошену ними "експертку з ОРДЛО" Майю Пирогову.
Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" речник української делегації Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.
"Російська делегація висловила готовність зробити так, щоб Майя Пирогова більше не з'являлася (на переговорах в ТКГ. - Ред.). Вони були розгублені, але заявили, що, якщо консультації в робочих підгрупах ТКГ вимагають відсутності певних осіб, таких громадських "експертів", то вони готові це зробити (усунути їх. - Ред.), і говорити тільки з українською стороною. Я думаю, що той комплекс питань, який вирішується в ТКГ, набагато важливіше присутності так званих "експертів". Це було видно по них, що вони "просіли" відразу. "Просіли", але були готові йти на поступки", - повідомив Арестович за підсумками чергового засідання ТКГ на рівні глав делегацій в режимі відеоконференції 17 березня.
"Ми відстояли національні інтереси України. На переговорах можливо всяке, але сидіти і говорити з людьми з ОРДО, засудженими за тероризм - це вже перебір", - додав спікер української делегації в ТКГ.
Він додав, що "вдень через присутність зазначеної "експертки" були тимчасово заблоковані консультації тільки в політичній підгрупі ТКГ, всі інші підгрупи працювали в штатному режимі".
Арестович уточнив, що цього разу главу української делегації Леоніда Кравчука заміщав віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
Нагадаємо, 17 березня донеччанин в українській делегації в ТКГ Сергій Гармаш повідомив, що переговори в політичній підгрупі ТКГ виявилися заблоковані через присутність на них Майї Пирогової.
За його словами, при її появі представники України покинули віртуальну кімнату онлайн-переговорів.
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терористи !
"Это было видно по ним, что они "просели" сразу. "Просели", но были готовы идти на уступки", - сообщил Арестович. Мендель может двумя твитами стабилизировать курс гривны, а Люся - может своими требованиями "просадить" россиян на бутылку.
Как бы завтра россияне не объявили Казанского и Гармаша террористами и не потребовали их убрать из ТКГ...
У "русскокультурних" це лінь, пияцтво, брехня, обман "лохів", крадіжки чужого, насльство проти слабшого, вбивства... Це і є їх "культура".
син питає батька -хто такі росіяни а хто такі москалі
- бачиш синку росіяни це такі люди мешкають у росії охайні розумні сусідів своїх поважають а москалі їм би тільки горілки нажертися і головне - не працювати 😬
А ,если бы был Кравчук.то заседание бы не заблокировали ? Терпели бы представителей лугандона?