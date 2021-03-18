УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11210 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
8 439 84

Не можу сказати, що Кремль і Путін не вбивають українців: Кравчук погодився зі словами Байдена

Не можу сказати, що Кремль і Путін не вбивають українців: Кравчук погодився зі словами Байдена

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук прокоментував слова президента США Джо Байдена, який назвав в інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна вбивцею, який заплатить за втручання у вибори в США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я думаю, це буде загострення відносин. Правильно говорить Байден чи неправильно? Якщо сьогодні на Донбасі загинуло 13 тис. українців, і їх убивають тому, що Україна хоче мати своє право на внутрішню і зовнішню політику, і цю війну розв'язала Росія, і не без участі Путіна - я не можу сказати, що Кремль і його керівництво і сам Путін не вбивають українців", - сказав Кравчук.

Глава української делегації в ТКГ погодився з висловлюванням Байдена.

"Я заявляю: так, українців сьогодні вбивають на Донбасі. Можливо, і Байден це бачить, і він це не просто придумав, а за реальним фактом", - додав Кравчук.

Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чи вважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала зі США посла для консультацій.

Також читайте: Пєсков щодо слів Байдена про Путіна-"вбивцю": Дуже погано, США не хочуть налагоджувати відносини з РФ

Автор: 

Байден Джо (2885) Кравчук Леонід (546) путін володимир (23785) росія (65052) США (22685)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Не могу сказать, что Кремль и Путин не убивают украинцев: Кравчук согласился со словами Байдена - Цензор.НЕТ 3431
показати весь коментар
18.03.2021 12:46
+13
Не могу сказать, что Кремль и Путин не убивают украинцев: Кравчук согласился со словами Байдена - Цензор.НЕТ 9056
показати весь коментар
18.03.2021 12:55
+11
ПУТИН ***** И УБИЙЦА !!!! СМЕРТЬ ***** !!!!!
показати весь коментар
18.03.2021 12:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПУТИН ***** И УБИЙЦА !!!! СМЕРТЬ ***** !!!!!
показати весь коментар
18.03.2021 12:46 Відповісти
Не можу сказати, що Кремль і Путін не вбивають українців: Кравчук погодився зі словами Байдена - Цензор.НЕТ 6232
показати весь коментар
18.03.2021 12:58 Відповісти
Не могу сказать, что Кремль и Путин не убивают украинцев: Кравчук согласился со словами Байдена - Цензор.НЕТ 2311
показати весь коментар
18.03.2021 12:46 Відповісти
Стадом відчувають однакові емоцї- це не є мисленням.
показати весь коментар
18.03.2021 12:48 Відповісти
вот-вот. вся предвыборная компания была на эмоциях, а не на мозгах.
показати весь коментар
18.03.2021 13:06 Відповісти
Так- бо більшість людства безмізка.
показати весь коментар
18.03.2021 13:16 Відповісти
День откровений от Кравчука.
показати весь коментар
18.03.2021 12:46 Відповісти
Глава ХХІІ вірш 1985.
показати весь коментар
18.03.2021 12:50 Відповісти
Дед решил "душу очистить"? Перед "длинной дорогой"!
показати весь коментар
18.03.2021 13:02 Відповісти
Не могу сказать, что Кремль и Путин не убивают украинцев: Кравчук согласился со словами Байдена, а почему сам кравчук не скажет что пуйло убица, а то его фраза очень хитрожопо звучит. почему он не сказал так - могу сказать что кремль и путин убийцы!
показати весь коментар
18.03.2021 13:07 Відповісти
