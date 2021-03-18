Глава Укравтодору Кубраков про антикорупційну програму з ЄБРР: "Так, ми самі на це підписалися"

Нещодавно відбулася перша зустріч з розробки та впровадження Плану антикорупційних заходів для дорожньої галузі України в рамках спільного проєкту Укравтодору та Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це повідомив голова Укравтодору Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином, Укравтодор стане першою в Україні державною інституцією, що реформує управлінські та закупівельні процеси відповідно до рекомендацій ЄБРР.

"Йдеться про конкретні кроки для реформування системи закупівель, підвищення безпеки руху, розвитку інфраструктури для електротранспорту, а головне — створення антикорупційних запобіжників на всіх етапах управління дорожніми проєктами", - написав Кубраков.

До впровадження антикорупційної складової реформи залучено Basel Institute on Governance (Швейцарія), який працює у партнерстві з українською юридичною фірмою Sayenko Kharenko. До травня 2021 року консультанти вивчать та проаналізують наявні в Укравтодорі закупівельні та управлінські процеси з точки зору попередження корупції.

На основі отриманих даних до липня 2021 року планується фіналізувати та затвердити План антикорупційних заходів. Консультант супроводжуватиме імплементацію Плану в Укравтодорі та його підрозділах до 2023 року.

"За рік ми вже досягли значних результатів: створені єдині правила закупівель, запроваджено незалежний технагляд та додатковий контроль проєктних рішень. Ми працювали над попередженням корупційних ризиків шляхом цифровізації процесів управління та підвищенням виконавчої та фінансової дисципліни. Пілотний проєкт із ЄБРР дає шанс цим змінам стати незворотними", - пояснив очільник Укравтодору.

У грудні минулого року Укравтодор та ЄБРР підписали кредитну угоду загальною вартістю 450 млн євро. За ці кошти планується реконструювати близько 300 км дороги M-05 Київ — Одеса та збудувати Північний обхід Львова.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що у планах президентської програми на 2021 рік – збудувати і оновити 6500 км доріг та 245 штучних споруд.