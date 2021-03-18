Дата локдауну в Україні на цей момент не обговорюється, - міністр Петрашко

Кабінет Міністрів поки не обговорює конкретну дату запровадження нового локдауну в Україні. Поки політикою уряду залишається запровадження місцевих локдаунів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це під час всеукраїнського форуму "Україна 30" заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

За його словами, нині ведуться дискусії, на якому етапі потрібно буде запроваджувати жорсткий карантин на загальнонаціональному рівні, але рішення про це ще не ухвалено.

"Дата локдауну на цей момент не обговорюється... Політика, яка зараз проводиться з точки зору уряду - це місцеві так звані локдауни. В масштабах України поки що такі розмови не йдуть. Дискусія про те, на якому етапі це має бути, але поки рішення не ухвалено, і жодних конкретних дат не обговорюється", - заявив Петрашко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запровадження локдауну на загальнонаціональному рівні може і не знадобитися в Україні.

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