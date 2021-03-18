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Новини Агресія Росії проти України
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"Слуга народу" Кравчук роз'яснила положення законопроєкту про колабораціонізм: "Це не закон про лікаря, вчителя або водія"

В Україні планують запровадити покарання за сприяння російській агресії. Співавторка законопроєкту про колабораціонізм народна депутатка Євгенія Кравчук роз'яснила, кого можуть притягнути до відповідальності, відповідно до цієї ініціативи.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Нардепка зазначила, що кожен випадок необхідно розглядати окремо.

"Що стосується вчителів, то їх просто поставили в такі умови. При цьому, якщо директор школи організовує якісь лінійки і розпинається, що українські солдати, когось там розстрілюють - це одна справа. А якщо ти просто вчиш хімії або фізики - інше. Це не закон про лікаря, вчителя або водія", - сказала Кравчук.

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Документ також містить положення про покарання за інформаційне співробітництво з агресором і спільні політичні заходи. За широкого трактування цих норм під них може підпасти діяльність цілої низки українських партій і телеканалів. Проте Кравчук зазначила, що під дію закону може потрапити група українських депутатів, які, приміром, поїдуть до Донецька або Сімферополя і проведуть там спільну конференцію з місцевою "владою".

За її словами, у фінальному тексті законопроєкту навряд чи вдасться зберегти норму про можливість заборони релігійних організацій, якщо їхні "уповноважені особи" винні в колабораціонізмі. Але діяльність політичних партій та їхніх лідерів Кравчук вважає необхідним припиняти, якщо їхня діяльність підпадає під норми закону.

Автор: 

ВР (14961) колабораціонізм (1158) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+9
Це вона про цих вчителів?"Слуга народа" Кравчук разъяснила положения законопроекта о коллаборационизме: "Это не закон о враче, учителе или водителе" - Цензор.НЕТ 4690
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18.03.2021 09:43
+7
Ну, хоть что то
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18.03.2021 09:40
+6
То есть учителя воспитывающие детей в ненависти к Украине сказками о биндерах и гейропейцах и о матери-защитнице рассеюшке,водители возящие личный состав коллобрантов и россиян на фронт,и доставляющие туда же боеприпасы - это белые и пушистые граждане украины с паспортами днр и лнр и россии?
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18.03.2021 09:52
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Ну, хоть что то
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18.03.2021 09:40 Відповісти
При широкой трактовке этих норм под них может подпасть деятельность целого ряда украинских партий и телеканалов

