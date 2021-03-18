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Новини Репресії в окупованому Криму
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Посольство США про затримання журналіста Єсипенка в окупованому Криму: Окупанти не мають законних повноважень заарештовувати людей

Посольство США про затримання журналіста Єсипенка в окупованому Криму: Окупанти не мають законних повноважень заарештовувати людей

США засуджують політично вмотивований арешт Росією позаштатного кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка в окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

"Ми засуджуємо політично вмотивований арешт Росією журналіста Владислава Єсипенка в Криму. Російські незаконні окупанти не мають законних повноважень перешкоджати діяльності вільної преси, самовільно заарештовувати людей та відмовляти їм в належних судових процесах", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі. 16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

Автор: 

Крим (14138) США (22685) Єсипенко Владислав (41)


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СМЕРТЬ кацапским оккупантам !!! Путина-***** и убийцу в Гаагский трибунал ...
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18.03.2021 10:13 Відповісти
Смешные вы... РФ и законность - абсолютно несовместимые понятия.
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18.03.2021 10:14 Відповісти
Им ***** разрешил
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18.03.2021 10:17 Відповісти
Посол все верно излагает, оккупанты не имеют права кого то арестовывать, поэтому в Крыму должна быть полная свобода действий для уголовников, только это может может немного развлечь граждан Украины, там проживающих.
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18.03.2021 11:53 Відповісти
 
 