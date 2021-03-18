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Зеленський вітає заяву глав МЗС країн G7 зі створення Кримської платформи: "Це справжній жест дружби"

Зеленський вітає заяву глав МЗС країн G7 зі створення Кримської платформи:

Президент України Володимир Зеленський вітає заяву міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" щодо підтримки територіальної цілісності України і створення Кримської платформи з метою деокупації півострова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський зазначає, що на сьомий рік тимчасової окупації Криму глави МЗС країн G7 виступили із заявою про засудження російської агресії проти України та окупації Криму і міста Севастополя.

"Це справжній жест дружби – підтримати нашу ініціативу щодо створення міжнародної Кримської платформи для консолідації зусиль міжнародного співтовариства щодо Криму та припинення російської агресії. Україна рухається до миру", – сказав Зеленський.

Також читайте: "Путін - вбивця". Байден сказав те, що досі не зміг сказати Зеленський, - Порошенко

Міністри закордонних справ G7 – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучених Штатів Америки і верховний представник Європейського Союзу у своїй заяві закликали Росію поважати свої міжнародні зобов'язання, дозволити доступ міжнародних спостерігачів та негайно звільнити всіх, кого несправедливо затримали. Вони також підтримали ініціативу України щодо створення міжнародної Кримської платформи для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму.

Нагадаємо, раніше Глави МЗС країн G7 засудили окупацію Криму і назвали РФ стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником.

Автор: 

G-7 G7 (1033) Зеленський Володимир (23764) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+11
ЗМІ оприлюднили список чиновників, причетних до злочинних «Харківських угод»:
🔺міністр закордонних справ Костянтин Грищенко;
🔺міністр юстиції Олександр Лавринович;
🔺міністр фінансів Федір Ярошенко;
🔺міністр економіки Василь Цушко;
🔺міністр палива та енергетики Юрій Бойко;
🔺міністр оборони Михайло Єжель;
🔺міністр транспорту і зв'язку Костянтин Єфименко;
🔺голова Служби безпеки України (СБУ) Валерій Хорошковський;
🔺голова Державної митної служби Ігор Калєтнік;
🔺голова Державної прикордонної служби Микола Литвин.

Безпосередню участь в цьому процесі, брав тодішній заступник міністра закордонних справ, а НИНІ - перший заступник секретаря РНБО і голова комітету з розвідки, Руслан Демченко.
Sharp`s
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18.03.2021 11:22
+9
Зеленський:
- До мого приходу ніхто не намагався повернуть Крим!
- Порошенко:
- Та знаю я твій «приход»… Головне - щоб «золотого», від передозу, не було… Бо все на тебе, дохлого, звалять... А так, на лаві підсудних, у тебе буде "гарна компанія"...
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18.03.2021 11:40
+7
Зеленский приветствует заявление глав МИД стран G7 по созданию Крымской платформы: "Это настоящий жест дружбы" - Цензор.НЕТ 1696
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18.03.2021 11:19
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Зеленский приветствует заявление глав МИД стран G7 по созданию Крымской платформы: "Это настоящий жест дружбы" - Цензор.НЕТ 1696
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18.03.2021 11:19 Відповісти
ЗМІ оприлюднили список чиновників, причетних до злочинних «Харківських угод»:
🔺міністр закордонних справ Костянтин Грищенко;
🔺міністр юстиції Олександр Лавринович;
🔺міністр фінансів Федір Ярошенко;
🔺міністр економіки Василь Цушко;
🔺міністр палива та енергетики Юрій Бойко;
🔺міністр оборони Михайло Єжель;
🔺міністр транспорту і зв'язку Костянтин Єфименко;
🔺голова Служби безпеки України (СБУ) Валерій Хорошковський;
🔺голова Державної митної служби Ігор Калєтнік;
🔺голова Державної прикордонної служби Микола Литвин.

