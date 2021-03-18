Заява глав МЗС країн G7: Росія - не посередник, а сторона конфлікту на Донбасі, і Крим - це Україна

Глави МЗС країн "Великої сімки" виступили із заявою, в якій засуджують триваючі дії Росії з підриву суверенітету України, територіальної цілісності та незалежності.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне звернення опубліковано на сайті уряду Великої Британії.

"Ми беззастережно засуджуємо тимчасову окупацію Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Спроби Росії узаконити її не визнаються і не будуть визнані. Ми засуджуємо порушення Росією прав людини на півострові, особливо кримських татар. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, надати доступ міжнародним спостерігачам і негайно звільнити всіх несправедливо затриманих. Ми вітаємо ініціативу України зі створення Міжнародної Кримської платформи для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що глави МЗС країн "Великої сімки" рішуче виступають проти триваючої дестабілізації Росією України, особливо в окремих районах Донецької і Луганської областей.

"Повне виконання Мінських угод - це шлях до миру. Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником ... Ми підтверджуємо важливість дотримання режиму припинення вогню як основоположного для будь-якого прогресу на шляху до мирного врегулювання конфлікту. Ми високо оцінюємо невтомні зусилля Франції та Німеччини в межах Нормандського формату дипломатичним шляхом врегулювання конфлікту, і підтверджуємо нашу готовність надавати подальшу підтримку цих зусиль", - додали глави МЗС G7.

"Велика сімка", як і раніше, повністю віддана здійсненню санкцій і буде продовжувати підтримувати Україну на підтримку її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів. Крим - це Україна", - підсумували міністри.

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