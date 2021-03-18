Не можу сказати, що Кремль і Путін не вбивають українців: Кравчук погодився зі словами Байдена
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук прокоментував слова президента США Джо Байдена, який назвав в інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна вбивцею, який заплатить за втручання у вибори в США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Я думаю, це буде загострення відносин. Правильно говорить Байден чи неправильно? Якщо сьогодні на Донбасі загинуло 13 тис. українців, і їх убивають тому, що Україна хоче мати своє право на внутрішню і зовнішню політику, і цю війну розв'язала Росія, і не без участі Путіна - я не можу сказати, що Кремль і його керівництво і сам Путін не вбивають українців", - сказав Кравчук.
Глава української делегації в ТКГ погодився з висловлюванням Байдена.
"Я заявляю: так, українців сьогодні вбивають на Донбасі. Можливо, і Байден це бачить, і він це не просто придумав, а за реальним фактом", - додав Кравчук.
Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чи вважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала зі США посла для консультацій.
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Суть коменту: "А щоб тебе, хвойдо - начебто жінка, а так наперділа, що нема чим дихати!"
Окремо порекомендую Вам Сидора Воробкевича. Щоправда, він використовував буковинський діалект, який дещо від гуцульського відрізняється. Але стійкий гарний настрій після прочитання його книг гарантовано. Приміром, чого вартий цикл оповідань про "славне містечко Безглуздів", де градоначальником був такий собі Яремко Головатий. Написано було 150 років тому, однак враження, ніби позавчора...
А тут вчора вночі в одній із тем якесь п'яне створіння почало з@лупатися проти "западенських рагулів з полонини" - передбачувано отримав і в хвіст і в гриву ))) і бувають же такі екземпляри...
Ось тут (зараз зі смартфона, тому даю простим посиланням): https://censor.net/ua/news/3254225/slugy_narodu_proponuyut_vprovadyty_kryminalnu_vidpovidalnist_za_propagandu_russkogo_myra_zakonoproyekt
Якщо дозволите, трошки підкажу Вам: мова у нас одна (і в галичан, і у слобожанців) - українська, а діалекти мови - різні (відповідно галицький, слобожанський). Але то деталі.
А ось дзуськи. Лінгвістика насправді доволі точна наука з чіткими визначеннями понять і термінів. Зокрема є чітко визначені мовознавцями детермінації мови та діалекту. Саме тому, наприклад, шведська і норвезька - це дві різні мови (не кажучи вже про данську та ісландську), а не "діалекти скандинавської" (або у клінічному імперському випадку - "норвежский и датский это диалекты великошведского, так что будем собирать земли викингов под шведскую корону, во имя Одина"😂). Хоч вони дуже близькі, і норвежець та швед легко зрозуміють одне одного. Але це все одно мови.
А українська та російська тим паче, українська взагалі ближча до західнослов'янських (польська, чеська) і до хорватської. Причому не "на слух", а за об'єктивними параметрами - насамперед граматика і лексичний склад.
по Кравчуківськи
https://shapito.d3.ru/nekhvatka-ikhtamnetov-2129347/ Нехватка ихтамнетов
На сайте Массовки.ру набирают зрителей на концерт "Крымская весна" в Лужниках. Видать, https://moskvichmag.ru/gorod/deputaty-pozhalovalis-chto-dvornikov-sgonyayut-na-kontsert-v-chest-prisoedineniya-kryma/ дворников уже не хватает .
В программе:
1. Хор Турецкого
2. Назима
3. Родион Газманов
4. Группа «Руки вверх»
5. Гр. «А-Студио»
6. Сергей Лазарев
7. Гр. «Город 312»
8. Григорий Лепс
9. Полина Гагарина
10. МОТ
11. Клава Кока
12. Елена Ваенга
13. Владимир Пресняков
14. Пелагея
15. Тамара Гвердцители
16. Бурито
17. Джиган
18. Гр. «2Маши»
19. Лариса Долина
20. Олег Газманов
Слабо?
Як на мене, Кравчук - троль 80-го рівня .
"Мало ли куда завтра ветер подует". Тьху, старий шакал, мля!