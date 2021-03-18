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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін планує створити фонд компенсацій за побічні наслідки від COVID-вакцин, - Степанов

Кабмін планує створити фонд компенсацій за побічні наслідки від COVID-вакцин, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні можуть створити фонд компенсації за побічні наслідки, які можуть настати в результаті використання вакцин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Під час обговорення законопроєкту №5247 заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексій Соловйов зазначив, що всі країни змушені використовувати вакцини, які не пройшли повний цикл клінічних випробувань. За його словами, ВООЗ та міжнародний Альянс Гаві створили програму компенсації за побічні наслідки, які можуть настати внаслідок використання вакцини за програмою COVAX для країн, що отримали цю вакцину, однак програма не поширюється на інші вакцини.

На думку Соловйова, необхідно визначити механізм відповідальності постачальників за якість вакцин або створити в країні механізм компенсації побічних наслідків від їхнього використання.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що створення фонду для таких компенсацій буде передбачено в постанові Кабінету Міністрів.

Зі свого боку глава Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький запропонував передбачити формування компенсаторного фонду в законопроєкті, який нині розглядається.

Також читайте: Спалах коронавірусу в Україні триватиме до кінця квітня, локдаун поки не потрібен, - Степанов

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) компенсації (690) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
тобто вакцина -гівно.
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18.03.2021 11:05
+2
Оно, с одной стороны, правильно. С другой... парадокс.
Вот, допустим, я не хочу колоться вакциной. Отчего я буду платить за последствия, возникшие у тех, кто добровольно на это согласился, ведь фонд будет государственным, а значит за счет моих налогов.
Далее. Меня принудили, ограничив в правах (на перемещение, на доступ к образованию моих детей и так далее о законопроекте 4142 помним). Я укололся. Наступили побочные эффекты.
Прикольно, да? Я сам, получается, за их компенсацию и заплатил.
А те, "благодаря" кому они появились - т.е. производитель и вступившее с ним в сговор правительство... белые и пушистые. И ничего никому не должны.
Прикольно. Не отнять.
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18.03.2021 11:18
+2
И похороны за счёт государства!
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18.03.2021 11:20
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тобто вакцина -гівно.
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18.03.2021 11:05 Відповісти
во всех странах так, включая США.
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18.03.2021 12:57 Відповісти
Это за те - бесплатные? Входящие или когда то зайдущие к нам? А это ,Ну то что закупили у индусов? На неё страховка- фиг вам???
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18.03.2021 11:11 Відповісти
И как обычно по схеме пустить его на "дорожнэ крадивныцьтво".
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18.03.2021 11:13 Відповісти
Зеботи та зебіли, а
Кабмин планирует создать фонд компенсаций за побочные последствия от COVID-вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 8100
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18.03.2021 11:16 Відповісти
Оно, с одной стороны, правильно. С другой... парадокс.
Вот, допустим, я не хочу колоться вакциной. Отчего я буду платить за последствия, возникшие у тех, кто добровольно на это согласился, ведь фонд будет государственным, а значит за счет моих налогов.
Далее. Меня принудили, ограничив в правах (на перемещение, на доступ к образованию моих детей и так далее о законопроекте 4142 помним). Я укололся. Наступили побочные эффекты.
Прикольно, да? Я сам, получается, за их компенсацию и заплатил.
А те, "благодаря" кому они появились - т.е. производитель и вступившее с ним в сговор правительство... белые и пушистые. И ничего никому не должны.
Прикольно. Не отнять.
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18.03.2021 11:18 Відповісти
Ну, есть мужчины (типа Бубочки) не желающие служить в армии. Предлагаете их от налогов, идущих на армию освободить?
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18.03.2021 11:25 Відповісти
Нет, конечно. В вопросе с Армией я всегда был и буду за контрактную основу. Те, кто отслужил - те от налога освобождаются. Для остальных он обязателен.
И здесь я не считаю, что сравнение сопоставимых вещей.
Здесь сравнение ответственности. Конкретнее - перекладывание этой самой ответственности с производителя на потребителя. И даже на не-потребителя.
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18.03.2021 11:47 Відповісти
Если в результате вакцинации отменят все карантинные ограничения, то "непотребитель" этой отменой не воспользуется? Он будет продолжать карантин, масочный режим, комендантский час, сигареты "Друг"?
Сейчас тот "непотребитель" вовсю финансирует госпитализации, кислород, аппараты ИВЛ и не жу-жу. И согласен еще больше расширять то финансирование, но только не дай бог вакцинация, так то-Вашему?
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18.03.2021 12:27 Відповісти
Ребята из далекой Лаконии передают привет:
"Если...")))

1. А с чего бы ему не воспользоваться? Вакцинированного - защищает надежный щит (хе-хе, забавное же слово) вакцины. А не вакцинированного - его инвестиции в госпитализации, кислород, ИВЛ.
2. Если речь обо мне - то да. Я уже приводил доводы. Там где речь была о протоколах и врачах.
Слушай. Я вот почитал... вакцины, даже Пфайзер жеж - защищают от тяжелых форм, а не от ковид в принципе. Так? Или опять врут?
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18.03.2021 12:36 Відповісти
Вакцину можно сделать и помощнее. Но люди - они разные. Не так сложно сделать, например, бронежилет такой, чтобы его не пробивала пуля 12,5 мм, но ходить в нем сможет разве что Верастюк и еще человек 50-100 из всей Украины. Поэтому толку от такого изделия не будет. Так и в вакцинах всегда компромисс - побочка от нее даже у самой ослабленной части популяции не должна быть запредельной. А это идет за счет снижения ее эффективности. Так что Пфайзер тоже на 100% от заражения не защитит.
По исследованиям на 600 тыс израильтян -
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18.03.2021 13:09 Відповісти
эта схема принята во всех странах, включая США.
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18.03.2021 12:58 Відповісти
И похороны за счёт государства!
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18.03.2021 11:20 Відповісти
Создание Кабмином каких-то фондов наталкивают на подозрения ,что будут обворовывать ..
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18.03.2021 11:21 Відповісти
Та ну! зе нас ниабманет....
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18.03.2021 11:28 Відповісти
🙂🙂🙂
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18.03.2021 12:23 Відповісти
Вроде как перед вакцинацией ты там должен еще не одну бумажку подписать. Как-бы добровольное согласие какая компенсация.
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18.03.2021 11:36 Відповісти
Уже "компенсирували" жилье за взорваный дом на Позняках...так будет и с фондом.
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18.03.2021 11:39 Відповісти
А потом этот фонд пустят на "дороги"🙂
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18.03.2021 12:22 Відповісти
С начала привили водой из реки Ганг, а теперь хотят повесить на людей расходы по похоронам, привитых на всю голову. Нет господа - имущество под конфискацию и погашение за счёт долборуководителей.
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18.03.2021 15:50 Відповісти
 
 