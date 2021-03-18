З початку "тиші" на Донбасі спостерігачі ОБСЄ зафіксували не менше 11 тисяч порушень

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні зафіксувала зниження кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі за попередню добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт організації, оприлюднений 17 березня.

"Місія зафіксувала 30 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. За попередній звітний період в цій області зафіксовано 93 такі порушення", - зазначено в документі.

При цьому СММ не зафіксувала подібних порушень протягом доби в Луганській області. Напередодні там було виявлено тільки 1 порушення режиму припинення вогню.

У той же час, спостерігачі чули 1 вибух невизначеного походження поблизу Донецької фільтрувальної станції (ДФС) приблизно в той час, коли працівники станції прямували з Ясинуватої до ДФС.

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Крім того, безпілотний літальний апарат місії малого радіусу дії виявив присутність невстановлених людей на ділянці розведення в районі Золотого.

Повідомляється, що співробітники СММ ОБСЄ здійснювали моніторинг на ділянках розведення сил і засобів в районах Станиці Луганській, Золотого, Петровського та спостерігали за ситуацією з пересуванням цивільного населення на 3 КПВВ і 3 відповідних блокпостах збройних формувань в Донецькій і Луганській областях.

Свобода пересування місії була як і раніше обмежена, зокрема біля непідконтрольного уряду Спартака Донецької області.

Як зазначають в ОБСЄ, після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до теперішнього моменту СММ зафіксувала не менше 11 тисяч порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях, в тому числі 4 478 вибухів, 1 496 прольотів невизначених боєприпасів, 125 спалахів дульного полум'я, 63 освітлювальні ракети, а також не менше 6 291 черг і пострілів.