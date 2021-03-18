Журналісти виявили в СБУ спецбудуправління, яке працює як звичайний будівельний бізнес, - ЗМІ. ВIДЕО
Спеціалізоване будівельне управління СБУ, яке має займатися будівництвом житла для служби, працює як звичайний будівельний бізнес - будує спортивні майданчики, ремонтує каналізацію і реконструює школи за захмарними цінами. Ні скарги від замовників, ні кримінальні провадження не зупиняють будівельників з СБУ. Більш того спецбудуправління має 2 мільйони податкового боргу.
"Слідство.Інфо" виявило в структурі Служби безпеки будівельне підприємство, необхідність існування якого викликає чимало запитань, передає Цензор.НЕТ.
Війна залишила в Авдіївці чимало розтрощених будівель. Серед цих будинків виділяється велика триповерхівка із синьо-жовтою табличкою на дверях. На табличці напис: "Авдіївська середня загальноосвітня школа №2". Будівля перебуває на реконструкції з 2015 року, відколи в лютому-березні у неї влучали снаряди. Зараз фасад будівлі частково огортає утеплювач, а на рамах нових пластикових вікон — захисна плівка, яку ще не встигли зняти. Подвір’я школи засипане пилом та побілкою, біля входу лежать будматеріали. Ті обстріли школи були не останніми. Двома роками пізніше, у 2017-му, це трапилось знову. Тоді в школі розташовувався пункт прийому гуманітарної допомоги, куди українські волонтери та міжнародні організації звозили речі першої необхідності. Попри обстріли та те, що школа знаходиться впритул до лінії розмежування з окупованим Донецьком, місцева влада вирішила зробити цю школу "опорною", тобто, по суті, головною школою Авдіївки.
За роки реконструкції на школу виділили понад 150 мільйонів бюджетних гривень — за ці гроші, як свідчать експертні підрахунки, можна було побудувати нову. Але багаторічний підрядник робіт — будівельне управління Служби безпеки України — за шалені гроші не спромоглося навіть відреставрувати стару.
Значна частина і бюджетних, і донорських грошей йшла на реконструкцію опорної школи №2. "Слідство.Інфо" підрахувало, що якщо у відновлення кожної з п’яти інших шкіл міста було вкладено приблизно від 400 тис до 6,8 млн, то на реконструкцію школи №2 провели тендерів на близько 155 млн грн державних грошей. Тобто виходить, що реконструкція однієї єдиної школи коштує майже у 13 разів більше, ніж п’ятьох інших разом узятих. Спецбудуправління СБУ з’явилося у авдіївській школі у 2016-му році — тоді вони отримали перші 3 млн гривень. Уже за рік управління виграло ще один тендер на 58 млн грн — на додаткові роботи, і у 2019 році ще майже 1,4 млн грн.
Аналітики з команди моніторингового порталу Dozorro, який займається контролем публічних закупівель, на прохання "Слідства.Інфо" дослідили документи з реконструкції. Вони виявили, що завдання, на які було виділено кошти, нерідко дублювались.
"Аналіз календарних графіків виконання робіт показує дублювання одних і тих же робіт у кожному з трьох графіків. Деякі роботи, які по суті є одними, називали по-різному", — зазначає координаторка регіонального напряму проекту Dozorro Анастасія Ференц.
За даними Міністерства розвитку громад та територій України, вартість будівництва нової школи, розрахованої на 1140 учнів (саме стільки учнів у авдіївській школі), у 2018 році становила 120 млн грн — з розрахунку 105 тис грн на одне учнівське місце. Тобто, за гроші, виділені на реконструкцію, можна було побудувати нову школу.
З відкритих джерел ми дізналися, що департамент СБУ переважно займається зовсім не стратегічними об’єктами і є досить активним учасником державних та місцевих тендерів. За останні п’ять років Спецбудуправління СБУ виграло тендерів на 81,2 мільйон гривень (з них близько 73,6 млн — школа у Авдіївці).
Так департамент отримав за будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям для гри в мініфутбол на Хмельниччині 2,3 млн грн. Реконструював очисні споруди каналізації в селищі Козова на Тернопільщині (6,4 млн грн). Два рази коригував кошторис Мар’їнської центральної районної лікарні (325 тис. грн), відремонтував кімнати та коридор в будівлі Держспецзв’язку (199 тис. грн) та ремонтує меблі для Департаменту господарського забезпечення СБУ (93 тис. грн).
