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Кабмін не мав підстав для мого звільнення з посади голови правління "Укрзалізниці": рішення ухвалено з порушенням закону, - Жмак

Кабмін не мав підстав для мого звільнення з посади голови правління

Рішення Кабміну про звільнення Володимира Жмака з посади голови правління "Укрзалізниці" ухвалено з порушеннями процедур і закону.

Про це заявив ексглава правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів України прийняв рішення про моє звільнення з посади Голови правління Укрзалізниці. Вказане рішення виглядає, як мінімум, дивно, як у зв’язку із відсутністю підстав, так і з грубим порушенням всіх можливих процедур та закону.

Як це відбувалося? В понеділок на позачерговому засіданні Наглядової ради я їй представив трьохгодинний звіт. Жодних коментарів чи, як зараз кажуть, "фідбеків", крім нарікань на погану комунікацію між нами, я не отримав. Вчора, вранці, у свій день народження, я отримав "святковий" дзвінок від Голови Наглядової ради, який тепло привітав мене, побажав найшвидшого одужання та запропонував терміново написати заяву про звільнення за угодою сторін. Оскільки підстав для такої "дружньої пропозиції" я не вбачав, будь-яких повідомлень про недоліки в своїй роботі від Наглядової ради ніколи не отримував, тому цю щедру оферту не прийняв. Після цього, сьогодні, ламаючи всі стереотипи про повільність прийняття рішень міністерством інфраструктури, міністр вже з самого ранку підготував та передав Кабміну подання на моє звільнення.

Що нашій команді вдалося за ці пів року? Насамперед – зупинити стрімке падіння компанії та змінити економічний тренд з негативного на позитивний. Фінанси, активи, договори, кредити – все це дісталося нам у вкрай розбалансованому стані. Чому все було так погано – питання радше до Наглядової ради, яка працює з 2018 року. Ми ж робили те, для чого нас покликали – 4-ий квартал 2020 року став успішнішим, ніж аналогічний у два попередніх докризових роки, частка вагонів УЗ на ринку зросла з 16 до 24 відсотків, ми почали ламати схеми та боротися з корупцією, повернули УЗ довіру ринку та ділової спільноти, пасажирські маршрути відновлювались, електроенергію стали купувати напряму у виробника та за два місяці 2021 року продали металолому в два рази більше, ніж за весь 2020 рік", - розповів Жмак.

Також читайте: За звільненням Жмака з посади в Укрзалізниці стоїть Віктор Пінчук, - нардеп

Автор: 

Кабмін (14081) звільнення (2672) Укрзалізниця (6838) Мінінфраструктури (2060) Криклій Владислав (548) Жмак Володимир (47)


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Кабмин не имел оснований для моего увольнения с должности главы правления "Укрзализныци": решение принято с нарушением закона, - Жмак

Имел-не имел... Нарушение закона... Чувак, ты шо. в Америке всю жизнь прожил?
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18.03.2021 13:48 Відповісти
вы ничего не знаете об этой ситуации..., или слишком много знаете, чтобы пороть такую чушь...
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18.03.2021 13:52 Відповісти
умный же человек, и так искренне удивляется..., вот потому, что все стало налаживаться, и уволили, потому что у каждого госактива (считай безхозного), есть настоящие "хозяева", которые его вечно доят и которым выгодно, чтобы он был развален, бесперспективен и мутен..., тогда с него можно стричь бабло в виде разных схем до полного его обнищания, как и нас с вами..., такая она жизнь в олигархической стране...
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18.03.2021 13:51 Відповісти
Не тільки звільнити ??? А ще кримінальну справу і під суд !!!!!
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18.03.2021 13:56 Відповісти
Жмака сожмакали, а он не хочет.
Отнюдь, сожмаканый Жмак хочет разжмакаться.
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18.03.2021 14:03 Відповісти
всех людей, которые реально что-то хотят поменять в государстве/гос. компаниях почему-то очень быстро увольняют. возможно единственный толковый топ менеджер, который остался - это Смелянский в Укрпочте.
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18.03.2021 16:45 Відповісти
 
 