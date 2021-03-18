У Японії розробили новий набір реактивів для тестування, за допомогою якого можна миттєво виявити COVID-19 та його мутації

Один з великих японських виробників вимірювальних інструментів і засобів для проведення аналізів компанія "Сімадзу" розробила комплект для тестування, який допоможе миттєво виявляти коронавірус або його варіанти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє NHK.

У компанії заявили, що новий набір реактивів призначений для ПЛР-тестування, для якого використовується, зокрема, слина. Більш того, цей набір допоможе не тільки визначити позитивну або негативну реакцію на коронавірус, а й з'ясувати, чи є виявлений вірус мутованим.

Зазначається, що нині муніципалітети по всій країні спочатку використовують ПЛР-тести для визначення позитивного або негативного результату зібраних зразків. Виявлення мутацій генетичного коду вірусу потребує додаткового процесу з використанням іншого реактиву.

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У Сімадзу повідомили, що новий комплект допоможе оптимізувати весь процес в цілому, оскільки він дозволяє виконувати обидві перевірки одночасно.

Незалежно від того, використаний новий комплект чи ні, зразок, що дав позитивний результат, потрібно буде відправити до Національного інституту інфекційних захворювань. Там зразок перевірять, щоб визначити, чи є він мутованим варіантом коронавірусу.

У "Сімадзу" заявили, що всього буде потрібно ще приблизно два місяці досліджень для того, щоб створити з нового набору реактивів продукт для проведення реального тестування, який, за даними компанії, будуть пропонувати тільки лабораторіям.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 18 березня було зафіксовано понад 121,8, млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,6 млн летальних, одужали вже більш ніж 98,2 млн осіб