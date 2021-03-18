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Новини Окупація Криму
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Заява глав МЗС країн G7: Росія - не посередник, а сторона конфлікту на Донбасі, і Крим - це Україна

Заява глав МЗС країн G7: Росія - не посередник, а сторона конфлікту на Донбасі, і Крим - це Україна

Глави МЗС країн "Великої сімки" виступили із заявою, в якій засуджують триваючі дії Росії з підриву суверенітету України, територіальної цілісності та незалежності.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне звернення опубліковано на сайті уряду Великої Британії.

"Ми беззастережно засуджуємо тимчасову окупацію Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Спроби Росії узаконити її не визнаються і не будуть визнані. Ми засуджуємо порушення Росією прав людини на півострові, особливо кримських татар. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, надати доступ міжнародним спостерігачам і негайно звільнити всіх несправедливо затриманих. Ми вітаємо ініціативу України зі створення Міжнародної Кримської платформи для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що глави МЗС країн "Великої сімки" рішуче виступають проти триваючої дестабілізації Росією України, особливо в окремих районах Донецької і Луганської областей.

"Повне виконання Мінських угод - це шлях до миру. Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником ... Ми підтверджуємо важливість дотримання режиму припинення вогню як основоположного для будь-якого прогресу на шляху до мирного врегулювання конфлікту. Ми високо оцінюємо невтомні зусилля Франції та Німеччини в межах Нормандського формату дипломатичним шляхом врегулювання конфлікту, і підтверджуємо нашу готовність надавати подальшу підтримку цих зусиль", - додали глави МЗС G7.

"Велика сімка", як і раніше, повністю віддана здійсненню санкцій і буде продовжувати підтримувати Україну на підтримку її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів. Крим - це Україна", - підсумували міністри.

Також читайте: Посольство США про затримання журналіста Єсипенка в окупованому Криму: Окупанти не мають законних повноважень заарештовувати людей

Автор: 

G-7 G7 (1033) Крим (14138) окупація (6682) росія (65052)


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Топ коментарі
+76
Главы МИД стран G7 осуждают оккупацию Крыма и назвали РФ стороной конфликта на Донбассе, а не посредником - Цензор.НЕТ 4785

https://ibigdan.livejournal.com/26426482.html
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18.03.2021 11:32
+29
сьогодні скабєтова, чи золофйов прокукурікає, що "Запад снова сталківаєт братскіє народи!"
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18.03.2021 11:37
+20
ойойой как запели на 7 год..... прозрели глазки открылись и шрёдер с северной трубой уже не пенится так значит кацапы оккупанты????????? я сам не верил а оказывается таки да, вот что Байден родненький делает, слепые прозревают глухие слышат, секелёв с салавьёвым объявили холодную войну 2))))) забыли как жрали окорочка и собирали бутылки, вчера ********** аж взвыла в оргазме.

Спасибо тебе дорогой Байден.
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18.03.2021 12:15
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Главы МИД стран G7 осуждают оккупацию Крыма и назвали РФ стороной конфликта на Донбассе, а не посредником - Цензор.НЕТ 4785

https://ibigdan.livejournal.com/26426482.html
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18.03.2021 11:32 Відповісти
Бачив інтерв'ю перехожих з расєї. Їх запитували, хто є ворогом расєї. Називали Америку, Норвкгію, Україну. Стандартно. Проте один дав правдиву і чітку відповідь:"Норвєгія наш враг, потому-что у ніх уровєнь жизні вишє"....
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18.03.2021 15:09 Відповісти
Amen!
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18.03.2021 11:33 Відповісти
сьогодні скабєтова, чи золофйов прокукурікає, що "Запад снова сталківаєт братскіє народи!"
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18.03.2021 11:37 Відповісти
Так робота в нЕлюдів така.
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18.03.2021 11:46 Відповісти
ты пропустил пару сеансов памёт и навозники уже обсуждали готовы ли они бомбить Украину
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18.03.2021 18:15 Відповісти
Усі останні заяви-ця, Кравчука, балакуна Арестовича та й самого ЗЕ свідчать про одне- мирний план, з яким ЗЕ йшов в президенти, з тріском провалився.
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18.03.2021 11:40 Відповісти
Це був не мирний план, а здача України. Народ на це не пішов.
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18.03.2021 11:42 Відповісти
Той народ, що вибрав ЗЕ? Чи в Україні є ще якийсь?
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18.03.2021 11:45 Відповісти
ви обидва по факту вибрали; або гордіться. або кайтеся
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18.03.2021 12:05 Відповісти
Ти з ким тут розмовляєш?
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18.03.2021 12:06 Відповісти
Те кто выбрали клоуна, могут только на кухне возмущаться) Вру... Еще за 300 грн на антимайдан сьездить)
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18.03.2021 12:14 Відповісти
"Вру.." - це ти самокритично, молодець.
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18.03.2021 12:17 Відповісти
дивись, Павло, зебіл морозиться...
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18.03.2021 13:03 Відповісти
зря клоун заглядывал в шоколадный глаз *****, зря.
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18.03.2021 12:59 Відповісти
Недаремно усе, з чого робляться висновки.
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18.03.2021 13:17 Відповісти
машка уже тяффкала, или еще в запое?
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18.03.2021 11:50 Відповісти
Слова хорошие и спасибо им большее.... Хотелось бы еще реальных действий ! Не пустяшные,а жесткие санкции ! И самолеты и корабли под запрет с конфискацией ,никаких технологий орде (помидоры можно) закрыть СВИФТ , лишить место постоянного члена с правом вето и....превратить в изгоя!
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18.03.2021 11:51 Відповісти
Украина должна быть во главе этого процесса, как самая заинтересованная страна. А она расширяет экономическое сотрудничество с московией.
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18.03.2021 11:54 Відповісти
Бес в мелочах...
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18.03.2021 14:10 Відповісти
Ще би аналогічну заяву Генасамблеї ООН, проголосовану сотнею країн...
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18.03.2021 11:58 Відповісти
шёл седьмой год войны..... и глубокихобеспокоенностей........ что лучше поздно или никогда ?
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18.03.2021 12:09 Відповісти
Вже йде восьмий рік війни. І ніяким дипломатичним шляхом Росія не вступиться, бодай їх там половина передохла. Крим можна відібрати лише військовим наступом. Самі росіяни кажуть: "А ви идите и отвоюйте...
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18.03.2021 13:51 Відповісти
ойойой как запели на 7 год..... прозрели глазки открылись и шрёдер с северной трубой уже не пенится так значит кацапы оккупанты????????? я сам не верил а оказывается таки да, вот что Байден родненький делает, слепые прозревают глухие слышат, секелёв с салавьёвым объявили холодную войну 2))))) забыли как жрали окорочка и собирали бутылки, вчера ********** аж взвыла в оргазме.

