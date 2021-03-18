Зеленський просить Шмигаля обмежити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі
Президент Володимир Зеленський підтримав введення обмежень на імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі і звернувся з відповідним дорученням до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Про це йдеться у відповіді президента на запит народного депутата Михайла Бондаря, копію якого нардеп оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.
"Підтримую пропозицію щодо обмеження імпорту електричної енергії з держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства і необхідності удосконалення законодавчого регулювання такого обмеження. У зв’язку з цим я звернувся до прем’єр-міністра Д.Шмигаля з проханням всебічно розглянути питання та запровадити комплекс дієвих заходів", - йдеться у відповіді Президента.
Також Зеленський доручив Секретарю РНБО Олексію Данілову залучили раду експертів і винести проєкти рішень щодо імпорту електроенергії з Росії і Білорусі на найближче засідання РНБО з енергетичних питань. Нагадаємо, Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року.
За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн. Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука.
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Зєлю геть. Дострокові.
Зеленский просит Шмыгаля?
за то, что...
за что не должен знать никто!
Доречі. Зєля сказав, що тарифи зменьшить, але він їх збільшив. Тому і імпорт електрики з Раші збільшить.
Ну що українці? Вже забули про вагнергейт? Ні? Тоді Зєля вам ще щось "солоденьке" пообіцяє
а запретить
твари продажные