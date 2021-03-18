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За рік в Україні зареєстрували 178 злочинів з мотивів нетерпимості, - Офіс Генпрокурора

За рік в Україні зареєстрували 178 злочинів з мотивів нетерпимості, - Офіс Генпрокурора

В Україні в 2020 році зареєстрували 178 злочинів, скоєних з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, в 2021 році зареєстрували 20 злочинів.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Там додали, що в 2020 році до суду направили шість кримінальних проваджень за фактом злочинів, скоєних з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості. За січень-лютий 2021 року на розгляд суду направили два такі провадження.

Стаття 161 Кримінального кодексу України "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" передбачає мінімальне покарання – штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, максимальне покарання – вісім років позбавлення волі.

Також читайте: Офіс Генпрокурора почав кримінальне провадження щодо тортур і недотримання прав кримського політв'язня Абдуллаєва в колонії РФ

Автор: 

меншість (10) рівноправ’я (6) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+6
Естественное стремление человека жить в своем огороде своим образом, без влияния чужаков, глобократическая диктатура сделала преступлением.
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18.03.2021 02:51
+6
Хоча 2-3 роки тому на Львівщині, якщо не помиляюся, затівали непогану таку циганофобію...
Але циганофобія - то добра і корисна справа, а не "нетерпимость"
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18.03.2021 04:58
+5
а не пошли бы на...к себе домой чужаки ?или научитесь жить по тем правилам которые тут существуют
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18.03.2021 03:09
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Естественное стремление человека жить в своем огороде своим образом, без влияния чужаков, глобократическая диктатура сделала преступлением.
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18.03.2021 02:51 Відповісти
а не пошли бы на...к себе домой чужаки ?или научитесь жить по тем правилам которые тут существуют
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18.03.2021 03:09 Відповісти
В Украине в 2020 году зарегистрировали 178 преступлений, совершенных по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости Источник: https://censor.net/ru/n3254040