Вы абсолютно правы - старое совковое, КГБистское чмурло Кравчук даже под страхом СВОЕЙ смерти не назовёт кремлёвскую крысу убийцей, террористом, педофилом, подонком, вором и мразью....Кравчук всего лишь не может назвать кремлёвского шизоида прекрасным человеком, не более....
показати весь коментар
18.03.2021 13:33 Відповісти
Не могу сказать, что Кремль и Путин не убивают украинцев: Кравчук согласился со словами Байдена - Цензор.НЕТ 3431
показати весь коментар
18.03.2021 12:46 Відповісти
Бо нехій було кота приносити у жертву. Ото замість вищих парфумів і викликав якусь наволоч...
показати весь коментар
18.03.2021 12:56 Відповісти
На світі існує дохолєри всякої безтямної та непотрібної живності. Москалі, приміром. Закатрупив би той дурник у чорному шляфрокові москалика - ефект був би справжнім!
показати весь коментар
18.03.2021 13:14 Відповісти
мне обычно нравятся ваши коменты, я дуже гарно володію українською мовою, но здесь даже я офигел, я понял что там что-то ругательное, но толком ничего не понял
показати весь коментар
18.03.2021 13:11 Відповісти
Тут допоможе словник гуцульського діалекту (легко нагуглити), твори Стефаника, Черемшини та інших авторів з тих місць...
Суть коменту: "А щоб тебе, хвойдо - начебто жінка, а так наперділа, що нема чим дихати!"
показати весь коментар
18.03.2021 13:17 Відповісти
с вашего позволения скопирую, и в первых числах, как зарплата придет на карту отправлю эту фразу нашей бухгалтерше, она на 8 марта со всех мужиков по 400 грн сняла на подарки женскому коллективу
показати весь коментар
18.03.2021 13:25 Відповісти
Схвалюю! Ще файний вислів - "най ті коні ґрали" (щоб тебе коні трахали) 😁
показати весь коментар
18.03.2021 13:29 Відповісти
А ваша бухгалтерша після орприходування подарків з жіночим колективом на 400грн ковід-19 не захворіли? Не витрачайте часу і гоніть їх всіх на тести.Про результати розкажете.
показати весь коментар
18.03.2021 14:11 Відповісти
а мы раздельно работаем, они в офисе, а мы работяги, кто на складе, кто на производстве, кто водителями, я за 10 лет там был 3 раза, сдавал трудовую, юбилей фирмы, и крайний раз 2 года назад к нам приезжали в офис сотрудники банка когда получали новые карты в связи с переходом в другой банк. у нас общение только через группу вайбер
показати весь коментар
18.03.2021 14:20 Відповісти
Дякую за відповідь. Значить контакти з групами ризику у вас відсутні.З ковідом не можна *************. Удачі!
показати весь коментар
18.03.2021 17:51 Відповісти
желаю всем украинцам здоровья и беречь себя, а также обязательно при возможности нужно вакцинироваться.
показати весь коментар
18.03.2021 17:56 Відповісти
А ще Іван Франко (тут рафінований гуцульський діалект). У Василя Стефаника - радше, галицький діалект.
Окремо порекомендую Вам Сидора Воробкевича. Щоправда, він використовував буковинський діалект, який дещо від гуцульського відрізняється. Але стійкий гарний настрій після прочитання його книг гарантовано. Приміром, чого вартий цикл оповідань про "славне містечко Безглуздів", де градоначальником був такий собі Яремко Головатий. Написано було 150 років тому, однак враження, ніби позавчора...
показати весь коментар
18.03.2021 13:29 Відповісти
Дякую, Воробкевича почитаю. А справді хардкорний, автентичний гуцульський говір у Марка Черемшини, там навіть жорсткіше, ніж у Франка, і багато колоритної гуцульської лайки
показати весь коментар
18.03.2021 13:33 Відповісти
Це точно!
показати весь коментар
18.03.2021 13:39 Відповісти
