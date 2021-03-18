"Слуга народу" Кравчук роз'яснила положення законопроєкту про колабораціонізм: "Це не закон про лікаря, вчителя або водія"

В Україні планують запровадити покарання за сприяння російській агресії. Співавторка законопроєкту про колабораціонізм народна депутатка Євгенія Кравчук роз'яснила, кого можуть притягнути до відповідальності, відповідно до цієї ініціативи.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Нардепка зазначила, що кожен випадок необхідно розглядати окремо.

"Що стосується вчителів, то їх просто поставили в такі умови. При цьому, якщо директор школи організовує якісь лінійки і розпинається, що українські солдати, когось там розстрілюють - це одна справа. А якщо ти просто вчиш хімії або фізики - інше. Це не закон про лікаря, вчителя або водія", - сказала Кравчук.

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Документ також містить положення про покарання за інформаційне співробітництво з агресором і спільні політичні заходи. За широкого трактування цих норм під них може підпасти діяльність цілої низки українських партій і телеканалів. Проте Кравчук зазначила, що під дію закону може потрапити група українських депутатів, які, приміром, поїдуть до Донецька або Сімферополя і проведуть там спільну конференцію з місцевою "владою".

За її словами, у фінальному тексті законопроєкту навряд чи вдасться зберегти норму про можливість заборони релігійних організацій, якщо їхні "уповноважені особи" винні в колабораціонізмі. Але діяльність політичних партій та їхніх лідерів Кравчук вважає необхідним припиняти, якщо їхня діяльність підпадає під норми закону.