З якого пальця це висосано...
Щось на Цензорі про ніяку расову нетерпимісь не читав, може це тоді коли Зе клоун
не пустив хасидів в Умань ?
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18.03.2021 03:54 Відповісти
Хоча 2-3 роки тому на Львівщині, якщо не помиляюся, затівали непогану таку циганофобію...
Але циганофобія - то добра і корисна справа, а не "нетерпимость"
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18.03.2021 04:58 Відповісти
в минулому році мер івано-франківська, починав таку саму "фобію" проти ромів із закарпаття...
-і де тепер івано-франківськ і область?
- у "червоній зоні"
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18.03.2021 07:36 Відповісти
Ілон Маск успішно запустив автоту космос.
-і де тепер наш автопром?
-у дупі.
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18.03.2021 08:59 Відповісти
Так непослідовно написано...але з усього радує, що пасажирами того маскового авта у космосі не є цигани...бо й той маск почервонів би, як його тесла
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18.03.2021 11:36 Відповісти
Була така історія. Тоді хлопці із "С14" надавали по шиї ромалам. В хід пішли і ножики. Здається, було навіть двоє жмурів.
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18.03.2021 11:46 Відповісти
Після цього, пам'ятаю, в Києві на протести вишли якісь ліволіберали з плакатами "Сьогодні ми усі цигани!!!111!1" і вимогами "захистити ромів".
Я б їм порекомендував узяти і поселити в себе вдома якщо не табір, то хоча б циганську сім'ю. Або приплатити барону і влаштувати собі екстрім - день у циганському таборі на повній ролі циган. Або принаймні підійти до циган і по-доброму, по-людськи запропонувати їм допомогу, трохи грошей, продуктів і таке інше.
Готовий поспорити на пляшку рому Kraken Black Spiced, що їхнє ставлення до "ромів", м'яко кажучи, дещо змінилося б...
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18.03.2021 15:02 Відповісти
Спробував уявити епізод, коли ромалам ввічливо пропонується допомога...
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18.03.2021 15:05 Відповісти
Здати циганам кімнату в оренду - теж непогано На власників чекає багато "приємних" сюрпризів...
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18.03.2021 15:21 Відповісти
Таке уявити порівняно легко. Єдина складність - масштаби трешу. Тут усе обмежено польотом фантазії того, хто уявляє.
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18.03.2021 15:35 Відповісти
Знаю про випадок, коли у сім'ї після смерті діда звільнилася однокімнатна квартира, яку вони вирішили здавати. І додумалися здати двом братам-циганам (які під час ділових перемовин увімкнули режим "цивілізованих"). А потім на них чекав пердімонокль, коли менти накрили там наркопритон, де варили і продавали ґвинт.
Відбулися штрафом, а також капітальним ремонтом квартири, яку квартиранти перетворили на повний треш і пздць...
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18.03.2021 15:45 Відповісти
Видно, то були ромале, які забили на мєнтів. А мєнти на таке ображаються .
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18.03.2021 15:49 Відповісти
Звичайно. В основному ділери відстібують данину ментам і не переймаються.
А ті "роми" були зальотні пацани, "молодиє і дєрзкіє", які щойно приїхали до Дніпра звідкілясь з області і вирішили зробити, е-е-е, "індепендент стартап" От тільки не врахували, що виробництво крафтових амфетамінів - дуже "ароматний" процес, який сусіди не оцінили )))))))
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18.03.2021 16:03 Відповісти
...А все могло скінчитися гірше. Наприклад, Премією Дарвіна. Наприклад, коли б оті юні зухвальці вчинили б збройний спротив мєнтам.
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18.03.2021 16:12 Відповісти
Або навіть без ментів - під час синтезу амфетамінів є дуже пожеженебезпечні фази ))) досвідчені варщики заздалегідь дбають про техніку безпеки і засоби гасіння, якщо раптом спалахне... а зухвалим ромалам - "а, чего там, авось пронесет, хоп-хей-лалалей!" (і цигарку в зуби на стадії відбензинювання )
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18.03.2021 16:20 Відповісти
Тепер зрозуміло, чому трапляються вибухи в багатоквартирних будинках. А про причини тих вибухів ніхто нічого притомного сказати не може.
Щось таке я і підозрював, дивлячись у новинах, як мєнтовська говоряща голова "на ходу" генерує для ЗМІ версію халепи.
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18.03.2021 16:41 Відповісти
Пожежі точно бувають - у новинах можна знайти багато випадків, коли горять саме амфетамінові "лабораторії".
На якійсь стадії робиться відбензинювання (не пам'ятаю точно, здається коли з лікарських засобів відновлюють чистий ефедрин, чи при очищенні червоного фосфору... хоча можу й помилятися) - і там бензинові випари можуть спалахнути аж миттєво. До того ж обладнання там далеко не завжди як у професійних хіміків... частіше буває кустарщина... (((((
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18.03.2021 17:03 Відповісти
а ось-осьо 2 дні тому іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річного одесита велосипедика...у 8-річного не може бути великого велосипеда...
звідки стільки ненависті у цих іноземців з ножами на вулицях наших міст...
аваков - янгол?
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18.03.2021 07:30 Відповісти
Забуваєте один із основних ліберальських поступатів: кожен покидьок має право самовиражатись у зручний для нього спосіб; а кому то не подобається - його проблеми.
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18.03.2021 11:49 Відповісти
Анекдот згадався

Приходит мужик в магазин детских товаров:
- У вас есть велосип*дорасы?
Продавщица (возмущенно):
- Мужчина, вы что себе позволяете?! Здесь вообще-то дети!
- Да ладно... То есть велосипедики, по вашему, нормально звучит?..
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18.03.2021 15:25 Відповісти
бісиклєта
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18.03.2021 15:48 Відповісти
Він же ровер, він же біцигль.
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18.03.2021 16:47 Відповісти
Я тоже долго не смогу терпеть зеленых баранов. Почти непреодолимое желание взять дубину и проявить нетерпимость.
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18.03.2021 05:21 Відповісти
ХАБАД всё больше закрепляется в Украине. Раввин Булочник в открытую говорит, что украинцы это гои и их будущие рабы
https://censor.net/ru/comments/locate/3254040/0192146e-59c0-70f4-865e-d807bbb833cf
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18.03.2021 06:16 Відповісти
Це Бенедіктовна каламутить проти переходу парафій РПЦ МП в ПЦУ.
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18.03.2021 08:41 Відповісти
 
 