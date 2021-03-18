Джекпот Powerball $ 200 млн може бути виграний у цю суботу! Чи можете ви стати переможцем? (Реклама)

Лотерея США Powerball знову зростає. Джекпот збільшується з січня цього року, і вже становить $ 200 мільйонів, які будуть розіграні в ніч з суботи на неділю, 21 березня. Сайт TheLotter.com пропонує українцям взяти участь у тиражі онлайн.

Побачивши джекпот лотереї США в розмірі $ 200 мільйонів, мабуть, Ви ставите запитання, чи можливо взяти участь в американській лотереї онлайн. На щастя, купити білети лотерї Powerball lottery онлайн абсолютно законно і безпечно.

Згідно з правилами американської лотереї Powerball, хто завгодно може "купити білет Powerball ... взяти участь в грі ... отримати виграш." Більш того, на офіційному сайті лотереї йдеться, що "вам необов'язково бути громадянином (США) або резидентом, щоб взяти участь у грі."

Оскільки вирушити в США особисто за білетом зараз не варіант, ви можете взяти участь у лотереї онлайн на сайті theLotter, провідному світовому сервісі для придбання лотерейних білетів онлайн.

"Вартість білета Powerball на сайті theLotter розраховується виходячи з базової вартості офіційного лотерейного білета, а також невеликої комісії за послуги сайту. Коли ви купуєте лотерейні білети Powerball на сайті theLotter, наші місцеві агенти в США купують офіційні фізичні білети у рітейлерів від вашого імені", - пояснює Адріан Коореманс, представник theLotter.

"Коли ви виграєте лотерейний приз, ви отримаєте його цілком, так як сервіс не стягує комісій з виграшів (за винятком податкових відрахувань, де це може бути застосовано)", - додав він.

Ось як ви можете виграти:

1. Пройдіть реєстрацію на сайті theLotter.com

2. Виберіть лотерею Powerball

3. Відзначте 5 номерів (від 1 до 69)

4. Виберіть 1 номер 'Powerball' (від 1 до 26)

5. Підтвердіть покупку

На сайті theLotter пропонується мінімальна кількість полів (3 поля), за $ 15.

Щасливі переможці

Виграти в лотерею складно, але можливо, як показують історії наших щасливих переможців.

Один з найбільших лотерейних переможців на сайті: житель Багдада, який виграв $ 6.4 мільйона в лотереї Орегон Мегабакс в серпні 2015 г. На його прикладі було доведено, що нерезиденти США можуть офіційно забрати свій лотерейний виграш з білетом, придбаним онлайн на сайті TheLotter.

Дивовижний виграш громадянина Іраку, однак, не єдиний приклад того, як нерезиденти США виграють у лотереї і успішно забирають свої виграші. Так, пенсіонерка з Панами зуміла виграти $ 30-мільйонний джекпот у лотереї Флорида Лото в липні 2017 р.

Джекпот лотереї Powerball може бути зірваний вже цієї суботи. Як і резиденти США, ви теж можете взяти участь у тиражі і спробувати виграти величезний джекпот! Беручи участь у тиражах Powerball США з України онлайн на сайті theLotter.com, ваші шанси на виграш рівно такі ж, як і шанси тих, хто купує лотерейні білети в кіосках на території США.

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