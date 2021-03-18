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Учнів 5-11 класів у Харкові переводять на дистанційне навчання, - регіональна комісія ТЕБ та НС

Учнів 5-11 класів у Харкові переводять на дистанційне навчання, - регіональна комісія ТЕБ та НС

Регіональна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень в області. Зокрема, учнів 5-11 класів перевели на дистанційну форму навчання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення комісії.

Згідно з опублікованим документом, з 18 березня керівникам закладів загальної середньої освіти рекомендували забезпечити дистанційне навчання для всіх школярів, крім учнів 1-4 класів. Також рекомендували перейти на дистанційку технікумам та університетам.

Таке рішення пов'язане з погіршенням епідеміологічної ситуації в області.

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Автор: 

Харків (5581) школа (2206)


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А младшие классы пусть ходят всех заражают?
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18.03.2021 13:04 Відповісти
 
 