УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10298 відвідувачів онлайн
Новини
6 103 15

"Реально підтримати малий бізнес", – ресторатори просять врегулювати законодавчо вартість еквайрингу

Ресторатори вважають, що загальний розмір винагороди за послуги еквайрингу не повинен перевищувати 0,7%-1%.

Українська Ресторанна Асоціація звернулась до Президента з проханням розглянути питання щодо законодавчого врегулювання розміру еквайрингу та міжбанківської комісії (інтерчейндж) на засіданні Національної Ради Реформ.

Ресторатори вважають, що загальний розмір винагороди за послуги еквайрингу не повинен перевищувати 0,7%-1%.

"Через високі комісії по операціях, компанії, особливо представники малого та середнього бізнесу, не мотивовані використовувати електронні канали. На сьогодні, послуги з інкасації в декілька разів є нижчими, ніж середня вартість безготівкової транзакції", - зазначено у листі підприємців до Президента.

АРУ наголосила на тому, що вартість послуг еквайрингу у Європі давно врегульована законодавчо і є набагато нижчою, ніж в Україні.

"Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті Mastercard, розмір комісії інтерчейндж в Україні може сягати до 2,4%, Водночас, такі ставки в Італії, Бельгії, Австрії, Франції, Німеччині тощо відповідають розміру, визначеному Регламентом та становлять від 0,2% до 0,3%", - йдеться у заяві рестораторів.

Підприємці просять Президента не лише підняти питання на засіданні Ради Реформ, а й підтримати законопроекти, які обмежують вартість послуг інтерчейнджу та комісійну винагороду за послуги еквайрингу.

Зокрема, законопроєкти № 4178 та № 4178-1. Ресторатори переконані, що реалізація цих ініціатив сприятиме зменшенню долі готівкових розрахунків та, як наслідок, – розвитку економіки держави, а також дозволить бізнесу надавати належний сервіс клієнтам.

Автор: 

бізнес (1974) ресторани (334)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
😲Вони хочуть, щоб ґюЗєлжнскій впав у ступор від слова "еквайрінг"? Це явно диверсанти, які мають на меті вивести з ладу Верховного головнокомандуючого.
показати весь коментар
18.03.2021 12:15
+3
зато Винниччина и Донеччина пишут как ВинниТчина и ДонеТчина
показати весь коментар
18.03.2021 12:40
+2
"эквайринга" "(интерчейндж)" "буллинг" "гендеринг" пздц, как ******* эти длббы...
показати весь коментар
18.03.2021 12:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
😲Вони хочуть, щоб ґюЗєлжнскій впав у ступор від слова "еквайрінг"? Це явно диверсанти, які мають на меті вивести з ладу Верховного головнокомандуючого.
показати весь коментар
18.03.2021 12:15 Відповісти
Гениально...
показати весь коментар
18.03.2021 12:22 Відповісти
Глядь,я от этих слов в ступоре,а мне уже 45
показати весь коментар
18.03.2021 12:29 Відповісти
А Нєлоху - 43. Мав би знати. 😊 Тут зворотній зв'язок - чим старший, тим менше розумієш слова, які ще років 10 тому вживалися в українському варіанті.
показати весь коментар
18.03.2021 12:34 Відповісти
"эквайринга" "(интерчейндж)" "буллинг" "гендеринг" пздц, как ******* эти длббы...
показати весь коментар
18.03.2021 12:22 Відповісти
зато Винниччина и Донеччина пишут как ВинниТчина и ДонеТчина
показати весь коментар
18.03.2021 12:40 Відповісти
Надо факапить ньюсфиды, которые копипастят эти ньюлэгвидж-мессенджи!
показати весь коментар
18.03.2021 13:43 Відповісти
В тех ресторанах такие цены ,что ходят туда только воры ...
показати весь коментар
18.03.2021 12:25 Відповісти
... похавать эквайринга и бухнуть интерчейнджинга
показати весь коментар
18.03.2021 12:42 Відповісти
А рестораторы не хотят начать налоги платить для начала? А то все рестораны на ФОПе, причем отдельно ФОП для еды и отдельно для спиртного, и персонал оформлен на минималку а основная часть "в конверте".
показати весь коментар
18.03.2021 13:05 Відповісти
а яке це має відношення до теми? Є податкова, хай працює.
показати весь коментар
18.03.2021 13:43 Відповісти
отношение такое что они не вправе требовать каких-то выплат, и государство им ничего не должно.
показати весь коментар
18.03.2021 13:50 Відповісти
це не тільки питання ресторанів, але й всього бізнеса і перерахування зарплат в цілому.
показати весь коментар
18.03.2021 13:42 Відповісти
Для тих, хто не в темі, мова йде про безготівковий розрахунок і як на ньому наживаються банки. З кожної операції по платіжній картці вони отримують 2-2,4% від сплаченої суми. Крім ресторанів це, стосується і кожного з вас особисто в магазині.
показати весь коментар
18.03.2021 13:46 Відповісти
Если не знаете, что такое эйкваринг - не пишите бред. 2-2, 4 % от общей суммы товара это очень много для продовца, и это не касается только ресторанов. Это касается весь бизнес.
показати весь коментар
18.03.2021 17:30 Відповісти
 
 