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Журналісти виявили в СБУ спецбудуправління, яке працює як звичайний будівельний бізнес, - ЗМІ. ВIДЕО

Спеціалізоване будівельне управління СБУ, яке має займатися будівництвом житла для служби, працює як звичайний будівельний бізнес - будує спортивні майданчики, ремонтує каналізацію і реконструює школи за захмарними цінами. Ні скарги від замовників, ні кримінальні провадження не зупиняють будівельників з СБУ. Більш того спецбудуправління має 2 мільйони податкового боргу.

"Слідство.Інфо" виявило в структурі Служби безпеки будівельне підприємство, необхідність існування якого викликає чимало запитань, передає Цензор.НЕТ.

Війна залишила в Авдіївці чимало розтрощених будівель. Серед цих будинків виділяється велика триповерхівка із синьо-жовтою табличкою на дверях. На табличці напис: "Авдіївська середня загальноосвітня школа №2". Будівля перебуває на реконструкції з 2015 року, відколи в лютому-березні у неї влучали снаряди. Зараз фасад будівлі частково огортає утеплювач, а на рамах нових пластикових вікон — захисна плівка, яку ще не встигли зняти. Подвір’я школи засипане пилом та побілкою, біля входу лежать будматеріали. Ті обстріли школи були не останніми. Двома роками пізніше, у 2017-му, це трапилось знову. Тоді в школі розташовувався пункт прийому гуманітарної допомоги, куди українські волонтери та міжнародні організації звозили речі першої необхідності. Попри обстріли та те, що школа знаходиться впритул до лінії розмежування з окупованим Донецьком, місцева влада вирішила зробити цю школу "опорною", тобто, по суті, головною школою Авдіївки.

Дивіться також: Шахраї у Києві, представляючись "відомими брокерськими компаніями", виманювали у громадян ЄС гроші, - СБУ. ФОТОрепортаж

За роки реконструкції на школу виділили понад 150 мільйонів бюджетних гривень — за ці гроші, як свідчать експертні підрахунки, можна було побудувати нову. Але багаторічний підрядник робіт — будівельне управління Служби безпеки України — за шалені гроші не спромоглося навіть відреставрувати стару.

Значна частина і бюджетних, і донорських грошей йшла на реконструкцію опорної школи №2. "Слідство.Інфо" підрахувало, що якщо у відновлення кожної з п’яти інших шкіл міста було вкладено приблизно від 400 тис до 6,8 млн, то на реконструкцію школи №2 провели тендерів на близько 155 млн грн державних грошей. Тобто виходить, що реконструкція однієї єдиної школи коштує майже у 13 разів більше, ніж п’ятьох інших разом узятих. Спецбудуправління СБУ з’явилося у авдіївській школі у 2016-му році — тоді вони отримали перші 3 млн гривень. Уже за рік управління виграло ще один тендер на 58 млн грн — на додаткові роботи, і у 2019 році ще майже 1,4 млн грн.

Аналітики з команди моніторингового порталу Dozorro, який займається контролем публічних закупівель, на прохання "Слідства.Інфо" дослідили документи з реконструкції. Вони виявили, що завдання, на які було виділено кошти, нерідко дублювались.

"Аналіз календарних графіків виконання робіт показує дублювання одних і тих же робіт у кожному з трьох графіків. Деякі роботи, які по суті є одними, називали по-різному", — зазначає координаторка регіонального напряму проекту Dozorro Анастасія Ференц.

За даними Міністерства розвитку громад та територій України, вартість будівництва нової школи, розрахованої на 1140 учнів (саме стільки учнів у авдіївській школі), у 2018 році становила 120 млн грн — з розрахунку 105 тис грн на одне учнівське місце. Тобто, за гроші, виділені на реконструкцію, можна було побудувати нову школу.

З відкритих джерел ми дізналися, що департамент СБУ переважно займається зовсім не стратегічними об’єктами і є досить активним учасником державних та місцевих тендерів. За останні п’ять років Спецбудуправління СБУ виграло тендерів на 81,2 мільйон гривень (з них близько 73,6 млн — школа у Авдіївці).

