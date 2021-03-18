ЄС націлений на скорочення розриву між економічною потужністю і геополітичним впливом, - Боррель

Скорочення розриву між економічною потужністю Європи і її геополітичним впливом є одним із головних завдань Євросоюзу.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своєму блозі на сайті Європейської зовнішньополітичної служби (ЄВС), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"В економічному плані є три домінантні полюси: США, Китай та Європейський Союз. Але політично структура складніша", - пише він.

На його думку, складність полягає в тому, що світову систему дедалі більше структурує китайсько-американська біполярність, разом із якою є важливі політичні та військові держави (наприклад, Росія або Туреччина), а ЄС, який має велику економічну вагу, поки що перебуває в процесі становлення як політичний полюс.

"Мета (...) полягає якраз у тому, щоб скоротити розрив між економічною потужністю і геополітичним впливом", - робить висновок Боррель.

Також читайте: Кремль побоюється посилення співпраці з ЄС, адже це призведе до збільшення демократії в РФ, - Порошенко

Глава дипломатії ЄС визнає, що у світі, який змінюється, альтернативні наративи кидають виклик Заходу в усіх сферах. Росія, Китай та інші країни, за його словами, вбачають посягання на їхній суверенітет у будь-якому обговоренні прав людини у сферах свого впливу. Тоді як для ЄС права людини є універсальними цінностями і наріжним каменем зовнішньої політики, наголошує Боррель.

"Потрібно терміново продемонструвати європейську точку зору і налагодити союзи з державами-однодумцями", - пише глава дипломатії ЄС.

При цьому, запевняє Боррель, ЄС не має гегемоністських амбіцій, але має гарантувати, що не буде "узагальненого релятивізму, за якого кожен робить у межах своїх кордонів що хоче".

Євросоюзу, на думку глави дипломатії, "доведеться діяти напористіше, щоб просувати свої інтереси у світі, що дедалі більше сполучується". У цьому полягає головний сенс нової стратегії різносторонності, нещодавно схваленої Брюсселем, наголосив Боррель.