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Упродовж минулої доби в Україні вакциновано проти коронавірусу майже 10 тис. осіб, загалом - 81 755, - МОЗ
За минулу добу, 17 березня, в Україні вакциновано проти коронавірусу 9832 людини, всі вони отримали 1 дозу препарату Oxford-AstraZeneca індійського виробництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.
Станом на ранок 18 березня щеплено проти коронавірусу 81 755 осіб в Україні. За даними Міністерства охорони здоров'я, 1 людина вже отримала 2 дози вакцини проти коронавірусу.
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+3 Євгенович Евгеньевич
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Сколько доз нужно?
Есть гвоздика.
https://ua.news/ua/umer-prezydent-tanzanyy/ Президент країни не з'являвся на публіці більше двох тижнів, а про його здоров'я ходили чутки, що він нібито лікувався від COVID-19. Однак офіційно уряд відкидає цю інформацію.
https://ua.news/ua/umer-prezydent-tanzanyy/ Маґуфулі був одним із найвидатніших скептиків коронавірусу в Африці і закликав протидіяти вірусу за допомогою молитви і парової терапії.