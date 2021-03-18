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Новини
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Пєсков щодо слів Байдена про Путіна-"вбивцю": Дуже погано, США не хочуть налагоджувати відносини з РФ

Пєсков щодо слів Байдена про Путіна-

У Кремлі назвали "дуже поганими висловлюваннями" слова президента США Джо Байдена, який назвав Путіна вбивцею.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання "РИА Новости", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

"Я б не був багатослівним, реагуючи на це. Скажу тільки, що це дуже погані висловлювання президента США. Він однозначно не хоче налагоджувати відносини з нашою країною, і далі будемо виходити саме з цього", - сказав Пєсков, коментуючи слова Байдена.

При цьому він не зміг сказати, чи планує сам Путін відреагувати на слова американського візаві. "Не можу вам точно сказати", - відповів Пєсков на запитання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підхід адміністрації Байдена до РФ буде не таким, як адміністрації Трампа, - Псакі

Водночас віцеспікер Ради федерації Костянтин Косачов заявив у Facebook, що Байден має вибачитися за свої "хамські" слова.

"Це вододіл. Будь-які очікування нової політики нової адміністрації США на російському напрямку списані цією хамською заявою в утиль", - заявив російський політик.

Косачов вважає, що США мають вибачитися перед Москвою, інакше буде негайна реакція.

"Подібні оцінки в принципі неприпустимі з вуст державного діяча такого рангу. Такі заяви є неприйнятними за жодних обставин і неминуче різко загострюють наші двосторонні відносини. Виклик російського посла з Вашингтона до Москви на консультації - оперативна, адекватна і єдино правильна реакція в такій ситуації. Підозрюю, не остання, якщо не буде роз'яснень і вибачень з американського боку", - підкреслив політик.

Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чи вважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.

Автор: 

Байден Джо (2885) Пєсков Дмитро (1612) путін володимир (23785) росія (65052) США (22685)


