Слово "колаборант" у негативному сенсі відсутнє в міжнародному праві, будемо використовувати термін "пособник", - Резніков
Віцепрем'єр-міністр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає за необхідне прибрати із закону про колаборантів ключовий термін "колабораціонізм". У міжнародному праві такий термін відсутній у негативному сенсі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
За словами Резнікова, краще використовувати терміни "пособник" і "пособництво".
"Виявилося, що слова "колаборант" і "колаборація" у негативному сенсі відсутні в міжнародному праві. І ми в нашому законопроєкті про перехідну юстицію від них відмовилися", - пояснив Резніков.
Міністр зазначив, що будь-які законопроєкти про колабораціонізм повинні мати індивідуальний характер.
"Я не хотів би, щоб прості люди підпадали під цю категорію. При цьому є пособники окупаційної влади, які не вчиняють злочинів військового характеру, але з доброї волі прислуговують, працюють проти інтересів своєї країни. І якщо їхні дії не підпадають під склад злочину "держзрада", то все одно повинна бути реакція держави на їхню антиукраїнську діяльність", - підкреслив віцепрем'єр.
Також він додав, що в разі прийняття законопроєкту під його дію точно не потраплять ті, хто був їхнім спільником окупантам у 2014 році.
"У цьому якраз і сіль - ті, хто ще сьогодні здійснюють такі діяння, отримають шанс зупинитися, одуматися, перестати це робити", - пояснив Резніков.
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ахренеть! а за 15000 смертей, оккупацию территорий, разрушение экономики ниуинават?!
Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом, как известно, называют, называли всегда и везде коллаборационистами
https://www.kommersant.ru/doc/4475245
collaborator, collaborationis (англ.) - коллаборационист, предатель, пособник!!!
Согласитесь красиво звучит "такий-то такий, визнаний посіпакою РФ, та приречений до 50 років ув'язнення"
Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F окупаційною громадською чи військовою владою на шкоду власній країні.
Згідно з загальним національним правом діяльність колаборантів визнавалась як зрада громадян та як зрада інтересів своєї держави; залежно від міри шкоди державі, спричиненої колаборантом, передбачалось або довгострокове ув'язнення, або смертна кара.
Если для Вас всё ясно, потрудитесь объяснить, как суд будет доказывать сознательное, (а не по принуждению) сотрудничество.
Поэт Бродский иронически говорил: если ты ходишь в булочную, ты сотрудничаешь с режимом.
То есть это все, живущие под режимом.
Говорит, что учитель, который проводит антиукраинскую пропаганду - это одно, а если "просто" учит химии - это другое. Не бывает учителей, которые никогда не занимаются пропагандой, не бывает водителей, которые никогда не подвозит боевикам оружие, не бывает врачей, которые никогда не лечат бандитов.
Но опять же, названные люди делают это добровольно или по принуждению? Доказать, что человек сотрудничал с режимом добровольно, практически невозможно.
НА НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ,1991
Дорогой Карл Двенадцатый, сражение под Полтавой,
слава Богу, проиграно. Как говорил картавый,
«время покажет кузькину мать», руины,
кости посмертной радости с привкусом Украины
Скажем им, звонкой матерью паузы метя, строго:
скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.
Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире,
по адресу на три буквы на все четыре
стороны.
Пусть теперь в мазанке хором Гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.
Как в петлю лезть, так сообща, сук выбирая в чаще,
а курицу из борща грызть в одиночку слаще?
С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса.
1991 г
нахеразачем ты, дед, тему меняешь? Простыни вывешиваешь. Да, Бродский такое написал в 91 году, и многие это не приняли. Он был диссидентом, то есть против сов. союза, поддерживал западные идеи, то есть, в каком-то смысле он был коллаборантом в сов союзе и был изгнан. А иронию про то, кто такие коллаборанты (про Украину речь не шла), он написал абсолютно правильно. По твоей, дед, логике, если Гитлер пользовался зубной щёткой, то все, кто против Гитлера не должны пользоваться зубными щётками.
Никакой Бродский не демократ и не либерал.
Ядовитый нелюдь.
Те, що для Бродського України не існувало на той час, звичайно погано. А чи багато Ви знаєте, наприклад, про хорвато-боснійсько-сербський конфлікт? Ви комусь у тому конфлікті співчували? Звичайно ні, бо хто вони такі для Вас? І для мене.
Мені творчість Бродського не цікава, і не треба тут робити узагальнення. Але його вираз про колаборантів у будь якій країні (він не мав на увазі саме Україну) дуже справедливий.
Досить вже мусоли це відхилення від теми. То Ви ще не знаєте, що думали і думають про Україну інші всесвітньо відомі діячі. (Узнаєте - то сперечайтесь з ними, а не зі мною).Узнайте, що думає зараз про Україну весь світ, дізнавшись про те, вакцинація в Україні провалена гірше, ніж в африканських країнах. Я бачу, що Ви - шароварний патріот.
