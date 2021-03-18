В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб
Минулої доби в Україні виявлено 15 053 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"15 053 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні станом на 18 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 744 дитини і 425 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 4 376 осіб;
летальних випадків – 267;
одужало – 6 514 особи;
здійснено тестувань за добу – 118 780 (зокрема методом ПЛР – 53 039, методом ІФА – 21 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 959).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 504 076 осіб;
одужало – 1 244 190 осіб;
летальних випадків – 29 253;
проведено ПЛР-тестувань – 7 520 147.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1092), Житомирській (1398), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях", - розповів Степанов.
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Так шо МОЗ пора лучше считать
Вангую 150 тысяч через неделю, вакцинку то надо толкать
Шёл второй месяц зевакцинации...
Може і я свою лєпту внесу. Бо вночі затемпературив(
У власти клоуны и импотенты.
Хіба крім тих, кому посмертно діагностували ковід, але тих в статистиці не так багато.