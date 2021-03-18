Делегація України на форумі ОБСЄ: З початку "перемир'я" на Донбасі загинуло 16 українських воїнів, 69 поранено

З 27 липня 2020 року, коли почало діяти нове "перемир'я", озброєні формування РФ на Донбасі здійснили 882 порушення режиму припинення вогню, в результаті чого загинули 16 українських військових, ще 69 бійців ЗСУ зазнали поранення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила українська делегація в ОБСЄ під час засідання Форуму зі співробітництва в сфері безпеки ОБСЄ 17 березня.

"Загалом з 27 липня 2020 року по 10 березня 2021 року російські сили 882 рази порушили режим припинення вогню, 94 з них – із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем та мінометів калібру 120-мм і 82-мм. У результаті триваючої збройної агресії Російської Федерації загинули 16 українських військовослужбовців, ще 69 поранено. Російські окупаційні війська 8 раз обстрілювали житлові райони", - поінформували іноземних колег в українській місії.

В останні два тижні збройні формування РФ на тимчасово окупованому Донбасі особливо активно порушували "перемир’я", здійснивши 122 обстріли позиції Збройних Сил України, у т.ч. з використанням мінометів калібру 120-мм та 82-мм, а також із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок.

Як заявила українська делегація, головна мета таких обстрілів полягає у намірі спровокувати ЗС України на вогонь у відповідь, щоб надалі висунути фальшиві звинувачення щодо порушення режиму припинення вогню з боку української сторони.

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"В окремих випадках противник обстрілював українські позиції, одночасно подаючи до СММ ОБСЄ запит на режим "тиші" через нібито обстріл, проведений Збройними Силами України. Це також робиться з метою обвинувачення Збройних сил України в обстрілах житлових районів та цивільних об’єктів на тимчасово окупованих територіях Донбасу", - додали в українській делегації.

Окремо було вказано на те, що російська пропаганда підтримує високий рівень напруження шляхом систематичного поширення повідомлень про нібито підготовку до наступальної операції з боку української сторони. Зокрема, це відбувається перед проведенням засідань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) – з метою зриву її роботи та висунення альтернативного порядку денного.