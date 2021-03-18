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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін може відновити виплату ФОПам карантинних 8 тисяч у разі розширення обмежень, - Петрашко

Кабмін може відновити виплату ФОПам карантинних 8 тисяч у разі розширення обмежень, - Петрашко

Уряд може відновити всі програми допомоги підприємцям, які діяли в 2020 році, в тому числі і виплати ФОПам по 8 тисяч гривень. Це буде залежати від карантинних обмежень, які будуть застосовані в Україні.

Про це сказав міністр економіки Ігор Петрашко під час пресконференції на форумі Україна 30, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зрозуміло, що ми будемо реагувати. У нас є напрацьовані інструменти. Ми діятимемо залежно від ситуації. Зараз у нас все ж таки окремі карантинні зони", - сказав міністр.

Водночас він зазначив, що зараз "Україна працює, більшість областей у нас нормально працює".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дата локдауну в Україні на цей момент не обговорюється, - міністр Петрашко

"Проте, у нас всі програми, які були напрацьовані минулого року, можуть і будуть застосовані у випадку, якщо такі розширення обмежень будуть продовжуватися", - додав Петрашко.

Як повідомлялося, у 2020 році в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які визначив Кабмін. За розрахунками Мінсоцполітики, за одноразовою допомогою могли звернутися 712 тисяч осіб. Усього за одноразовою матеріальною допомогою у розмірі 8 тисяч гривень звернулися близько 480 тисяч ФОПів та найманих працівників. За компенсацією можна було звертатися до 31 грудня 20201 року. До нового року виплачено 3,6 млрд грн. Близько 455 тисяч осіб отримали допомогу у грудні, решта - в січні.

Автор: 

виплати (1039) карантин (18172) допомога (8328) малий бізнес (281) Петрашко Ігор (170) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Тому, що ФОПи самі створють робочі місця собі і таким найманим працівникам , як ти.
І якщо вони не можуть працювати - то ніхто не відміняє податки, Оренди і годування Сімї.
А наймані працівники - отримують зарплату незалежно від того карантин чи ні.
Держава, якщо відбирає гарантоване конституцією право на працю - зобов'язана компенсувати видатки.
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18.03.2021 12:01
+2
Платить канєшно. Праблєми інд'йцев шеріфа не волнують.
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18.03.2021 12:24
+1
а с налогами как?
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18.03.2021 11:42
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а с налогами как?
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18.03.2021 11:42 Відповісти
Дійсно, мало того що фопи торгують без оплати всіх налогів, так їм щей виплачують компенсації. А чому мені на держ заводі за 3денний робочий тиждень ніяких компенсацій нема?
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18.03.2021 11:46 Відповісти
Тому, що ФОПи самі створють робочі місця собі і таким найманим працівникам , як ти.
І якщо вони не можуть працювати - то ніхто не відміняє податки, Оренди і годування Сімї.
А наймані працівники - отримують зарплату незалежно від того карантин чи ні.
Держава, якщо відбирає гарантоване конституцією право на працю - зобов'язана компенсувати видатки.
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18.03.2021 12:01 Відповісти
тяжёлый случай...
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18.03.2021 12:26 Відповісти
Платить канєшно. Праблєми інд'йцев шеріфа не волнують.
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18.03.2021 12:24 Відповісти
100%
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18.03.2021 12:27 Відповісти
це на похорон?
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18.03.2021 11:45 Відповісти
Знайомий ФОП у якого 5 дітей :
Мені потрібно 20 тисяч в місяць - а вони закривають мій бізнес і кидають подачку8 тисяч.
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18.03.2021 12:03 Відповісти
А сколько налогов ФОП платит в месяц?
Между тем, обучение 1 ребенка в школе обходится государству около 3 тыс. за учебный год, в ВУЗе на бюджете - 20 тыс., содержание армии - 10 тыс. на человека, скорая помощь, пожарные, полиция - все подсчитать и это еще по 5 тыс. на человека в год. Итого содержание семьи этого ФОПа стоит государству около 150 тыс. в год, не считая того что жена этого ФОПа наверняка еще получает субсидию на коммуналку.
Он платит более 150 тыс. налогов в год?
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18.03.2021 13:10 Відповісти
Немає грошей держави - є гроші платників податків.
Всі соціальні виплати викрнуються за рахунок податків.
Крім прямих є і не прямі - той самий пдв.

Основна задача малого бізнесу не забезпечення соціальних зобов'язання
Ь держави. А самозайнятість і створення нових робочих місць.
А утримувати армію, лікарні і т. Д. - держава зобов'язана не тільки тому що збирає податки, а і тому що отримує прибуток з ресурсів, які по суті належать народу - земля, руди, метали, вода, атомна енергія і т. Д.
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18.03.2021 16:40 Відповісти
"Немає грошей держави - є гроші платників податків" противоречит "утримувати армію, лікарні і т. Д. - держава зобов'язана"
Т.е. я плачу налоги, на которые содержится армия которая защищает ФОПа, а также на которые его дети учатся в ВУЗе?
Шикарно, выходит я кроме того что содержу свою семью, еще и содержу ФОПов.
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18.03.2021 16:52 Відповісти
У вас проблеми з логікою. Немає грошей держави - є гроші платників податків. І ФОПи, і наймані робітники. В кожному товарів практично закладено пдв. І купуючи їх ми ще автоматом сплачуємо державі 20% відсотків. А держава - тільки розподіляє кошти. .
Фопам нафіг не потрібні ваші податки - їм потрібно лише одне - щоб держава не заважала.
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18.03.2021 17:53 Відповісти
А что ж тогда пенсионерам, особенно старше 75 лет, делать? Щедроты в первые локдауны были взяты из пенсионного фонда. В честь чего? Или пенсионеры уже списанный ресурс? Каждый тянет одеяло на себя в этой ситуации и каждый, вроде бы, прав.
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18.03.2021 14:34 Відповісти
Кого вы слушаете?никто ничего не даст,либо сделают так,чтоб никто не смог получить
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18.03.2021 12:36 Відповісти
Европа: малый бизнес платит налоги государству, в тяжелое время часть налогов государство возвращает в виде помощи.
Украина: малый бизнес "в тени", налогов платит шиш, а когда приходят тяжелые времена - "мы хотим чтобы нам помогали, как в Европе!"
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18.03.2021 13:12 Відповісти
Це точно. У нас єдинщики з мільйонними оборотами платять копійки як і і ті ж самі у кого клієнтів мало та малий дохід від маленького магазинчика в провінції. Один багатий бізнемен у нас у місті має 4 дітей, комуналку оформив з пільгами, платить копійки.
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18.03.2021 13:33 Відповісти
Малий бізнес хоче лише одного +щоб йому дали працювати і не заважали.
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18.03.2021 17:54 Відповісти
 
 