В этом и проблема. Могут попасть, а могут не попасть. А могут попасть да не те. Должно быть четко прописано.
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18.03.2021 09:43 Відповісти
Це вона про цих вчителів?"Слуга народа" Кравчук разъяснила положения законопроекта о коллаборационизме: "Это не закон о враче, учителе или водителе" - Цензор.НЕТ 4690
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18.03.2021 09:43 Відповісти
а чого вона не розіп"ята і в трусиках? це якийсь недофашизм
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18.03.2021 09:46 Відповісти
Нужно смотреть в детали.
Вот, например, представим, что такой закон приняли завтра.
Как его воплотить на оккупированной территории? Формально - можно заочно осудить... а реально - никак. Никак.
А вот здесь... открывается широчайшее поле для деятельности. И не против чиновников и депутатов - у тех связи и возможности для найма адвокатов хороших.
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18.03.2021 09:52 Відповісти
Хай наймають адвокатів, хвилюються, ходять на допити. Цe тeж покарання.
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18.03.2021 10:02 Відповісти
Они не будут волноваться. Потому как кроме адвокатов есть еще и связи. Ну походят на допросы... плевать им на это.
А вот кому-то вроде ... обычной училки, которая к примеру на эмоциях (а детишки умеют их вызывать) перейдет на русский на уроке... просто например... а детишки современные, сознательно ее выведшие из себя да запишут на видео этот момент (без самого момента провокации, только результаты)... то отвечать как раз придется ей. И на допросах тоже. Но не депутату/чиновнику.
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18.03.2021 10:05 Відповісти
так училки уже давно и постоянно переходят на русский при отчитьівании учеников. Тьі так плачешь, вроде училка необученньій подросток, может хватит в них видеть целок? когда они булят детей, то мозгов и вьідержки хватает подбирать слова пожежче, тоже самое они уж точно могут сделать в сторону прижерживани я закона, задрали своим беззаконием.
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18.03.2021 13:07 Відповісти
для современньіх детишек нужньі современньіе знания, а кто педкронованой виноват, что она других учит, а себя самообучить не может? не может, будет мордой по асфальту, пока не насобирает нужньіх знаний. но обьічно педкоронованньіе бегут в суд защищать свою честь, которой в реале нет.
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18.03.2021 13:10 Відповісти
Да? А давай сыграем в игру.
Я тебя буду провоцировать. 10 минут. Ну 15 максимум. И ты дашь мне в морду.
А потом к тебе придет вежливый дядя-следователь с соотв. видео, на котором ты мутузишь несчастного меня (момент провокации на видео никогда не попадет, разумеется)...
Понял, откуда ножки у буллинга растут?
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18.03.2021 13:34 Відповісти
и тебя ментьі хаберут за хулиганку. давай?
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18.03.2021 14:13 Відповісти
Меня? Да ни в коем случае. Я просто словами... уж поверь, я смогу.
Слова на видео не попадут. У ментов будет видео как ты меня бьешь. Кого заберут?))
А в случае ребенка - еще и поступками. А я посмотрю как ты его за хулиганку заберешь.
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18.03.2021 14:17 Відповісти
так за слова как раз и есть мелкая хулиганка. а все дальше твоя убогая розовая мечта
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18.03.2021 16:19 Відповісти
Пример можно придумать любой. Вышеуказанный просто для примера. А так... любой формальный повод.
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18.03.2021 10:06 Відповісти
Так Закон надо выписывать четко. Что конкретно является коллаборацией.
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18.03.2021 10:08 Відповісти
Надо. Согласен. Беда в том, что не выпишут его четко. Это ж против себя выписывать надо, а ворон ворону...))).
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18.03.2021 10:15 Відповісти
может , вряд ли/ Чтобы да так нет. Да-для Байдена, нет-украинцам.
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18.03.2021 09:52 Відповісти
То есть учителя воспитывающие детей в ненависти к Украине сказками о биндерах и гейропейцах и о матери-защитнице рассеюшке,водители возящие личный состав коллобрантов и россиян на фронт,и доставляющие туда же боеприпасы - это белые и пушистые граждане украины с паспортами днр и лнр и россии?
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18.03.2021 09:52 Відповісти
А РПЦ на территории Украины являются КОЛЛАБОРАНТАМИ ? Или московских попов этот закон не коснётся?
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18.03.2021 09:52 Відповісти
так вона ж сказала що з попами не можуть вони справитися
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18.03.2021 10:31 Відповісти
За її словами, у фінальному тексті законопроєкту навряд чи вдасться зберегти норму про можливість заборони релігійних організацій, якщо їхні "уповноважені особи" винні в колабораціонізмі.


ЖАЛЬ..
ПІД ЦЮ ЗАБОРОНУ МАЛИ БИ ПОПАСТИ ОЧІЛЬНИКИ І "духовенство" Секти"Євангельські християни".
за пропаганду "російських нарративів"-"Ковід-просто грип" і "війну з росією розпочали політики,не народ".
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18.03.2021 09:58 Відповісти
Поки виглядає більш-менш норм.
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18.03.2021 10:07 Відповісти
Закон,на який не спромігся Барига Петро за час свого правління.((
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18.03.2021 10:20 Відповісти
А эти справились? ЗЫ: и, дурик, посмотри кто подготовил этот законопроект
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18.03.2021 10:22 Відповісти
Занадто багато часу втрачено- з цим погоджуся.
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18.03.2021 10:44 Відповісти
Получается, учитель истории, который учит там по книжкам "ДНР", выращивая поколение олигофренов - вне подозрений?!
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18.03.2021 10:09 Відповісти
арахм чи крнк роз'яснять згодом у влащенкі чи у штуцера на шоу.
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18.03.2021 10:11 Відповісти
Слуги народа взяли на себя неподъёмную ношу - определить, кто такой коллаборант.
Пэт Бродский говорил: если ты ходишь в булочную, ты сотрудничаешь с режимом.
То есть это все.
Евгения Кравчук говорит, что учитель, который проводит антиукраинскую пропаганду - это одно, а если "просто" учит химии - это другое. Не бывает учителей, которые никогда не занимаются пропагандой, не бывает водителей, которые никогда не подвозит боевикам оружие, не бывает врачей, которые никогда не лечат бандитов.

