Кабмін може відновити виплату ФОПам карантинних 8 тисяч у разі розширення обмежень, - Петрашко
Уряд може відновити всі програми допомоги підприємцям, які діяли в 2020 році, в тому числі і виплати ФОПам по 8 тисяч гривень. Це буде залежати від карантинних обмежень, які будуть застосовані в Україні.
Про це сказав міністр економіки Ігор Петрашко під час пресконференції на форумі Україна 30, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Зрозуміло, що ми будемо реагувати. У нас є напрацьовані інструменти. Ми діятимемо залежно від ситуації. Зараз у нас все ж таки окремі карантинні зони", - сказав міністр.
Водночас він зазначив, що зараз "Україна працює, більшість областей у нас нормально працює".
"Проте, у нас всі програми, які були напрацьовані минулого року, можуть і будуть застосовані у випадку, якщо такі розширення обмежень будуть продовжуватися", - додав Петрашко.
Як повідомлялося, у 2020 році в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які визначив Кабмін. За розрахунками Мінсоцполітики, за одноразовою допомогою могли звернутися 712 тисяч осіб. Усього за одноразовою матеріальною допомогою у розмірі 8 тисяч гривень звернулися близько 480 тисяч ФОПів та найманих працівників. За компенсацією можна було звертатися до 31 грудня 20201 року. До нового року виплачено 3,6 млрд грн. Близько 455 тисяч осіб отримали допомогу у грудні, решта - в січні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І якщо вони не можуть працювати - то ніхто не відміняє податки, Оренди і годування Сімї.
А наймані працівники - отримують зарплату незалежно від того карантин чи ні.
Держава, якщо відбирає гарантоване конституцією право на працю - зобов'язана компенсувати видатки.
Мені потрібно 20 тисяч в місяць - а вони закривають мій бізнес і кидають подачку8 тисяч.
Между тем, обучение 1 ребенка в школе обходится государству около 3 тыс. за учебный год, в ВУЗе на бюджете - 20 тыс., содержание армии - 10 тыс. на человека, скорая помощь, пожарные, полиция - все подсчитать и это еще по 5 тыс. на человека в год. Итого содержание семьи этого ФОПа стоит государству около 150 тыс. в год, не считая того что жена этого ФОПа наверняка еще получает субсидию на коммуналку.
Он платит более 150 тыс. налогов в год?
Всі соціальні виплати викрнуються за рахунок податків.
Крім прямих є і не прямі - той самий пдв.
Основна задача малого бізнесу не забезпечення соціальних зобов'язання
Ь держави. А самозайнятість і створення нових робочих місць.
А утримувати армію, лікарні і т. Д. - держава зобов'язана не тільки тому що збирає податки, а і тому що отримує прибуток з ресурсів, які по суті належать народу - земля, руди, метали, вода, атомна енергія і т. Д.
Т.е. я плачу налоги, на которые содержится армия которая защищает ФОПа, а также на которые его дети учатся в ВУЗе?
Шикарно, выходит я кроме того что содержу свою семью, еще и содержу ФОПов.
Фопам нафіг не потрібні ваші податки - їм потрібно лише одне - щоб держава не заважала.
Украина: малый бизнес "в тени", налогов платит шиш, а когда приходят тяжелые времена - "мы хотим чтобы нам помогали, как в Европе!"