Упродовж минулої доби в Україні вакциновано проти коронавірусу майже 10 тис. осіб, загалом - 81 755, - МОЗ

За минулу добу, 17 березня, в Україні вакциновано проти коронавірусу 9832 людини, всі вони отримали 1 дозу препарату Oxford-AstraZeneca індійського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.

Станом на ранок 18 березня щеплено проти коронавірусу 81 755 осіб в Україні. За даними Міністерства охорони здоров'я, 1 людина вже отримала 2 дози вакцини проти коронавірусу.

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