Добрый день, благодаря Вам у меня весь офис начал искать выражения на гуцульском, естественно я шутил про бухгалтера, у нас очень хороший коллектив, я живу в Харькове, у нас 95% русскоязычных, но когда я ребят приколол Вашими фразами, у нас стал трэнд на галичанский язык, как только немного подучусь, будем с вами только на нем на сайте и разговаривать, это реально круто если другие ребята с сайта будут присоединяться) удачи Вам.
показати весь коментар
19.03.2021 16:53 Відповісти
Вітаю! То є барзо файно!
А тут вчора вночі в одній із тем якесь п'яне створіння почало з@лупатися проти "западенських рагулів з полонини" - передбачувано отримав і в хвіст і в гриву ))) і бувають же такі екземпляри...
Ось тут (зараз зі смартфона, тому даю простим посиланням): https://censor.net/ua/news/3254225/slugy_narodu_proponuyut_vprovadyty_kryminalnu_vidpovidalnist_za_propagandu_russkogo_myra_zakonoproyekt
показати весь коментар
19.03.2021 17:02 Відповісти
та пішліть цього покидька, а най ему грець, воно зачато під тином де мій собака справляв нужду) ніц їм усім! мне кажется что у меня получается)
показати весь коментар
19.03.2021 17:27 Відповісти
. Послати того вар'ята - справа нехитра. Значно веселіше поганяти його сцяним ганчір'ям з обов'язковим веселим улюлюканням. Перед посиланням туди, звідки тяжко повертатися.
показати весь коментар
19.03.2021 17:49 Відповісти
І не тільки поганяти статевими ганчірками (😁), а ще й спровокувати того слудвана повною мірою продемонструвати свою сутність і сучність. Що власне і трапилося - пішли під кінець вже рафіновані меседжі від змивних бачків раша-ТВ.
показати весь коментар
19.03.2021 19:09 Відповісти
Дякую за добрі слова.
Якщо дозволите, трошки підкажу Вам: мова у нас одна (і в галичан, і у слобожанців) - українська, а діалекти мови - різні (відповідно галицький, слобожанський). Але то деталі.
показати весь коментар
19.03.2021 17:46 Відповісти
Все вірно. До речі, вища філологічна освіта знадобилася під час дискусій (ще до війни навіть) із впоротими москальськими імперцями, які казали, нібито "никакого украинского языка нет, это диалект русского".
А ось дзуськи. Лінгвістика насправді доволі точна наука з чіткими визначеннями понять і термінів. Зокрема є чітко визначені мовознавцями детермінації мови та діалекту. Саме тому, наприклад, шведська і норвезька - це дві різні мови (не кажучи вже про данську та ісландську), а не "діалекти скандинавської" (або у клінічному імперському випадку - "норвежский и датский это диалекты великошведского, так что будем собирать земли викингов под шведскую корону, во имя Одина"😂). Хоч вони дуже близькі, і норвежець та швед легко зрозуміють одне одного. Але це все одно мови.
А українська та російська тим паче, українська взагалі ближча до західнослов'янських (польська, чеська) і до хорватської. Причому не "на слух", а за об'єктивними параметрами - насамперед граматика і лексичний склад.
показати весь коментар
19.03.2021 18:51 Відповісти
Навіщо цього Кравчука піарити? Ви забулися,що він раніше казав?
показати весь коментар
18.03.2021 12:50 Відповісти
міжкрапельно так зголосився
по Кравчуківськи
показати весь коментар
18.03.2021 12:54 Відповісти
Не могу сказать, что Кремль и Путин не убивают украинцев: Кравчук согласился со словами Байдена - Цензор.НЕТ 9056
показати весь коментар
18.03.2021 12:55 Відповісти
так чим його Байден вилікував: рукоположенням, чи рукоприкладством?
показати весь коментар
18.03.2021 12:57 Відповісти
Епічно. Кравчук ідучи в ТКГ думав що все буде як в 90-і з Борею Бухаловим : пийнули порішали і все чіки-піки. Тільки не знав старий дурпецяло що з ****** таке не проканає. Ось і бовкає що попало.
показати весь коментар
18.03.2021 14:21 Відповісти
Дополнение к списку "больших друзей" Украины:

