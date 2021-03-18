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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб

В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб

Минулої доби в Україні виявлено 15 053 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"15 053 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні станом на 18 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 744 дитини і 425 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб 02госпіталізовано – 4 376 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб 02летальних випадків – 267;

В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб 02одужало – 6 514 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб 02здійснено тестувань за добу – 118 780 (зокрема методом ПЛР – 53 039, методом ІФА – 21 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 959).

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб 07захворіло – 1 504 076 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб 07одужало – 1 244 190 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб 07летальних випадків – 29 253;

В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб 07проведено ПЛР-тестувань – 7 520 147.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1092), Житомирській (1398), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях", - розповів Степанов.

Читайте: Спалах коронавірусу в Україні триватиме до кінця квітня, локдаун поки не потрібен, - Степанов

В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб 13

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Привіт із Букавеля, чувакі!)))
В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб - Цензор.НЕТ 8677
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18.03.2021 08:51
+8
В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб - Цензор.НЕТ 7565
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18.03.2021 09:02
+6
Ну чо, в декабре максимум был 16300. Ждём новых рекордов!!!
Шёл второй месяц зевакцинации...
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18.03.2021 08:50
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По информации аналитиков ООН - в Украине каждый день заражается 50 000 человек
Так шо МОЗ пора лучше считать
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18.03.2021 08:23 Відповісти
С чего вы решили, что МОЗ вообще что-то считает? Задача МОЗ публиковать цифры, которые соответствуют деятельности, а если точнее, без-деятельности властей. "Статистика" от МОЗ фейковая. А реальные цифры ужасные. По грубой оценке, сейчас каждая третья смерть "от болезней" - от ковида и последствий ковида.
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18.03.2021 08:29 Відповісти
Согласна
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18.03.2021 08:30 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб - Цензор.НЕТ 4824
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18.03.2021 09:01 Відповісти
БЕЗ ПОСИЛАННЯ-ФЕЙК.
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18.03.2021 09:22 Відповісти
Це ЗЕперемога, чи ЗЕпабєда?
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18.03.2021 08:32 Відповісти
Привіт із Букавеля, чувакі!)))
В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб - Цензор.НЕТ 8677
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18.03.2021 08:51 Відповісти
Хотя как по мне БУковель к самому распостранению вируса не причемь. "БУКАВЕЛЬ" эта симвал таго как преперздент ложил хер на вирус, как на клавиши рояля и тем самым призывал других грождан (нарид) тоже ложить на все херы и матки
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18.03.2021 08:52 Відповісти
Після вакцинації ще невідомо чи є ще у нього чим барабанити по клавішам.
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18.03.2021 08:56 Відповісти
пора уже бубочке отдухнуть где-то, а то Буковель уже приелся, да и апрель скоро
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18.03.2021 09:00 Відповісти
Знов поїде до Оману і привезе вагон інвестицій. Ось тоді і зажівьом.
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18.03.2021 09:24 Відповісти
Ох рисователи
Вангую 150 тысяч через неделю, вакцинку то надо толкать
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18.03.2021 08:38 Відповісти
Какую вакцину? Где она?
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18.03.2021 09:00 Відповісти
Степанов кто же тут виноват?раньше обвинял нас народ,что мы непослушные не все и неправильно носим маски,и будем наказаны локдауном,но теперь все поголовно в масках
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18.03.2021 08:50 Відповісти
Ми мабуть в різних релальностях живемо. Або ви памперс для підборіддя вважаєте 'носінням маски'. До того ж окрім маски, ще є вимога соціальної дистанції. Думаю тут можна не розписувати ситуацію.
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18.03.2021 09:47 Відповісти
Не пытайтесь им что-то доказать, они считают себя самыми умными...
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18.03.2021 11:50 Відповісти
Зенелохи ,где вакцины для людей?
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18.03.2021 08:50 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб - Цензор.НЕТ 7698
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18.03.2021 08:59 Відповісти
Ну чо, в декабре максимум был 16300. Ждём новых рекордов!!!
Шёл второй месяц зевакцинации...
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18.03.2021 08:50 Відповісти
В суботу буде
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18.03.2021 08:56 Відповісти
Что именно? Видосик от гнусявого с новыми обещаниями ,безопасной вакцины? Или объяснения почему Китай послал в опу?
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18.03.2021 09:04 Відповісти
Новий рекорд.
Може і я свою лєпту внесу. Бо вночі затемпературив(
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18.03.2021 09:21 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб - Цензор.НЕТ 657
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18.03.2021 08:59 Відповісти
Ну, якщо заборонити все, окрім метро - в метро теж нікому і нікуди буде їздити.
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18.03.2021 09:49 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб - Цензор.НЕТ 7565
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18.03.2021 09:02 Відповісти
15+к за сутки. Верной дорогой идете ЗЕкерманычи ((
У власти клоуны и импотенты.
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18.03.2021 10:21 Відповісти
Во всем мире идет новая волна из-за нового штамма вируса и только у вас зешники виноваты... их вина только в том, что в очередной раз решили бабла попилить и не смогли организовать поставки вакцин
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18.03.2021 11:52 Відповісти
Если школы пойдут на каникулы, через неделю - полторы начнется спад
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18.03.2021 10:45 Відповісти
Почему нету никакого контроля в супермаркетах за дистанциеей и правильным ношением масок. На базарах вообще никакого контроля за епидемией и пора милиции за не соблюдение торговли накладывать большие штрафы и на определенный период закрывать.закрывать.
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18.03.2021 10:51 Відповісти
Очень большие сомнения по поводу " зараженных". Значительная часть населения Украины уже переболела, а вы их снова в статистику включаете,как вновь заболевших. Не проще ли провести масштабное тестирование на наличие антител, и вся картина сразу станет ясна.
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18.03.2021 11:35 Відповісти
ну да, а люди которые обращаются к врачам с характерными симптомами и сдают позитивные тесты наверное ветрянкой болеют
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18.03.2021 11:53 Відповісти
Кто-нибудь слышал, чтобы Степанов или Ляшко продвигали методы профилактики тяжелого течения и снижения смертности? Таких как Омега-3, устранение дефицита витаминов и минералов, пробиотики. У этих марионеток глобократии очевидная цель - террор физический и террор психический.
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18.03.2021 11:59 Відповісти
хороші темпи! З такою швидкістю всі перезаразяться і самовилікуються без всяких недовакцин, ну а хто не вилікується, той помре... Тут вже нічого не поробиш. А потім і по другому, і по третьому разі почнуть заражатись (так, в Тернопільській області вже зафіксовані випадки потрійного зараження після самовилікування), і так боротьба з цим недовірусом буде тривати вічно! Як "боротьба" з тероризмом чи з бідністю.....
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18.03.2021 12:41 Відповісти
Хрень какая-то ,у них при 5 и при 15 тысячах заболевших одинаковое число умерших.???
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18.03.2021 13:20 Відповісти
ти ку-ку?.. Нові виявлені хворі не помирають в той же день.
Хіба крім тих, кому посмертно діагностували ковід, але тих в статистиці не так багато.
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18.03.2021 13:33 Відповісти
"Цензор", що це у вас за "лєві" рекламодавці?...В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб - Цензор.НЕТ 2725
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18.03.2021 13:35 Відповісти
В Житомирской об. наверное зараженный бурштын намывают.
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18.03.2021 13:51 Відповісти
 
 