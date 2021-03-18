Пєсков щодо слів Байдена про Путіна-"вбивцю": Дуже погано, США не хочуть налагоджувати відносини з РФ

У Кремлі назвали "дуже поганими висловлюваннями" слова президента США Джо Байдена, який назвав Путіна вбивцею.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання "РИА Новости", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

"Я б не був багатослівним, реагуючи на це. Скажу тільки, що це дуже погані висловлювання президента США. Він однозначно не хоче налагоджувати відносини з нашою країною, і далі будемо виходити саме з цього", - сказав Пєсков, коментуючи слова Байдена.

При цьому він не зміг сказати, чи планує сам Путін відреагувати на слова американського візаві. "Не можу вам точно сказати", - відповів Пєсков на запитання.

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Водночас віцеспікер Ради федерації Костянтин Косачов заявив у Facebook, що Байден має вибачитися за свої "хамські" слова.

"Це вододіл. Будь-які очікування нової політики нової адміністрації США на російському напрямку списані цією хамською заявою в утиль", - заявив російський політик.

Косачов вважає, що США мають вибачитися перед Москвою, інакше буде негайна реакція.

"Подібні оцінки в принципі неприпустимі з вуст державного діяча такого рангу. Такі заяви є неприйнятними за жодних обставин і неминуче різко загострюють наші двосторонні відносини. Виклик російського посла з Вашингтона до Москви на консультації - оперативна, адекватна і єдино правильна реакція в такій ситуації. Підозрюю, не остання, якщо не буде роз'яснень і вибачень з американського боку", - підкреслив політик.

Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чи вважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.