Так департамент отримав за будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям для гри в мініфутбол на Хмельниччині 2,3 млн грн. Реконструював очисні споруди каналізації в селищі Козова на Тернопільщині (6,4 млн грн). Два рази коригував кошторис Мар’їнської центральної районної лікарні (325 тис. грн), відремонтував кімнати та коридор в будівлі Держспецзв’язку (199 тис. грн) та ремонтує меблі для Департаменту господарського забезпечення СБУ (93 тис. грн).

Конкуренти Спецбудуправління звинувачують його у зловживанні становищем і нечесній грі.

" Ми проаналізували кількох останніх керівників департаменту, а вони змінюються досить часто. Всі вони — Михайло Кобля, Сергій Бакулін та Сергій Осиковий — напряму пов’язані з будівельним бізнесом. З 2020-го року підприємством керує Віктор Сінельник, колишній комерційний директор гіпермаркету "Епіцентр К"", - захначають журналісти.

Автор: 

корупція (4682) СБУ (12797) будівництво (3017) тендер (2393) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+43
Журналісти виявили в СБУ спецбудуправління, яке працює як звичайний будівельний бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7684
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18.03.2021 11:18
+31


Журналісти виявили в СБУ спецбудуправління, яке працює як звичайний будівельний бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7048
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18.03.2021 11:17
+29
Журналісти виявили в СБУ спецбудуправління, яке працює як звичайний будівельний бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4961
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18.03.2021 11:21
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Сослуживец клоуна по детскому садику Бакан на пенсию себе зарабатывает, - на пенсионный фонд никакой надежды нет=)
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18.03.2021 11:11 Відповісти
Журналісти виявили в СБУ спецбудуправління, яке працює як звичайний будівельний бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7684
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18.03.2021 11:18 Відповісти
Журналісти виявили в СБУ спецбудуправління, яке працює як звичайний будівельний бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4961
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18.03.2021 11:21 Відповісти
это враг
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18.03.2021 11:23 Відповісти
Мразь. Легенда про умного еврейского мальчика так и осталась легендой.
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18.03.2021 11:40 Відповісти
розбийнык
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18.03.2021 13:12 Відповісти
Воровать - не управлять .
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18.03.2021 16:59 Відповісти
Журналісти виявили в СБУ спецбудуправління, яке працює як звичайний будівельний бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3711
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18.03.2021 20:18 Відповісти
Не правильно. Правильно - Не тех тварей назвали животными)))
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18.03.2021 20:18 Відповісти
Зеленский - главный ворюга.
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18.03.2021 11:55 Відповісти
"Спецбудуправлиння СБУ появилось в Авдеевский школе в 2016-м - тогда они получили первые 3 млн гривен. Уже через год управление выиграло еще один тендер на https://prozorro.gov.ua/en/tender/UA-2018-05-08-000326-a 58 млн грн " - какой лютый клоун. Уже тогда начал гадить сывочелому.
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18.03.2021 14:51 Відповісти
Здохни, гнида маланська.
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19.03.2021 11:07 Відповісти
То есть, Баканов и Зеленский в 2015-м (!) создали схему, по которой стройуправление СБУ мутило деньги?
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18.03.2021 11:36 Відповісти
Боты отрабатывают. Только вот кто им зарплату платит за такую "работу" от которой за версту несет....
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18.03.2021 12:14 Відповісти
Ну почему? Их работа рассчитана на людей не умеющих думать и хотя бы минимально анализировать информацию: вон, сколько постов о том, что в этих мутках виноват Зеленский
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18.03.2021 12:22 Відповісти
У меня подозрение, что это и есть те самые боты, сами пишут, отвечают себе, сами лайкают. Люди настоящие, наверное, там тоже есть. Думаю, если Цензор будет добавлять IP адрес (вдруг совесть проснется) в коммент - комментов убудет как минимум на половину.
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18.03.2021 12:49 Відповісти
в 2015 году мутило деньги ?

