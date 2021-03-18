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Якщо цього тижня не вирішимо питання "земельних" поправок, будемо призначати позачергове засідання, - Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що парламент у подальшому буде призначити позачергове засідання, якщо на цьому тижні ВР не розгляне поправки до законопроєкту №2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин".
Про це він розповів у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Якщо за цей тиждень не вирішимо це питання, тоді, як правило, будемо рухатися позачерговими, як ми тоді робили, коли було розглянуто питання ринку землі", - говорить Арахамія.
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