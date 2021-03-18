За рік в Україні зареєстрували 178 злочинів з мотивів нетерпимості, - Офіс Генпрокурора

В Україні в 2020 році зареєстрували 178 злочинів, скоєних з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, в 2021 році зареєстрували 20 злочинів.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Там додали, що в 2020 році до суду направили шість кримінальних проваджень за фактом злочинів, скоєних з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості. За січень-лютий 2021 року на розгляд суду направили два такі провадження.

Стаття 161 Кримінального кодексу України "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" передбачає мінімальне покарання – штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, максимальне покарання – вісім років позбавлення волі.

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