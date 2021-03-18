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ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю ВАКС Біцюка, який розслідував справу "плівок ОАСК" і схвалив примусовий привід Вовка

ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю ВАКС Біцюка, який розслідував справу

17 березня 2021 року Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглянула дисциплінарну справу щодо судді Вищого антикорупційного суду Андрія Біцюка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВРП.

За результатами розгляду справи Дисциплінарна палата вирішила притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

"Перша Дисциплінарна палата ВРП відкрила дисциплінарне провадження стосовно судді Андрія Біцюка за п’ятьма ймовірними обставинами порушення, однак за результатами розгляду дисциплінарної справи Дисциплінарна палата дійшла висновку про порушення суддею норм чинного законодавства за одним окремим фактом", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа "плівок ОАСК": захист заявив відвід судді ВАКС Біцюку, продовження термінів розслідування під загрозою

Зазначається, що дисциплінарна палата ВРП встановила, що в постановленій за результатами розгляду клопотання ухвалі суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк вказав, що у кримінальному провадженні складено та підписано повідомлення про підозру певним особам, проте цей висновок не відповідає матеріалам клопотання.

Також Біцюк вказав, що слідчий суддя під час вирішення питання про продовження строків досудового розслідування не зобов’язаний вирішувати питання про належне вручення повідомлення про підозру. Водночас Палата дійшла висновку, що таке посилання суддею зроблено через невиконання вимог процесуального законодавства (статті 276–279, 295-1 КПК України з урахуванням приписів статті 42 КПК України).

"Палата дійшла висновку, що такі дії судді свідчать про порушення права осіб на справедливий суд, гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, допущене ним через грубу недбалість", - зазначили у ВРП.

За даними ЗМІ, щодо Біцюка відкрили дисциплінарну справу за скаргами адвокатів суддів Окружного адмінсуду Києва. 3 лютого суддя Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави ОАСК Павла Вовка, чий арешт раніше не дозволила ВРП.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що захист у справі "плівок ОАСК" заявив відвід судді ВАКС Біцюку.

Раніше суддя Біцюк уже розглядав це питання і повернув клопотання детективам НАБУ. Тоді слідчий суддя ВАКС встановив, що поданий документ не відповідав вимогам КПК України, оскільки у клопотанні взагалі не було зазначено суті повідомленої підозри кожній конкретній особі.

Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит"

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3.11.2020 року НАБУ ще раз опублікувало інформацію про розшук голови Окружного адмінсуду Києва Вовка. Пізніше стало відомо, що Вовк перебуває на лікарняному у зв'язку із самоізоляцією через захворювання на COVID-19.

3.11.2020 года НАБУ еще раз опубликовал информацию о розыске главы Окружного админсуда Киева Вовка. Позже стало известно, что Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19.

Автор: 

Вища рада правосуддя (582) Вовк Павло (300) Антикорупційний суд ВАКС (1950) Біцюк Андрій (3)


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Топ коментарі
+39
Судебная реформа без крупнокалиберного пулемета - деньги на ветер
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18.03.2021 09:12
+23
Но он же не судья Царевич, не принимал решений по автомайдановцам.
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18.03.2021 09:17
+19
Какой-то, блин, замкнутый круг! Очевидные преступления прячются за банальным словоблудием. И некому положить этому конец.
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18.03.2021 09:16
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А ВСП, вообще, это конституционная контора?
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18.03.2021 09:10 Відповісти
Это каста. Правящий класс, высшая раса, если угодно.
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18.03.2021 09:28 Відповісти
Т.е., по простому - антиконституционные узурпаторы, такой себе коллектив самоназначенцев "по интересам", захвативших власть в стране и СБУ им подчиняется.
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18.03.2021 12:16 Відповісти
Это, очевидно, нарушает положения статьи 21 Конституции, потому так и есть, по крайней мере, де-факто.

