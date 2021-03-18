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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19 забрала життя 2,69 млн осіб, кількість хворих перевищила 121,8 млн. ІНФОГРАФІКА

Пандемія COVID-19 забрала життя 2,69 млн осіб, кількість хворих перевищила 121,8 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 18 березня в світі зареєстрували 528 845 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9 712 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 121 838 366 випадків інфікування, з них 528 845 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 692 995 осіб, з них 9 712 за минулу добу.

Пандемія COVID-19 забрала життя 2,69 млн осіб, кількість хворих перевищила 121,8 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 98,2 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія і Велика Британія.

Пандемія COVID-19 забрала життя 2,69 млн осіб, кількість хворих перевищила 121,8 млн 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 10-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 6.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,69 млн человек, число заболевших превысило 121,8 млн - Цензор.НЕТ 5347
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18.03.2021 09:07 Відповісти
Ничего подобного,-"LVA down" знает,что это не так! Ковид это простой грипп,-а от него никто не умирает! Таких даунов я еще не встречал...
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18.03.2021 10:40 Відповісти
 
 