1 135 9
Рада не планує змінювати графік роботи через посилення карантину в Києві, - Верещук
Верховна Рада не збирається змінювати графік роботи через посилення карантинних обмежень у столиці.
Про це розповіла у коментарі журналістам нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми допрацьовуємо завтра останній день, а потім тиждень роботи в округах, тобто в регіонах. Нас не буде під куполом, а, отже, сподіваюся, що ще через тиждень ситуація покращиться. Я знаю, що пан Разумков сказав, що нічого для нас (парламенту. – Ред) поки що не змінюється", - розповіла Верещук
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Отважные.
Это лохи пусть сидят дома со своими сопливыми детьми на удаленке и учат уроки !!!
Где вакцинация ?
За какие деньги опять 2 недели сидеть дома ?