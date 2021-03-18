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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні понад 1,3 тис. осіб захворіли на COVID-19 повторно: антитіла тримаються від 2 до 4 місяців, - ЦГЗ

В Україні понад 1,3 тис. осіб захворіли на COVID-19 повторно: антитіла тримаються від 2 до 4 місяців, - ЦГЗ

В Україні від початку пандемії у 1360 осіб зафіксували повторне захворювання на COVID-19. При цьому в Міністерстві охорони здоров'я немає даних про те, чи був причиною повторного заражень той самий штам вірусу чи новий.

Про це під час пресконференції заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я України Роман Родина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, такі дані представили обласні лабораторні центри.

"Ми зібрали інформацію про людей, які перехворіли один раз і були внесені в електронну систему епіднагляду як такі, що одужали, і потім через деякий час знову був поставлений діагноз COVID-19. Станом на позавчора, тобто на 16 число, людей 1360", - сказав Родина.

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Він додав, що якщо людина перехворіла на COVID, то немає гарантій того, що вона не захворіє повторно.

"Антитіла... тримаються, за різними даними, від 2 до 4 місяців... Якщо людина говорить, що у неї є антитіла - це не означає, що вона абсолютно захищена тут і зараз", - заявив Родина.

Автор: 

карантин (18172) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Я так понимаю что властям ПЛЕВАТЬ на народ ?
В Конституции неужели не сказано что они должны заботится о здоровье нации ?
Не пора бы нанять других пока нация не закончилась с ихними эксперементами ?
Больше года прошло с начала вируса а этим плевать на все , где обещанная вакцинация чемпионами по борьбе с короновирусом ??????????????
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18.03.2021 13:30
+2
Народ уже по второму кругу болеет, а зэбилы еще вакцину нормальную не завезли...
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18.03.2021 13:16
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Народ уже по второму кругу болеет, а зэбилы еще вакцину нормальную не завезли...
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18.03.2021 13:16 Відповісти
Денег нет на вакцину, все в конвертах в раде пораздавали а остаток на дороги ушли ...
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18.03.2021 13:31 Відповісти
Та якби дійсно щось нормальне зробили. Не знаю з якого фонду робили якісь шматалайники на нашій вулиц,і але якість жахлива. Збираємо підписи до мера : хай приїде ставленик замайбахів( палиці) подивиться в якому стані вулиця через 5 місяців.
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18.03.2021 14:03 Відповісти
Сказали. что двигаться придётся каждый понедельник.
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18.03.2021 13:17 Відповісти
Та то не страшно, бо недовго.
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18.03.2021 14:21 Відповісти
Я так понимаю что властям ПЛЕВАТЬ на народ ?
В Конституции неужели не сказано что они должны заботится о здоровье нации ?
Не пора бы нанять других пока нация не закончилась с ихними эксперементами ?
Больше года прошло с начала вируса а этим плевать на все , где обещанная вакцинация чемпионами по борьбе с короновирусом ??????????????
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18.03.2021 13:30 Відповісти
ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ
ЗАКОН
Основы законодательства Украины о здравоохраненииРаздел 1. Основные положения

Статья 5. Охрана здоровья - общая обязанность общества и государства
Государственные, общественные или другие органы, предприятия, учреждения, организации, должностные лица и граждане обязаны обеспечить приоритетность здравоохранения в собственной деятельности, не причинять ущерба здоровью населения и отдельных лиц, в пределах своей компетенции предоставлять помощь больным, инвалидам и пострадавшим от несчастных случаев, способствовать работникам органов и учреждений здравоохранения в их деятельности, а также исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством о здравоохранении.
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18.03.2021 13:37 Відповісти
Негайно карантин для всіх закладів освіти!!! Усі класи від 1 до 11. Усі дитсадки і вищі!!!
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18.03.2021 13:46 Відповісти
https://twitter.com/sternenko
https://twitter.com/sternenko
https://twitter.com/sternenko


https://twitter.com/sternenko
https://twitter.com/sternenko

Сергій Стерненко

@sternenko


В суботу у Києві вводять локдаун. Але насправді це ще одна причина «випадково» опинитися під Офісом Президента. Все буде зачинене, а проводити час на свіжому повітрі з гарними людьми, відстоююючи свої права - це завжди добра ідея. Вдягайте маски і беріть антисептики. Побачимось.
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18.03.2021 13:53 Відповісти
Так а смысл в вакцинации, если от 2-х до 4-х?
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18.03.2021 14:03 Відповісти
При вакцинации антитела другой системы.
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18.03.2021 16:19 Відповісти
Что будет после вакцинации нет статистики. Надеются от 4-х до 8-ми.

По данным ВОЗ 15% населения Земного шара имеют природный иммунитет. В Украине примерно так же. Пока всех вакцинируют эта цифра может вырости до 30%.
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18.03.2021 16:34 Відповісти
После вакцинации смерть до года срока, все индивидуально
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18.03.2021 16:39 Відповісти
Хороший вопрос! Не нужны никакие вакцины! Нас Бог бережет, что не закупили больше этих сиропов смерти, вы посмотрите, страны отказываются от Астра зенеки, а наш чудак топит за эту вакцину, так хочется побольше людей убить или сделать инвалидами, а как же бабло надо отрабатывать! Приспешники Сатаны не понимают до конца, что тоже пойдут в утиль как свидетели преступления против жизни Человека
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18.03.2021 16:38 Відповісти
Не пори чушь! Астра зенека , как и др. вакцины - это "вещь в себе", никто точно не знает отдалённых последствий ни этой, ни других вакцин; именно эта не хуже остальных. Вон Англия поголовно вакцинируется - и где кучи трупов? Наоборот, положение у них вроде улучшается. Плюс "наш чудак" совершенно не заинтересован уничтожить народ вакцинами: а с кого они будут купоны стричь, если работники и налогоплательщики вымрут?
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18.03.2021 21:55 Відповісти
 
 