или таки начало мутить уже при Баканове и Зеленском ?
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18.03.2021 12:30 Відповісти
Читаем еще раз внимательно статью: Здание находится на реконструкции с 2015 года Источник: https://censor.net/ru/n3254093
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18.03.2021 12:50 Відповісти
И шо в этом странного ?

Школу разбомбили в 2015 году, вот она и находится на реконструкции с 2015 года.

Особой очереди желающих проводить работы в Авдеевке тогда не наблюдалось. Зона АТО.
В чём странность, что работы проводило стройуправление СБУ ?

а вот дублирование работ на бумаге (то есть те самые "схемы") появились именно с приходом нового начальства из "Эпицентра".
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18.03.2021 16:20 Відповісти
и вы предоставите пруфы, что хищения начались именно после весны 19-го?
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19.03.2021 11:47 Відповісти
зачем пруфы, если это и так понятно из текста статьи ?

задваивание работ возможно только в более поздний период,

а именно задваивание здесь и названо схематозом.
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19.03.2021 12:01 Відповісти
Задваивание работ возможно при составлении сметы, то есть, до их начала. А пруфы нужны, чтоб доказать твою бредовую теорию о том, что в стройуправлении все были честными, но потом пришел Зе и они вдруг резко скурвились.
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19.03.2021 19:43 Відповісти
при первоначальной смете задваивание программа не пропустит,

а вот в дальнейшем вполне возможно сделать ещё одну смету на работы, которые уже были выполнены
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19.03.2021 22:44 Відповісти
и да,

святых там и раньше не водилось,

но сейчас такой беспредел, что я раньше и не поверил бы, что такое возможно.

по сравнению с нынешними даже подручные саши стоматолога кажутся интеллигентными бескорыстными профессионалами, хоть и брали с каждой сделки 60 % отката.
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19.03.2021 22:46 Відповісти
В 2015 схему створили не Баканов і Зеленський, але до 2021 Баканов схему чомусь так і не побачив.
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18.03.2021 14:07 Відповісти
Отже, ми підійшли до того, що в 2015 схема вже працювала. А тепер підходимо до питання: хто її тоді не бачив?
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18.03.2021 16:00 Відповісти
Це безнадійно. Винуватий все одно Зеленський.
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18.03.2021 16:27 Відповісти
не бреши
Спецбудуправлиння СБУ появилось в Авдеевский школе в 2016
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18.03.2021 16:56 Відповісти
Нехай у 16-му. То знову повертаємось до питання ХТО ТОДІ не бачив зловживань?
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19.03.2021 11:43 Відповісти
яких саме зловживань ?

дублювання по новому кошторису робіт, які вже зроблено ?

так вони ж тоді ще не були зроблені )))
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19.03.2021 22:49 Відповісти
Два года шобла клоуна у корыта !
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18.03.2021 16:37 Відповісти
Вот твари, никак не нажрутся.
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18.03.2021 11:54 Відповісти
На тюрягу с членограем 🤢🤡😈 они уже давно заработали !
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18.03.2021 16:35 Відповісти
Справа Татарова...

Я довго очікував - як правоохоронна система, як різні сфери суспільства відреагують на досить пасивну "участь" та позицію Авакова в цій справі.. - не дочекався.

-Дехто скаже - при чому тут Аваков, - афера ж провернута Татаровим без участі Авакова?

Тому й публікую свою точку зору...

- Оборудка Татарова здійснена за рахунок крадіжки бюджетних коштів, виділених на НАц.гвардіцю (тобто на МВС)?

-В результаті - Квартири недоотримали НАц.Гвардіцйці (тобто знову МВС)?
-Злочини пов'язані з крадіжками грошей та квартир підслідні МВС?
- А Аваков (МВС) й досі (хоча б з моменту появи інформації про оборудки Татарова)... й досі не провів жодного розслідування, навіть не відкрив жодної кримінальної справи?
-Але ж Татаров провертав справи не сам, а за участю функціональних підрозділів та працівників МВС, які й досі працюють в МВС?
-А Аваков не здійснив не лише виїмки документів, але й не провів навіть жодного службового, чи хоча б дисциплінарного розслідування?