Поливая какой-то безумной желчью украинцев, походя скверно прошелся по "Гансам с ляхами", даже Шевченко обозвал брехуном. Откровеннее гадости я еще не читал
Он послал украинцев "по адресу на три буквы".Ну так и украинцы в праве послать его туда же.
Ну а хохлы и малоросы, могут восхищаться и дальше этой мерзостью.
Но не все могут утираться, когда им плюют в лицо.
Я не хочу говорить больше об этом мягко говоря, нехорошем человеке более. Увольте.
Можете называть меня хоть "шароварным патриотом" , но по мне это лучше, чем быть пришибленным хохлом малороссом
За великий вклад у розвал радянського союзу і правду про сутність комунізму Солженіцина поважають у світі. Потужний письменник. Можна сказати, що Україна звільнилася від влади комуністів в тому числі і завдяки творам Солженіцина. Але те, що в Україні комунізм не був подоланий до кінця, вини письменників-дисидентів немає. Це все наші біди. Це все наші рідні олігархи і можновладці. А головне - це наші розгублені люди. Не виробили у собі орієнтири, бо нічого не читали у житті і не думали. Дивіться, як жваво заходился судити всіх підряд, кого скоро назовуть колаборантами. Не захищаю колаборантів, але народ швидко зробить невинних винуватими, і трійка суддів судитимуть, як і раніше. Гаразд, облишимо цю тему.
"Російський демократ" закінчується там, де починається "українське питання"... (М. Грушевський).
Як поляки визнавали "шляхетство", "державність" "вольнасць" і "непадлегласць" лише для себе, а не для українців, з 16-го століття, так і росіяни визнають ті самі поняття лише для себе, якими-б, "демократами", вони не були...
Номер, дата реєстрації:
6170 від 09.03.2017
Включено до порядку денного:
https://zakon.rada.gov.ua/go/2679-VIII 2679-VIII від 07.02.2019
Инициатором был народный депутат Игорь Лапин
В феврале 2021 г фракция ЕС представила свои законы о колаборационизме
Воєнний колабораціонізм - сприяння противнику зі зброєю у руках: служба у військових формуваннях, поліцейських структурах, в органах розвідки та контррозвідки.
Економічний колабораціонізм - співробітництво у будь-яких галузях політики.
Культурний (духовний) колабораціонізм - співробітництво з окупантами в духовній сфері, що під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни сприяло поширенню серед населення вірнопідданських почуттів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 пропаганди винятковості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0 «арійської раси» , підвищенню психологічного настрою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F окупантів .
Побутовий колабораціонізм пов'язаний із встановленням дружніх відносин між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8 окупантами та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F населенням .
Політичний, адміністративний колабораціонізм - співробітництво в окупаційних органах влади.
У низці країн Європи були сформовані колабораціоністські уряди: у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерландах - уряд голови фашистської партії та «лейдера» (вождя) нідерландського народу https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1 Антона Адріана Мюссерта .у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F Норвегії - уряд міністра-президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%BD_%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3 Відкуна Квіслінга .у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%8F Сербії - уряд генерала, прем'єр-міністра https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%87&action=edit&redlink=1 Мілана Недіча .у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччині - уряд Й. Тисо.у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франції - режим Віші на чолі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%BF_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD Анрі Петеном .у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F Хорватії - режим лідера усташів, «поглавника» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87 Анте Павеліча та інші.
/kəlabəˈreɪʃn/
https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk02aKrH6jl-EJfL6mFg6rNvpyLji7g:1616064559223&q=how+to+pronounce+collaboration&stick=H4sIAAAAAAAAAOMIfcRozy3w8sc9YSmzSWtOXmM04OINKMrPK81LzkwsyczPE5LkYglJLcoVEpTi5-JNzs_JSUzKLwJLWbEoMaXm8SxilcvIL1coyVcoAGrMB-pMVUBRBwAiORAEZQAAAA&pron_lang=en&pron_country=gb&sa=X&ved=2ahUKEwi_1_HP1bnvAhULiIsKHVw1DS0Q3eEDMAB6BAgHEAc
https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk02aKrH6jl-EJfL6mFg6rNvpyLji7g:1616064559223&q=how+to+pronounce+collaboration&stick=H4sIAAAAAAAAAOMIfcRozy3w8sc9YSmzSWtOXmM04OINKMrPK81LzkwsyczPE5LkYglJLcoVEpTi5-JNzs_JSUzKLwJLWbEoMaXm8SxilcvIL1coyVcoAGrMB-pMVUBRBwAiORAEZQAAAA&pron_lang=en&pron_country=gb&sa=X&ved=2ahUKEwi_1_HP1bnvAhULiIsKHVw1DS0Q3eEDMAB6BAgHEAc Learn to pronounce
noun
1.
the action of working with someone to produce something.
"he wrote a book in collaboration with his son"
2.
traitorous cooperation with an enemy.
"he faces charges of collaboration"