Только не совсем самоназначенцы - вступившие с ними в сговор высшие руководители Украины со времен старого уголовника кучмы, а также их подчиненные в мафиозно-подобной структуре госслужащие и даже нет(портнов с киваловым сейчас яркий пример), "элиты" местной власти обеспечили в обход существовавших и существующих законов такое положение этих скотов.
Самое страшное, что вся эта мафиозная структура, вертикаль, если угодно, успела подкрепить свое положение кучей принятых ими же законов, пока нарид безмолвствовал и за гречку подтверждал их избирательные фальсификации.
В общем, маємо, що маємо, и без товарищей маузера и линча этот клубок противоречий со здравым смыслом не разрубить.
И виновным я и многие другие(Портников, как авторитетный пример) считаем нарид, продавший за гречку, в пьяном угаре , и еще черте как, свою(да бог с ней сами виноваты) и нашу свободу. Мы - не голосовавшие с быдлом - в заложниках у этого большинства.
Увы...
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18.03.2021 13:06 Відповісти
и СБУ им подчиняется.

Все силовые и правоохранительные структуры поражены раковой опухолью этой мафии, не только подчиняются. а работают на мафию, чтобы и быдло, и не быдло или было убито, или подчинялось им, не выходя за рамки своей касты, уровень свободы для которой определен мафией.
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18.03.2021 13:10 Відповісти
Судебная реформа без крупнокалиберного пулемета - деньги на ветер
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18.03.2021 09:12 Відповісти
кроме пулемёта нужна еще очень длинная стенка
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18.03.2021 11:08 Відповісти
Конвеер Форда, как альтернатива...
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18.03.2021 11:47 Відповісти
Грузин Саакашвили предупреждал Зеленского с первого дня - начинай судебную реформу немедленно и срочно.
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18.03.2021 09:13 Відповісти
Так сцикун вигнав рєхварматора сцаакашвілі.
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18.03.2021 09:17 Відповісти
Так її ж вже Порох почав- хіба ні?
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18.03.2021 09:17 Відповісти
Почав. Та потім "мудрий" нарід обрав ВАЗеленського-бабломойського-портнова і вони з перших кроків при владі, в "турборежимі", створили ручний, керований суд.
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18.03.2021 10:18 Відповісти
Ужоссс...))) А Пороха якийсь інший народ обирав, точно?
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18.03.2021 10:33 Відповісти
"Грузін Саакашвілі" проведені Кахою Бендукідзе реформи "засрав", і став ту судову систему підминать під себе, ствоюючи "монархію" під свій зад. Бендукідзе не витримав, "махнув рукою" і пішов. У Грузії все зупинилося... Істеричні крики, заяви і "розмахування руками" "великого реформатора", результату не дали. Народ став висловлювать невдоволення... "Демократ" послав поліцію... Результат відомий...
В Україні йому дали Одеську область. Крім популістичних криків, нічого не було... (Правда, "лаврушників", що вилизували "батоно" зад і забезпечували його "ніштяками", туди наїхало при ньому, "неміряно" - поліція "задовбалася" їх видворять...).
Так що і "радник" з нього, і "реформатор" - "як з гімна - куля..."
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18.03.2021 09:26 Відповісти
стопроцентовий х....о
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18.03.2021 09:50 Відповісти
Це ти про кого?
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18.03.2021 10:26 Відповісти
Тимошенко об этом кричит где-то с 2000. "Без справедливості нічого не народиться" .
Судебная реформа первый пункт программы "Батьківщины" с 2002 года. Насколько я помню предлагалась выборность судей.
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18.03.2021 09:33 Відповісти
ну вы даете, "вспомнила бабка как девкой была")
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18.03.2021 09:48 Відповісти
Да кому вы верите. Она своего розственника запхнула в конституционный суд, он уже полгода размахивает проектом решения о ликвидации земельной реформы. Заботливая какая. Она всегда ищет личную выгоду.
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18.03.2021 09:53 Відповісти
Тимошенко ДВАЖДЫ была премьер-министром Украины. Напомню, что премьера утверждает парламентское большинство.
Стало быть, Тимошенко в течение ДВУХ СРОКОВ имела возможность принять ЛЮБЫЕ законы в стенах парламента.

