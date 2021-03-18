Велика Британія в ООН: Ми ніколи не визнаємо незаконну окупацію Криму РФ
Своєю неправомірною окупацією Криму Російська Федерація порушила перший принцип міжнародного права, тому цивілізований світ ніколи не визнає заяв Кремля про присвоєння українського півострова.
Таку позицію висловив під час неформального засідання в ООН по Криму за формулою "Арріа" представник Великої Британії в Організації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Неправомірна окупація Криму Російською Федерацією порушує перший же принцип міжнародного права: країни не можуть захоплювати території або змінювати кордони силою", - заявив британський дипломат.
Він підкреслив, що позиція Сполученого Королівства залишається чіткою: "Ми ніколи не визнавали та не визнаватимемо незаконної окупації Криму Росією". Представник Британії також наголосив, що дії РФ повною мірою порушують Статут ООН, а також велику кількість двосторонніх та багатосторонніх угод.
"Сполучене Королівство твердо засуджує російську агресію проти України та вкотре наголошує про свою повну підтримку незалежності України, її суверенітету й територіальної цілісності.
Британський дипломат закликав Росію виконувати рішення Генеральної Асамблеї ООН, зокрема, щодо забезпечення доступу на півострів представників офісу Верховного комісара ООН з прав людини. "Неприпустимо, що мільйоні кримчан залишаються поза механізмами моніторингу ООН", - наголосив британський дипломат.
Він також висловив занепокоєння у зв’язку з продовженням переслідувань у Криму представників етнічних та релігійних меншин, особливо щодо кримських татар.
"Ми закликаємо Росію негайно звільнити понад сотню незаконно утримуваних політичних в’язнів", - заявив представник Великої Британії.
Він завершив свій виступ словами: "Крим – це Україна".
Як повідомлялося, російська делегація при ООН організувала в середу неформальне засідання за формулою "Арріа" щодо ситуації в Криму. Представники західних країн, які виступили на цьому заході, заявили про тверду підтримку суверенітету й незалежності України та закликали Росію припинити її агресію та повернути Україні контроль над Кримом.
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Далее Великобритания продолжила без излишнего пафоса: Но и излишне "париться" по поводу деоккупации Крыма у нас нет ни малейшего желания.
Ра́ша Сра́ка Вуко́вич, словен. Raša Sraka Vuković, род. 10.10.1979 в г.*******, словенская дзюдоистка, чемпионка Европы 2003 года, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы по дзюдо.