ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю ВАКС Біцюка, який розслідував справу "плівок ОАСК" і схвалив примусовий привід Вовка

17 березня 2021 року Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглянула дисциплінарну справу щодо судді Вищого антикорупційного суду Андрія Біцюка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВРП.

За результатами розгляду справи Дисциплінарна палата вирішила притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

"Перша Дисциплінарна палата ВРП відкрила дисциплінарне провадження стосовно судді Андрія Біцюка за п’ятьма ймовірними обставинами порушення, однак за результатами розгляду дисциплінарної справи Дисциплінарна палата дійшла висновку про порушення суддею норм чинного законодавства за одним окремим фактом", - наголошується в повідомленні.

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Зазначається, що дисциплінарна палата ВРП встановила, що в постановленій за результатами розгляду клопотання ухвалі суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк вказав, що у кримінальному провадженні складено та підписано повідомлення про підозру певним особам, проте цей висновок не відповідає матеріалам клопотання.

Також Біцюк вказав, що слідчий суддя під час вирішення питання про продовження строків досудового розслідування не зобов’язаний вирішувати питання про належне вручення повідомлення про підозру. Водночас Палата дійшла висновку, що таке посилання суддею зроблено через невиконання вимог процесуального законодавства (статті 276–279, 295-1 КПК України з урахуванням приписів статті 42 КПК України).

"Палата дійшла висновку, що такі дії судді свідчать про порушення права осіб на справедливий суд, гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, допущене ним через грубу недбалість", - зазначили у ВРП.

За даними ЗМІ, щодо Біцюка відкрили дисциплінарну справу за скаргами адвокатів суддів Окружного адмінсуду Києва. 3 лютого суддя Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави ОАСК Павла Вовка, чий арешт раніше не дозволила ВРП.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що захист у справі "плівок ОАСК" заявив відвід судді ВАКС Біцюку.

Раніше суддя Біцюк уже розглядав це питання і повернув клопотання детективам НАБУ. Тоді слідчий суддя ВАКС встановив, що поданий документ не відповідав вимогам КПК України, оскільки у клопотанні взагалі не було зазначено суті повідомленої підозри кожній конкретній особі.

Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит"

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3.11.2020 року НАБУ ще раз опублікувало інформацію про розшук голови Окружного адмінсуду Києва Вовка. Пізніше стало відомо, що Вовк перебуває на лікарняному у зв'язку із самоізоляцією через захворювання на COVID-19.

3.11.2020 года НАБУ еще раз опубликовал информацию о розыске главы Окружного админсуда Киева Вовка. Позже стало известно, что Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19.