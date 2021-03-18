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Новини Ринок землі
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Якщо цього тижня не вирішимо питання "земельних" поправок, будемо призначати позачергове засідання, - Арахамія

Якщо цього тижня не вирішимо питання

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що парламент у подальшому буде призначити позачергове засідання, якщо на цьому тижні ВР не розгляне поправки до законопроєкту №2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин".

Про це він розповів у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо за цей тиждень не вирішимо це питання, тоді, як правило, будемо рухатися позачерговими, як ми тоді робили, коли було розглянуто питання ринку землі", - говорить Арахамія.

Також дивіться: Тимошенко про земельну реформу: Дозволяється знімати верхній шар чорноземів і продавати сільськогосподарську землю іноземцям без контролю держави. ВIДЕО

Автор: 

ВР (14961) земля (1677) Арахамія Давид (1103)


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Топ коментарі
+4
Если на этой неделе не решим вопрос "земельных" поправок, будем назначать внеочередное заседание, - Арахамия - Цензор.НЕТ 824
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18.03.2021 11:01
+4
Продает землю детей и внуков . Но за это прийдется ответить с консфискацией всем продажным слугам. По конституции все вернем обратно и с референдумом в придачу.
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18.03.2021 11:21
+3
Та земельку придётся вернуть народу ,поэтому не стоит тратить время ...
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18.03.2021 11:22
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Если на этой неделе не решим вопрос "земельных" поправок, будем назначать внеочередное заседание, - Арахамия - Цензор.НЕТ 824
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18.03.2021 11:01 Відповісти
Кажись он себя не обделит.
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18.03.2021 12:04 Відповісти
...так и "СВИНОЧОЛЫЙ" опять свой куш урвёт без проблем..Что ,ещё не поняли??
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18.03.2021 13:56 Відповісти
Продает землю детей и внуков . Но за это прийдется ответить с консфискацией всем продажным слугам. По конституции все вернем обратно и с референдумом в придачу.
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18.03.2021 11:21 Відповісти
Арахамія? Він грузин із Сочі.
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18.03.2021 12:35 Відповісти
Та земельку придётся вернуть народу ,поэтому не стоит тратить время ...
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18.03.2021 11:22 Відповісти
Почему ЕС и Голос в вопросе земли идут в кильватере Слуг. На этом вопросе заканчивается вся их оппозиционность.
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18.03.2021 11:48 Відповісти
тому що, олігархи давно не кладуть всі яйця в одну корзину.
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18.03.2021 13:35 Відповісти
Поправка №1;
Землю можуть скуповувати лише підприємства Максима Гузенка та його вельмишановного тата!
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18.03.2021 12:33 Відповісти
..." Вариант -2"...с "ваучерами" промышленных предприятий...Очередная "ЛАЖА" от жлобского "бомонда",правящего с 1996 года Украиной...ПОсмотрие,завтра опять "харьковские "угоды" примут...
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18.03.2021 13:54 Відповісти
Спешат мародеры маланские, нужно успеть раздерибанить землю, пока лохотрат сериальчики смотрит.
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18.03.2021 17:01 Відповісти
 
 