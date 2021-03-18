За добу від COVID-19 у Києві померли 30 осіб, видужали - 666, виявили 1092 випадки, - Кличко

У столиці за минулу добу госпіталізували 148 пацієнтів із COVID-19.

Про це в Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за добу виявили 1092 випадки COVID-19 (загалом від початку пандемії 149 923 випадки).

Серед захворілих 606 жінок віком від 18 до 94 років, 432 чоловіки віком від 18 до 91 року, 34 дівчинки від 7 місяців до 17 років і 20 хлопчиків від 7 місяців до 17 років

Крім того, за минулу добу зафіксували 30 летальних випадків від вірусу (загалом 2991).

148 пацієнтів було госпіталізовано.

Водночас 666 пацієнтів побороли коронавірус (загалом 100 546 осіб видужали).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (226), Деснянському (189) та Голосіївському (97).

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