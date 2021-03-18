У ВООЗ рекомендують використовувати вакцину Johnson&Johnson проти нових мутацій коронавірусу

У ВООЗ заявили про високу ефективність вакцини Johnson&Johnson проти нових мутацій коронавірусу. Експерти рекомендують використовувати препарат у тих країнах, де циркулюють мутації COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це повідомляє CGTN.

"Після вивчення доказів у нас є вакцина, яка довела свою безпеку і продемонструвала необхідну ефективність, щоб ми могли рекомендувати її для використання людям старше 18 років без обмеження за віком", – сказав глава Стратегічної консультативної групи експертів по імунізації Алехандро Кравіото.

За його словами, вакцина довела свою ефективність "у країнах, де поширені різні варіанти" COVID-19.

Раніше повідомлялося, що група дослідників зі США на чолі з доктором Бін Ченом із Бостонської дитячої лікарні встановила, як британський, південноафриканський і бразильський штами коронавірусу SARS-CoV-2 впливають на його заразність.

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