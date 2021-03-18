Дружині померлого волонтера Віталія Панича Наталі, яка виховує двох дітей, потрібна допомога: у неї виявлено ​​пухлину оболонки спинного мозку. ФОТО

Дружині Віталія Панича, який раптово помер 7 червня минулого року, Наталі Панич потрібна допомога.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав психолог, коуч у Київському міському центрі допомоги учасникам АТО Родіон Григорян, передає Цензор.НЕТ.

"Потрібна допомога Наталії Панич! Дружині Віталія Панича, чия раптова смерть 7 червня минулого року вразила нашу волонтерсько-ветеранську спільноту, якому через конфлікт із лікарем не тільки відмовили в медичній допомозі, а ще й обікрали після смерті в 4-й лікарні Києва", - написав він.



Фото: Facebook/Григорян

За його словами, Наталя залишилася на знімній квартирі з двома дітьми-підлітками. Вона з друзями у важкі коронавірусні часи піднімають маленький бізнес і дуже важко виживають, працюючи практично без відпочинку.

"Зараз у неї виявлено пухлину оболонки спинного мозку, яку потрібно швидко оперувати. За справу взялися дуже круті лікарі, які певні, що перспектива - повне одужання. Вартість оперативного втручання під мікроскопом та витратних матеріалів з усіма можливими знижками 25 000 грн. Суму на операцію зібрали, але попереду реабілітація і відновлення, під час якої вона не зможе працювати та годувати своїх дітей.

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Буває, що ми соромимося перерахувати незначну суму, але повірте, кожні 10 грн можуть допомогти", - написав Григорян.

Карта для допомоги: 4149629394953640, Наталя Панич; Монобанк - 4441 1144 2726 7172.

Також він додав, що Приватбанк переказ пропускає без проблем. Монобанк, ОТП, УкрСиббанк скасовують операцію: "Намагайтеся, будь ласка, переводити через Приват".

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Віталій Панич помер від пневмонії в реанімації 4-ї київської лікарні. Після його смерті стало відомо, що гроші, телефон та документи, які були при ньому, зникли.