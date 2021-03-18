Кравчук про участь "експерта ДНР" у ТКГ: "Хочуть із переговорів робити базар або прохідний двір"

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що Росія має офіційно взяти на себе відповідальність за присутність на переговорах сумнівних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я особисто, пан Резніков, інші члени нашої делегації неодноразово говорили, що визначено на Мінському майданчику, хто має бути присутнім на переговорах. Склалася практика, що представник від Донецької області Ніконорова і від Луганської Дейнего, вони постійно запрошуються пані Грау (представниця ОБСЄ в ТКГ. - Ред.), щоб брати участь у засіданнях ТКГ, ми з цим погодилися", - сказав Кравчук.

За словами Кравчука, щоразу на переговорах відбувається "щось нове".

"Але щоразу відбуваються якісь нові кроки. Те консультанти, то радники, дійшло до того, що, зрештою, в політичній підгрупі вже бере участь людина з кримінальним минулим, є докази, рішення судів, але чомусь цього не бачать. Тоді ми вирішили, що якщо такі люди будуть з'являтися, і ми не будемо знати, що це за люди, ми будемо зупиняти обговорення питання, вставати і йти", - сказав Кравчук.

Глава української делегації зазначив, що Росія має брати на себе відповідальність за участь таких людей у переговорах.

"Якщо Росія подасть список, що ці люди нею затверджені, якщо вони хочуть кримінальників, уголовників, це їхня справа, але вони беруть на себе відповідальність. А зараз ніхто не бере відповідальність, і хочуть з переговорів робити базар або прохідний двір. Ми цього не допустимо", - сказав Кравчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що переговори в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) стосовно Донбасу заблоковані через присутність на них засудженої в Україні за тероризм "громадської експертки" з т. зв. ОРДО Майї Пирогової.

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