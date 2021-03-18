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Новини Агресія Росії проти України
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Росія купує Європу, а приєднання США до нормандського формату "зміцнить хребет" переговорів, - Кравчук

Росія купує Європу, а приєднання США до нормандського формату

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що підтримує ідею розширення "нормандського формату" за рахунок США.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив глава української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, перший президент Леонід Кравчук в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, присутність у переговорах такого учасника, як США, "зміцнить хребет" переговорів.

"Я не хочу ображати Європу, але Росія Європу не слухає. Вона купила вже багатьох, зокрема колишніх канцлерів ... Росія купує Європу. І я думаю, що наявність у цьому випадку США у форматі (нормандському. - Ред.) зміцнить хребет цієї організації, і Росія відчує, що там перебуває одна з найсильніших, потужних країн світу і що з нею потрібно рахуватися", - сказав Кравчук.

Він також зазначив, що для розширення переговорного процесу, потрібна згода всіх учасників, проте, за словами Кравчука, у Росії немає підстав відмовити США в участі в переговорах.

"Треба аргумент. У чому претензії до США? Росія може бути, а Сполучені Штати не можуть? Головне, щоб це питання поставили на порядок денний і почали обговорювати. Я за те, щоб США були присутні", - сказав Кравчук.

Він нагадав, що на самому початку представник США брав участь у переговорах з мирного врегулювання ситуації в Донбасі, проте згодом США усунули від переговорного процесу.

"До речі, як ви знаєте історію, перша зустріч була не в Мінську, а в Швейцарії. Був женевський формат. У женевському форматі присутній держсекретар Сполучених Штатів Америки. Але потім Путін зумів обвести навколо пальця і ​​Порошенка, і інших, і вони доводили тим же Сполученим Штатам Америки, ми це можемо зробити без вас. Це була величезна помилка. А, якщо починалося за участю США, то можна і продовжити", - сказав Кравчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кравчук: Настав момент Х. Україна не буде сидіти та мовчати, а попросить натиснути на Росію усіма можливими способами. ВIДЕО

Нагадаємо, 12 лютого 2015 року на зустрічі в Мінську лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" узгодили комплекс заходів щодо виконання Мінських угод. Його 13 пунктів передбачають покрокове припинення збройного конфлікту та повернення окремих районів Донецької та Луганської областей під контроль України. Зараз більше немає подібних всеосяжних документів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Саме від мінських угод відштовхуються всі переговори про припинення російської агресії проти України.

Востаннє лідери так званої "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії - зустрічалися 9 грудня 2019 року в Парижі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року, після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію в збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські "добровольці".

За даними ООН, з квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 осіб.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) США (22685) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+9
Россия покупает Европу, а присоединение США к нормандскому формату "укрепит позвоночник" переговоров, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2964 рюсский мир сдыхает
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18.03.2021 08:35
+6
Байден в курсе что тупин куйло и мокрушник....... мокшане на жопу сели, посла из Вашингтона отозвали........
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18.03.2021 08:27
+5
Надеюсь , президент Литвы передал Зе , в личном разговоре ( значит без Ермака) условия Байдена 😎😎😎
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18.03.2021 08:27
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Байден в курсе что тупин куйло и мокрушник....... мокшане на жопу сели, посла из Вашингтона отозвали........
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18.03.2021 08:27 Відповісти
Господи, ну кому интересны рассуждения старого маразматика? Разве, что понаблюдать, как развивается процесс деградации умственного мышления у хитрожопого старикашки.
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18.03.2021 09:05 Відповісти
Москалик - брысь, фу! Бегом в стойло
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18.03.2021 10:02 Відповісти
Кравчук умнейший политик!!! А ты не гавкай здесь!
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18.03.2021 11:36 Відповісти
Надеюсь , президент Литвы передал Зе , в личном разговоре ( значит без Ермака) условия Байдена 😎😎😎
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18.03.2021 08:27 Відповісти
Бункерная РАБссия это вам не дохлый ссср Инфаркт и нет Совка долбанного...,Байден сделал РАБссии Инсульт...
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18.03.2021 08:31 Відповісти
у них не контролируемое мочеспускание - спикер софета ********* расеи Косачёв заявил что Байден должен извиниться..... ......
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18.03.2021 08:37 Відповісти
Прослушать новость
Россиян попросили не верить сообщениям о росте цен на самую дешевую рыбу