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Топ коментарі
+57
Это очень хорошие высказывания😂
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18.03.2021 12:26
+36
Песков прокомментировал слова Байдена, который назвал Путина "убийцей": "Это очень плохие высказывания" - Цензор.НЕТ 4412
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18.03.2021 12:33
+34
Осталось только Ротенбергу выступить и сказать, что на самом деле убийца он - Ротенберг.
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18.03.2021 12:29
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Это очень хорошие высказывания😂
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18.03.2021 12:26 Відповісти
Потому что абсолютная правда
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18.03.2021 12:33 Відповісти
ЗАСКУЧАЛ старый маразматик путин,если бы это сказал кто- нибудь из европы,то можно было топнуть ножкой,но ЭТО СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ США и маленький, трусливый и напыщенный старикан СДУЛСЯ ! вова---ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ВСТАЛ В ПОЗУ ? Где твой гонор и страшилки ? одно слово-ОБОСРАЛСЯ !!!!!
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18.03.2021 13:14 Відповісти
Это все классно. Но стоит ли нам теперь рассчитывать, что на Донбассе появятся с помощью войска США? Ведь в Югославию они же вошли
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18.03.2021 12:27 Відповісти
За нас ніхто воювати не буде.
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18.03.2021 12:29 Відповісти
во Вьетнаме тоже никто ни за кого не воевал?
даже вонючих совков там было с 10000 всего-то, а могло быть миллион-два, кто это говно считал бы там - зарыли под пальмой и распили бутылку.
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18.03.2021 12:46 Відповісти
А що в нас схожого з Югославією? Та аж нічого.
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18.03.2021 12:30 Відповісти
Млять кацапа не было в Югославии войск США а был миротворческий контингент по решению Совбеза ООН после геноцида вашими сербскими братушками. И нехер тут кацапский фейки транслировать.
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18.03.2021 13:06 Відповісти
"злые духи исчезают когда становятся известны их настоящие имена" (С) не плохой удар по подсознанию *****, какими бы духовниками он не пользовался ))
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18.03.2021 12:28 Відповісти
Байден сказал Стефанопулосу, что предупреждал Путина о возможном ответе во время телефонного разговора в конце января.
«Он заплатит цену», - сказал Байден. «У нас был долгий разговор, он и я, когда мы - я знаю его относительно хорошо. И разговор начался, я сказал:« Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы ».
Стефанопулос спросил: «Так вы знаете Владимира Путина. Думаете, он убийца?»
«Ммм, да, - ответил Байден.
Хотя президент сказал «вы увидите», что Путин «заплатит», он не стал вдаваться в подробности.17 марта 202******* также сказал Стефанопулосу, что согласен с тем, что президент России Владимир Путин является «убийцей» и «заплатит цену» за вмешательство в https://abcnews.go.com/alerts/elections выборы в США .
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18.03.2021 13:43 Відповісти
Правда всегда тяжела для трусов и лицемеров
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18.03.2021 12:28 Відповісти
Тільки до Касачьова ще не прийшло розуміння, и наскільки важка. Тому у продовжує брехати про якесь вибачення. Цікаво, чим і як кацапи можуть відповісти? 😁
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18.03.2021 12:46 Відповісти
Так- вбивць треба карати, а не налагоджувати з ними стосунки.
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18.03.2021 12:28 Відповісти
ще ти забув висловити захоплення багатоходовочкою великого багатоходовочника, що привела до такого стану
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18.03.2021 12:29 Відповісти
Осталось только Ротенбергу выступить и сказать, что на самом деле убийца он - Ротенберг.
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18.03.2021 12:29 Відповісти
)))
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18.03.2021 12:31 Відповісти
Песков прокомментировал слова Байдена, который назвал Путина "убийцей": "Это очень плохие высказывания" - Цензор.НЕТ 2368
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18.03.2021 12:32 Відповісти
Пєсков прокоментував слова Байдена, який назвав Путіна "вбивцею": "Це дуже погані висловлювання" - Цензор.НЕТ 9735
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18.03.2021 12:35 Відповісти
Без погодження з Нетаньяху не скаже.
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18.03.2021 12:57 Відповісти
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18.03.2021 14:28 Відповісти
Піськов сам боїться хозяїна
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18.03.2021 12:29 Відповісти
Ты, я думаю, даже еще не знаешь, насколько "плохи" эти слова в своих последствиях...
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18.03.2021 12:31 Відповісти
5 марта 1946 года Уинстон Черчилль поднялся на трибуну Вестминстерского колледжа в американском Фултоне и произнес знаменитую речь, которая стала символом начала "Холодной войны"..

недавнее высказывание Железного Байдена, станет символом начала "Холодной войны 2.0."..
началась новая историческая эпоха, и Украина успела выбрать правильную сторону и сильных партнеров..
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18.03.2021 12:33 Відповісти
дима го..дон немного ошибся в датах и событиях, а так - да, историческое для Украины и не только событие произошло
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18.03.2021 12:40 Відповісти
Песков прокомментировал слова Байдена, который назвал Путина "убийцей": "Это очень плохие высказывания" - Цензор.НЕТ 4412
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18.03.2021 12:33 Відповісти
ПСК! ПНХ!
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18.03.2021 12:34 Відповісти
Пєсков прокоментував слова Байдена, який назвав Путіна "вбивцею": "Це дуже погані висловлювання" - Цензор.НЕТ 2629
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18.03.2021 12:34 Відповісти
молодцы янки , наладили сношения
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18.03.2021 12:59 Відповісти
а Обама здесь каким боком ?
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18.03.2021 15:22 Відповісти
для прыколу
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19.03.2021 19:08 Відповісти
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



