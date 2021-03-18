ЄС націлений на скорочення розриву між економічною потужністю і геополітичним впливом, - Боррель
Скорочення розриву між економічною потужністю Європи і її геополітичним впливом є одним із головних завдань Євросоюзу.
Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своєму блозі на сайті Європейської зовнішньополітичної служби (ЄВС), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"В економічному плані є три домінантні полюси: США, Китай та Європейський Союз. Але політично структура складніша", - пише він.
На його думку, складність полягає в тому, що світову систему дедалі більше структурує китайсько-американська біполярність, разом із якою є важливі політичні та військові держави (наприклад, Росія або Туреччина), а ЄС, який має велику економічну вагу, поки що перебуває в процесі становлення як політичний полюс.
"Мета (...) полягає якраз у тому, щоб скоротити розрив між економічною потужністю і геополітичним впливом", - робить висновок Боррель.
Глава дипломатії ЄС визнає, що у світі, який змінюється, альтернативні наративи кидають виклик Заходу в усіх сферах. Росія, Китай та інші країни, за його словами, вбачають посягання на їхній суверенітет у будь-якому обговоренні прав людини у сферах свого впливу. Тоді як для ЄС права людини є універсальними цінностями і наріжним каменем зовнішньої політики, наголошує Боррель.
"Потрібно терміново продемонструвати європейську точку зору і налагодити союзи з державами-однодумцями", - пише глава дипломатії ЄС.
При цьому, запевняє Боррель, ЄС не має гегемоністських амбіцій, але має гарантувати, що не буде "узагальненого релятивізму, за якого кожен робить у межах своїх кордонів що хоче".
Євросоюзу, на думку глави дипломатії, "доведеться діяти напористіше, щоб просувати свої інтереси у світі, що дедалі більше сполучується". У цьому полягає головний сенс нової стратегії різносторонності, нещодавно схваленої Брюсселем, наголосив Боррель.
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