Почему не сделала? сколько ей шансов еще давать если она уже ДВА прокакала?
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18.03.2021 10:26 Відповісти
Хіба у нас закони приймає прем'єр? Це щось новеньке.
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18.03.2021 13:13 Відповісти
Вот зачем ты, грязная лахтинская свинья, на украинском ресурсе, снова затянул песню в унисон с остальными своими ботными погоняловами, эту карусель - раскручивая путинскую шлюху тимошенку? Тут есть свои боты, они неплохо справляются с гебнявым заданием - не дают ей утонуть в дерьме. Эх, ботодром, ботодром.
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18.03.2021 13:17 Відповісти
Так таки і мала? Після реприватизації "Криворіжсталі" Ахметова і Пінчука, далі діло не пішло, тому, що олігархи, не без допомоги "любого друзя" Порошенка, "порішали" з Ющенком свої питання і реприватизація нікопольського ферросплавного, того ж таки Пінчука, уже не вдалася. Юлю звільнили і на цьому вся її можливість щось змінити, закінчилася. Ну, а, коли вона вдруге стала прем'єром, то ще один "любий друзь" Балога розвалив коаліцію, і в парламенті ініціативи кабміну не підтримувалися. Невже забули, чи свідомо вводите народ в оману? Але, все одно, не за Порошенко, Тимошенко, Зеленського треба було голосувати, а за патріотів-націоналістів, починаючи з Чорновола.
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18.03.2021 15:52 Відповісти
судебная реформа в украине не возможна. точка. нужна новая судебная система, в которой будет запрещена работа нынешним судьям.
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18.03.2021 11:12 Відповісти
Какой-то, блин, замкнутый круг! Очевидные преступления прячются за банальным словоблудием. И некому положить этому конец.
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18.03.2021 09:16 Відповісти
Так-так-так сказав кулемет...
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18.03.2021 10:39 Відповісти
Той хто обіцяв покласти цьому кінець грає ним на піанано.
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18.03.2021 10:48 Відповісти
ВСП КОРУПЦІЙНА СТРУКТУРА ЯКА ЗАХИЩАЄ КОРУПЦІЮ СУДДІВ.ВОРОН ВОРОНУ ОКО НЕ ВИКЛЮНЕ
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18.03.2021 09:16 Відповісти
Но он же не судья Царевич, не принимал решений по автомайдановцам.
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18.03.2021 09:17 Відповісти
ВСП ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю ВАКС Біцюка, який розслідував справу "плівок ОАСК" і схвалив примусовий привід Вовка - Цензор.НЕТ 1216
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18.03.2021 09:18 Відповісти
Судебная ОПГ защищается честные судьи выдавливаются мафия над законом которая трактует закон как хочет лишь бы платили деньги проще говоря отсутствие в старне судебной системы от слова вообще
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18.03.2021 09:20 Відповісти
око гасударєвє вам би на очко натягнути! Жодного рішення про притягнення судейкі до вдпд за безпідставну тяганину справ! Ви гірше за ********* ради на ДП! Горить в пеклі!
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18.03.2021 09:22 Відповісти
"Пацани судові" розпочали "розборки па панятіям...".
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18.03.2021 09:27 Відповісти
Клан захищає своїх.
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18.03.2021 09:29 Відповісти
Ніколи такого не було і ось знов.
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18.03.2021 09:29 Відповісти
судебная мафия - основа благосостояния феодалов. без судебной мафии украинский неофеодализм существовать не сможет, потому кривосудие будет оставаться в таком виде и с тем же наполнением до конца. до конца либо Украины, либо олигархического неофеодализма.
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18.03.2021 09:36 Відповісти
В судебной сфере у нас рулит Путлер через свю портянку.
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18.03.2021 09:44 Відповісти
разогнать всю судейскую кодлу одним росчерком пера...
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18.03.2021 09:46 Відповісти
не зря на теневом содержании. Выход простой - отменить палаты, решение принимаеться всеми квалифицированным большинством. Это касается и Коституционного суду.
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18.03.2021 09:57 Відповісти
Правосуддям в нашій країні навіть і не пахне.
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18.03.2021 10:11 Відповісти
Мафия бессмертна
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18.03.2021 10:12 Відповісти
Дошел до
"Палата пришла к выводу, что такие действия судьи свидетельствуют о нарушении права лиц на справедливый суд

