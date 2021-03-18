В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб

Минулої доби в Україні виявлено 15 053 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"15 053 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні станом на 18 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 744 дитини і 425 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 4 376 осіб;

летальних випадків – 267;

одужало – 6 514 особи;

здійснено тестувань за добу – 118 780 (зокрема методом ПЛР – 53 039, методом ІФА – 21 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 959).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 504 076 осіб;

одужало – 1 244 190 осіб;

летальних випадків – 29 253;

проведено ПЛР-тестувань – 7 520 147.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1092), Житомирській (1398), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях", - розповів Степанов.

Читайте: Спалах коронавірусу в Україні триватиме до кінця квітня, локдаун поки не потрібен, - Степанов





