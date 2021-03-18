Росія купує Європу, а приєднання США до нормандського формату "зміцнить хребет" переговорів, - Кравчук

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що підтримує ідею розширення "нормандського формату" за рахунок США.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив глава української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, перший президент Леонід Кравчук в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, присутність у переговорах такого учасника, як США, "зміцнить хребет" переговорів.

"Я не хочу ображати Європу, але Росія Європу не слухає. Вона купила вже багатьох, зокрема колишніх канцлерів ... Росія купує Європу. І я думаю, що наявність у цьому випадку США у форматі (нормандському. - Ред.) зміцнить хребет цієї організації, і Росія відчує, що там перебуває одна з найсильніших, потужних країн світу і що з нею потрібно рахуватися", - сказав Кравчук.

Він також зазначив, що для розширення переговорного процесу, потрібна згода всіх учасників, проте, за словами Кравчука, у Росії немає підстав відмовити США в участі в переговорах.

"Треба аргумент. У чому претензії до США? Росія може бути, а Сполучені Штати не можуть? Головне, щоб це питання поставили на порядок денний і почали обговорювати. Я за те, щоб США були присутні", - сказав Кравчук.

Він нагадав, що на самому початку представник США брав участь у переговорах з мирного врегулювання ситуації в Донбасі, проте згодом США усунули від переговорного процесу.

"До речі, як ви знаєте історію, перша зустріч була не в Мінську, а в Швейцарії. Був женевський формат. У женевському форматі присутній держсекретар Сполучених Штатів Америки. Але потім Путін зумів обвести навколо пальця і ​​Порошенка, і інших, і вони доводили тим же Сполученим Штатам Америки, ми це можемо зробити без вас. Це була величезна помилка. А, якщо починалося за участю США, то можна і продовжити", - сказав Кравчук.

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Нагадаємо, 12 лютого 2015 року на зустрічі в Мінську лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" узгодили комплекс заходів щодо виконання Мінських угод. Його 13 пунктів передбачають покрокове припинення збройного конфлікту та повернення окремих районів Донецької та Луганської областей під контроль України. Зараз більше немає подібних всеосяжних документів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Саме від мінських угод відштовхуються всі переговори про припинення російської агресії проти України.

Востаннє лідери так званої "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії - зустрічалися 9 грудня 2019 року в Парижі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року, після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію в збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські "добровольці".

За даними ООН, з квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 осіб.