Конкуренти Спецбудуправління звинувачують його у зловживанні становищем і нечесній грі.
" Ми проаналізували кількох останніх керівників департаменту, а вони змінюються досить часто. Всі вони — Михайло Кобля, Сергій Бакулін та Сергій Осиковий — напряму пов’язані з будівельним бізнесом. З 2020-го року підприємством керує Віктор Сінельник, колишній комерційний директор гіпермаркету "Епіцентр К"", - захначають журналісти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
или таки начало мутить уже при Баканове и Зеленском ?
Школу разбомбили в 2015 году, вот она и находится на реконструкции с 2015 года.
Особой очереди желающих проводить работы в Авдеевке тогда не наблюдалось. Зона АТО.
В чём странность, что работы проводило стройуправление СБУ ?
а вот дублирование работ на бумаге (то есть те самые "схемы") появились именно с приходом нового начальства из "Эпицентра".
задваивание работ возможно только в более поздний период,
а именно задваивание здесь и названо схематозом.
а вот в дальнейшем вполне возможно сделать ещё одну смету на работы, которые уже были выполнены
святых там и раньше не водилось,
но сейчас такой беспредел, что я раньше и не поверил бы, что такое возможно.
по сравнению с нынешними даже подручные саши стоматолога кажутся интеллигентными бескорыстными профессионалами, хоть и брали с каждой сделки 60 % отката.
Спецбудуправлиння СБУ появилось в Авдеевский школе в 2016
дублювання по новому кошторису робіт, які вже зроблено ?
так вони ж тоді ще не були зроблені )))
Я довго очікував - як правоохоронна система, як різні сфери суспільства відреагують на досить пасивну "участь" та позицію Авакова в цій справі.. - не дочекався.
-Дехто скаже - при чому тут Аваков, - афера ж провернута Татаровим без участі Авакова?
Тому й публікую свою точку зору...
- Оборудка Татарова здійснена за рахунок крадіжки бюджетних коштів, виділених на НАц.гвардіцю (тобто на МВС)?
-В результаті - Квартири недоотримали НАц.Гвардіцйці (тобто знову МВС)?
-Злочини пов'язані з крадіжками грошей та квартир підслідні МВС?
- А Аваков (МВС) й досі (хоча б з моменту появи інформації про оборудки Татарова)... й досі не провів жодного розслідування, навіть не відкрив жодної кримінальної справи?
-Але ж Татаров провертав справи не сам, а за участю функціональних підрозділів та працівників МВС, які й досі працюють в МВС?
-А Аваков не здійснив не лише виїмки документів, але й не провів навіть жодного службового, чи хоча б дисциплінарного розслідування?
ТОБТО, як не крути, як не верти - а Аваков проявив ПОВНУ бездіяльність !!!
За це не лише звільняють з посади, але й висувають звинувачення (підозру) за Ст 367 Кримінального Кодексу України... за якою передбачено в частині 2. "Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки" -карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Чому ж Авакова не спонукала ні "його патріотична позиція" захищати інтереси держави, ні загроза бути звільненим і притягнутим до відповідальності (при нормальних владі та судах, які кінець -кінцем, колись -та стануть нормою?: Зрозуміло, що на той час- Авакова в Україні "слід простигне"
Але, чому журналісти цією стороною справи й досі не зацікавилися?
Оказывало строительные услуги сторонним организациям ?
С какого хрена ты это высосал ?
или ты лишь бы пёрднуть написал ?
Нє только участіє, а як бачимо і перемога. Не перша і не остання щодо цієї школи.
>Спецбудуправлиння СБУ появилось в Авдеевский школе в 2016-м - тогда они получили первые 3 млн гривен.Источник: https://censor.net/ru/n3254093
а о том, когда оно начало помимо своей основной работы шитьём прирабатывать, оказывая строительные услуги сторонним организациям.
де шльонда бабюля зі своїм шлягєром про "абніщання"?
де хєнєрал гріцацуєв з популярнєйшим сінглом "він нє ******** Україну"?
де, врешті-решт пропєллєрний карлсон с гарною пісенькою про "бариг та вертольоти"?
Кто обеспечивает безопасность?
Тут уже всё сгнило.