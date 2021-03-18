Влада Індії не бачить причин для занепокоєння і продовжить використання вакцини AstraZeneca
Індійська влада не бачить небезпеки у вакцині проти коронавірусу COVID-19 компанії AstraZeneca і продовжить масштабне використання цього препарату.
Про це повідомляє Al Jazeera, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ще раз хочу вас запевнити, що у нас немає ніяких причин для занепокоєння з цього приводу, тому наша кампанія з вакцинації з використанням препарату продовжиться", - цитує канал члена консультативного органу уряду Індії Віноду Паула.
Він зазначив, що Індія бачила коментарі інших країн і стежить за тим, що відбувається, однак побоювань у місцевої влади це не викликає.
Про припинення застосування вакцини AstraZeneca оголосив цілу низку європейських країн, в тому числі Німеччина, Франція, Італія, Іспанія. Це сталося після низки випадків виникнення тромбів після щеплення.
За даними AstraZeneca, на цей момент її вакцину від COVID-19 отримали 17 млн осіб в країнах ЄС і в Великій Британії. При цьому станом на минулий тиждень відомо менш ніж про 40 випадків виникнення тромбів.
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Не, это правильно. А то их скоро будет больше, чем китайцев.
Им вообще не нужно колоться - нехрен равняться на бритов и других колонизаторов..
Якшо бажаєте знати рiзницю - запитайте у любого лiкаря якi лiки краще - оригiнал чи iндуський дженерiк, бiосимиляра або бiоаналог
Це ми туди потрапили.
Україну поки що вiдносять до країн другого свiту, а ось iндуси таки ще третiй свiт
> https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Third_world_countries_map_world_2.PNG джерело <
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/hp/cdc/if-hp-cdc-ipsm-covid-19-astrazeneca-covishield-bio-pg-07-205.pdf COVID-19 Vaccine - ChAdOx1-S [recombinant] AstraZeneca/COVISHIELD Vaccine Biological Page
Спеціально переглянув відео вакцинації.Пляшечки,з яких набирають вакцину,виглядають так:
Деякі блогери поширюють відео з вакцинації Зеленського,де набирають вакцину в шприц з синьою голкою,а колють з бузковою !
Ось відео з BBC News Україна:
Набирає:https://youtu.be/mQ9egBRj8bk?t=88
Щепить: https://youtu.be/mQ9egBRj8bk
Не знаю,що за аномалія така...
(Відео з вакцинацією Стєпанова -взагалі зняте на мобілку-шестипіксельку тремтячою рукою з чудних ракурсів).
Що, навіть назву статті не прочитали?
https://censor.net/ua/news/3254114/*************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75878267
Це не тому, що таке вже небажання, а тому, що приходять невчасно, і частину вакцин к відкритих ампулах доводиться утилізувати.