Не можу сказати, що Кремль і Путін не вбивають українців: Кравчук погодився зі словами Байдена

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук прокоментував слова президента США Джо Байдена, який назвав в інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна вбивцею, який заплатить за втручання у вибори в США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я думаю, це буде загострення відносин. Правильно говорить Байден чи неправильно? Якщо сьогодні на Донбасі загинуло 13 тис. українців, і їх убивають тому, що Україна хоче мати своє право на внутрішню і зовнішню політику, і цю війну розв'язала Росія, і не без участі Путіна - я не можу сказати, що Кремль і його керівництво і сам Путін не вбивають українців", - сказав Кравчук.

Глава української делегації в ТКГ погодився з висловлюванням Байдена.

"Я заявляю: так, українців сьогодні вбивають на Донбасі. Можливо, і Байден це бачить, і він це не просто придумав, а за реальним фактом", - додав Кравчук.

Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чи вважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала зі США посла для консультацій.

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