Безпосередню участь в цьому процесі, брав тодішній заступник міністра закордонних справ, а НИНІ - перший заступник секретаря РНБО і голова комітету з розвідки, Руслан Демченко.
Sharp`s
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18.03.2021 11:22 Відповісти
ЗМІ брешуть.
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18.03.2021 11:44 Відповісти
накласть на эти харьковские соглашения. Простое сотрясание воздуха для отвлечения внимания от вагнергейта.
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18.03.2021 11:49 Відповісти
А еще Порошенко, который публично одобрял Харьковские соглашения. https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2010/06/16/5147152/
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18.03.2021 12:10 Відповісти
Вова Літвін сфальшував голосування і має відповідати по криміналу.
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18.03.2021 12:18 Відповісти
Ванько, а що то за БЮТовці голосували за ці угоди?
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18.03.2021 13:31 Відповісти
Зеленський:
- До мого приходу ніхто не намагався повернуть Крим!
- Порошенко:
- Та знаю я твій «приход»… Головне - щоб «золотого», від передозу, не було… Бо все на тебе, дохлого, звалять... А так, на лаві підсудних, у тебе буде "гарна компанія"...
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18.03.2021 11:40 Відповісти
вавій, а продати тобі квартирку в Лівадії у Криму - це буде патриотично чи не дуже?
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18.03.2021 11:41 Відповісти
не продається... Хіба що віддати даром
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18.03.2021 12:52 Відповісти
Зеленский приветствует заявление глав МИД стран G7 по созданию Крымской платформы: "Это настоящий жест дружбы" - Цензор.НЕТ 1647
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18.03.2021 11:42 Відповісти
Це реальне свідоцтво того, що мирний план, з яким ЗЕ йшов на вибори президента, з тріском провалився.
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18.03.2021 11:42 Відповісти
Это не "жест дружбы" - это уважение международного права цивилизованными государствами.
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18.03.2021 11:42 Відповісти
Назвать Россию стороной конфликта, а Путина убийцей янелох оманский не хочет?
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18.03.2021 11:45 Відповісти
Та він хоче, але не може. Знову прийдеться вибачатися. То він на Томос може сказати термос, тут йому ніхто погрожувати не буде.
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18.03.2021 13:35 Відповісти
Чому бувший "гетьман" цього не зробив?
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18.03.2021 11:47 Відповісти
"цього" - чего именно?
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18.03.2021 11:51 Відповісти
платформу деокупації
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18.03.2021 11:52 Відповісти
и как деоккупация, продвигается?
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18.03.2021 12:19 Відповісти
зебілам незрозуміло, що всяка подія повинна статися в свій відведений історією час. І що не всяка ініціатива здатна матеріалізуватися; а, якщо здатна - то також під впливом інших обставин, як також повинні статися у відведений їм час...
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18.03.2021 12:58 Відповісти
Зеленский приветствует заявление глав МИД стран G7 по созданию Крымской платформы: "Это настоящий жест дружбы"

Будем теперь дружно сидеть на платформе. + грустить + озабоченность + не признаем-не простим.
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18.03.2021 11:48 Відповісти
Зеленский отмечает, что на седьмой год временной оккупации Крыма главы МИД стран G7 выступили с заявлением об осуждении российской агрессии против Украины и оккупации Крыма и города Севастополя.Источник: https://censor.net/ru/n3254096 - Зєлєнскій не в курсі, що всі шість років до цього ці ж країни і їх лідери так само робили такі ж заяв і російську окупацію Криму і Севастополя не визнавали? Йому ніхто не сказав, що так звані "Кримські санкції" були введені поти кацапії ще у 2014 році?
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18.03.2021 11:49 Відповісти
Совсем выдохлась порохнявая свора....
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18.03.2021 11:51 Відповісти
Не прочла ни одной новости на эту Крымскую тему, потому что уверена, что это очередная пустопорожняя говорильня.
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18.03.2021 11:52 Відповісти
У зебілів словарний запас вичерпано)))
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18.03.2021 11:53 Відповісти
..а в кого залишився??Що,П"ЯТИ років "свиночолому" було недостатньо,щоби зробити хочь це??
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18.03.2021 12:20 Відповісти
Зеленский, кто? Что? О чем? Ваще всем пох...
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18.03.2021 11:54 Відповісти
Оманське тріпло.
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18.03.2021 12:10 Відповісти
Зєля дурня валяє. Яка в задницю "платформа"??? Зєля - шпигун російський! Вагнергейт навіть дебілам довів це! У відставку!
Обираймо номального ЄДИНОГО кандидата в президенти на дострокові.
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18.03.2021 12:15 Відповісти
Ваня, у тебя на стенке портрет Единого кандидата, в старой комплектации или поменял на после тюнинга? Признавайся, как тебе больше нравицца?
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18.03.2021 12:21 Відповісти
Як там зараз в ботофермі? Недоїдків мародерських вистачає на всіх?
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18.03.2021 12:36 Відповісти
Краще нехай пан скаже - Пєця підтримає Зєркаль, чи буде сам лізти ліктями?
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18.03.2021 12:40 Відповісти
Куди ти біжиш, Ваня? Кого вибирати? А як же Дівуля, вона ж передала план (косяк) в коаліцію і чекає відповіді? Ви ж тепер однен ціле -зелене сердечко!
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18.03.2021 13:37 Відповісти
ИМХО, платформа по деокупации должна была бы выглядеть в реальной экономической поддержке Украины по образцу "плана Маршалла", когда для СССР и его сателлитов была очевидна экономическая выгода демократического пути развития на примере стран Западной Европы. Если бы из Украины сделали такую витрину успеха, что десятки миллионов жителей РФ, РБ, не говоря уже об оккупированных территориях, мечтали получить хотя бы вид на жительство в Украине - тогда это было бы эффективно. Но когда сторонникам антиправительственных протестов в этих странах ставят Украину в качестве негативного примера, а миллионы украинцев работают в РФ и оккупированном Крыму, то можно сколько угодно высказывать свои поддержку и озабоченность. Сколько не говори "халва" - во рту слаще не станет
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18.03.2021 12:20 Відповісти
Мальчик Зеля! Взрослые дяди будут решать этот вопрос без тебя. Присутствовать, конечно, будешь, даже кукарекнешь что-то сдвинув бровки. Идет вопрос о наказании рашки за вмешательство в выборы США. Ты там ничего путного сказать не можешь, с Байденом младшим косячить не надо было.
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18.03.2021 12:24 Відповісти
Судя по комментам, зрадничает как всегда.
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18.03.2021 12:25 Відповісти
До G7 дошло на 7-й год .
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18.03.2021 12:35 Відповісти
 
 