и скупая слеза умиления проскользнула по щеке
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18.03.2021 10:13 Відповісти
Триндець. До відповідальності притягли суддю, який діє за законом. А бидло, яке намагалось узурпувати, і як зрозуміло з цієї постанови, таки узурпувало судову владу виправдовують.
Ось вони, "судові реформи портнова", в дії. Г+Г не розповість, нарід схаває і не помітить.
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18.03.2021 10:24 Відповісти
Судья должна быть выборная должность а то что у нас в стране это блин каста неприкасаемых полубогов.
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18.03.2021 10:26 Відповісти
Как может всп влиять на антикор суд, который их в том числе и должен сажать, почему антикор полностью не независим. Одна из супер рехформ пороша.
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18.03.2021 10:35 Відповісти
Порох уже два года не президент, а тебе кто-то продолжает гадить в штаны?
Так это не Порошенко, будь уверен.
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18.03.2021 10:47 Відповісти
але він заклав основи судової рехворми за якою судді вийшли з під будь-якого контролю. Я ще тоді про це писав, коли він її впроваджував. Це, був "фінальний акорд", яким Порошенко купив собі лояльність суддівського корпусу.
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18.03.2021 13:16 Відповісти
Порош устраивал профанации весь свой срок, а теперь через платных ботов вливает в уши тупому населению какой он был молодец. И снова выходит во второй тур с зелей, вечное хождение по граблям.
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18.03.2021 15:38 Відповісти
Дисциплінарна палата винесла попередження судды ВАКС Біцюку.

Я от думаю, а скільки попереджень та Дискиплінарна палата винесла "судді" (на віть суддею це створіння назвати важко) Вовку та його шайці з ОАСК.
Так, що нехай та Дисциплінарна палата от це своє попередження засуне кожному члену тієї палати у ..., і абсолютна більшість зі мною погодиться
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18.03.2021 10:46 Відповісти
судейские так и просятся на фонарные столбы
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18.03.2021 11:08 Відповісти
Практически "преступление", за которое эта гнилая судейская конторка ВСП привлекает к ответственности своих коллег - это нарушение судьями "круговой поруки". То есть они не по закону, а по понятиям судят.
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18.03.2021 11:22 Відповісти
"Однією з головних вимог суспільства, бізнесу та міжнародних партнерів нашої держави є саме судова реформа. Тож, Зеленському не залишилося нічого, крім зробити ще одну спробу перезавантажити українські суди. І тут він припустився ще однієї помилки.
Президент "ліг" під досі нереформовану ВРП та наділив її фантастичними повноваженнями. Сьогодні саме рада правосуддя має право вирішувати всі важливі для судової системи питання, ігноруючи при цьому міжнародних експертів. Зокрема й питання відмазування суддів, які порушують закон та самі вчиняють злочини замість забезпечувати справедливість для громадян України." https://www.pravda.com.ua/columns/2020/06/26/7257255/ С одной стороні ВСП отмазывает судей, которые нарушают закон и сами являются преступниками, а с другой стороны - наказывает тех судей, которые идут против судейской мафии.
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18.03.2021 11:42 Відповісти
 
 