Найманці РФ дев'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 17 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік від населених пунктів Піски і Гнутове, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", у передмісті Луганського загарбники обстрілювали наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу селища Світлодарське окупанти вели вогонь у напрямку наших позицій з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів, а неподалік населеного пункту Новотошківське – з підствольних гранатометів.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території: " протягом минулої доби зафіксовано збільшення провокацій з боку російсько-окупаційних військ ОРЛО, метою яких було загострення безпекової ситуації на Луганському напрямку на фоні чергового засідання Тристоронньої контактної групи. Цього разу осередком порушень з боку окупантів став напрямок Калинівка-Луганське, де окупаційні війська відверто провокували Збройні Сили України на відкриття вогню. Для припинення провокацій, українською стороною СЦКК через СММ ОБСЄ, оперативно вводився режим "Тиша". Про всі порушення з боку окупантів Українську сторону СЦКК поінформували СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм".

"Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей про припинення вогню і послідовні у виконанні взятих на себе зобов'язань", - йдеться в повідомленні штабу.

Також повідомляється, що станом на 7 ранку 18 березня, обстрілів не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.



