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"ОП вимагав від мене участі у створенні ТСК з теми "плівок Деркача". Арахамія - щур, обпісяний по саме нікуди", - Дубінський. ВIДЕО

Керівництво фракції "Слуга народу" брало активну участь у розслідуванні справи про так звані "плівки Деркача".

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" народний депутат Олександр Дубінський, якого виключено раніше з фракції і партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.

"Саме Офіс президента Зеленського вимагав від мене участі у створенні ТСК у ВР з теми "плівок Деркача". Саме ОП вимагав від мене участі в тій пресконференції, де Деркач опублікував ті плівки. Нагадую, що я тоді від участі в цій афері відмовився і тоді створювати ТСК довелося особисто главі фракції "Слуги народу" у ВР Давиду Арахамії. Арахамія недавно щось видав з приводу нірки, і що хтось там кудись напісяв, так ось Арахамія і є тим самим щуром, обпісяним по саме нікуди в справі з розслідування розмови Порошенка-Байдена. Саме він підбирав людей у цю ТСК. Саме він проводив через регламентний комітет Ради цю постанову і збирався винести її в парламент", - зазначив Дубінський.

Крім цього, Дубінський стверджує, що ОП не просто погоджував відповідні дії, а й брав у них активну участь.

Також Дубінський запевняє, що він сам не має ніякого стосунку до так званих "плівкок Деркача" і виступає проти втручання у внутрішні справи інших країн.

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Автор: 

Байден Джо (2885) Деркач Андрій (151) Порошенко Петро (15168) Арахамія Давид (1103) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+84
ОП требовал от меня участия в создании ВСК по теме "пленок Деркача", я от аферы отказался. Арахамия - крыса, обписанная по самое не могу, - Дубинский - Цензор.НЕТ 3165
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18.03.2021 10:47
+72
так это же все меняет... иди, обниму!!
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18.03.2021 10:45
+69
Давай, дубина, наваливай!!!! Скорее всё ваше зеленое болото сгниёт!!)))))))))))))))))))))))))))
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18.03.2021 10:48
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Щур на щура дуже цікаво!Переможе звісно ЩУР.
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18.03.2021 16:34 Відповісти
Вы имеете ввиду Порошенко.
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18.03.2021 19:32 Відповісти
бородатая бенина жопа наехал на торговку чурчхелой))) в принципе ни чего нового, только прародителем так называемого олигархата а по жизни просто воровства в особо крупных размерах был кучма, он-же и заказчик Гонгадзе не без литвина и деркача, судя по всему малоПИД...роского, бениного, нарко-Дегенерата ждут веселые деньки, это существо считает себя самым умным и хитрым, ждем расследования Беллингкэт....рассказов дубины, Сказок степанова про вакцину, сказок шПигеля про цены и МВФ и т.д.....
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18.03.2021 17:05 Відповісти
обосцанный собачий рот раскудахкалсИ.

