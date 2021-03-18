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Новини Коронавірус і карантин
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Влада Індії не бачить причин для занепокоєння і продовжить використання вакцини AstraZeneca

Влада Індії не бачить причин для занепокоєння і продовжить використання вакцини AstraZeneca

Індійська влада не бачить небезпеки у вакцині проти коронавірусу COVID-19 компанії AstraZeneca і продовжить масштабне використання цього препарату.

Про це повідомляє Al Jazeera, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ще раз хочу вас запевнити, що у нас немає ніяких причин для занепокоєння з цього приводу, тому наша кампанія з вакцинації з використанням препарату продовжиться", - цитує канал члена консультативного органу уряду Індії Віноду Паула.

Він зазначив, що Індія бачила коментарі інших країн і стежить за тим, що відбувається, однак побоювань у місцевої влади це не викликає.

Про припинення застосування вакцини AstraZeneca оголосив цілу низку європейських країн, в тому числі Німеччина, Франція, Італія, Іспанія. Це сталося після низки випадків виникнення тромбів після щеплення.

Також читайте: ВООЗ рекомендувала продовжити використання вакцини AstraZeneca: більше користі, ніж ризиків

За даними AstraZeneca, на цей момент її вакцину від COVID-19 отримали 17 млн ​​осіб в країнах ЄС і в Великій Британії. При цьому станом на минулий тиждень відомо менш ніж про 40 випадків виникнення тромбів.

Автор: 

вакцина (4419) Індія (667) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Власти Индии не видят причин для беспокойства и продолжат использование вакцины AstraZeneca

Не, это правильно. А то их скоро будет больше, чем китайцев.
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18.03.2021 12:38
+2
Вы хотели сказать - CoviShit?
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18.03.2021 12:46
+1
Вони і воду п"ють прямо з Гангу, де плавають трупи і нічо.
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18.03.2021 12:41
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Власти Индии не видят причин для беспокойства и продолжат использование вакцины AstraZeneca

Не, это правильно. А то их скоро будет больше, чем китайцев.
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18.03.2021 12:38 Відповісти
Вони і воду п"ють прямо з Гангу, де плавають трупи і нічо.
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18.03.2021 12:41 Відповісти
я думаю что индусы вообще не болеют Ковидом, потому что они закаленные и не изнеженные как мы..
Им вообще не нужно колоться - нехрен равняться на бритов и других колонизаторов..

Власти Индии не видят причин для беспокойства и продолжат использование вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 8367

