За рік в Україні зареєстрували 178 злочинів з мотивів нетерпимості, - Офіс Генпрокурора
В Україні в 2020 році зареєстрували 178 злочинів, скоєних з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, в 2021 році зареєстрували 20 злочинів.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Там додали, що в 2020 році до суду направили шість кримінальних проваджень за фактом злочинів, скоєних з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості. За січень-лютий 2021 року на розгляд суду направили два такі провадження.
Стаття 161 Кримінального кодексу України "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" передбачає мінімальне покарання – штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, максимальне покарання – вісім років позбавлення волі.
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З якого пальця це висосано...
Щось на Цензорі про ніяку расову нетерпимісь не читав, може це тоді коли Зе клоун
не пустив хасидів в Умань ?
Але циганофобія - то добра і корисна справа, а не "нетерпимость"
-і де тепер івано-франківськ і область?
- у "червоній зоні"
-і де тепер наш автопром?
-у дупі.
Я б їм порекомендував узяти і поселити в себе вдома якщо не табір, то хоча б циганську сім'ю. Або приплатити барону і влаштувати собі екстрім - день у циганському таборі на повній ролі циган. Або принаймні підійти до циган і по-доброму, по-людськи запропонувати їм допомогу, трохи грошей, продуктів і таке інше.
Готовий поспорити на пляшку рому Kraken Black Spiced, що їхнє ставлення до "ромів", м'яко кажучи, дещо змінилося б...
Відбулися штрафом, а також капітальним ремонтом квартири, яку квартиранти перетворили на повний треш і пздць...
А ті "роми" були зальотні пацани, "молодиє і дєрзкіє", які щойно приїхали до Дніпра звідкілясь з області і вирішили зробити, е-е-е, "індепендент стартап" От тільки не врахували, що виробництво крафтових амфетамінів - дуже "ароматний" процес, який сусіди не оцінили )))))))
Щось таке я і підозрював, дивлячись у новинах, як мєнтовська говоряща голова "на ходу" генерує для ЗМІ версію халепи.
На якійсь стадії робиться відбензинювання (не пам'ятаю точно, здається коли з лікарських засобів відновлюють чистий ефедрин, чи при очищенні червоного фосфору... хоча можу й помилятися) - і там бензинові випари можуть спалахнути аж миттєво. До того ж обладнання там далеко не завжди як у професійних хіміків... частіше буває кустарщина... (((((
звідки стільки ненависті у цих іноземців з ножами на вулицях наших міст...
аваков - янгол?
Приходит мужик в магазин детских товаров:
- У вас есть велосип*дорасы?
Продавщица (возмущенно):
- Мужчина, вы что себе позволяете?! Здесь вообще-то дети!
- Да ладно... То есть велосипедики, по вашему, нормально звучит?..
https://censor.net/ru/comments/locate/3254040/0192146e-59c0-70f4-865e-d807bbb833cf