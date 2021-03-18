УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5468 відвідувачів онлайн
Новини Окупація Криму
2 226 24

Велика Британія в ООН: Ми ніколи не визнаємо незаконну окупацію Криму РФ

Велика Британія в ООН: Ми ніколи не визнаємо незаконну окупацію Криму РФ

Своєю неправомірною окупацією Криму Російська Федерація порушила перший принцип міжнародного права, тому цивілізований світ ніколи не визнає заяв Кремля про присвоєння українського півострова.

Таку позицію висловив під час неформального засідання в ООН по Криму за формулою "Арріа" представник Великої Британії в Організації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Неправомірна окупація Криму Російською Федерацією порушує перший же принцип міжнародного права: країни не можуть захоплювати території або змінювати кордони силою", - заявив британський дипломат.

Він підкреслив, що позиція Сполученого Королівства залишається чіткою: "Ми ніколи не визнавали та не визнаватимемо незаконної окупації Криму Росією". Представник Британії також наголосив, що дії РФ повною мірою порушують Статут ООН, а також велику кількість двосторонніх та багатосторонніх угод.

Також читайте: Польща наголошує на необхідності продовження санкцій проти РФ через окупацію Криму, - заява уряду

"Сполучене Королівство твердо засуджує російську агресію проти України та вкотре наголошує про свою повну підтримку незалежності України, її суверенітету й територіальної цілісності.

Британський дипломат закликав Росію виконувати рішення Генеральної Асамблеї ООН, зокрема, щодо забезпечення доступу на півострів представників офісу Верховного комісара ООН з прав людини. "Неприпустимо, що мільйоні кримчан залишаються поза механізмами моніторингу ООН", - наголосив британський дипломат.

Він також висловив занепокоєння у зв’язку з продовженням переслідувань у Криму представників етнічних та релігійних меншин, особливо щодо кримських татар.

"Ми закликаємо Росію негайно звільнити понад сотню незаконно утримуваних політичних в’язнів", - заявив представник Великої Британії.

Він завершив свій виступ словами: "Крим – це Україна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина не визнає окупацію Криму і закликає захистити кримських татар, - МЗС

Як повідомлялося, російська делегація при ООН організувала в середу неформальне засідання за формулою "Арріа" щодо ситуації в Криму. Представники західних країн, які виступили на цьому заході, заявили про тверду підтримку суверенітету й незалежності України та закликали Росію припинити її агресію та повернути Україні контроль над Кримом.

Автор: 

Велика Британія (5569) Крим (14138) ООН (3343)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Великобритания в ООН: Мы никогда не признаем незаконную оккупацию Крыма РФ - Цензор.НЕТ 2467....
показати весь коментар
18.03.2021 07:59
+5
надо срочно чонить бульдозером раздавить. британский паспорт абрамовича или астон-мартин дерипаски
показати весь коментар
18.03.2021 07:58
+3
Крысы Мавзолейные,вам трындец что сссру дохляку....заказывайте Похоронный марш...
показати весь коментар
18.03.2021 08:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
надо срочно чонить бульдозером раздавить. британский паспорт абрамовича или астон-мартин дерипаски
показати весь коментар
18.03.2021 07:58 Відповісти
Великобритания в ООН: Мы никогда не признаем незаконную оккупацию Крыма РФ - Цензор.НЕТ 2467....
показати весь коментар
18.03.2021 07:59 Відповісти
Интересная эмблема ООН,а где на ней Северная и Южная Америки?
показати весь коментар
18.03.2021 08:00 Відповісти
Тебе хватит!
С утра уже зенки залил.
показати весь коментар
18.03.2021 08:05 Відповісти
А ти зранку до всіх пристаєш як гівно до підошви.
показати весь коментар
18.03.2021 08:16 Відповісти
Эмблема ООН - КУБ,это для тех кто не в танке
показати весь коментар
18.03.2021 08:18 Відповісти
Конечно куб.
Только, не пей больше.
показати весь коментар
18.03.2021 08:24 Відповісти
Тебе тоже.
показати весь коментар
18.03.2021 08:23 Відповісти
Шо мінє? Чому замовк про орієнтацію яку ти мені накарябав?
показати весь коментар
18.03.2021 08:35 Відповісти
Есть и Северная и Латинская. Внимательно посмотри
показати весь коментар
18.03.2021 08:07 Відповісти
"Великобритания в ООН: Мы никогда не признаем незаконную оккупацию Крыма РФ".
Далее Великобритания продолжила без излишнего пафоса: Но и излишне "париться" по поводу деоккупации Крыма у нас нет ни малейшего желания.
показати весь коментар
18.03.2021 08:02 Відповісти
І коли її Величність призначила вас речником Великобританії?
показати весь коментар
18.03.2021 08:05 Відповісти
да! я тоже не признаю! так и записать...
показати весь коментар
18.03.2021 08:13 Відповісти
За усі свої злочини рашка має бути знищена як держава!
показати весь коментар
18.03.2021 08:03 Відповісти
Какая она Вам Рашка? Нашли подружку! Больше почтения к Раше! А то Раша хоть сама ещё и Срака, но из Вашей Вам ноги повыдёргивает -
Ра́ша Сра́ка Вуко́вич, словен. Raša Sraka Vuković, род. 10.10.1979 в г.*******, словенская дзюдоистка, чемпионка Европы 2003 года, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы по дзюдо.
показати весь коментар
18.03.2021 09:18 Відповісти
Щезни
показати весь коментар
18.03.2021 09:21 Відповісти
"А гімна з-під старої жuдівки не хочеш?"©
показати весь коментар
18.03.2021 09:38 Відповісти
Крым это смерть для РАБссии Непосильная Ноша хуже татарина,как говорят в Одессе...
показати весь коментар
18.03.2021 08:03 Відповісти
Кажись Уинстон Черчилль однажды сказал...,как мало надо чтобы многое испортить,как много нужно,чтобы малое сберечь...
показати весь коментар
18.03.2021 08:07 Відповісти
Крысы Мавзолейные,вам трындец что сссру дохляку....заказывайте Похоронный марш...
показати весь коментар
18.03.2021 08:15 Відповісти
Нагадує це все пустопорожні заяви Невіла Чемберлена щодо Гітлера і Чехословатчини.
показати весь коментар
18.03.2021 08:45 Відповісти
а по чём у них "признаёт законное присоединение"?
показати весь коментар
18.03.2021 09:34 Відповісти
теперь все патриоты паРашы распродадут всю недвижимость в Британии, откажутся от британских паспортов и гордо переедут в воронеж?
показати весь коментар
18.03.2021 09:55 Відповісти
 
 