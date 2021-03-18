Учнів 5-11 класів у Харкові переводять на дистанційне навчання, - регіональна комісія ТЕБ та НС
Регіональна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень в області. Зокрема, учнів 5-11 класів перевели на дистанційну форму навчання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення комісії.
Згідно з опублікованим документом, з 18 березня керівникам закладів загальної середньої освіти рекомендували забезпечити дистанційне навчання для всіх школярів, крім учнів 1-4 класів. Також рекомендували перейти на дистанційку технікумам та університетам.
Таке рішення пов'язане з погіршенням епідеміологічної ситуації в області.
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показати весь коментар18.03.2021 13:04 Відповісти Мені подобається 0
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