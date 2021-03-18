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Новини Коронавірус і карантин
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Рада не планує змінювати графік роботи через посилення карантину в Києві, - Верещук

Рада не планує змінювати графік роботи через посилення карантину в Києві, - Верещук

Верховна Рада не збирається змінювати графік роботи через посилення карантинних обмежень у столиці.

Про це розповіла у коментарі журналістам нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми допрацьовуємо завтра останній день, а потім тиждень роботи в округах, тобто в регіонах. Нас не буде під куполом, а, отже, сподіваюся, що ще через тиждень ситуація покращиться. Я знаю, що пан Разумков сказав, що нічого для нас (парламенту. – Ред) поки що не змінюється", - розповіла Верещук

Також читайте: Із 20 березня Київ запроваджує суворі карантинні обмеження, - Кличко. ВIДЕО

Автор: 

ВР (14961) карантин (18172) Верещук Ірина (683) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Рада не планирует менять график работы из-за ужесточения карантина в Киеве, - Верещук

Отважные.
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18.03.2021 12:41 Відповісти
Вона літає на парасольці і всьо пофігу.
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18.03.2021 12:44 Відповісти
Не времени , нужно деребанить буджет и зарабатывать бабло ...
Это лохи пусть сидят дома со своими сопливыми детьми на удаленке и учат уроки !!!
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18.03.2021 13:06 Відповісти
А хто це?
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18.03.2021 12:45 Відповісти
Как задолбал этот мер и эти выбранные 73 мя процентами ...
Где вакцинация ?
За какие деньги опять 2 недели сидеть дома ?
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18.03.2021 13:04 Відповісти
а верховна рада не в киеві а на порасольці
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18.03.2021 13:07 Відповісти
а хто це така?колишній мер рави-руської та кандидат який обісрався на виборах мера Київа-
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18.03.2021 13:08 Відповісти
Это трактуется та - Никто и ничто не помешает нам слугам уродам продать-сдать Землю Украины.
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18.03.2021 13:08 Відповісти
Тепер під шумок пандемії продадуть - все, як землю і закріпачать всіх, як новий тоталітарний закон, який нагадує останні дні епохи перед розвалом СРСР про обіг зброї.
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18.03.2021 13:42 Відповісти
 
 