Но опять же, названные люди делают это добровольно или по принуждению. А отличить мотивы практически невозможно.
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18.03.2021 10:11 Відповісти
Пэт Бродский Поэт Бродский.
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18.03.2021 10:14 Відповісти
В том то и дело, что нет чёткой грани за которой начинается безусловный коллаборационизм. По большому счёту практически любой работающий житель ОРДЛО в какой-то степени коллаборант. И что? После деоккупации строить ГУЛАГ на миллион мест? Вот и пытаются законотворцы провести хоть какую-то условную черту. И это нужно было начинать делать ещё в 2014-ом.
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18.03.2021 10:24 Відповісти
Так мы должны хвалить слуг народа за заведомо провальное законотворчество?
Вы же сами не верите, что между коллаборантом и неколлаборантом можно провести черту!
Просто условная черта для формулировки закона не подходит! Для закона нужна ясная черта.
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18.03.2021 10:36 Відповісти
Что за глупости? Практически любой закон это условность. Общественный договор, считать что-то чем-то. При этом в другой социальной общности этот договор может сильно отличаться. У нас за пакетик конопли можно иметь проблемы, в Голландии нет. У мусульман браки с 14 лет норма, у нас педофилия... и т.д.
Пособник оккупантов, который не совершает прямых уголовных преступлений, но при этом активно способствует оккупационному режиму, сегодня фактически недосягаем для законной государственной власти. Однозначно нужен закон, по которому его можно будет привлечь к ответственности. И такой закон вполне реально выписать. А с условностью черты пускай работают судьи. Они именно за это получают з/п.
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18.03.2021 12:01 Відповісти
Закон вынужден формализовать условности. Например - брак разрешён с 14 лет. Всё понятно. Но как формализовать коллаборационизм? Никто не спорит, что такой закон нужен. Но всё дело в том, что во-первых, за какое пособничество наступает ответственность, а за какое не наступает? Подвоз простым водителем снарядов к орудию - это пособничество или нет? И во-вторых, как доказать, что пособничество было добровольным, а не под страхом смерти? Представьте себе, что Вы депутат, и сформулируйте закон. Не надо говорить, что они за это деньги получают, а Вы нет. Думаю, что Вы не сможете этого сделать, потому, что вопрос очень сложный, хотя Вы намного умнее любого депутата.
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18.03.2021 13:38 Відповісти
Бродський не тільки поет , але й демагог, якщо немає різниці між походом в магазин і службою напр. в кгб.
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18.03.2021 10:26 Відповісти
То есть по Вашему коллаборанты - это те кто служит в МГБ ЛДНР. Их не так много.
(Хотя доказать это будет не просто). А все остальные чиновники, директора, заведующие, управляющие, исполняющие обязанности, помощники, работники тыла, армейцы не коллаборанты?
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18.03.2021 10:49 Відповісти
ГОЛОВНЕ , ЩО ЦЕЙ ЗАКОН ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ , ЩОБ ПРИКРУТИТИ ПЯТУ КОЛОНУ В УКРАЇНІ . А перспективи його прийняття все далі затягуються .Разумков не сприяє в прийнятті законів про колаборантів , хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності . Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Щоб прихилити електорат , він часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. Така поведінка посилює прокремлівські сили в Україні.
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18.03.2021 10:35 Відповісти
На вчителів як раз ТРЕБА звернути увагу.
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18.03.2021 11:14 Відповісти
Ви що там курите "зелені"? Таксисти водії? Так якраз вони здавали і здають наших і наші позиції ворогу і працюють на ворога.
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18.03.2021 12:13 Відповісти
Нужно в Закон так же прописать и закрепить в Конституции - АВТОМАТИЧЕСКОЕ УЩЕМЛЕНИЕ В ВЫБОРНЫХ правах и трудовых правах - ВСЕХ проживавших на оккупированной территории (более 6 месяцев) - сроком на 15 лет ! (так как их мозг загажен нечестью),
А те, кто будет осужден как коллабрант - ущемить в правах сроком не менее 25 лет с лишением гражданства Украины !
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18.03.2021 14:53 Відповісти
 
 