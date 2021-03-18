"Слуга народу" Кравчук роз'яснила положення законопроєкту про колабораціонізм: "Це не закон про лікаря, вчителя або водія"
В Україні планують запровадити покарання за сприяння російській агресії. Співавторка законопроєкту про колабораціонізм народна депутатка Євгенія Кравчук роз'яснила, кого можуть притягнути до відповідальності, відповідно до цієї ініціативи.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Нардепка зазначила, що кожен випадок необхідно розглядати окремо.
"Що стосується вчителів, то їх просто поставили в такі умови. При цьому, якщо директор школи організовує якісь лінійки і розпинається, що українські солдати, когось там розстрілюють - це одна справа. А якщо ти просто вчиш хімії або фізики - інше. Це не закон про лікаря, вчителя або водія", - сказала Кравчук.
Документ також містить положення про покарання за інформаційне співробітництво з агресором і спільні політичні заходи. За широкого трактування цих норм під них може підпасти діяльність цілої низки українських партій і телеканалів. Проте Кравчук зазначила, що під дію закону може потрапити група українських депутатів, які, приміром, поїдуть до Донецька або Сімферополя і проведуть там спільну конференцію з місцевою "владою".
За її словами, у фінальному тексті законопроєкту навряд чи вдасться зберегти норму про можливість заборони релігійних організацій, якщо їхні "уповноважені особи" винні в колабораціонізмі. Але діяльність політичних партій та їхніх лідерів Кравчук вважає необхідним припиняти, якщо їхня діяльність підпадає під норми закону.
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В этом и проблема. Могут попасть, а могут не попасть. А могут попасть да не те. Должно быть четко прописано.
Вот, например, представим, что такой закон приняли завтра.
Как его воплотить на оккупированной территории? Формально - можно заочно осудить... а реально - никак. Никак.
А вот здесь... открывается широчайшее поле для деятельности. И не против чиновников и депутатов - у тех связи и возможности для найма адвокатов хороших.
А вот кому-то вроде ... обычной училки, которая к примеру на эмоциях (а детишки умеют их вызывать) перейдет на русский на уроке... просто например... а детишки современные, сознательно ее выведшие из себя да запишут на видео этот момент (без самого момента провокации, только результаты)... то отвечать как раз придется ей. И на допросах тоже. Но не депутату/чиновнику.
Я тебя буду провоцировать. 10 минут. Ну 15 максимум. И ты дашь мне в морду.
А потом к тебе придет вежливый дядя-следователь с соотв. видео, на котором ты мутузишь несчастного меня (момент провокации на видео никогда не попадет, разумеется)...
Понял, откуда ножки у буллинга растут?
Слова на видео не попадут. У ментов будет видео как ты меня бьешь. Кого заберут?))
А в случае ребенка - еще и поступками. А я посмотрю как ты его за хулиганку заберешь.
ЖАЛЬ..
ПІД ЦЮ ЗАБОРОНУ МАЛИ БИ ПОПАСТИ ОЧІЛЬНИКИ І "духовенство" Секти"Євангельські християни".
за пропаганду "російських нарративів"-"Ковід-просто грип" і "війну з росією розпочали політики,не народ".
Пэт Бродский говорил: если ты ходишь в булочную, ты сотрудничаешь с режимом.
То есть это все.
Евгения Кравчук говорит, что учитель, который проводит антиукраинскую пропаганду - это одно, а если "просто" учит химии - это другое. Не бывает учителей, которые никогда не занимаются пропагандой, не бывает водителей, которые никогда не подвозит боевикам оружие, не бывает врачей, которые никогда не лечат бандитов.
Но опять же, названные люди делают это добровольно или по принуждению. А отличить мотивы практически невозможно.
Пэт БродскийПоэт Бродский.
Вы же сами не верите, что между коллаборантом и неколлаборантом можно провести черту!
Просто условная черта для формулировки закона не подходит! Для закона нужна ясная черта.
Пособник оккупантов, который не совершает прямых уголовных преступлений, но при этом активно способствует оккупационному режиму, сегодня фактически недосягаем для законной государственной власти. Однозначно нужен закон, по которому его можно будет привлечь к ответственности. И такой закон вполне реально выписать. А с условностью черты пускай работают судьи. Они именно за это получают з/п.
(Хотя доказать это будет не просто). А все остальные чиновники, директора, заведующие, управляющие, исполняющие обязанности, помощники, работники тыла, армейцы не коллаборанты?
А те, кто будет осужден как коллабрант - ущемить в правах сроком не менее 25 лет с лишением гражданства Украины !