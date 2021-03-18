Кабмін планує створити фонд компенсацій за побічні наслідки від COVID-вакцин, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні можуть створити фонд компенсації за побічні наслідки, які можуть настати в результаті використання вакцин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Під час обговорення законопроєкту №5247 заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексій Соловйов зазначив, що всі країни змушені використовувати вакцини, які не пройшли повний цикл клінічних випробувань. За його словами, ВООЗ та міжнародний Альянс Гаві створили програму компенсації за побічні наслідки, які можуть настати внаслідок використання вакцини за програмою COVAX для країн, що отримали цю вакцину, однак програма не поширюється на інші вакцини.

На думку Соловйова, необхідно визначити механізм відповідальності постачальників за якість вакцин або створити в країні механізм компенсації побічних наслідків від їхнього використання.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що створення фонду для таких компенсацій буде передбачено в постанові Кабінету Міністрів.

Зі свого боку глава Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький запропонував передбачити формування компенсаторного фонду в законопроєкті, який нині розглядається.

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