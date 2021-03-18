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Новини Коронавірус і карантин
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У Японії розробили новий набір реактивів для тестування, за допомогою якого можна миттєво виявити COVID-19 та його мутації

У Японії розробили новий набір реактивів для тестування, за допомогою якого можна миттєво виявити COVID-19 та його мутації

Один з великих японських виробників вимірювальних інструментів і засобів для проведення аналізів компанія "Сімадзу" розробила комплект для тестування, який допоможе миттєво виявляти коронавірус або його варіанти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє NHK.

У компанії заявили, що новий набір реактивів призначений для ПЛР-тестування, для якого використовується, зокрема, слина. Більш того, цей набір допоможе не тільки визначити позитивну або негативну реакцію на коронавірус, а й з'ясувати, чи є виявлений вірус мутованим.

Зазначається, що нині муніципалітети по всій країні спочатку використовують ПЛР-тести для визначення позитивного або негативного результату зібраних зразків. Виявлення мутацій генетичного коду вірусу потребує додаткового процесу з використанням іншого реактиву.

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У Сімадзу повідомили, що новий комплект допоможе оптимізувати весь процес в цілому, оскільки він дозволяє виконувати обидві перевірки одночасно.

Незалежно від того, використаний новий комплект чи ні, зразок, що дав позитивний результат, потрібно буде відправити до Національного інституту інфекційних захворювань. Там зразок перевірять, щоб визначити, чи є він мутованим варіантом коронавірусу.

У "Сімадзу" заявили, що всього буде потрібно ще приблизно два місяці досліджень для того, щоб створити з нового набору реактивів продукт для проведення реального тестування, який, за даними компанії, будуть пропонувати тільки лабораторіям.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 18 березня було зафіксовано понад 121,8, млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,6 млн летальних, одужали вже більш ніж 98,2 млн осіб

Автор: 

карантин (18172) тестування (456) Японія (1200) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Шімадзу (Shimazu). В японській немає звукосполучення "сі". Не копіюйте москвинів.
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18.03.2021 11:01
+2
японцям - респект!
з діагностикою ковіду, здається, справи поліпшуються (при наймні в них)
ще б просунутись у лікуванні, щоб звести ризики хоча б до рівня грипу
тоді б наше допандемійне життя повернулося
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18.03.2021 11:04
+1
"Нужно, просто, понюхать подмышки".

У Японії розробили новий набір реактивів для тестування, за допомогою якого можна миттєво виявити COVID-19 та його мутації - Цензор.НЕТ 1110
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18.03.2021 11:07
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Ще треба реактиви щоб відбитки пальців на коронавірусі знайти...так би мовити щоб за руку спіймати злодія
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18.03.2021 10:50 Відповісти
Шімадзу (Shimazu). В японській немає звукосполучення "сі". Не копіюйте москвинів.
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18.03.2021 11:01 Відповісти
Цензору давно вже потрібно перейти виключно на українську мову публікацій, та використовувати адекватні системи транслітерації. А кацапи хай далі користуються недолугою Поліванщиною.
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18.03.2021 15:10 Відповісти
японцям - респект!
з діагностикою ковіду, здається, справи поліпшуються (при наймні в них)
ще б просунутись у лікуванні, щоб звести ризики хоча б до рівня грипу
тоді б наше допандемійне життя повернулося
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18.03.2021 11:04 Відповісти
Да у них давно с этим нормально. Когда-то на радио НВ слушал посла в Японии. Там все прибывшие сдают тест на корону и отправляются на карантин до выяснения результатов. Все контакты отслеживаются автоматически. Никаким справкам не верят: ни из ЕС, ни из США, ни из Израиля. А как вопил весь мир, когда они лайнер на карантин поставили?! Как показывает время, японцы оказались правы. Если бы в Европе плотность населения была, как в Японии, то она бы уже вымерла от первой же эпидемии. А японцам не пришлось даже локдауны вводить... Кстати, перед зимой они закрыли один очень популярный в Японии туристический маршрут (смоделировали ситуацию и приняли решение) с огромными компенсациями туристическому бизнесу. А наши дебилы орали: "Едьте в Буковель, пока не закрыли". Разницу улавливаете? С японцев весь цивилизованный мир должен был брать пример, но нет - все решили искать свой путь.
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18.03.2021 16:01 Відповісти
"Нужно, просто, понюхать подмышки".

У Японії розробили новий набір реактивів для тестування, за допомогою якого можна миттєво виявити COVID-19 та його мутації - Цензор.НЕТ 1110
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18.03.2021 11:07 Відповісти
...краще заглянути в .........
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18.03.2021 11:13 Відповісти
У тебя свой метод!
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18.03.2021 11:48 Відповісти
Еще бы Японцы изобрели такой "набор реактивов", который позволил бы лечить этот ковид как обычный вирус простуды. Вот это был бы настоящий прорыв.😷
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18.03.2021 11:13 Відповісти
сразу к тесту гранату привязывать, а то развелось этих коронавирусных, в маршрутке не протолкнуться
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18.03.2021 11:17 Відповісти
 
 