Пандемія COVID-19 забрала життя 2,69 млн осіб, кількість хворих перевищила 121,8 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 18 березня в світі зареєстрували 528 845 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9 712 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 121 838 366 випадків інфікування, з них 528 845 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 692 995 осіб, з них 9 712 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 98,2 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія і Велика Британія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 10-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 6.