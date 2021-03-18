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Новини
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Кравчук про участь "експерта ДНР" у ТКГ: "Хочуть із переговорів робити базар або прохідний двір"

Кравчук про участь

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що Росія має офіційно взяти на себе відповідальність за присутність на переговорах сумнівних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я особисто, пан Резніков, інші члени нашої делегації неодноразово говорили, що визначено на Мінському майданчику, хто має бути присутнім на переговорах. Склалася практика, що представник від Донецької області Ніконорова і від Луганської Дейнего, вони постійно запрошуються пані Грау (представниця ОБСЄ в ТКГ. - Ред.), щоб брати участь у засіданнях ТКГ, ми з цим погодилися", - сказав Кравчук.

За словами Кравчука, щоразу на переговорах відбувається "щось нове".

"Але щоразу відбуваються якісь нові кроки. Те консультанти, то радники, дійшло до того, що, зрештою, в політичній підгрупі вже бере участь людина з кримінальним минулим, є докази, рішення судів, але чомусь цього не бачать. Тоді ми вирішили, що якщо такі люди будуть з'являтися, і ми не будемо знати, що це за люди, ми будемо зупиняти обговорення питання, вставати і йти", - сказав Кравчук.

Глава української делегації зазначив, що Росія має брати на себе відповідальність за участь таких людей у переговорах.

"Якщо Росія подасть список, що ці люди нею затверджені, якщо вони хочуть кримінальників, уголовників, це їхня справа, але вони беруть на себе відповідальність. А зараз ніхто не бере відповідальність, і хочуть з переговорів робити базар або прохідний двір. Ми цього не допустимо", - сказав Кравчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що переговори в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) стосовно Донбасу заблоковані через присутність на них засудженої в Україні за тероризм "громадської експертки" з т. зв. ОРДО Майї Пирогової.

Також читайте: Кравчук змінив свою думку щодо подачі води в окупований Крим і не відкидає імовірності атак Росії з півдня

Автор: 

Кравчук Леонід (546) найманці рф (2052) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+3
а до того там був майданчик для серйозного замирення, міжкрапельний ти наш?
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18.03.2021 12:20
+2
А ти запитав у Лани чи вона згодна? Останнього разу у Яніни вона сказала, що ні. Може в тебе свої способи. переконання? Доречі Зе теж спочатку не хтів бути презом, але його вговорили.))
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18.03.2021 12:33
+1
Кравчук не знает что говорить уже не о чем: Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
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18.03.2021 12:19
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Кравчук відкриває все нові дивА.
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18.03.2021 12:16 Відповісти
Для себе. Бо всі питомі в Україні знають, що ТКГ - це і є базар. У справжньому, тюркському розумінні. Площадка для торгівлі і чесання язиками.
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18.03.2021 12:30 Відповісти
Кравчук не знает что говорить уже не о чем: Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
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18.03.2021 12:19 Відповісти
Йому вже мало і першої каденції. Буде пхатись на другу.
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18.03.2021 12:24 Відповісти
а до того там був майданчик для серйозного замирення, міжкрапельний ти наш?
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18.03.2021 12:20 Відповісти
При цьому були і поки що є, певні червоні лінії. Кацапня вперто намагається їх стерти...
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18.03.2021 12:45 Відповісти
Они этого не просто хотят они давно это делают ...
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18.03.2021 12:23 Відповісти
то что уголовники и алкаши не должньі там находится.. но Кравчука не смущает то что никонорова ***** и при том конченая.. ее фото можно найти в нєте как она с бутьілкой голая по лугандонии фоткается....єто нормально???
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18.03.2021 12:24 Відповісти
Вона?Кравчук про участь "експерта ДНР" у ТКГ: "Хочуть із переговорів робити базар або прохідний двір" - Цензор.НЕТ 7926
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18.03.2021 12:34 Відповісти
Зєля все робить не так, все на шкоду Україні. Треба будувати від Лугандону стіну, а він розміновує, треба контрснайперські міри проводити, а він їх заборонив, безпілотники повині бути постійно у повітрі, а він їх заборонив. І не дивно, бо вагнергейт довів, що Зєля - російський шпигун.
Тому нам не варто слухати, що цей "кріт" там випорожнює, а підшукувати йому нормальну заміну. Хто за те, щоб висунути Зеркаль на дострокові?
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18.03.2021 12:25 Відповісти
А ти запитав у Лани чи вона згодна? Останнього разу у Яніни вона сказала, що ні. Може в тебе свої способи. переконання? Доречі Зе теж спочатку не хтів бути презом, але його вговорили.))
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18.03.2021 12:33 Відповісти
Ніхто Зєлю не намовляв. Він сам ліз, аж пердів, як хотів. Хто цілий серіал зняв? На московській студії, доречі.
Лана правильно робить, що не пнеться у прези. Українці самі повині її висунути(тролі мародерські - окреме питання, бо вони не самостійні)
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18.03.2021 13:22 Відповісти
У неї нема президентських амбіцій. Так вона сказала.
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18.03.2021 12:36 Відповісти
І що? У всіх обраних кошових атаманів не було амбіцій. Двічі відмовлялись, а вже на третій раз погоджувались, бо козаки могли за неповагу до товариства і стратити(певен, що з Ланою буде все мирно залагоджено))
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18.03.2021 13:26 Відповісти
Лана, доречі, не моя креатура. Я б радше бачив на чолі Андрія Сенченка. Або Олексія Кучеренка. Або навіть Бутусова, або Євгена Шевченка. Усі вони гарантовано проводили б незалежну політику, і від зовнішніх впливів, і від внутрішньої олігархії. Інша справа, що у Зеркаль найбільші шанси обратись ще у першому турі. За неї проголосують усі, окрім 5-ї колони. А це те довгоочикуване об'єднання, про яке українці мріють багато століть. Тому так склались зірки, що у неї нема альтернативи.
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18.03.2021 13:34 Відповісти
який же ти, ваня, типіл...
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18.03.2021 14:34 Відповісти
То, запросіть на засідання експертами від України Білецького і Яроша. Якщо Білецький з ноги в голову нікому не зарядить то, хоч потролите кацапів.
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18.03.2021 15:19 Відповісти
Старый пєрдун сам в цьому і винний, коли дозволив брати участь луГандонцям, коли з Пєнісом Душиліним, на рашаТБ розмовляв.
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18.03.2021 16:19 Відповісти
 
 