ТОБТО, як не крути, як не верти - а Аваков проявив ПОВНУ бездіяльність !!!

За це не лише звільняють з посади, але й висувають звинувачення (підозру) за Ст 367 Кримінального Кодексу України... за якою передбачено в частині 2. "Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки" -карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Чому ж Авакова не спонукала ні "його патріотична позиція" захищати інтереси держави, ні загроза бути звільненим і притягнутим до відповідальності (при нормальних владі та судах, які кінець -кінцем, колись -та стануть нормою?: Зрозуміло, що на той час- Авакова в Україні "слід простигне"

Але, чому журналісти цією стороною справи й досі не зацікавилися?
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18.03.2021 20:04 Відповісти
Прораб-лейтенант Баканов и черти!
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18.03.2021 11:12 Відповісти
4-ре года это при шоколадном процветало и существовало, но виноват Баканов....
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18.03.2021 12:15 Відповісти
"это " - это что именно ?

Оказывало строительные услуги сторонним организациям ?

С какого хрена ты это высосал ?
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18.03.2021 12:33 Відповісти
В боты берут уже совсем без мозгов? С 2015 года это управление пилит деньги является рассадником коррупции, но виноват Зеленский, что за 2 последних года не успел порядок навести. Может Баканов там и зашквареный, посмотрим на реакцию, но при мессии это управление и пилило деньги 4 года.
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18.03.2021 12:53 Відповісти
у тебя есть факты участия этого управления в тендерах до прихода Баканова ?

или ты лишь бы пёрднуть написал ?
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18.03.2021 16:03 Відповісти
Участіє етого управлєнія до пріхода Баканова: https://prozorro.gov.ua/en/tender/UA-2018-05-08-000326-a
Нє только участіє, а як бачимо і перемога. Не перша і не остання щодо цієї школи.
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18.03.2021 16:32 Відповісти
бардак
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18.03.2021 18:44 Відповісти
А Баканов не виноват в том что оно до сих пор процветает?нет?
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18.03.2021 13:46 Відповісти
Нах.. СБУ безопасность Украины - деньги давай!!!
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18.03.2021 11:15 Відповісти
Та да, журналісти виявили, що СБУ - не зовсім структура держбезпеки, а значною мірою бізнес-проект.
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18.03.2021 11:37 Відповісти
І СБУ таким стало останнім часом, бо раніше журналісти до цього не могли докопатись
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18.03.2021 12:02 Відповісти
Скажімо так, попереднє керівництво держави робило акцент на безпеці і обороноздатності. Тому у тй час у СБУ було більше людей, налаштованих саме на це. Хоча відділ "К" був і тоді.
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18.03.2021 12:09 Відповісти
Авжеж...Вже не те СБУ, якщо журналістам вдалось настільки глибоко проникнути та ще й оприлюднити
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18.03.2021 12:44 Відповісти


Журналісти виявили в СБУ спецбудуправління, яке працює як звичайний будівельний бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7048
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18.03.2021 11:17 Відповісти
хорошая кормушка! и главное, никто за *опу не возьмет!
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18.03.2021 11:18 Відповісти
Та там если порыться хорошенько можно ещё и не такое обнаружить ...
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18.03.2021 11:20 Відповісти
В СБУ разворовываются миллиарды гривень.
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18.03.2021 11:41 Відповісти
Баканов Бакановым, но

>Спецбудуправлиння СБУ появилось в Авдеевский школе в 2016-м - тогда они получили первые 3 млн гривен.Источник: https://censor.net/ru/n3254093
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18.03.2021 11:21 Відповісти
киздежь, оно всегда там было! с советских времен - см. в гугле структура кгб ссср. это шо то Бутусов затупил....
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18.03.2021 11:58 Відповісти
Так статья не о том, когда оно появилось,

