"Позачергові засідання у другу зміну": в "Слузі народу" назвали можливий вихід із затягнутого розгляду "земельних" поправок

Через затягнутий розгляд "земельних" поправок Верховна Рада може проводити позачергові засідання у другу зміну для розгляду інших законопроєктів.

Про це розповіла у коментарі Цензор.НЕТ заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Ми вже не можемо застосувати скорочену процедуру (до розгляду поправок до законопроєкту. - Ред.), як ми використовували для банківського закону, бо ми уже в розгляді питання. Це можна робити тільки заздалегідь. І там теж підготовка процедури займає майже два тижні, тому це не варіант… Тут вихід тільки в проведенні позачергових засідань у другу зміну", - сказала Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розгляд поправок до законопроєктів про землю може затягнутися до травня, будемо призначати позачергові засідання, - "слуга народу" Кравчук

Нагадаємо, 16 березня ВР почала розгляд поправок до законопроєкту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№2194). Усього їх подано 3128.

Того ж дня лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк зауважив, що "завершення земельної реформи рухається... повільно". "За сьогодні пройшли 160 поправок з 3128 тільки в першому законопроєкті №2194.