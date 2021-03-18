Всім учасникам в ТКГ необхідно утриматися від будь-яких дій і заяв, які можуть привести до ескалації ситуації на Донбасі, - ОБСЄ

Спецпредставник Діючого голови ОБСЄ в Україні Хайді Грау звернулася з проханням до сторін переговорів в Тристоронній контактній групі утриматися від будь-яких дій і заяв, які могли б бути сприйняті як провокаційні або ведуть до зростання напруженості на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З листопада 2020 року спостерігається поступове зростання числа порушень режиму тиші, що, на жаль, негативно впливає на населення в зоні конфлікту. До того ж, в інформаційному просторі останнім часом почастішали повідомлення, що містять взаємні обвинувачення щодо готовності сторін до силового вирішення конфлікту. Все це, без сумніву, негативно позначається на діяльності ТКГ і її робочих груп. Хочу наголосити, що всім учасникам конфлікту необхідно утриматися від будь-яких дій і заяв, які могли б бути сприйняті як провокаційні або ведуть до зростання напруженості", - зазначила Грау за підсумками чергового раунду переговорів в Тристоронній контактній групі, який пройшов у середу, 17 березня.

За її словами, в рамках робочої групи з безпеки також розглядалися питання, пов'язані із забезпеченням належного функціонування координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню і розробкою оновленого плану розмінування, підтвердження і реалізація якого вкрай важливі, особливо з наближенням весняних посівних робіт.

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Грау також додала, що "необхідно якомога швидше відкрити КПВВ "Щастя" і "Золоте", а також всі інші КПВВ на лінії зіткнення на Донбасі, забезпечити їх належне функціонування, щоб полегшити перетин лінії зіткнення населенню.

Крім того, в центрі уваги робочої групи з гуманітарних питань обговорювалися аспекти, пов'язані з взаємним звільненням і обміном осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом.

Учасники економічної робочої групи обговорювали питання водопостачання через лінію зіткнення в окремих районах Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО). Також відбулася дискусія з питань екології та забезпечення мобільного зв'язку "Водафон-Україна" в ОРДЛО".

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Щодо переговорів у політичній робочій групі, то цього разу, як зазначила Грау "превалювали процедурні питання, які зашкодили дискусії по суті як у робочій групі, так і в ТКГ".