Спасибо тебе дорогой Байден.
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18.03.2021 12:15 Відповісти
Ему диплом офтальмолога надо дать.
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18.03.2021 17:08 Відповісти
он мне чем то Рейгана напоминает, тот долго не мусолил, трубу перекрыл и киздец бензоколонке.
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18.03.2021 17:18 Відповісти
Респект!
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18.03.2021 12:31 Відповісти
Байден, мочи кацапов!
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18.03.2021 12:33 Відповісти
Россия инициатор и главное действующее лицо военного конфликта, а именно военных действий на территории Украины!
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18.03.2021 13:01 Відповісти
Кроме п#здежа от G7 нечего взять, я понимаю санкции против Ирана, когда всем нормальным странам запретили покупать его энергоносители , поступите также с Россией нечего финансировать режим Путина, а нет- баблишко в Россию за газ и нефть течет без остановки...
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18.03.2021 13:12 Відповісти
Прямо руссофобия какаято.
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18.03.2021 13:40 Відповісти
Якщо так і далі буде, на ікону "Байден животворящий" молитися будуть.
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18.03.2021 14:08 Відповісти
-
Будь який ворог окупант який зазіхнув на найсвятіше в світі на територіальну цілісність (Крим, Донбас) і суверенітет Української держави України - Руси, він рано чи пізно буде обов'язково знищений багатомільйонним Українським народом хто б він не був, навіть личакові окупанти москалі - зі своїм кривавим фюрером .... уйлом з жахливою фашистською ********* паРаші.
Крим це суверенна українська автономна республіка АРК, а Донбас це Донецька і Луганські Українські області, і вони на всі віки є і завжди будуть в складі Української держави. І національно визвольна боротьба за свою тимчасово окуповану російськими фашистами загарбниками суверенну Українську землю Криму і Донбасу буде тільки наростати і закінчиться тільки тоді коли останній проклятий Українським народом кривавий російський фашист окупант покине цю нашу рідну але тимчасово окуповану Українську землю.
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18.03.2021 16:17 Відповісти
ПОП! Почитав бы за що платить бабло своїй свинофермі....
А вибори не за горами, жодного голосу від "зебілів" не отримає!!! так і буде сидіти з 20 мандатними або взагалі вилетить з Ради.
Армія за нього НЕ проголосувала -"зебіли", мабуть бачили ЯК "рубаються руки" тим хто краде в армії, віряни теж "зебіли" бачили лицемірство прихожанина Моск.поперні, Та і взагалі кругом лицемірство !
Грицак у Голованова і Гордона приголомшив.
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18.03.2021 16:29 Відповісти
Вы Порошенко наверное перед сном под кроватью ищите.
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18.03.2021 17:06 Відповісти
Заява глав МЗС країн G7: Росія - не посередник, а сторона конфлікту на Донбасі, і Крим - це Україна - Цензор.НЕТ 75
-Україна незалежна суверенна європейська демократична держава. До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Населення Української держави було - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в асоціації с ЕС" іна порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами загарбниками )(уйла наші рідні українські території.
І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу. І не залишити проклятому ворогові окупантові з паРаші навіть метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому !...........
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18.03.2021 16:57 Відповісти
гоните кацапов отовсюду и не давайте им зарабатывать !
полное обнищание и изоляция кацапов - это путь к миру !
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18.03.2021 17:13 Відповісти
а путя-педофильный Шнырь обколотый ботаксом и больной шизофренией....
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18.03.2021 17:14 Відповісти
Как может быть страна-агрессор и нарушитель международных документогв постоянным членом Совбеза ООН?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.03.2021 19:37 Відповісти
Причина ядреное оружие....совбез оон это гарантия ядерного ненападения...с учетом того что создавался он в перид борьбы двух идеологий то взаимоуступки стали вынужденной мерой....
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18.03.2021 20:25 Відповісти
..так СССР ввели при образовании ООН в 1946 году,как .победителя...Ну ,а "расея"-"правопреемница-победобесная"...
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19.03.2021 17:08 Відповісти
По мнению этих пиарасов капитуляция подписанная на фоне поражения наших войск в Дебальцево и ДАП, которая предусматривает превращение Украины в конфедерацию это и есть путь к миру??? С такими"друзьями" врагов и не нужно.
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18.03.2021 20:17 Відповісти
 
 