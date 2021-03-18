Зеленський вітає заяву глав МЗС країн G7 зі створення Кримської платформи: "Це справжній жест дружби"
Президент України Володимир Зеленський вітає заяву міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" щодо підтримки територіальної цілісності України і створення Кримської платформи з метою деокупації півострова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зеленський зазначає, що на сьомий рік тимчасової окупації Криму глави МЗС країн G7 виступили із заявою про засудження російської агресії проти України та окупації Криму і міста Севастополя.
"Це справжній жест дружби – підтримати нашу ініціативу щодо створення міжнародної Кримської платформи для консолідації зусиль міжнародного співтовариства щодо Криму та припинення російської агресії. Україна рухається до миру", – сказав Зеленський.
Міністри закордонних справ G7 – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучених Штатів Америки і верховний представник Європейського Союзу у своїй заяві закликали Росію поважати свої міжнародні зобов'язання, дозволити доступ міжнародних спостерігачів та негайно звільнити всіх, кого несправедливо затримали. Вони також підтримали ініціативу України щодо створення міжнародної Кримської платформи для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму.
Нагадаємо, раніше Глави МЗС країн G7 засудили окупацію Криму і назвали РФ стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником.
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🔺міністр закордонних справ Костянтин Грищенко;
🔺міністр юстиції Олександр Лавринович;
🔺міністр фінансів Федір Ярошенко;
🔺міністр економіки Василь Цушко;
🔺міністр палива та енергетики Юрій Бойко;
🔺міністр оборони Михайло Єжель;
🔺міністр транспорту і зв'язку Костянтин Єфименко;
🔺голова Служби безпеки України (СБУ) Валерій Хорошковський;
🔺голова Державної митної служби Ігор Калєтнік;
🔺голова Державної прикордонної служби Микола Литвин.
Безпосередню участь в цьому процесі, брав тодішній заступник міністра закордонних справ, а НИНІ - перший заступник секретаря РНБО і голова комітету з розвідки, Руслан Демченко.
Sharp`s
- До мого приходу ніхто не намагався повернуть Крим!
- Порошенко:
- Та знаю я твій «приход»… Головне - щоб «золотого», від передозу, не було… Бо все на тебе, дохлого, звалять... А так, на лаві підсудних, у тебе буде "гарна компанія"...
Будем теперь дружно сидеть на платформе. + грустить + озабоченность + не признаем-не простим.
Обираймо номального ЄДИНОГО кандидата в президенти на дострокові.