Слово "колаборант" у негативному сенсі відсутнє в міжнародному праві, будемо використовувати термін "пособник", - Резніков

Віцепрем'єр-міністр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає за необхідне прибрати із закону про колаборантів ключовий термін "колабораціонізм". У міжнародному праві такий термін відсутній у негативному сенсі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За словами Резнікова, краще використовувати терміни "пособник" і "пособництво".

"Виявилося, що слова "колаборант" і "колаборація" у негативному сенсі відсутні в міжнародному праві. І ми в нашому законопроєкті про перехідну юстицію від них відмовилися", - пояснив Резніков.

Міністр зазначив, що будь-які законопроєкти про колабораціонізм повинні мати індивідуальний характер.

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"Я не хотів би, щоб прості люди підпадали під цю категорію. При цьому є пособники окупаційної влади, які не вчиняють злочинів військового характеру, але з доброї волі прислуговують, працюють проти інтересів своєї країни. І якщо їхні дії не підпадають під склад злочину "держзрада", то все одно повинна бути реакція держави на їхню антиукраїнську діяльність", - підкреслив віцепрем'єр.

Також він додав, що в разі прийняття законопроєкту під його дію точно не потраплять ті, хто був їхнім спільником окупантам у 2014 році.

"У цьому якраз і сіль - ті, хто ще сьогодні здійснюють такі діяння, отримають шанс зупинитися, одуматися, перестати це робити", - пояснив Резніков.