а о том, когда оно начало помимо своей основной работы шитьём прирабатывать, оказывая строительные услуги сторонним организациям.
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18.03.2021 12:34 Відповісти
де хор зєбанутих з хітом про "він вкрав мульярди з наших карманів"?
де шльонда бабюля зі своїм шлягєром про "абніщання"?
де хєнєрал гріцацуєв з популярнєйшим сінглом "він нє ******** Україну"?
де, врешті-решт пропєллєрний карлсон с гарною пісенькою про "бариг та вертольоти"?
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18.03.2021 11:21 Відповісти
Напишу більше - будівельна база знаходиться на Оскорках, в районі з'їздів з моста Кірпи.
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18.03.2021 11:22 Відповісти
І знаходиться з радянських часів, а не далеко БМУ Верховної Ради.
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18.03.2021 11:24 Відповісти
Государство изжило себя своей корупцией и держится только на выборцях-пенсионерах взяв их в заложники.
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18.03.2021 11:25 Відповісти
Как удобно - большинство в Украине умеют брать\давать взятки, но "государство изжило себя своей коррупцией".
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18.03.2021 11:41 Відповісти
а шоб не делится с проститутками, сами будут предоставлять услуги, подтянут бизнес - вумен половинок, оцэ попрэ
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18.03.2021 13:00 Відповісти
Мед, горіхи, бурштин, і вже приплюсовався навіть будівельний бізнес. Корпорація СБУ розростається, просто це їх бізнес. Немає їм вже коли і крота в ОПУ зловити, треба бетон завозити. А цеглу кладуть під виглядом мулярів випускникі академії СБУ чи їм ФСБ з ГРУ своїх лейтенантів присилає? Країна де влада кукукнута на всю їх пусту голову.
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18.03.2021 11:26 Відповісти
Журналісти виявили в СБУ спецбудуправління, яке працює як звичайний будівельний бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4692
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18.03.2021 11:29 Відповісти
То-то я в последнее время в центре Киева вижу все больше и больше Тесл - то наверное будівельники катаются.
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18.03.2021 11:27 Відповісти
Для мене зрозуміло, що то за управління. Якщо журналісти про це довідалися, то не місце Баканову і його заступникам в СБУ. Вони доруйнують все, що залишилося за 2 роки, а для російських спецслужб, зрозуміло, що там прохідний двір.
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18.03.2021 11:40 Відповісти
Служба будівельників України
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18.03.2021 11:40 Відповісти
Ребята, стройуправления при силовых структурах умудрялись https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 мутить деньги даже во времена Сталина, когда за хищение госсобственности давали вышку и эта вкусная тема не прекращалась никогда. Возьмите любое стройбатовское подразделение, независимо от ведомства, поспрашивайте людей, которые там служили и вам расскажут, как они строили объекты не имеющие никакого отношения к военным от слова "совсем". Это ж золотое дно - купленная на государственные деньги техника, работники, которым платит государство, а прибыль от их использования идет в карман командиру. А уж если "крыша" - сама СБУ (то есть, недосягаема для правоохранительных органов), то тут возможности вообще широчайшие.
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18.03.2021 11:41 Відповісти
не случайно именно в строительных подразделениях силовых структур вакансии появляются, лишь когда кого-то отправляют на пенсию. К примеру, есть такая структура - госспецслужба транспорта (бывш. железнодорожные войска). Официально - создана для выполнения инженерно-строительных работ на железной дороге, наведения понтонных переправ и т. п. в интересах военных. На практике - сдаются в аренду всяким бизнесменам для проведения строительных работ. Их командующий - Мальков находился на должности аж до самой смерти в 69 лет. Явно не из-за переживаний за военно-дорожное строительство в Украине.
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18.03.2021 11:46 Відповісти
звоните баканову?
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18.03.2021 11:48 Відповісти
Журналісти виявили в СБУ спецбудуправління, яке працює як звичайний будівельний бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2485
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18.03.2021 11:49 Відповісти
