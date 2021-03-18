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Новини Агресія Росії проти України
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Всім учасникам в ТКГ необхідно утриматися від будь-яких дій і заяв, які можуть привести до ескалації ситуації на Донбасі, - ОБСЄ

Всім учасникам в ТКГ необхідно утриматися від будь-яких дій і заяв, які можуть привести до ескалації ситуації на Донбасі, - ОБСЄ

Спецпредставник Діючого голови ОБСЄ в Україні Хайді Грау звернулася з проханням до сторін переговорів в Тристоронній контактній групі утриматися від будь-яких дій і заяв, які могли б бути сприйняті як провокаційні або ведуть до зростання напруженості на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З листопада 2020 року спостерігається поступове зростання числа порушень режиму тиші, що, на жаль, негативно впливає на населення в зоні конфлікту. До того ж, в інформаційному просторі останнім часом почастішали повідомлення, що містять взаємні обвинувачення щодо готовності сторін до силового вирішення конфлікту. Все це, без сумніву, негативно позначається на діяльності ТКГ і її робочих груп. Хочу наголосити, що всім учасникам конфлікту необхідно утриматися від будь-яких дій і заяв, які могли б бути сприйняті як провокаційні або ведуть до зростання напруженості", - зазначила Грау за підсумками чергового раунду переговорів в Тристоронній контактній групі, який пройшов у середу, 17 березня.

За її словами, в рамках робочої групи з безпеки також розглядалися питання, пов'язані із забезпеченням належного функціонування координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню і розробкою оновленого плану розмінування, підтвердження і реалізація якого вкрай важливі, особливо з наближенням весняних посівних робіт.

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Грау також додала, що "необхідно якомога швидше відкрити КПВВ "Щастя" і "Золоте", а також всі інші КПВВ на лінії зіткнення на Донбасі, забезпечити їх належне функціонування, щоб полегшити перетин лінії зіткнення населенню.

Крім того, в центрі уваги робочої групи з гуманітарних питань обговорювалися аспекти, пов'язані з взаємним звільненням і обміном осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом.

Учасники економічної робочої групи обговорювали питання водопостачання через лінію зіткнення в окремих районах Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО). Також відбулася дискусія з питань екології та забезпечення мобільного зв'язку "Водафон-Україна" в ОРДЛО".

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Щодо переговорів у політичній робочій групі, то цього разу, як зазначила Грау "превалювали процедурні питання, які зашкодили дискусії по суті як у робочій групі, так і в ТКГ".

Автор: 

ОБСЄ (3503) Донбас (22354) мінські угоди (2231) Тристороння контактна група (827) Грау Хайді (34)


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Топ коментарі
+16
Да вы шооо? Обострение конфликта? Это как в Карабахе 30 лет обострялось , обострялось, и обострилось. И теперь там ОБСЕ делать больше нечего...
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18.03.2021 07:32
+10
Ага Гитлера сильно остановило отсутствие повода в 41 году , а ***** как его истинный поклонник точно так по хер мнение любых ОБСЕ.
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18.03.2021 07:30
+8
Тёплое местечко для людей не отягощенных интеллектом, и агентов всяческих спецслужб...
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18.03.2021 07:43
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Ага Гитлера сильно остановило отсутствие повода в 41 году , а ***** как его истинный поклонник точно так по хер мнение любых ОБСЕ.
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18.03.2021 07:30 Відповісти
в смысле "отсутствие повода"? У Адика был отличный повод - краснозадые концентрировали войска на границе чтобы напасть на Германию. Если бы Адик не начал войну в июне 1941, то уже в сентябре краснозадые маршировали бы по Берлину.
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18.03.2021 10:54 Відповісти
Вы путаете повод и причину .Повод если бы он был , мог послужить к примеру обстрел немецких войск , как Сталин сделал при нападении на Финляндию , когда советская арта обстреляла свою же армию , а обвинили финнов , или как немецкие агенты под видом поляков захватили немецкую радиостанцию и на ломаном польском ..... , А при нападении на СССР такого повода не было , а вот одной из причин действительно был упреждающий удар по армии СССР , которая сама как раз и собиралась напасть на своего недавнего союзника.
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18.03.2021 19:41 Відповісти
Да вы шооо? Обострение конфликта? Это как в Карабахе 30 лет обострялось , обострялось, и обострилось. И теперь там ОБСЕ делать больше нечего...
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18.03.2021 07:32 Відповісти
Атопутиннападьоть.
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18.03.2021 07:33 Відповісти
Ты сменил ориентацию?
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18.03.2021 07:36 Відповісти
А якою вона була?
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18.03.2021 07:42 Відповісти
А кто состоит в украинской делегации в ОБСЕ?

