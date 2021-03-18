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Новини Коронавірус і карантин
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Дата локдауну в Україні на цей момент не обговорюється, - міністр Петрашко

Дата локдауну в Україні на цей момент не обговорюється, - міністр Петрашко

Кабінет Міністрів поки не обговорює конкретну дату запровадження нового локдауну в Україні. Поки політикою уряду залишається запровадження місцевих локдаунів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це під час всеукраїнського форуму "Україна 30" заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

За його словами, нині ведуться дискусії, на якому етапі потрібно буде запроваджувати жорсткий карантин на загальнонаціональному рівні, але рішення про це ще не ухвалено.

"Дата локдауну на цей момент не обговорюється... Політика, яка зараз проводиться з точки зору уряду - це місцеві так звані локдауни. В масштабах України поки що такі розмови не йдуть. Дискусія про те, на якому етапі це має бути, але поки рішення не ухвалено, і жодних конкретних дат не обговорюється", - заявив Петрашко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запровадження локдауну на загальнонаціональному рівні може і не знадобитися в Україні.

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Автор: 

Кабмін (14081) карантин (18172) Петрашко Ігор (170) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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А когда у зэбилов что-то обсуждается? зэбил птица гордая - пока не пнёшь, не полетит...
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18.03.2021 11:28 Відповісти
повторимо "бразильський шлях"?
Дата локдауну в Україні на цей момент не обговорюється, - міністр Петрашко - Цензор.НЕТ 6910
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18.03.2021 13:13 Відповісти
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56424611 Brazil health service in 'worst crisis in its history'
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18.03.2021 13:14 Відповісти
 
 