Скабеева: В самые мрачные времена Холодной войны подобного себе не мог позволить Рузвельт в отношении Сталина.
Как Рузвельт, умерший в 1945, мог что-то «себе позволить» во время Холодной войны, начавшейся с Фултонской речи Черчилля в 1946, известно только путинской пропагандонше.
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18.03.2021 12:34 Відповісти
Касаби освоїли переміщення в часі і "нєпрєдсказуємиє ракєти"
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18.03.2021 13:03 Відповісти
амебам кацапським це не відомо
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18.03.2021 13:44 Відповісти
Последовала пауза, а потом послышался щелчок: на другом конце провода положили трубку. Хаген улыбнулся. Ни разу Вольтц не произнес угрозы в адрес самого дона Корлеоне. (с)
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18.03.2021 12:37 Відповісти
я бы сказал, что Байден поскромничал
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18.03.2021 12:38 Відповісти
живодьора скромно назвал убійцей
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18.03.2021 12:43 Відповісти
нет, чтоб прямо сказать - х..йло
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18.03.2021 12:59 Відповісти
Х.йло - нема такого терміну в міжнародній юрістпруденції.
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18.03.2021 13:03 Відповісти
не мешало бы пересмотреть положения международной юриспруденции
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18.03.2021 13:45 Відповісти
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18.03.2021 13:55 Відповісти
Он просто немногословно сказал...правду!!!!! Как она есть. Фсье, плохие они неплохие - тру из тру.
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18.03.2021 12:39 Відповісти
а шо верный свин ***** каа дыров не визжит? не будет требовать от байдена извинений? ))
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18.03.2021 12:40 Відповісти
Пєсков прокоментував слова Байдена, який назвав Путіна "вбивцею": "Це дуже погані висловлювання" - Цензор.НЕТ 1228
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18.03.2021 12:45 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Обама мочился в подъездах. Байден пошёл дальше. Он насрал в душу.