Крутое место офиса - самый центр Вены 😀😀😀
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18.03.2021 07:37 Відповісти
Штаб квартира ОБСЕ в Вене
Всем участникам в ТКГ необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могут привести к эскалации ситуации на Донбассе, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8395
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18.03.2021 07:41 Відповісти
Тёплое местечко для людей не отягощенных интеллектом, и агентов всяческих спецслужб...
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18.03.2021 07:43 Відповісти
Агентов раши там больше всего - в каждой делегации из пост Совка 😀
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18.03.2021 07:44 Відповісти
ПОКА ЧТО ОБСЕ ИГРАЕТ ПО ПРАВИЛАМ РОССИЯН,
и пора это изменить в пользу Украины
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18.03.2021 07:46 Відповісти
ЕС никогда не будет договариваться с террористами. А Украина обязана это делать.
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18.03.2021 07:50 Відповісти
И это безобразие
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18.03.2021 08:07 Відповісти
никому она ничего не объязана
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18.03.2021 08:44 Відповісти
Дык если клоун страной управляет, то почему бы их не заставить напрямую с террористами договариваться. Прямо на наших глазах создают новый этнос- домбасский народ. Интересно его отнесут к славянским народам или к фино-угорской семье языков ?
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18.03.2021 07:53 Відповісти
об этом рашка только и мечтает - чтоб договаривались с их террористами
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18.03.2021 08:45 Відповісти
Всем участникам в ТКГ необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могут привести к эскалации ситуации на Донбассе, - ОБСЕ

"С ноября 2020 года наблюдается постепенный рост числа нарушений режима тишины, что, к сожалению, негативно влияет на население в зоне конфликта. Помимо этого, в информационном пространстве в последнее время участились сообщения, содержащие взаимные обвинения касательно готовности сторон к силовому решению конфликта.

Ну, і ? Україна постійно мовчала і =спікери з радниками= вистрибували, готові на все, ковтали і втиралися ... Помогло ?
Оце Кравчук спромігся був якось на якісь дві заявочки ... Мусив вже.
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18.03.2021 07:54 Відповісти
І шо?
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18.03.2021 08:05 Відповісти
и правильно сделал
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18.03.2021 08:46 Відповісти
Великий Пост всё-таки.
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18.03.2021 08:18 Відповісти
Хайди Грау обратилась к Трехсторонней контактной группе / Хайди Грау ещё не поняла что Трехсторонняя контактная группа это издевательство Путина над ОБСЕ. РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков. Россия официально заявила, что увеличит число обстрелов украинских войск на Донбассе. 03.03.21
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18.03.2021 08:29 Відповісти
Она не бредит?
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18.03.2021 08:56 Відповісти
у неё от ковида мозжечок прокис
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18.03.2021 10:38 Відповісти
***** танцует обсе, как кнайсль на её свадьбе.
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18.03.2021 09:37 Відповісти
Терпиме ОБСЄ підкаже, що в ТРИСТОРОННІЙ контактній групі роблять "представники" ордло?
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18.03.2021 10:09 Відповісти
 
 