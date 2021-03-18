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Новини Боротьба з коронавірусом
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У ВООЗ рекомендують використовувати вакцину Johnson&Johnson проти нових мутацій коронавірусу

У ВООЗ рекомендують використовувати вакцину Johnson&Johnson проти нових мутацій коронавірусу

У ВООЗ заявили про високу ефективність вакцини Johnson&Johnson проти нових мутацій коронавірусу. Експерти рекомендують використовувати препарат у тих країнах, де циркулюють мутації COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це повідомляє CGTN.

"Після вивчення доказів у нас є вакцина, яка довела свою безпеку і продемонструвала необхідну ефективність, щоб ми могли рекомендувати її для використання людям старше 18 років без обмеження за віком", – сказав глава Стратегічної консультативної групи експертів по імунізації Алехандро Кравіото.

За його словами, вакцина довела свою ефективність "у країнах, де поширені різні варіанти" COVID-19.

Раніше повідомлялося, що група дослідників зі США на чолі з доктором Бін Ченом із Бостонської дитячої лікарні встановила, як британський, південноафриканський і бразильський штами коронавірусу SARS-CoV-2 впливають на його заразність.

Також читайте: ВООЗ рекомендувала продовжити використання вакцини AstraZeneca: більше користі, ніж ризиків

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В ВОЗ рекомендуют использовать вакцину Johnson&Johnson против новых мутаций коронавируса - Цензор.НЕТ 3679
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18.03.2021 13:22 Відповісти
Ну да, это единственное, что нам светит из вакцин...
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18.03.2021 13:26 Відповісти
Можно 150 разів іронізувати на цей рахунок ...

Але ж це частина моєї особистої долі , коли я був часткою компанії з 18 тисяч робітників з 40-річною історією вироблення сутто медичного обладнення . Й яку купувала (поглинула) компанія з 70 тисячами робітників ("******") в галузі хімпрома . Й це , доречі , головний конкурент J&J .
В США у хімпрома на порядок більші можливості для вкладання грошів в високі технології ніж у сутто медпрома . Розробка нових препаратів , нових технологій потребує спочатку багато інвестицій . Інколи - марних й тупікових . Такова суть галузевої науки .
Тому , тільки в нашому підрозділі з 60 осіб було 2 доктора наук й 2 кандидата .
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18.03.2021 13:50 Відповісти
Аппарат Евросовета созвал совещание по новой мутации COVID-19
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18.03.2021 13:26 Відповісти
А почему Степашка не бежит спотыкаючись закупать нормальную вакцину? Johnson на схематоз не соглашается?
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18.03.2021 13:27 Відповісти
Сколько хотят заработать на прививках от коронавируса. Нужно сделать по три вакцины каждому человеку.
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18.03.2021 13:32 Відповісти
Вчера по Г+Г наткнулся на интервью у тети которая ширанулась второй раз завезенным индийским варевом. Неуважаемая журнашлюха Мосейчук, в своем репертуаре, играя для 73% имбицылов, задала вопрос что Вы, наверное, привились так же что бы свободно путешествовать по Европе? Так вот, зелебобики, имейте в виду - Европа пускает только при наличии прививки Пфайзер или Джонсон, с индийской вакциной вы сможете провояжировать в Железный Порт. И меньше слушайте Г+Г и особенно эту Мосейчук, которые из смертей людей устраивают у себя на канале онлайн шоу, они Вам скоро посоветуют борщ из крапивы варить.
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18.03.2021 13:43 Відповісти
да погодите, мы еще поставки старой окончательно просрать не успели, а тут уже новые просирать надо...
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18.03.2021 13:46 Відповісти
 
 