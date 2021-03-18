Рада не планує змінювати графік роботи через посилення карантину в Києві, - Верещук

Верховна Рада не збирається змінювати графік роботи через посилення карантинних обмежень у столиці.

Про це розповіла у коментарі журналістам нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми допрацьовуємо завтра останній день, а потім тиждень роботи в округах, тобто в регіонах. Нас не буде під куполом, а, отже, сподіваюся, що ще через тиждень ситуація покращиться. Я знаю, що пан Разумков сказав, що нічого для нас (парламенту. – Ред) поки що не змінюється", - розповіла Верещук

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