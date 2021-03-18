В Україні понад 1,3 тис. осіб захворіли на COVID-19 повторно: антитіла тримаються від 2 до 4 місяців, - ЦГЗ

В Україні від початку пандемії у 1360 осіб зафіксували повторне захворювання на COVID-19. При цьому в Міністерстві охорони здоров'я немає даних про те, чи був причиною повторного заражень той самий штам вірусу чи новий.

Про це під час пресконференції заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я України Роман Родина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, такі дані представили обласні лабораторні центри.

"Ми зібрали інформацію про людей, які перехворіли один раз і були внесені в електронну систему епіднагляду як такі, що одужали, і потім через деякий час знову був поставлений діагноз COVID-19. Станом на позавчора, тобто на 16 число, людей 1360", - сказав Родина.

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Він додав, що якщо людина перехворіла на COVID, то немає гарантій того, що вона не захворіє повторно.

"Антитіла... тримаються, за різними даними, від 2 до 4 місяців... Якщо людина говорить, що у неї є антитіла - це не означає, що вона абсолютно захищена тут і зараз", - заявив Родина.