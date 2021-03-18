Делегація України на форумі ОБСЄ: З початку "перемир'я" на Донбасі загинуло 16 українських воїнів, 69 поранено
З 27 липня 2020 року, коли почало діяти нове "перемир'я", озброєні формування РФ на Донбасі здійснили 882 порушення режиму припинення вогню, в результаті чого загинули 16 українських військових, ще 69 бійців ЗСУ зазнали поранення.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила українська делегація в ОБСЄ під час засідання Форуму зі співробітництва в сфері безпеки ОБСЄ 17 березня.
"Загалом з 27 липня 2020 року по 10 березня 2021 року російські сили 882 рази порушили режим припинення вогню, 94 з них – із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем та мінометів калібру 120-мм і 82-мм. У результаті триваючої збройної агресії Російської Федерації загинули 16 українських військовослужбовців, ще 69 поранено. Російські окупаційні війська 8 раз обстрілювали житлові райони", - поінформували іноземних колег в українській місії.
В останні два тижні збройні формування РФ на тимчасово окупованому Донбасі особливо активно порушували "перемир’я", здійснивши 122 обстріли позиції Збройних Сил України, у т.ч. з використанням мінометів калібру 120-мм та 82-мм, а також із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок.
Як заявила українська делегація, головна мета таких обстрілів полягає у намірі спровокувати ЗС України на вогонь у відповідь, щоб надалі висунути фальшиві звинувачення щодо порушення режиму припинення вогню з боку української сторони.
"В окремих випадках противник обстрілював українські позиції, одночасно подаючи до СММ ОБСЄ запит на режим "тиші" через нібито обстріл, проведений Збройними Силами України. Це також робиться з метою обвинувачення Збройних сил України в обстрілах житлових районів та цивільних об’єктів на тимчасово окупованих територіях Донбасу", - додали в українській делегації.
Окремо було вказано на те, що російська пропаганда підтримує високий рівень напруження шляхом систематичного поширення повідомлень про нібито підготовку до наступальної операції з боку української сторони. Зокрема, це відбувається перед проведенням засідань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) – з метою зриву її роботи та висунення альтернативного порядку денного.
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Откуда 16 убитых с июля? Только за два месяца их больше!
Что за брехня? Опять кацапам в очки заглядывает осел?
На какие санкции Запада оно расчитывает после таких заяв?
Точно, вражина засел на Банковой.
Сметуны, где вы?
https://novyny.24tv.ua/ru/skolko-pogiblo-na-donbasse-v-2021-godu-chislo-zhertv_n1498601
КОГДА-ТО ее возглавлял офицер , у которого родной брат в раше служит в армии.
Вопрос - как его могли назначить ? ФСБ и тут порулило ?
По данным канала, взрыв произошел 10 марта, однако о нем стало известно только сейчас. Что послужило причиной взрыва, пока неизвестно. Предположительно, ЧП не связано с нарушением технологического процесса выгрузки боеприпасов или нарушением мер безопасности - эпицентр взрыва находился на плавучем кране, перемещавшем груз.
После взрыва начался пожар, произошло обрушение стрелы крана на борт корабля. Семь человек получили повреждения разной степени тяжести, часть из них отравились, предположительно, продуктами горения либо нервно-паралитическим веществом. Кроме того, из-за пробоины от падения крана в трюм начала поступать вода, возникла угроза опрокидывания и затопления корабля. https://t.me/lentadna