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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ дев'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Найманці РФ дев'ять разів порушили режим

Минулої доби, 17 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік від населених пунктів Піски і Гнутове, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", у передмісті Луганського загарбники обстрілювали наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу селища Світлодарське окупанти вели вогонь у напрямку наших позицій з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів, а неподалік населеного пункту Новотошківське – з підствольних гранатометів.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території: " протягом минулої доби зафіксовано збільшення провокацій з боку російсько-окупаційних військ ОРЛО, метою яких було загострення безпекової ситуації на Луганському напрямку на фоні чергового засідання Тристоронньої контактної групи. Цього разу осередком порушень з боку окупантів став напрямок Калинівка-Луганське, де окупаційні війська відверто провокували Збройні Сили України на відкриття вогню. Для припинення провокацій, українською стороною СЦКК через СММ ОБСЄ, оперативно вводився режим "Тиша". Про всі порушення з боку окупантів Українську сторону СЦКК поінформували СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм".

"Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей про припинення вогню і послідовні у виконанні взятих на себе зобов'язань", - йдеться в повідомленні штабу.

Також повідомляється, що станом на 7 ранку 18 березня, обстрілів не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Найманці РФ девять разів порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС 01
Найманці РФ девять разів порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС 02

Автор: 

обстріл (28365) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
Найманці РФ дев'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1654
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18.03.2021 08:03
+4
Пора в ТКГ завести правило - порушил агрессор перемирие - на неделю откладывается встреча . Раша стремится свои вопросы в ТКГ вопросы порешать ? Пусть усмиряет своих убийц
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18.03.2021 07:49
+3
Именно ТКГ их интересует больше , чем украинцев . Бо им надо убрать санкции
Этим надо пользоваться переговорщикам с украинской стороны , а не подыгрывать кацапам
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18.03.2021 08:06
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Пора в ТКГ завести правило - порушил агрессор перемирие - на неделю откладывается встреча . Раша стремится свои вопросы в ТКГ вопросы порешать ? Пусть усмиряет своих убийц
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18.03.2021 07:49 Відповісти
А як же тоді зазирнути ***** вглаз? Отож.
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18.03.2021 07:52 Відповісти
😀😀😀
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18.03.2021 07:54 Відповісти
Тоді зустріч в ТКГ не відбудеться зовсім. Кауюцапи свої проблеми вирішують не в ТКГ, а саме обстрілами.
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18.03.2021 08:02 Відповісти
Именно ТКГ их интересует больше , чем украинцев . Бо им надо убрать санкции
Этим надо пользоваться переговорщикам с украинской стороны , а не подыгрывать кацапам
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18.03.2021 08:06 Відповісти
Об этом еще Роман Бессмертный говорил. Пока не прекратятся обстрелы, не о чем даже разговаривать. А Прыныжень решил войска отводить, мосты строить и территорию разминировать.
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18.03.2021 10:31 Відповісти
Ну 9 нівщот. Ось якби 10, то тоді...
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18.03.2021 07:50 Відповісти
Найманці РФ дев'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7739
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18.03.2021 07:57 Відповісти
Найманці РФ дев'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1654
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18.03.2021 08:03 Відповісти
І тут з Ніравани з'явилися штабники ООС і моніторинговій місії ОБСЄ стало соромно.
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18.03.2021 08:04 Відповісти
 
 