смешной и убогий он, списанное, никому не нужное уже чмо.
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18.03.2021 17:06 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/show/people/kak-vyiglyadit-osobnyak-slugi-arahamii-pod-kievom-v-seti-pokazali-foto-i-video.htm Стоит отметить, что стоимость особняка составляет около 500 тысяч долларов. Но, судя по декларации Арахамии, он купил его полтора года назад всего за 35 тысяч долларов.
"ОП вимагав від мене участі у створенні ТСК з теми "плівок Деркача". Арахамія - щур, обпісяний по саме нікуди", - Дубінський - Цензор.НЕТ 8389
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18.03.2021 18:12 Відповісти
А, ты сам чем думаешь - ЖОПОЙ???
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18.03.2021 18:26 Відповісти
О чудо, Бенина жопа опять заговорила!!!
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18.03.2021 18:33 Відповісти
Арахамия похуже будет Дубинского.
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18.03.2021 19:19 Відповісти
Хуже коррупционеров и олигархов не бывает. А Дубину садить пора много вони от него в такие непростые для страны моменты.
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18.03.2021 19:30 Відповісти
Два сапога пара. Там лучшего нет
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18.03.2021 21:52 Відповісти
Арахамия колаборант, а Дубинский слуга Коломойского.
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18.03.2021 23:38 Відповісти
Колаборант хуже слуги олигарха.
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18.03.2021 23:39 Відповісти
"ОП вимагав від мене участі у створенні ТСК з теми "плівок Деркача". Арахамія - щур, обпісяний по саме нікуди", - Дубінський - Цензор.НЕТ 7462
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18.03.2021 19:29 Відповісти
Кот на Порошенко похож ,а пес на Медведчука.
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18.03.2021 19:31 Відповісти
о,слуги народа подтянулись
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18.03.2021 19:39 Відповісти
Не я идейный и за бесплатно.
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18.03.2021 19:41 Відповісти
я ж не против
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18.03.2021 19:52 Відповісти
А ты на брехуна
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18.03.2021 21:52 Відповісти
тьфу ! какой срач , однако !!! и эта шобла хочет управлять страной и даже порулить щє років п"ять ? ЖОДНОГО ГОЛОСУ за зелене непорозуміння !!!
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18.03.2021 19:45 Відповісти
Олигархи все равно хуже.
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18.03.2021 19:50 Відповісти
Так зеленые и есть партия слуг олигархов!
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18.03.2021 20:15 Відповісти
Даже если они в вышиванках.
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18.03.2021 19:51 Відповісти
А кто там в вышиванках - Дубинский или Коломойский?
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18.03.2021 21:53 Відповісти
то дубіна вже правильний чел, якщо його вже тут постять...?
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18.03.2021 20:02 Відповісти
Мне нравится этот парень. -Оставайся мальчик снами, будешь нашим королём!-(с)
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18.03.2021 20:28 Відповісти
Ну це в їх стилі. Спочатку Вазелін сам заявив, що Скалецькій поради піти в самоізоляцію в Санжарах. А потім її звільнив мотивуючи тим, що вона не працювала а була на самоізоляції в Санжарах. А що Дубінеску хотів? Криворізький полупокер він такий...
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18.03.2021 20:41 Відповісти
А, срач серед клованів. Запасаймося поп-корном і чекаймо, коли вони почнуть товкти одне іншого в писок. От коли буде весело. Тоді можна буде говорити за професіоналізм (чи то його відсутність).
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18.03.2021 21:05 Відповісти
ПОЛУЧАЕТСЯ КРЫСЫ УЖЕ СБЕЖАЛИ С КОРАБЛЯ, А ОСТАЛИСЬ МЫШИ !!!
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19.03.2021 00:35 Відповісти
"ОП вимагав від мене участі у створенні ТСК з теми "плівок Деркача". Арахамія - щур, обпісяний по саме нікуди", - Дубінський - Цензор.НЕТ 5379"ОП вимагав від мене участі у створенні ТСК з теми "плівок Деркача". Арахамія - щур, обпісяний по саме нікуди", - Дубінський - Цензор.НЕТ 7752"ОП вимагав від мене участі у створенні ТСК з теми "плівок Деркача". Арахамія - щур, обпісяний по саме нікуди", - Дубінський - Цензор.НЕТ 7752"ОП вимагав від мене участі у створенні ТСК з теми "плівок Деркача". Арахамія - щур, обпісяний по саме нікуди", - Дубінський - Цензор.НЕТ 7752"ОП вимагав від мене участі у створенні ТСК з теми "плівок Деркача". Арахамія - щур, обпісяний по саме нікуди", - Дубінський - Цензор.НЕТ 7752
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19.03.2021 02:11 Відповісти
Вангую - Дубина на обидах переметнется в ОПЗЖ к брату по несчастью Киве. И мстя его будет ужасна.
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19.03.2021 07:51 Відповісти
какие же все таки ублюдки с двойным гражданством во власти
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19.03.2021 09:28 Відповісти
Ой, та дубіна сам із задоволенням смакував скандал створений тими плівками.
Ну от і поплатились. Дядечко Джо вас пам'ятає. Арахамія теж своє дістане.
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19.03.2021 09:42 Відповісти
Гліб Бабіч - Дубинський там... Лерос... Панове, якщо говорити...

Дубинський там... Лерос...
Панове, якщо говорити мовою кіно - все це був тільки тизер.
Бабуся поки просто попереджає онука. Вона розлючена, засмучена, і загрожує йому показати головні мультики -
з пустотливого дитинства, розпусної юності і зрілих брудних фокусів фігуранта.
Так що кіно нас чекає, швидше за все, багатосерійне.
"Жабагадюка пікчерс - представляє". Ну, і музичка така, тривожна...

"ОП вимагав від мене участі у створенні ТСК з теми "плівок Деркача". Арахамія - щур, обпісяний по саме нікуди", - Дубінський - Цензор.НЕТ 2659
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19.03.2021 10:39 Відповісти
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