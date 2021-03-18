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Зеленський просить Шмигаля обмежити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі

Зеленський просить Шмигаля обмежити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі

Президент Володимир Зеленський підтримав введення обмежень на імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі і звернувся з відповідним дорученням до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

 Про це йдеться у відповіді президента на запит народного депутата Михайла Бондаря, копію якого нардеп оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

"Підтримую пропозицію щодо обмеження імпорту електричної енергії з держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства і необхідності удосконалення законодавчого регулювання такого обмеження. У зв’язку з цим я звернувся до прем’єр-міністра Д.Шмигаля з проханням всебічно розглянути питання та запровадити комплекс дієвих заходів", - йдеться у відповіді Президента.

Також Зеленський доручив Секретарю РНБО Олексію Данілову залучили раду експертів і винести проєкти рішень щодо імпорту електроенергії з Росії і Білорусі на найближче засідання РНБО з енергетичних питань. Нагадаємо, Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року.

За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн. Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука.

Автор: 

Бондар Михайло (33) Зеленський Володимир (23764) Електрика (2042) Шмигаль Денис (4569)


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Топ коментарі
+19
Вообще-то поставки энергии из России прекратились в 2015 году, а возобновились при Зеленском. Так кто там и что "нарощував"?!
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18.03.2021 13:31
+13
Не обмежити а припинити
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18.03.2021 13:15
+13
по поводу майдана не знаю, но ты найух!
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18.03.2021 13:17
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по поводу майдана не знаю, но ты найух!
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18.03.2021 13:17 Відповісти
Зеленский просит Шмыгаля ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси - Цензор.НЕТ 7818
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18.03.2021 13:20 Відповісти
Вообще-то поставки энергии из России прекратились в 2015 году, а возобновились при Зеленском. Так кто там и что "нарощував"?!
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18.03.2021 13:31 Відповісти
Та це кацапський троль. На них аргументи не діють. Таких одразу в бан.
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18.03.2021 13:45 Відповісти
можливо, і просто провокатор від подляка...
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18.03.2021 14:07 Відповісти
два года уже просит, а они не обмежуются...
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18.03.2021 13:36 Відповісти
Хтів тебе послати в ОПу до твого піаніста; та, бачу, ти вже там!)))
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18.03.2021 13:51 Відповісти
Не обмежити а припинити
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18.03.2021 13:15 Відповісти
нежно просит, я бы сказал
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18.03.2021 13:16 Відповісти
Він всю свою войовничу енергію на пресконференції по Шеремету витратив. Нема навіть сил в очі пуйлу подивитись.
_________
Зєлю геть. Дострокові.
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18.03.2021 13:57 Відповісти
Давай Ваня, пора вже давно Дівулю призначати, бо навіщо вона перефарбувалася в зелений колір? А ти, Ваня, до Люськи в помічники. Можеш до ***** ль!
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18.03.2021 16:36 Відповісти
Хитрый паренек: просит помощи инкогнито, а как кризис миновал можно и шоу об "ограничении импорта" устроить... думаю так и на второй срок переизберется
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18.03.2021 18:24 Відповісти
за что же, не боясь кремля,
Зеленский просит Шмыгаля?
за то, что...
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18.03.2021 13:17 Відповісти
А он просил его за то,
за что не должен знать никто!
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18.03.2021 13:40 Відповісти
Просит ограничить, а не прекратить, значит рыло в пуху.
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18.03.2021 13:29 Відповісти
Оце так зрада )
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18.03.2021 13:32 Відповісти
Сам начал, сам просит ограничить.
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18.03.2021 13:35 Відповісти
Фінансування міжнародного тероризму і заробляння на війні , потрібно не обмежувати , а припиняти повністю . Винних і всіх причетних до цих злочинів - карати по максимуму .
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18.03.2021 13:46 Відповісти
Зєля через фейсбук до Шмигаля звертається? А може Шмигаль не лазить по ФБ?
Доречі. Зєля сказав, що тарифи зменьшить, але він їх збільшив. Тому і імпорт електрики з Раші збільшить.
Ну що українці? Вже забули про вагнергейт? Ні? Тоді Зєля вам ще щось "солоденьке" пообіцяє
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18.03.2021 13:48 Відповісти
а шо у нас случилось? вначале создали проблему а теперь с ней борются... и так по кругу два года
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18.03.2021 13:52 Відповісти
А что же ты. Ветренко в 3-й раз предлагал и с правами министра его твои слуги утвердили?Ведь рн лживо и по дилетантски до всра... утверждал.что закупать ээ у рашки крайне необзодимо..И даже в частичной закупки нет необходимости.Это во вред Украины.Горе презедентишка ты наш.
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18.03.2021 13:59 Відповісти
Бачите як гарно, при Зеленському це імпорт, а при Порошенко було "торгівля на крові"?Хоча він і не торгував, а поступово вирубав кацапів зі схем, які були побудовані ще в радянські часи. А як там вугілля кацапське? З ПАР і США не підходить, тільки москальське підходить для спалювання?
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18.03.2021 14:10 Відповісти
не ограничить
а запретить
твари продажные
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18.03.2021 14:10 Відповісти
цирк рассчитаный на 73% *********. Ну конечно уже можно прикрыть экспорт, когда потеплело и весна на носу
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18.03.2021 14:18 Відповісти
зЕлений, ти не просити повинен, а наказати, ти же през, чи ні???? і не обмежити а припинити раз і назавжди!!!!
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18.03.2021 14:20 Відповісти
за этот импорт из РФ нужно сажать в тюрьму!
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18.03.2021 14:25 Відповісти
шо значит просит???тьі през или как?когда оч надо то и розбійниками називаєш,і жалобьі в суди строчиш....а тут,,просит"
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18.03.2021 14:26 Відповісти
Клоун он, потому и просит.
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18.03.2021 14:29 Відповісти
Ну теперь пропала энергосистема. Эти политиканы задёргают рубильники до красна. Для того что бы отключаться после заключения договора на поставку надо проананизизовать условия договора. А уже потом - при наличии своих мощностей - производить согласованные действия. А пока я вижу все кричат аля улю, ату его топором по башке - результатом может быть новый чернобыль и вопрос шёпотом, в наставшей тишине и мгле - "а что дальше делать".
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18.03.2021 15:18 Відповісти
 
 