У ВООЗ рекомендують використовувати вакцину Johnson&Johnson проти нових мутацій коронавірусу
У ВООЗ заявили про високу ефективність вакцини Johnson&Johnson проти нових мутацій коронавірусу. Експерти рекомендують використовувати препарат у тих країнах, де циркулюють мутації COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це повідомляє CGTN.
"Після вивчення доказів у нас є вакцина, яка довела свою безпеку і продемонструвала необхідну ефективність, щоб ми могли рекомендувати її для використання людям старше 18 років без обмеження за віком", – сказав глава Стратегічної консультативної групи експертів по імунізації Алехандро Кравіото.
За його словами, вакцина довела свою ефективність "у країнах, де поширені різні варіанти" COVID-19.
Раніше повідомлялося, що група дослідників зі США на чолі з доктором Бін Ченом із Бостонської дитячої лікарні встановила, як британський, південноафриканський і бразильський штами коронавірусу SARS-CoV-2 впливають на його заразність.
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Але ж це частина моєї особистої долі , коли я був часткою компанії з 18 тисяч робітників з 40-річною історією вироблення сутто медичного обладнення . Й яку купувала (поглинула) компанія з 70 тисячами робітників ("******") в галузі хімпрома . Й це , доречі , головний конкурент J&J .
В США у хімпрома на порядок більші можливості для вкладання грошів в високі технології ніж у сутто медпрома . Розробка нових препаратів , нових технологій потребує спочатку багато інвестицій . Інколи - марних й тупікових . Такова суть галузевої науки .
Тому , тільки в нашому підрозділі з 60 осіб було 2 доктора наук й 2 кандидата .