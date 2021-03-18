"ОП вимагав від мене участі у створенні ТСК з теми "плівок Деркача". Арахамія - щур, обпісяний по саме нікуди", - Дубінський. ВIДЕО

Керівництво фракції "Слуга народу" брало активну участь у розслідуванні справи про так звані "плівки Деркача".

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" народний депутат Олександр Дубінський, якого виключено раніше з фракції і партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.

"Саме Офіс президента Зеленського вимагав від мене участі у створенні ТСК у ВР з теми "плівок Деркача". Саме ОП вимагав від мене участі в тій пресконференції, де Деркач опублікував ті плівки. Нагадую, що я тоді від участі в цій афері відмовився і тоді створювати ТСК довелося особисто главі фракції "Слуги народу" у ВР Давиду Арахамії. Арахамія недавно щось видав з приводу нірки, і що хтось там кудись напісяв, так ось Арахамія і є тим самим щуром, обпісяним по саме нікуди в справі з розслідування розмови Порошенка-Байдена. Саме він підбирав людей у цю ТСК. Саме він проводив через регламентний комітет Ради цю постанову і збирався винести її в парламент", - зазначив Дубінський.

Крім цього, Дубінський стверджує, що ОП не просто погоджував відповідні дії, а й брав у них активну участь.

Також Дубінський запевняє, що він сам не має ніякого стосунку до так званих "плівкок Деркача" і виступає проти втручання у внутрішні справи інших країн.

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