Власти Индии не видят причин для беспокойства и продолжат использование вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 5519
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18.03.2021 12:41 Відповісти
Вы хотели сказать - CoviShit?
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18.03.2021 12:46 Відповісти
Не, сказали правильно - против AstraZeneca они ничего не имеют. А вот CoviShit-том пусть тупые .... представители третьего мира колются.
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18.03.2021 12:57 Відповісти
У них якраз така сама вакцина як і у нас
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18.03.2021 13:25 Відповісти
А хто казав, шо iндуси - не представники третього свiту? Але ж мова йде про те, шо: "Индийские власти не видят опасности в вакцине ... компании AstraZeneca". AstraZeneca!, а не вакцини Індійського інституту сироватки крові
Якшо бажаєте знати рiзницю - запитайте у любого лiкаря якi лiки краще - оригiнал чи iндуський дженерiк, бiосимиляра або бiоаналог
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18.03.2021 13:40 Відповісти
У вас застарілі дані. Індуси вже не є представниками третього світу.
Це ми туди потрапили.
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18.03.2021 14:56 Відповісти
То ви маєте недостовірні данi
Україну поки що вiдносять до країн другого свiту, а ось iндуси таки ще третiй свiт
> https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Third_world_countries_map_world_2.PNG джерело <
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18.03.2021 20:05 Відповісти
Якось дуже по-європейськи індуси назвали свій Covi-Shit. Посоромились назвати в національних традиціях на мові хінді: КрішнаКОВІДанталава Чандрасекар Бхагаван Сінгх. Отоді б їх екстракт з холерних вібріонів, настояний на водах стічних канав з фавел продавався б туговато
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18.03.2021 13:00 Відповісти
Найди 10 отличий (кроме названий)
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/hp/cdc/if-hp-cdc-ipsm-covid-19-astrazeneca-covishield-bio-pg-07-205.pdf COVID-19 Vaccine - ChAdOx1-S [recombinant] AstraZeneca/COVISHIELD Vaccine Biological Page
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18.03.2021 13:01 Відповісти
1 394 134 688 человек. Могут себе позволить...
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18.03.2021 12:50 Відповісти
Чому нашого президента і міністра МОЗ вакцинують Covishield, а індуси відмовляються від AstraZeneca ?
Спеціально переглянув відео вакцинації.Пляшечки,з яких набирають вакцину,виглядають так:
Влада Індії не бачить причин для занепокоєння і продовжить використання вакцини AstraZeneca - Цензор.НЕТ 3576
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18.03.2021 12:53 Відповісти
Пляшечки для білих людей виглядають так :
Влада Індії не бачить причин для занепокоєння і продовжить використання вакцини AstraZeneca - Цензор.НЕТ 6249
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18.03.2021 12:57 Відповісти
Пляшки то такое. Налить туда можно шо хочешь. Ну и бутафорский шприц для кино никто не отменял.
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18.03.2021 12:57 Відповісти
Це точно.
Деякі блогери поширюють відео з вакцинації Зеленського,де набирають вакцину в шприц з синьою голкою,а колють з бузковою !
Ось відео з BBC News Україна:
Набирає:https://youtu.be/mQ9egBRj8bk?t=88
Щепить: https://youtu.be/mQ9egBRj8bk
Не знаю,що за аномалія така...
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18.03.2021 13:12 Відповісти
Влада Індії не бачить причин для занепокоєння і продовжить використання вакцини AstraZeneca - Цензор.НЕТ 6601
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18.03.2021 13:15 Відповісти
Если бы вы были хоть немного близки к медицине, то знали бы, что по протоколу игла для набора препарата и игла для введения должны быть разными ))
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18.03.2021 14:50 Відповісти
Отож бо ! Так і народжується недовіра і фейки.Якби було повне відео,від набору вакцини,до самого вакцинування,у вигляді прес-конференції (вони ж ******* шоу),з заміром антитіл, використаних ампул ,і т.п.- питань би не виникало.
(Відео з вакцинацією Стєпанова -взагалі зняте на мобілку-шестипіксельку тремтячою рукою з чудних ракурсів).
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18.03.2021 15:25 Відповісти
Фу,зеленая пилять...
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18.03.2021 12:59 Відповісти
" а індуси відмовляються від AstraZeneca ?"
Що, навіть назву статті не прочитали?
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18.03.2021 13:14 Відповісти
Та ніби як відмовляються.https://ua.interfax.com.ua/news/general/730938.html В Індії вакцину від COVID-19 доводиться викидати через небажання населення робити щеплення
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18.03.2021 13:45 Відповісти
По Вашому посиланню
https://censor.net/ua/news/3254114/*************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75878267

Це не тому, що таке вже небажання, а тому, що приходять невчасно, і частину вакцин к відкритих ампулах доводиться утилізувати.
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18.03.2021 13:54 Відповісти
скільки різних вакцин від ковід зараз у світі..
Влада Індії не бачить причин для занепокоєння і продовжить використання вакцини AstraZeneca - Цензор.НЕТ 5164
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18.03.2021 13:08 Відповісти
Влада Індії не бачить причин для занепокоєння і продовжить використання вакцини AstraZeneca - Цензор.НЕТ 7908
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18.03.2021 13:09 Відповісти
хм... 40 случаев тромбоза на 17 млн. людей... да шанс попасть под машину переходя дорогу на зеленый выше...
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18.03.2021 14:50 Відповісти
 
 