Посольство США про затримання журналіста Єсипенка в окупованому Криму: Окупанти не мають законних повноважень заарештовувати людей

США засуджують політично вмотивований арешт Росією позаштатного кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка в окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

"Ми засуджуємо політично вмотивований арешт Росією журналіста Владислава Єсипенка в Криму. Російські незаконні окупанти не мають законних повноважень перешкоджати діяльності вільної преси, самовільно заарештовувати людей та відмовляти їм в належних судових процесах", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Затриманий ФСБ в окупованому Криму Єсипенко - журналіст-фрілансер

Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі. 16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.