ну а шо вы так удивляетесь? это же совковский вариант. от совка он и остался. наберите в гугле "структура кгб ссср " -там тоже было строительное управление и весьма солидное. а кто по вашему маетки для сильных мира сего строить будет? а кто бабло в бюджет конторы и для начальников зарабатывать будет? а кто будет в эти маетки жучки с видеоглазками вставлять Исаак Бабель что ли (не стал писать Пушкин). наивные вы буратины! шо вам глава сбу от золотого дна отказываться должен??? ну как же.... сейчас шнурки погладит....
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18.03.2021 11:54 Відповісти
Только ведомственные бизнес-структуры могут позволить достойно содержать украинские государственные структуры в условиях, когда они недобирают 40% налогов.
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18.03.2021 11:56 Відповісти
Читати порохоботам: реконструкції почалися в 2016 - який президент тоді відповідав за призначення голови СБУ????
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18.03.2021 12:12 Відповісти
В боти беруть вже зовсім ущербних. Хоча, може то не порохоботи, а боти Коломойського, наприклад. Дуже ризиково якось розкручувати ту тему тикаючи в президента при тому, що при месіїї то проіснувало весь час його президенства.
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18.03.2021 12:19 Відповісти
где ваши велики а клоуны ???
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18.03.2021 12:18 Відповісти
Одно подразделение строит, другое бабулек с семечками прессует ...
Кто обеспечивает безопасность?
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18.03.2021 12:37 Відповісти
В коммерческой структуре обнаружили коммерческую структуру ... И как такое могло произойти ...?
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18.03.2021 13:06 Відповісти
Чем только СБУ не занимается . . .лишь бы не ловить ватных пит@расов. Зря путин в 2014 году остановился. Мог дойти и до Львова.
Тут уже всё сгнило.
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18.03.2021 13:12 Відповісти
ватний піт%арас жаліється що його не ловлять
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18.03.2021 13:34 Відповісти
СБУ идет путем ФСБ! Это ж очевидно давно! В дальнейшем захват власти и диктатура!
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18.03.2021 13:34 Відповісти
Дети лейтенанта Шмидта.
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18.03.2021 13:52 Відповісти
А интервью вышедшего из тюрьмы США члена русской мафии - Леонида Ройтмана, который выложил часть информации про русскую мафию в Украине и что русская мафия имела в подчинении себе СБУ. СБУ - это напрочь прогнившая контора! А русские с русским паспортом управляли СБУ. А то, что СБУ Крыма и Донбасса перешло работать в ФСБ после оккупации. Украине нужно создавать новые спецслужбы при помощи США, и эти спецслужбы должны быть не подвластные никому из власти и других структур и эти спецслужбы должны подчиняться только своему директору, а полномочия должны быть абсолютные, чтобы спецслужба могла проводить суды внутри своей спецслужбы и сажать в тюрьму. А для контроля над ними, назначить народ - по такой формуле, что должна заработать прямая демократия онлайн и народ сможет увольнять директора, если тот или не будет сажать врагов Украины и коррупционеров с власти или если он начнет сажать тех, чью вину не отсчитал перед обществом и от беззаконья вообщем его народ тоже сможет прямой демократией уволить. Украине такая спецслужба нужна, как воздух для очищения от грязи всей.
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18.03.2021 15:25 Відповісти
так! за всі роки незалежності в Україні не було СБУ, а ФСБ(у) і тільки після початку війни щось починали рухатись, але все успішно не просто заглухло, а починає рухатись в зад!
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18.03.2021 16:11 Відповісти
Бабки же нужно как то нарубить,скоро у цуркиса новая днюха,не ехать же в ресторан на омары с шампанским к уважаемому человеку с подарком за жалкие 50 тысяч гривенючек.
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18.03.2021 16:14 Відповісти
хороший подбор кадров от малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата!!! билетер 95 квартала с липовым званием, фигурант нескольких уголовных дел ни дня не работавший в силовых структурах....
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18.03.2021 17:13 Відповісти
панове І ЩО ......
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18.03.2021 17:31 Відповісти
КОЗЛЫ !!!
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18.03.2021 19:03 Відповісти
МАРАДЕРЫ !!!
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18.03.2021 19:03 Відповісти
И снова сывочолый Пэтро ни при чём? П@дло ЗЕ это ещё в 2016 придумал.
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18.03.2021 20:15 Відповісти
 
 