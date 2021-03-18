Влада Індії не бачить причин для занепокоєння і продовжить використання вакцини AstraZeneca

Індійська влада не бачить небезпеки у вакцині проти коронавірусу COVID-19 компанії AstraZeneca і продовжить масштабне використання цього препарату.

Про це повідомляє Al Jazeera, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ще раз хочу вас запевнити, що у нас немає ніяких причин для занепокоєння з цього приводу, тому наша кампанія з вакцинації з використанням препарату продовжиться", - цитує канал члена консультативного органу уряду Індії Віноду Паула.

Він зазначив, що Індія бачила коментарі інших країн і стежить за тим, що відбувається, однак побоювань у місцевої влади це не викликає.

Про припинення застосування вакцини AstraZeneca оголосив цілу низку європейських країн, в тому числі Німеччина, Франція, Італія, Іспанія. Це сталося після низки випадків виникнення тромбів після щеплення.

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За даними AstraZeneca, на цей момент її вакцину від COVID-19 отримали 17 млн ​​осіб в країнах ЄС і в Великій Британії. При цьому станом на минулий тиждень відомо менш ніж про 40 випадків виникнення тромбів.