https://twitter.com/Anakoyher

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18.03.2021 12:45 Відповісти
США никогда не будут налаживать отношения со страной во главе которой находится убийца. Обычно в таких случая страна, возглавляемая убийцей оказывается в полной блокаде и её народ жрет траву, как в Северной Корее. Либо же американская армия ловит убийцу и её судят, как это было с убийцей Хусейном. В любом случае окно возможностей решить вопрос мирно для ***** закрыто. У него было 7 лет чтобы свалить с Крыма и Донбасса.
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18.03.2021 12:45 Відповісти
Вас, росіян, не зрозумієш. Ви кажете, що Байден робить погано, Грузія, Україна, Молдова, Прибалтика та всі інші європейці кажуть, що добре. Може мало санкцій? Так і кажіть
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18.03.2021 12:46 Відповісти
кстати, а баба Йуля не поддержала старика Байдена, и решил отмолчаться в пользу ХутинПуя.. что ты на этот счет скажешь, Ваня?!
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18.03.2021 12:52 Відповісти
Ваня тупит сегодня 🤣
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18.03.2021 12:57 Відповісти
А як Юля могла підтримати когось? Вона що, громадянка США?
Ну ти, Шрек, і застібнув))
Чому Юля не зустрілась з Байденом? Достатньо того, що Юля раніше Пєці зустрілась з Трампом. А з Байденом ще ніхто не зустрічавсь. Все ще попереду.
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18.03.2021 13:40 Відповісти
Сулейман баран ,ты у юльки спроси ,она по старой дружбе поинтересуется у своего патрона х-ла,и тебе все расскажет.А то задаешь глупые вопросы. Ты еще не забудь нам сообщить вовремя когда вы там уже брют +зе.
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18.03.2021 14:09 Відповісти
правда для кремля как дихлофос для тарканов... убийственно.
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18.03.2021 12:48 Відповісти
Та наоборот ,всё очень хорошо ,ну а из песни слов не выкинешь ,ПУТИН ***** И УБИЙЦА и нет никакого смысла это опровергать ибо это есть очевидный факт .
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18.03.2021 12:48 Відповісти
А ведь тут именно журналисту, который интервьюировал Байдена, нужно давать Пулитцеровскую премию.)) Именно он поджог кремлёвские пердаки. Кто смотрел интервью с этим наверняка согласится. Не было у Байдена других вариантов ответа. Очень хочется верить, что сейчас из госдепа не пойдут какие-то даже самые отдалённые намёки на извинения или не правильное понимание. Этот водораздел должен только расширяться.
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18.03.2021 12:49 Відповісти
Плохо...А вводить войска на Донбасс хорошо,и врать всему мир " На там нет ..."
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18.03.2021 12:53 Відповісти
Пєсков щодо слів Байдена про Путіна-"вбивцю": Дуже погано, США не хочуть налагоджувати відносини з РФ - Цензор.НЕТ 3227
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18.03.2021 12:53 Відповісти
Некоторые люди , такие как письков и путлер лишены дара видеть правду.
Но зато с какой искренностью они лгут всему миру !
Всё верно - кремлёвские упыри , мерзкие убийцы и воры !
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18.03.2021 12:55 Відповісти
да все он прекрасно понимает и далее будет врать отмазывая пахана! все за бабло! ты читал что пропагандон соловьев зарабатует 1 лимон в месяц. так вот писькин димочка зарабатывает 1,5 лимона ( источник - эхо мацквы). как же не врать за такие деньги?
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18.03.2021 13:01 Відповісти
В ответ ***** покажет очередной мультик про чудо-оружие
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18.03.2021 12:56 Відповісти
Косачев, так где немедленная реакция мацквы? ты же обещал? уже четвертый день пошел как твоего пахана мокрушником назвали и шо????... какие отношения с вами можно строить рашисты, когда вы на каждом шагу обманываете, кидаете и постоянно врёте! к вам так и относятся как к убийцам, бандитам и кидалам. а путлер главный убийца и вор ! он так офигел от власти что почувствовал себя Богом который единолично может решать кому жить кому умирать! никак не прцмёт что Дунканы Маклауды в сказках а ему отвечать всеравно придётся!!!!!! так что всё правильно Байден сказал! за это ему респект и уважуха! а кацапы пусть подергаются им полезно!
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18.03.2021 12:56 Відповісти
Петушиное пение с обосранными портками из залесья,не более. Байден-молодец.
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18.03.2021 12:56 Відповісти
Сейчас Сонному Джо и не такое подсунут под ответы в интервью,сейчас такое нагородит...человек в возрасте,лепит и нихрена не помнит
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18.03.2021 12:57 Відповісти
не переживай лугандоновец, уж про твоего мокрушика пахана под именем куйло он хорошо помнит. кстати у них с царьком плешивым разница в возрасте не такая уж и большая..... так что все он помнит и про зельца который в телефоннм разговоре с трампом его с сыном грязью поливал....
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18.03.2021 13:06 Відповісти
Байден с возрастом стал мудрым а твое карликовое ху..лишко так и осталось карликовым Ху..лишком.
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18.03.2021 13:11 Відповісти
Истина ,во все врема была и остается "очень плохим высказыванием"
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18.03.2021 12:58 Відповісти
Х#йлу не нужен народ его страны ему нужна армия и быдло которое на него должно работать.Можно согласиться с этим ершиком иметь такой статус это плохо ведь всехкремлевских утырков ждет стенка, висилица и длителное заключение...
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18.03.2021 12:59 Відповісти
"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого", - сказал Песков, комментируя слова Байдена.Источник: https://censor.net/ru/n3254110

