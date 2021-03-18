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Новини Коронавірус і карантин
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Упродовж минулої доби в Україні вакциновано проти коронавірусу майже 10 тис. осіб, загалом - 81 755, - МОЗ

Упродовж минулої доби в Україні вакциновано проти коронавірусу майже 10 тис. осіб, загалом - 81 755, - МОЗ

За минулу добу, 17 березня, в Україні вакциновано проти коронавірусу 9832 людини, всі вони отримали 1 дозу препарату Oxford-AstraZeneca індійського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.

Станом на ранок 18 березня щеплено проти коронавірусу 81 755 осіб в Україні. За даними Міністерства охорони здоров'я, 1 людина вже отримала 2 дози вакцини проти коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ рекомендувала продовжити використання вакцини AstraZeneca: більше користі, ніж ризиків

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вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5391) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Показуха. Така кількість для масової вакцинації заради загального імунітету- ніпрощо.
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18.03.2021 09:25
+3
Он с антимозгами.
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18.03.2021 09:39
+3
Медленно раздупляются. Скорей всего, со следующим контрактом на поставку вакцины у Зекоманды провал, потому они и "растягивают удовольствие".
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18.03.2021 09:53
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Показуха. Така кількість для масової вакцинації заради загального імунітету- ніпрощо.
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18.03.2021 09:25 Відповісти
где можно приобрести ваксыну Жонсон и Жонсон?
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18.03.2021 09:25 Відповісти
У меня.
Сколько доз нужно?
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18.03.2021 09:27 Відповісти
Відро.
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18.03.2021 09:35 Відповісти
Хоть два.

Упродовж минулої доби в Україні вакциновано проти коронавірусу майже 10 тис. осіб, загалом - 81 755, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9876
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18.03.2021 09:45 Відповісти
нужна тройка! трусам майкам и фуфайкам
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18.03.2021 09:59 Відповісти
Тройнуши нет.
Есть гвоздика.
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18.03.2021 10:06 Відповісти
У Жонсона с Малой Арнаутской. Контрабандный продукт! (с)
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18.03.2021 10:05 Відповісти
это -ноль. Что делает в Украине президент ? Или он уже с антителами и ему пофиг?
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18.03.2021 09:27 Відповісти
Он с антимозгами.
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18.03.2021 09:39 Відповісти
у нас есть президент? у нас есть телеперсонаж голобородько и лучше всего у него выходит отдыхать и клепать видосики
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18.03.2021 09:59 Відповісти
Упродовж минулої доби в Україні вакциновано проти коронавірусу майже 10 тис. осіб, загалом - 81 755, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8953
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18.03.2021 10:30 Відповісти
Упродовж минулої доби в Україні вакциновано проти коронавірусу майже 10 тис. осіб, загалом - 81 755, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6270
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18.03.2021 10:29 Відповісти
Вы хотели сказать "прыныжень", как сказал Милованов? Называть это недоразумение президентом язык не поворачивается.
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18.03.2021 16:31 Відповісти
Медленно раздупляются. Скорей всего, со следующим контрактом на поставку вакцины у Зекоманды провал, потому они и "растягивают удовольствие".
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18.03.2021 09:53 Відповісти
и это ожидаемо - Порошенко ж не закупил вакцину а зелепуки так надеялись, так расчитывали
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18.03.2021 10:00 Відповісти
42000000 / 10000 / 365 * 2 = 23 года

Упродовж минулої доби в Україні вакциновано проти коронавірусу майже 10 тис. осіб, загалом - 81 755, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8177
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18.03.2021 10:07 Відповісти
А если учесть, что еще рождается 1200 человек в день? Кроме того, прививки нужно повторять. В вакцинации такими темпами вообще смысла нет... Ну разве что если попытаться прививать только группы риска. Но даже в этом случае - это очень мало.
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18.03.2021 16:12 Відповісти
https://ua.news/ua/umer-prezydent-tanzanyy/ «З глибоким жалем повідомляю вам, що сьогодні … ми втратили нашого відважного лідера, президента Республіки Танзанія Джона Помбе Маґуфулі», - зазначила вона. Хасан оголосила 14-денну жалобу за президентом. Зазначається, що Маґуфулі помер у лікарні Мзена в місті Дар-ес-Салам від серцевих ускладнень.
https://ua.news/ua/umer-prezydent-tanzanyy/ Президент країни не з'являвся на публіці більше двох тижнів, а про його здоров'я ходили чутки, що він нібито лікувався від COVID-19. Однак офіційно уряд відкидає цю інформацію.
https://ua.news/ua/umer-prezydent-tanzanyy/ Маґуфулі був одним із найвидатніших скептиків коронавірусу в Африці і закликав протидіяти вірусу за допомогою молитви і парової терапії.
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18.03.2021 10:55 Відповісти
Та куди ж ви так женете???
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18.03.2021 11:12 Відповісти
 
 