Кабмін не мав підстав для мого звільнення з посади голови правління "Укрзалізниці": рішення ухвалено з порушенням закону, - Жмак

Рішення Кабміну про звільнення Володимира Жмака з посади голови правління "Укрзалізниці" ухвалено з порушеннями процедур і закону.

Про це заявив ексглава правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів України прийняв рішення про моє звільнення з посади Голови правління Укрзалізниці. Вказане рішення виглядає, як мінімум, дивно, як у зв’язку із відсутністю підстав, так і з грубим порушенням всіх можливих процедур та закону.

Як це відбувалося? В понеділок на позачерговому засіданні Наглядової ради я їй представив трьохгодинний звіт. Жодних коментарів чи, як зараз кажуть, "фідбеків", крім нарікань на погану комунікацію між нами, я не отримав. Вчора, вранці, у свій день народження, я отримав "святковий" дзвінок від Голови Наглядової ради, який тепло привітав мене, побажав найшвидшого одужання та запропонував терміново написати заяву про звільнення за угодою сторін. Оскільки підстав для такої "дружньої пропозиції" я не вбачав, будь-яких повідомлень про недоліки в своїй роботі від Наглядової ради ніколи не отримував, тому цю щедру оферту не прийняв. Після цього, сьогодні, ламаючи всі стереотипи про повільність прийняття рішень міністерством інфраструктури, міністр вже з самого ранку підготував та передав Кабміну подання на моє звільнення.

Що нашій команді вдалося за ці пів року? Насамперед – зупинити стрімке падіння компанії та змінити економічний тренд з негативного на позитивний. Фінанси, активи, договори, кредити – все це дісталося нам у вкрай розбалансованому стані. Чому все було так погано – питання радше до Наглядової ради, яка працює з 2018 року. Ми ж робили те, для чого нас покликали – 4-ий квартал 2020 року став успішнішим, ніж аналогічний у два попередніх докризових роки, частка вагонів УЗ на ринку зросла з 16 до 24 відсотків, ми почали ламати схеми та боротися з корупцією, повернули УЗ довіру ринку та ділової спільноти, пасажирські маршрути відновлювались, електроенергію стали купувати напряму у виробника та за два місяці 2021 року продали металолому в два рази більше, ніж за весь 2020 рік", - розповів Жмак.

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