https://lenta.ru/auth/

Объективных причин для сокращения добычи, а значит, и для роста цен на сардину иваси, самую дешевую рыбу в России, не существует, заявили в https://lenta.ru/tags/organizations/rosrybolovstvo/ Росрыболовстве . Представитель ведомства попросил не верить сообщениям СМИ о возможном дефиците, передает http://tass.ru/ ТАСС .
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18.03.2021 09:39 Відповісти
Стреляет на 4 км: ВСУ испытали украинскую снайперскую винтовку «Ночной хищник» (фото, видео)
https://begemot-media.com/news/strelyaet-na-4-km-vsu-ispytali-ukrainskuyu-snajperskuyu-vintovku-nochnoj-hishhnik/
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18.03.2021 08:34 Відповісти
Змастили і відправили на склад до кращих часів.
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18.03.2021 08:39 Відповісти
Россия покупает Европу, а присоединение США к нормандскому формату "укрепит позвоночник" переговоров, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2964 рюсский мир сдыхает
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18.03.2021 08:35 Відповісти
Мародеры позорные...тьфу пля...Шариковское быдло
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18.03.2021 08:36 Відповісти
Дякуємо, що фоткі розпродажу ордло-макакамі майна загиблих з МН-17 не виклав.
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18.03.2021 09:34 Відповісти
В устах старого коммуниста эти слова звучат как подъεбка.
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18.03.2021 08:36 Відповісти
Не помогут ни Минские, ни Женевские, никакие форматы и соглашения. Нужен экономический крах раши, к чему США непреклонно ведут, невзирая на сопротивление паразитирующих украинцев.
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18.03.2021 08:40 Відповісти
Бубачка хоче ще зазирнути ***** вглаз.
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18.03.2021 08:42 Відповісти
95 Квартал готовит по этому поводу целое шоу с сериалом.
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18.03.2021 09:06 Відповісти
Власти Орловской области назвали вырванной из контекста жалобу руководителя управления труда и занятости Александра Сотникова об отказе россиян работать за 15-18 тысяч(4.6-5.8 ТИС ГРН). рублей.

Объяснение появилось на областном https://orel-region.ru/index.php?head=40&part=74&unit=637 портале .
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18.03.2021 09:44 Відповісти
ТЮЛЬКА,БОЯРИШНИК И СКРЕПИ-БУДУЩЕЕ РАССИ ПРИ ОБВАЛЕ РУБЛЯ ДО 100 РУБЛЕЙ ЗА ДОЛЛАР.
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18.03.2021 09:47 Відповісти
Почав прозрівати?
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18.03.2021 08:41 Відповісти
https://ua.news/ua/v-germanii-prizvali-zaregistrirovat-rossijskij-sputnik-v-posle-zapreta-vaktsiny-astrazeneca/ У Німеччині закликали зареєструвати російський «Супутник V» після заборони вакцини AstraZeneca ,что не сделаешь за газовые договорённости Германия в данный момент играет роль лесбиянки с Расией
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18.03.2021 08:42 Відповісти
У сусідки дочка в Ірманії працює в дитсадку. Вакцинували і весь персонал пішов на лікарняний.
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18.03.2021 08:46 Відповісти
ПОЗУ НІМЕЧЧИНИ НА КОЛІНАХ СПЕРЕДУ ВОВОЧКИ НАВІТЬ НЕ ІЛЮСТРУЮ..
Росія купує Європу, а приєднання США до нормандського формату "зміцнить хребет" переговорів, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9049
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18.03.2021 09:49 Відповісти
https://iz.ru/976555/2020-02-15/makron-zaiavil-o-**************-blokirovaniia-i-ignorirovaniia-rossii Франция тоже им жопу стала лизать резко . Вот такие у нас "союзнички".
Так что со мнением Кравчука соглашусь, что нам в переговорщики необходимы США и Великобритания, которые подписывали Будапештский меморандум, а не поставщики турбин Сименс и протягивальщики СП2 для Уйлостана.
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18.03.2021 09:55 Відповісти
присоединение США / Кравчук осмысливает и творчески развивает тезис своего начальника Моники. Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО?
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18.03.2021 08:53 Відповісти
Нарид Украины мутит воду в Украине и не знает к кому примкнуть к Украинскому народу или к кочевому народу московской Орды, так как находится в буферной зоне в случае конфликта с Московией, США и ЕС могут решить этот вопрос путём вступления Украины в союз с США и установить на юго востоке Украины три военные базы США и НАТО и тогда лишние спрыгнут с украинского корабля и корабль Украина перестанет двигаться по ветру изображая флюгер.
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18.03.2021 09:40 Відповісти
только надо пересчитать флюгеров а тех кто затаился - безпощадно переселить в рейх, на историческую родину в болота московии и мордовии, а некоторых в Молдавию. Пусть там воют вечерами.
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18.03.2021 10:30 Відповісти
Новая администрация Байдена наберет ход быстро и качественно,с мая-июня Экспресс начнет набирать скорость что ракета Маска.Многим в мире придется начать Перестройку не Горбачева,а Байдена
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18.03.2021 09:10 Відповісти
она скупила не только бывших канцлеров, но и нынешних, которых прикармливают вместе с их свитой, продвигая в будущие #евротрамппрезиденты.
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18.03.2021 09:28 Відповісти
немцам идея перепродажи газа и давления на других понравилась. Такое гансовское доминирущее положения привело к выходу ВБ из ЕС. Но это и побудило построить наббукко, юга европы отскочили а турки заодно побили армянских горлопанов и будут добывать свой газ, а рейх только скрипит и возбуждает греков, вечных контрабандистов. А скрипит от старости. Фортель кисинджера второй раз не пройдет. Да и газа рейх еще не добыл, только начали обустраивать арктику. После американских санкцый заглохнет вся эта "Панама".
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18.03.2021 10:26 Відповісти
 
 