Заява глав МЗС країн G7: Росія - не посередник, а сторона конфлікту на Донбасі, і Крим - це Україна
Глави МЗС країн "Великої сімки" виступили із заявою, в якій засуджують триваючі дії Росії з підриву суверенітету України, територіальної цілісності та незалежності.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне звернення опубліковано на сайті уряду Великої Британії.
"Ми беззастережно засуджуємо тимчасову окупацію Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Спроби Росії узаконити її не визнаються і не будуть визнані. Ми засуджуємо порушення Росією прав людини на півострові, особливо кримських татар. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, надати доступ міжнародним спостерігачам і негайно звільнити всіх несправедливо затриманих. Ми вітаємо ініціативу України зі створення Міжнародної Кримської платформи для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що глави МЗС країн "Великої сімки" рішуче виступають проти триваючої дестабілізації Росією України, особливо в окремих районах Донецької і Луганської областей.
"Повне виконання Мінських угод - це шлях до миру. Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником ... Ми підтверджуємо важливість дотримання режиму припинення вогню як основоположного для будь-якого прогресу на шляху до мирного врегулювання конфлікту. Ми високо оцінюємо невтомні зусилля Франції та Німеччини в межах Нормандського формату дипломатичним шляхом врегулювання конфлікту, і підтверджуємо нашу готовність надавати подальшу підтримку цих зусиль", - додали глави МЗС G7.
"Велика сімка", як і раніше, повністю віддана здійсненню санкцій і буде продовжувати підтримувати Україну на підтримку її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів. Крим - це Україна", - підсумували міністри.
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https://ibigdan.livejournal.com/26426482.html
Спасибо тебе дорогой Байден.
Будь який ворог окупант який зазіхнув на найсвятіше в світі на територіальну цілісність (Крим, Донбас) і суверенітет Української держави України - Руси, він рано чи пізно буде обов'язково знищений багатомільйонним Українським народом хто б він не був, навіть личакові окупанти москалі - зі своїм кривавим фюрером .... уйлом з жахливою фашистською ********* паРаші.
Крим це суверенна українська автономна республіка АРК, а Донбас це Донецька і Луганські Українські області, і вони на всі віки є і завжди будуть в складі Української держави. І національно визвольна боротьба за свою тимчасово окуповану російськими фашистами загарбниками суверенну Українську землю Криму і Донбасу буде тільки наростати і закінчиться тільки тоді коли останній проклятий Українським народом кривавий російський фашист окупант покине цю нашу рідну але тимчасово окуповану Українську землю.
А вибори не за горами, жодного голосу від "зебілів" не отримає!!! так і буде сидіти з 20 мандатними або взагалі вилетить з Ради.
Армія за нього НЕ проголосувала -"зебіли", мабуть бачили ЯК "рубаються руки" тим хто краде в армії, віряни теж "зебіли" бачили лицемірство прихожанина Моск.поперні, Та і взагалі кругом лицемірство !
Грицак у Голованова і Гордона приголомшив.
-Україна незалежна суверенна європейська демократична держава. До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Населення Української держави було - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в асоціації с ЕС" іна порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами загарбниками )(уйла наші рідні українські території.
І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу. І не залишити проклятому ворогові окупантові з паРаші навіть метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому !...........
полное обнищание и изоляция кацапов - это путь к миру !