Президент США Джо Байден должен извиниться за свои "хамские" заявления о том, что лидер Кремля Владимир Путин - "убийца".
Об этом заявил вице-спикер Совета федерации Константин Косачев, сообщает "Европейская правда".
Косачев назвал заявление Байдена "водоразделом". "Любые ожидания новой политики от новой администрации США на российском направлении сведены на нет этим хамским заявлением", - заявил российский политик.( не хочет налаживать "кто-то уже наложил * ?
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18.03.2021 13:10 Відповісти
Звичайно. Із вбивцями тільки вбивці можуть налагоджувати відносини, а це Башар Асад, Лукашенко, Ким Чин Ин і мертві Чикотіло, Ткач, Оноприєнко, Гітлер, Сталін, Улянов та інші.
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18.03.2021 13:10 Відповісти
Хочу добавити, що різні Чикатили вбили до сотні людей, а Пуля-Ху@ло, Гітлєр і Сталін - мільйони.
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18.03.2021 13:12 Відповісти
Скажу більше, товариш Байден, Ваш агент впливу Моль, загрався!
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18.03.2021 13:15 Відповісти
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции здесь вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.» (Иван Ильин, русский философ, один из главных идеологов Белого движения)
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18.03.2021 13:16 Відповісти
В отличие от трусливых, алчных и лицемерных европейских лидеров(за исключением нескольких) Байден поступил , как истинный мировой лидер, действия которого обеспечивают мировой порядок.... Браво Байдену! А Зеленскому надо включить мозг (если он есть) и не вредить украинским интересам, виляя хвостом перед кремлёвским маньяком....В противном случае украинский народ научит родину любить....
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18.03.2021 13:20 Відповісти
На лоб ХЛА поставили жирне клеймо...Браво... Гаага це буде лище квіточкі на могилку ХЛА... Тепер почнется верещання і тупання ножками... ломання карандащів і обсикання штанів...Сигнал подано усім хто вважає США другом і партнером....Давай СВІТ всі разом скинимось Путіну по підсрачнику..поки...
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18.03.2021 13:23 Відповісти
Ой, обиделся . . .

Так а чего на правду обижаться ?

Чечня - убил 250 тыс. чел.
Сирия - убил 500 тыс. чел.
Украина - убил 20 тыс. чел.
Грузия и остальные, в т. ч. внутриполитические убийства в россии (типа Немцова) и за рубежом (типа Литвиненко) - ещё на тысячи тянет, точно посчитают, если после свержения архивы не успеют уничтожить . . .

Итого уже под 800 тысяч трупов на совести упыря. В основном мирных жителей, причём очень много женщин и детей, что вообще за гранью зла даже. В новейшей истории рекорд практически.

За такое не убицей называть надо, а бетонобойную бомбу на бункер случайно уронить, где эта нелюдь прячется. А ещё лучше публичная казнь в прямом эфире всех мировых телеканалов. Так что тут не обижаться надо, а сказать спасибо, что клеймо "убийца" - это всё, на что Запад на данный момент готов.
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18.03.2021 13:57 Відповісти
Дядя Джо должен извиниться в таком духе: "Я извиняюсь. Путин не убийца, а убийца и Ху..ло!"
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18.03.2021 14:08 Відповісти
Обосрались они в Кремле и просто не знают, что ответить, отвякиваються общими фразами.
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18.03.2021 14:09 Відповісти
Пєсков щодо слів Байдена про Путіна-"вбивцю": Дуже погано, США не хочуть налагоджувати відносини з РФ - Цензор.НЕТ 9702 у кого растут усы, как у ..баной лисы? ))
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18.03.2021 14:15 Відповісти
«Бог создал русский народ для того, чтобы показать другим народам, как нельзя жить. Cамосознания у населения России никогда не было. И нет его. И не будет его. И не надо его. Население России, как и сама Россия, исключительно существуют как урок миру.» (Пётр Чаадаев)
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18.03.2021 14:49 Відповісти
Да кто с бандитами и убийцами из России будет налаживать отношения??
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18.03.2021 15:11 Відповісти
Почему это США не хотят налаживать отношения с РФ ? Хотят. Просто они их наладят без посторонней помощи, сделают такими, какими они и должны были бы быть, будь президентом не чмо именуемое Обамой, а настоящий президент, каким, к примеру, был Рейган.
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18.03.2021 15:31 Відповісти
Правду и только правду, как она есть.
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18.03.2021 15:53 Відповісти
«Когда Россия окончательно станет фашистским государством, то фашизм в ней будут именовать «особой русской духовностью». (Уинстон Черчиль)
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18.03.2021 16:04 Відповісти
ГЛАВНОЕ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ЛИКВИДИРОВАТЬ ПУТИНА И БЫСТРО ВСЕ НАЛАДИТСЯ !!!
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18.03.2021 23:32 Відповісти
 
 