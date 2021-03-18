Кабмін планує створити фонд компенсацій за побічні наслідки від COVID-вакцин, - Степанов
Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні можуть створити фонд компенсації за побічні наслідки, які можуть настати в результаті використання вакцин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.
Під час обговорення законопроєкту №5247 заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексій Соловйов зазначив, що всі країни змушені використовувати вакцини, які не пройшли повний цикл клінічних випробувань. За його словами, ВООЗ та міжнародний Альянс Гаві створили програму компенсації за побічні наслідки, які можуть настати внаслідок використання вакцини за програмою COVAX для країн, що отримали цю вакцину, однак програма не поширюється на інші вакцини.
На думку Соловйова, необхідно визначити механізм відповідальності постачальників за якість вакцин або створити в країні механізм компенсації побічних наслідків від їхнього використання.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що створення фонду для таких компенсацій буде передбачено в постанові Кабінету Міністрів.
Зі свого боку глава Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький запропонував передбачити формування компенсаторного фонду в законопроєкті, який нині розглядається.
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Вот, допустим, я не хочу колоться вакциной. Отчего я буду платить за последствия, возникшие у тех, кто добровольно на это согласился, ведь фонд будет государственным, а значит за счет моих налогов.
Далее. Меня принудили, ограничив в правах (на перемещение, на доступ к образованию моих детей и так далее о законопроекте 4142 помним). Я укололся. Наступили побочные эффекты.
Прикольно, да? Я сам, получается, за их компенсацию и заплатил.
А те, "благодаря" кому они появились - т.е. производитель и вступившее с ним в сговор правительство... белые и пушистые. И ничего никому не должны.
Прикольно. Не отнять.
И здесь я не считаю, что сравнение сопоставимых вещей.
Здесь сравнение ответственности. Конкретнее - перекладывание этой самой ответственности с производителя на потребителя. И даже на не-потребителя.
сигареты "Друг"?
Сейчас тот "непотребитель" вовсю финансирует госпитализации, кислород, аппараты ИВЛ и не жу-жу. И согласен еще больше расширять то финансирование, но только не дай бог вакцинация, так то-Вашему?
"Если...")))
1. А с чего бы ему не воспользоваться? Вакцинированного - защищает надежный щит (хе-хе, забавное же слово) вакцины. А не вакцинированного - его инвестиции в госпитализации, кислород, ИВЛ.
2. Если речь обо мне - то да. Я уже приводил доводы. Там где речь была о протоколах и врачах.
Слушай. Я вот почитал... вакцины, даже Пфайзер жеж - защищают от тяжелых форм, а не от ковид в принципе. Так? Или опять врут?
По исследованиям на 600 тыс израильтян -