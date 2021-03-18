Журналісти виявили в СБУ спецбудуправління, яке працює як звичайний будівельний бізнес, - ЗМІ. ВIДЕО

Спеціалізоване будівельне управління СБУ, яке має займатися будівництвом житла для служби, працює як звичайний будівельний бізнес - будує спортивні майданчики, ремонтує каналізацію і реконструює школи за захмарними цінами. Ні скарги від замовників, ні кримінальні провадження не зупиняють будівельників з СБУ. Більш того спецбудуправління має 2 мільйони податкового боргу.

"Слідство.Інфо" виявило в структурі Служби безпеки будівельне підприємство, необхідність існування якого викликає чимало запитань, передає Цензор.НЕТ.

Війна залишила в Авдіївці чимало розтрощених будівель. Серед цих будинків виділяється велика триповерхівка із синьо-жовтою табличкою на дверях. На табличці напис: "Авдіївська середня загальноосвітня школа №2". Будівля перебуває на реконструкції з 2015 року, відколи в лютому-березні у неї влучали снаряди. Зараз фасад будівлі частково огортає утеплювач, а на рамах нових пластикових вікон — захисна плівка, яку ще не встигли зняти. Подвір’я школи засипане пилом та побілкою, біля входу лежать будматеріали. Ті обстріли школи були не останніми. Двома роками пізніше, у 2017-му, це трапилось знову. Тоді в школі розташовувався пункт прийому гуманітарної допомоги, куди українські волонтери та міжнародні організації звозили речі першої необхідності. Попри обстріли та те, що школа знаходиться впритул до лінії розмежування з окупованим Донецьком, місцева влада вирішила зробити цю школу "опорною", тобто, по суті, головною школою Авдіївки.

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За роки реконструкції на школу виділили понад 150 мільйонів бюджетних гривень — за ці гроші, як свідчать експертні підрахунки, можна було побудувати нову. Але багаторічний підрядник робіт — будівельне управління Служби безпеки України — за шалені гроші не спромоглося навіть відреставрувати стару.

Значна частина і бюджетних, і донорських грошей йшла на реконструкцію опорної школи №2. "Слідство.Інфо" підрахувало, що якщо у відновлення кожної з п’яти інших шкіл міста було вкладено приблизно від 400 тис до 6,8 млн, то на реконструкцію школи №2 провели тендерів на близько 155 млн грн державних грошей. Тобто виходить, що реконструкція однієї єдиної школи коштує майже у 13 разів більше, ніж п’ятьох інших разом узятих. Спецбудуправління СБУ з’явилося у авдіївській школі у 2016-му році — тоді вони отримали перші 3 млн гривень. Уже за рік управління виграло ще один тендер на 58 млн грн — на додаткові роботи, і у 2019 році ще майже 1,4 млн грн.

Аналітики з команди моніторингового порталу Dozorro, який займається контролем публічних закупівель, на прохання "Слідства.Інфо" дослідили документи з реконструкції. Вони виявили, що завдання, на які було виділено кошти, нерідко дублювались.

"Аналіз календарних графіків виконання робіт показує дублювання одних і тих же робіт у кожному з трьох графіків. Деякі роботи, які по суті є одними, називали по-різному", — зазначає координаторка регіонального напряму проекту Dozorro Анастасія Ференц.

За даними Міністерства розвитку громад та територій України, вартість будівництва нової школи, розрахованої на 1140 учнів (саме стільки учнів у авдіївській школі), у 2018 році становила 120 млн грн — з розрахунку 105 тис грн на одне учнівське місце. Тобто, за гроші, виділені на реконструкцію, можна було побудувати нову школу.

З відкритих джерел ми дізналися, що департамент СБУ переважно займається зовсім не стратегічними об’єктами і є досить активним учасником державних та місцевих тендерів. За останні п’ять років Спецбудуправління СБУ виграло тендерів на 81,2 мільйон гривень (з них близько 73,6 млн — школа у Авдіївці).

Так департамент отримав за будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям для гри в мініфутбол на Хмельниччині 2,3 млн грн. Реконструював очисні споруди каналізації в селищі Козова на Тернопільщині (6,4 млн грн). Два рази коригував кошторис Мар’їнської центральної районної лікарні (325 тис. грн), відремонтував кімнати та коридор в будівлі Держспецзв’язку (199 тис. грн) та ремонтує меблі для Департаменту господарського забезпечення СБУ (93 тис. грн).

Конкуренти Спецбудуправління звинувачують його у зловживанні становищем і нечесній грі.

" Ми проаналізували кількох останніх керівників департаменту, а вони змінюються досить часто. Всі вони — Михайло Кобля, Сергій Бакулін та Сергій Осиковий — напряму пов’язані з будівельним бізнесом. З 2020-го року підприємством керує Віктор Сінельник, колишній комерційний директор гіпермаркету "Епіцентр К"", - захначають журналісти.