https://shapito.d3.ru/nekhvatka-ikhtamnetov-2129347/ Нехватка ихтамнетов

На сайте Массовки.ру набирают зрителей на концерт "Крымская весна" в Лужниках. Видать, https://moskvichmag.ru/gorod/deputaty-pozhalovalis-chto-dvornikov-sgonyayut-na-kontsert-v-chest-prisoedineniya-kryma/ дворников уже не хватает .

В программе:
1. Хор Турецкого
2. Назима
3. Родион Газманов
4. Группа «Руки вверх»
5. Гр. «А-Студио»
6. Сергей Лазарев
7. Гр. «Город 312»
8. Григорий Лепс
9. Полина Гагарина
10. МОТ
11. Клава Кока
12. Елена Ваенга
13. Владимир Пресняков
14. Пелагея
15. Тамара Гвердцители
16. Бурито
17. Джиган
18. Гр. «2Маши»
19. Лариса Долина
20. Олег Газманов
показати весь коментар
18.03.2021 12:55 Відповісти
Яку зуйню там слухають! бе-е-еее 🤢🤮
показати весь коментар
18.03.2021 13:04 Відповісти
Тамара Гвердцители - за нее обидно, хороший голос, да и песни не плохие, жаль.
показати весь коментар
18.03.2021 13:16 Відповісти
Ще й грузинка, а туди ж - за сруський світ, зрадниця...
показати весь коментар
18.03.2021 13:23 Відповісти
Она еврейка + Лепс, Долина и газмановы.
показати весь коментар
18.03.2021 14:18 Відповісти
Мама одесситка (читай -- еврейка), отец грузин.
показати весь коментар
18.03.2021 15:13 Відповісти
А прямо заявить - что Кремль и Путин убивают украинцев!
Слабо?
показати весь коментар
18.03.2021 12:55 Відповісти
в принципе это там сказанно. операции булевой алгебры -отрицание отрицания (не.....не...) имеет значение истины. здесь без этих наворотов ,это тоже, что "могу сказать, что кремль и ***** убивают украинцев". просто лис старый, хитрющий и изворотливый))
показати весь коментар
18.03.2021 13:03 Відповісти
Не можу сказати, що Кремль і Путін не вбивають українців: Кравчук погодився зі словами Байдена - Цензор.НЕТ 530
показати весь коментар
18.03.2021 12:56 Відповісти
а его дружбан фокин может тоже это сказать, просто так, неофициально? или его внучка ему это не советует? ))
показати весь коментар
18.03.2021 12:57 Відповісти
" ...я не могу сказать, что Кремль и его руководство и сам Путин не убивают украинцев..." - використовую частку "не" в своєму коменті старий комуняка ніби і визнає П...на вбивцею і в одночас не хоче образити х..ла.
показати весь коментар
18.03.2021 13:00 Відповісти
Макарич, реабілітуй себе за перший президентський термін!
показати весь коментар
18.03.2021 13:00 Відповісти
чувствует старый комуняка что черти скоро к себе в котел позовут, вот и пытается попасть в котел не с кипятком, а с теплой водичкой)
показати весь коментар
18.03.2021 13:18 Відповісти
путин убивает не только украинцев он начал с того, что убил несколько сотен своих сограждан, потом вошел во вкус и начал убивать уже по определенному отбору: фашисты разных мастей, предатели, непослушные, слишком свободные, слишком активные..., короче все, которые враги...
показати весь коментар
18.03.2021 13:00 Відповісти
Кравчук - флюгер. Чує щось хитрий лис
показати весь коментар
18.03.2021 13:06 Відповісти
Лис це шляхетна тварина, а Кравчук скоріше гієна або шакал.
показати весь коментар
18.03.2021 13:50 Відповісти
Радше, знає щось таке, про що не каже. А каже лише те, що вважає за потрібне.
Як на мене, Кравчук - троль 80-го рівня .
показати весь коментар
18.03.2021 13:54 Відповісти
Байден стал сенатором в 1973 году.В СССР впервые был перед Олимпиадой 80 и вводом войск в Афганистан в 1979 году.Демократ,заика с громаднейшим стажем политической деятельности.Он долго шёл к власти,но хочет оставить в американской истории свой след!Ему не нужны деньги ,слава.В поведении с московским улусом,Китаем ,КНДР ,другими режимами он учитывает большие ошибки,допущенные Обамой,Бушами,Клинтоном и Трампом.Его путь отличен от их.Его слова о кремлёвском мопсе лишний раз доказывают это.Он пытается консолидировать страны ,,золотого миллиарда" на резкий и силовой ответ тирании.Блинкен ,Остин сегодня встречаются с китайцами на Аляске.Разговор будет с позиции силы и китайцы,как и русский мордор заранее опечалены.Байден не уступит ни пяди свободной от тирании земли.И это радует своей предсказуемостью относительно Украины.
показати весь коментар
18.03.2021 13:08 Відповісти
Какой же он мерзкий слизняк!
показати весь коментар
18.03.2021 13:10 Відповісти
І як же ж обережно, по-номенклатурному, "обтекаемо" погодився.
"Мало ли куда завтра ветер подует". Тьху, старий шакал, мля!
показати весь коментар
18.03.2021 13:12 Відповісти
Після слів Байдена про Путіна, - всі стали сміливими.
показати весь коментар
18.03.2021 13:13 Відповісти
"Нє... нє" - заперечення заперечення. От же ж лис хитрожопий - хєр зрозумієш, чи за наших він, чи за ваших
показати весь коментар
18.03.2021 13:18 Відповісти
Він усе життя такий. Під час розпаду совка коливався до останнього, аж доки не стався путч ГКЧП.
показати весь коментар
18.03.2021 13:38 Відповісти
Не можу сказати, що Кравчук не флюгер.
показати весь коментар
18.03.2021 13:39 Відповісти
Не могу сказать, но не могу не сказать, что сказать не могу... Ох уже эти бывшие комсорги-приспособленцы.
показати весь коментар
18.03.2021 14:31 Відповісти
Як скаже дядько Джо так і буде
показати весь коментар
18.03.2021 14:38 Відповісти
Чому це ні разу не прозвучало від ЗЕ-президента , та й Кравчук не промовив прямо- ПУТІН - ВБИВЦЯ , а накрутив там " не можу не сказати" . Мудозвон.
показати весь коментар
18.03.2021 16:38 Відповісти
 
 