В Україні понад 1,3 тис. осіб захворіли на COVID-19 повторно: антитіла тримаються від 2 до 4 місяців, - ЦГЗ
В Україні від початку пандемії у 1360 осіб зафіксували повторне захворювання на COVID-19. При цьому в Міністерстві охорони здоров'я немає даних про те, чи був причиною повторного заражень той самий штам вірусу чи новий.
Про це під час пресконференції заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я України Роман Родина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, такі дані представили обласні лабораторні центри.
"Ми зібрали інформацію про людей, які перехворіли один раз і були внесені в електронну систему епіднагляду як такі, що одужали, і потім через деякий час знову був поставлений діагноз COVID-19. Станом на позавчора, тобто на 16 число, людей 1360", - сказав Родина.
Він додав, що якщо людина перехворіла на COVID, то немає гарантій того, що вона не захворіє повторно.
"Антитіла... тримаються, за різними даними, від 2 до 4 місяців... Якщо людина говорить, що у неї є антитіла - це не означає, що вона абсолютно захищена тут і зараз", - заявив Родина.
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В Конституции неужели не сказано что они должны заботится о здоровье нации ?
Не пора бы нанять других пока нация не закончилась с ихними эксперементами ?
Больше года прошло с начала вируса а этим плевать на все , где обещанная вакцинация чемпионами по борьбе с короновирусом ??????????????
ЗАКОН
Основы законодательства Украины о здравоохраненииРаздел 1. Основные положения
Статья 5. Охрана здоровья - общая обязанность общества и государства
Государственные, общественные или другие органы, предприятия, учреждения, организации, должностные лица и граждане обязаны обеспечить приоритетность здравоохранения в собственной деятельности, не причинять ущерба здоровью населения и отдельных лиц, в пределах своей компетенции предоставлять помощь больным, инвалидам и пострадавшим от несчастных случаев, способствовать работникам органов и учреждений здравоохранения в их деятельности, а также исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством о здравоохранении.
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Сергій Стерненко
@sternenko
В суботу у Києві вводять локдаун. Але насправді це ще одна причина «випадково» опинитися під Офісом Президента. Все буде зачинене, а проводити час на свіжому повітрі з гарними людьми, відстоююючи свої права - це завжди добра ідея. Вдягайте маски і беріть антисептики. Побачимось.
По данным ВОЗ 15% населения Земного шара имеют природный иммунитет. В Украине примерно так же. Пока всех вакцинируют эта цифра может вырости до 30%.