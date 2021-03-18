Кабмін може відновити виплату ФОПам карантинних 8 тисяч у разі розширення обмежень, - Петрашко

Уряд може відновити всі програми допомоги підприємцям, які діяли в 2020 році, в тому числі і виплати ФОПам по 8 тисяч гривень. Це буде залежати від карантинних обмежень, які будуть застосовані в Україні.

Про це сказав міністр економіки Ігор Петрашко під час пресконференції на форумі Україна 30, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зрозуміло, що ми будемо реагувати. У нас є напрацьовані інструменти. Ми діятимемо залежно від ситуації. Зараз у нас все ж таки окремі карантинні зони", - сказав міністр.

Водночас він зазначив, що зараз "Україна працює, більшість областей у нас нормально працює".

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"Проте, у нас всі програми, які були напрацьовані минулого року, можуть і будуть застосовані у випадку, якщо такі розширення обмежень будуть продовжуватися", - додав Петрашко.

Як повідомлялося, у 2020 році в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які визначив Кабмін. За розрахунками Мінсоцполітики, за одноразовою допомогою могли звернутися 712 тисяч осіб. Усього за одноразовою матеріальною допомогою у розмірі 8 тисяч гривень звернулися близько 480 тисяч ФОПів та найманих працівників. За компенсацією можна було звертатися до 31 грудня 20201 року. До нового року виплачено 3,6 млрд грн. Близько 455 тисяч осіб отримали допомогу у грудні, решта - в січні.