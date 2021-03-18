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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 у Києві померли 30 осіб, видужали - 666, виявили 1092 випадки, - Кличко

За добу від COVID-19 у Києві померли 30 осіб, видужали - 666, виявили 1092 випадки, - Кличко

У столиці за минулу добу госпіталізували 148 пацієнтів із COVID-19.

Про це в Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за добу виявили 1092 випадки COVID-19 (загалом від початку пандемії 149 923 випадки).

Серед захворілих 606 жінок віком від 18 до 94 років, 432 чоловіки віком від 18 до 91 року, 34 дівчинки від 7 місяців до 17 років і 20 хлопчиків від 7 місяців до 17 років

Крім того, за минулу добу зафіксували 30 летальних випадків від вірусу (загалом 2991).

148 пацієнтів було госпіталізовано.

Водночас 666 пацієнтів побороли коронавірус (загалом 100 546 осіб видужали).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (226), Деснянському (189) та Голосіївському (97).

Також читайте: Кличко просить уряд віддати місту 11 тис. ліжкомісць та посилити обмеження для "помаранчевої" зони

Автор: 

карантин (18172) Київ (19443) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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выздоровело 666 ...
ИМХО
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18.03.2021 10:20 Відповісти
Это из той же оперы что религия, -в ЭТО надо сначала верить,а потом долго ждать чтобы что-то подобное произошло. Я ВООБЩЕ не обращаю внимание на "черные кошки",цифру 13,"пустые ведра" и всякую такую чушь. И мне всегда везет!
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18.03.2021 10:29 Відповісти
краще одужати серед 666 людей, ніж серед 30 померти
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18.03.2021 10:29 Відповісти
Понеслась....уже больше тысячи .нехорошо
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18.03.2021 13:15 Відповісти
 
 